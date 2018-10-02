FCV ve FHV arasındaki fark nedir?

Kedi kalisivirüsü FCV'ye neden olur. Olağan belirtiler aşağıdaki gibidir:

Burun akıntısı

Diş eti iltihabı

Ağız ülserleri

Zarfsız bir virüstür, yani dış ortamda nispeten dirençlidir ve uzaklaştırılması güçtür. Bir kedinin enfeksiyondan sonra tamamen iyileşmesi birkaç haftadan birkaç aya kadar sürebilir.

Kedi herpes virüsü (FHV), gözleri konjonktivit ve kornea ülseri şeklinde etkiler, ayrıca burun akıntısına neden olur.

Bu iki virüs, oldukça farklıdır ancak göz enfeksiyonları (konjonktivit, akıntı), burun akıntısı, ağız iltihabı ve ülserlerle karakterize bir sendrom olan "kedi korizası" ile bağlantılı olduklarından bazen karıştırılırlar.

FCV'si olan bir yavru kedide herhangi bir yan etki görülür mü?

FCV mama yiyebilmelerini etkilediği için yavru kediler başta olmak üzere kediler için dramatik sonuçlar doğurabilir. Kedilerin beslenmesinde koku duyusu önemlidir çünkü tıkalı bir burun mamanın reddedilmesi anlamına gelebilir. Ağızdaki ağrılı lezyonlar mama yememenin başka bir nedeni olabilir.

FCV nasıl yayılır?

FCV aşağıdaki şekillerde yayılır:

Doğrudan kediler arasında

Kedileri okşayan ve ellerini yıkamayan insanlar tarafından

Enfeksiyonun yayılmasını önlemek için enfekte bir kedi ile temas eden mama kasesi, kafes ve fırça gibi eşyalar da düzenli olarak temizlenmelidir.

Yavru kedim diğer kedilerle temas ettiğinde FCV'ye maruz kalabilir mi?

Yavru kediniz, sağlıklı görünen diğer kedilerle temas ettiğinde de virüse maruz kalabilir.

Herhangi bir hastalığın belirtilerinin görülmediği bir hayvan yine de kedi kalisivirüsü dahil bazı hastalıkları taşıyor olabilir. Bu sağlıklı taşıyıcı, toplumun diğer üyeleri ve özellikle yavru kediler için risk teşkil edebilir.

Yavru kedime kedi kalisivürüsü bulaşırsa iyileşir mi?

Kedi kalisivürüsü çok çeşitli türler şeklinde bulunabilir. Bu, insanların tekrar tekrar soğuk algınlığına yakalanması gibi, bir kediye de hayatı boyunca birçok kez virüs bulaşabileceği anlamına gelir.

Kedilerin ilk defa enfekte olduktan sonra FCV'den kurtulamayacakları sık karşılaşılan bir yanlış anlamadır. Aslında, hassas bir hayvanda ilk defa enfeksiyon olması durumunda, kedide belirtiler görülebilir veya görülmeyebilir. Bu aşamadan sonra, virüsü birkaç haftadan birkaç aya kadar saçmaya devam eder ancak çoğu durumda iyileşir. Bu durum özellikle, hayvan yalnız yaşıyorsa ve virüs tekrar bulaşmamışsa geçerlidir.

Beraber yaşayan kedilerdeki sorun, virüsün saçılımı ve kedilere virüsün sürekli olarak yeniden bulaşmasıdır. (ya diğer kedilerle temas ederek ya da virüs dış ortamda dirençli olduğundan virüsün bulunduğu ortamdan)

Asla unutmayın: Yalnız yaşayan ve kalisivirüs bulaşmış bir kedideki virüs birkaç haftadan birkaç aya kadarlık bir sürede tamamen yok olmuş olmalıdır.

Yavru kedime kedi kalisivirüsünün bulaşmasını nasıl önleyebilirim?

Yavru kedinizin aşılanmasına dikkat etmeniz, FCV dahil bulaşıcı hastalıkların önlenmesine yardımcı olur. Bazı aşılar zorunlu iken diğerlerinin yapılması yalnızca tavsiye edilir. Tavsiye edilen aşılar kedinin veya yavru kedinin yaşadığı yere, yaşa, yaşam tarzına ve bağışıklık durumuna göre değişebilir.

Yavru kediler için önerilen temel aşılar:

Kedi kalisivirüsü (FCV)

Kedi panlökopeni virüsü (FPV)

Kedi herpes virüsü (FHV-1)

Kuduz virüsü (RV)

Aşılar en çok, temel aşılar kararlaştırılmış tarihlerde, tekrar aşılar özel zamanlarda uygulandığında etkilidir.

Yavru kedim ne zaman aşılanmalı?

İlk aşılar yavru kediniz yedi ila dokuz haftalıkken başlamalıdır. Veteriner hekiminizle konuşun. Veteriner hekiminiz kedinin risk profilini ve en iyi aşılama yaşını değerlendirecektir.