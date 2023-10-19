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Sağlık bizim için tutkudur

Odağımızı, kedilerin ve köpeklerin benzersiz ihtiyaçlarına veriyoruz. Ayrıntılara verdiğimiz önem, hassas ve etkili beslenme çözümleri sunmamızı ve hayvan dostlarımızın en iyi hayatı yaşamasına yardımcı olmamızı sağlıyor.

Değerlerimiz

Royal Canin'in dünyadaki rolünü şekillendiren düşünce ve değerler hakkında daha fazla bilgi edinin.

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Tarihimiz

Bu değerleri, 50 yıldır her gün nasıl yaşattığımız ile ilgili daha fazla bilgi edinin.

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Beslenme yaklaşımımız

Yaptığımız her şey, evcil hayvanlarda süregelen sağlık ve sıhhati destekleyen, özel olarak hazırlanmış hassas beslenme formülleri oluşturmak için tasarlanmaktadır. Evcil hayvan beslenmesi, sürdürülebilir içerikler ve özel mamalar konusundaki bilimsel yaklaşımımız hakkında daha fazla bilgi edinin.

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Sürdürülebilir bir gelecek için

Sürdürülebilirlik, Royal Canin'in günlük küresel operasyonlarının her alanında merkezi bir öneme sahiptir.

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Kaliteye adanmışlık

Dünya çapındaki tüm faaliyetlerimizin merkezinde beslenme kalitesi ve ürün güvenliği yer alır.

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Her detayıyla inanılmaz

Tüm çalışmalarımızı, hayvanların sağlığına olan tutkumuz ile şekillendiriyoruz.

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