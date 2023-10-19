Sağlık bizim için tutkudur
Odağımızı, kedilerin ve köpeklerin benzersiz ihtiyaçlarına veriyoruz. Ayrıntılara verdiğimiz önem, hassas ve etkili beslenme çözümleri sunmamızı ve hayvan dostlarımızın en iyi hayatı yaşamasına yardımcı olmamızı sağlıyor.
Değerlerimiz
Royal Canin'in dünyadaki rolünü şekillendiren düşünce ve değerler hakkında daha fazla bilgi edinin.
Tarihimiz
Bu değerleri, 50 yıldır her gün nasıl yaşattığımız ile ilgili daha fazla bilgi edinin.
Beslenme yaklaşımımız
Yaptığımız her şey, evcil hayvanlarda süregelen sağlık ve sıhhati destekleyen, özel olarak hazırlanmış hassas beslenme formülleri oluşturmak için tasarlanmaktadır. Evcil hayvan beslenmesi, sürdürülebilir içerikler ve özel mamalar konusundaki bilimsel yaklaşımımız hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sürdürülebilir bir gelecek için
Sürdürülebilirlik, Royal Canin'in günlük küresel operasyonlarının her alanında merkezi bir öneme sahiptir.
Kaliteye adanmışlık
Dünya çapındaki tüm faaliyetlerimizin merkezinde beslenme kalitesi ve ürün güvenliği yer alır.
Her detayıyla inanılmaz
Tüm çalışmalarımızı, hayvanların sağlığına olan tutkumuz ile şekillendiriyoruz.