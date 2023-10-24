Kedinizin sağlığına dikkat edilmesi

Kedinizin bakımını sağlamanıza yardımcı olacak tavsiyeler, makaleler ve bilgiler.
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Evde kaldığımız bugünlerde, kedilerin kendi alanlarını sağlamanın önemi

Evde kaldığımız bugünlerde, kedilerin kendi alanlarını sağlamanın önemi

Norwegian Forest Cat sitting in a kitchen eating from a feeding bowl

Kedinizin mamasını değiştirme kılavuzu

British Shorthair cat lying down on a white rug next to a feeding bowl

Yaş veya kuru mama: Kediye hangisi verilmeli?

Ayakta duran yetişkin British Shorthair, siyah beyaz

Sağlıklı kilo, sağlıklı alışkanlıklarla başlar

Sağlıklı kilo, kedinizin sağlığının ve sıhhatinin anahtarıdır. Kedinizi sağlıklı kiloda ve iyi formda tutmanın dört basit yolu hakkında daha fazla bilgi edinin.

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Her bir ırkın kendine özgü sağlık ihtiyaçları vardır

Her ırkın, farklı sağlık gereksinimleri bulunur. Ona en iyi nasıl bakabileceğinizi öğrenin.

Kedinizin ırkını bulun

Genel sağlık

Cat lying down on a scratching tree

Yavru ya da yetişkin kediye nasıl bakılır?

Kitten cat lying down indoors on top of a cat tree.

Kedi sahiplenmenin maliyeti

Adult cat lying down on a carpet surrounded by grey blankets.

Kedilerde stres nasıl anlaşılır

Adult Norwegian Forest Cat walking across a rug in a living room.

Bir kedi sahiplenmeden önce göz önünde bulundurulması gerekenler

Adult British Shorthair lying down indoors on a windowsill.

Safkan mı yoksa kırma bir kedi mi seçmeliyim?

Yetişkin bir kedi mi yoksa yavru bir kedi mi sahiplenmeliyim?

Yetişkin bir kedi mi yoksa yavru bir kedi mi sahiplenmeliyim?

Two adult cats walking together in a field.

Kedi sahiplenme rehberiniz

Sağlıklı Deri ve Tüyler

Cat lying down indoors

Kedide kepek ve kuru deri

Adult cat lying down looking at a grooming brush with white hair on it.

Kedimin tüyleri dökülüyor

Adult Norwegian Forest Cat standing in a kitchen next to two silver bowls.

Kedinizin diyeti deri sağlığını nasıl etkiler?

Adult British Shorthair sitting down indoors scratching itself.

Kedimin derisi neden kaşınıyor?

Adult cat sitting outside scratching its ear.

Kedilerdeki yaygın deri sorunları

Adult cat sitting outside in long grass scratching its chin.

Kedi deri alerjileri

Sağlıklı Kilo

İç mekanda ayakta duran yetişkin Abyssinian, beyaz bir kaseden uzağa bakıyor.

Kedim neden kilo veriyor?

Ginger cat lying on the floor playing with a cat toy

Kedinizi sağlıklı bir kiloda tutmak

Kitten playing with a red ball

Yavru kedinizin formda kalmasına nasıl yardımcı olabilirsiniz?

İçeride oturan yetişkin kedi gümüş bir kaseden mama yiyor.

Kedinizin kilo almasına nasıl yardımcı olabilirsiniz?

Adult Russian running outside on long grass.

Kedinizin kilo vermesine nasıl yardımcı olabilirsiniz?

Adult Maine Coon lying down on an examination table being checked over by a vet.

Kedinizde kilo alımının ve kaybının tespit edilmesi

Adult Scottish Straight sitting on an examination table being checked over by a vet.

Aşırı kilolu ve obez kedilerde sağlığı tehdit eden riskler

Sindirim Sağlığı

Hangi yiyecekler kedim için toksiktir?

Hangi yiyecekler kedim için toksiktir?

Veteriner kliniğinde ayakta duran yetişkin kedi gümüş bir kaseden mama yiyor.

​Cerrahi işlemden sonra iyileşme sürecini desteklemek üzere kedinizin beslenmesi

Yetişkin kedi içeride, beyaz bir battaniye üzerinde uzanmış yatıyor.

Kedinizde sindirim sorunlarının belirtileri

İç mekanda ayakta duran yetişkin Siyam sarı bir kaseden mama yiyor.

Bir kedinin sindirim sistemini sağlıklı yapan nedir?

Yetişkin kedi içeride, krem renkli battaniye üzerinde uzanmış yatıyor.

Kedilerde mide rahatsızlığının önlenmesi

Adult cat sitting down outside in a garden next to a silver bowl.

Kedilerin yaygın sindirim sistemi sorunları

Adult cat sitting down indoors on a wooden floor eating from a red bowl.

Kedinizin diyeti, sindirimini nasıl destekliyor?

Üriner Sağlık

Adult cat standing indoors next to a silver bowl.

Kedinizin diyeti üriner sağlığını nasıl etkiler?

Adult cat lying down indoors.

Kedilerde idrar kaçırma

Veteriner tarafından kontrol edilirken muayene masasında yatan yetişkin kedi.

Üriner sistem sorunu olan bir kedi nasıl tedavi edilir

Yetişkin kedi iç mekanda koyu renkli ahşap zeminde uzanmış yatıyor.

Kedilerde üriner sağlık sorunları

Yaşlanma

Ageing cat sitting down being examined by a vet.

​Yaşlı kedilerde sık görülen hastalıklar

Ageing cat lying down outside.

Yaşlılık kedileri nasıl etkiler?

Ageing cat lying down asleep on a cushion.

Yaşlanan kedime nasıl bakmalıyım?

Ageing cat standing indoors eating from a red bowl.

Yaşlı kedilerin diyette hangi besinleri almaya ihtiyaçları vardır?

Ageing cat lying down indoors on the carpet.

​Kedinizin ilerleyen yaşlarda bakımı

Veteriner kliniği bul

Kedinizin sağlığı hakkında endişeleriniz varsa, profesyonel tavsiye almak üzere bir veteriner hekime danışın.

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Özel beslenme

Çalışmalarımız, evcil hayvan sağlığı ve beslenmesi konusunda geniş kapsamlı ve giderek büyüyen bilimsel araştırmalara dayanıyor.

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