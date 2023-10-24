Kedinizin sağlığına dikkat edilmesi
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Kedinizin bakımını sağlamanıza yardımcı olacak tavsiyeler, makaleler ve bilgiler.
Sağlıklı kilo, sağlıklı alışkanlıklarla başlar
Sağlıklı kilo, kedinizin sağlığının ve sıhhatinin anahtarıdır. Kedinizi sağlıklı kiloda ve iyi formda tutmanın dört basit yolu hakkında daha fazla bilgi edinin.
Her bir ırkın kendine özgü sağlık ihtiyaçları vardır
Her ırkın, farklı sağlık gereksinimleri bulunur. Ona en iyi nasıl bakabileceğinizi öğrenin.
Genel sağlık
Sağlıklı Kilo
Sindirim Sağlığı
Veteriner kliniği bul
Kedinizin sağlığı hakkında endişeleriniz varsa, profesyonel tavsiye almak üzere bir veteriner hekime danışın.
Özel beslenme
Çalışmalarımız, evcil hayvan sağlığı ve beslenmesi konusunda geniş kapsamlı ve giderek büyüyen bilimsel araştırmalara dayanıyor.
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