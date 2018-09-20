Aşırı kilolu veya obez olan kedim ne gibi riskler altındadır?

Genel olarak, obezite kedinizin yaşam kalitesini azaltabilir ve beklenen yaşam süresini kısaltabilir. Oynaması ve dolaşması daha güç hale gelir ve cerrahi prosedürler veya kontroller daha da zorlaşır.

Diyabet

Obez kediler daha yüksek diyabet riski altındadır. Obez kedilerin %80 ila %90'ında, günlük olarak insülin enjeksiyonu yapılması gereken bu hastalık vardır. Diyabet, genellikle fazla kilolar verilerek glikozun düzenlememesinden doğrudan sorumlu olan birikmiş yağların vücuttan atılmasıyla ortadan kalkar.

Bozulmuş bağışıklık sistemi

Kediniz obezse bağışıklık sistemi bozulabilir ve enfeksiyona daha yatkın hale gelir. Bu enfeksiyonlar arasında idrar yolu enfeksiyonu ve "taşlar" bulunur. Fazla kilolu kediler sağlıklı kedilere göre daha az aktif olduklarından, daha az su içme eğilimine sahiptirve daha az idrara çıktıklarından böbreklerinde taşlar oluşur.

Karaciğer yetmezliği

Obez kedilerde görülen ciddi ve potansiyel olarak ölümcül bir risk de karaciğer yetmezliğidir. Kedinin vücudu yetersiz beslendiğini düşündüğünde (örneğin, düzenli olarak verilen mama desteği durduğunda) yağ, enerji olarak kullanılmak üzere depolardan karaciğere taşınır. Bununla birlikte, bir kedinin vücudu bu süreci etkili bir şekilde yönetemez ve bu durumda karaciğerin işlevi zayıflar, bazen ölümcül karaciğer yetmezliği meydana gelir.

Bakım ve zihinsel sağlık

Fazla kilosu olan kediler kendi bakımlarını yapmakta zorlanır ve bu durum deride sorunlara yol açabilir. Benzer şekilde, fazla kilolar kedinizin eklemlerine ek baskı uygular ve artrit gelişebilir. Kalp damar ve solunum sistemlerinin etkilenmesi sonucu nefessizlik ve kalp problemleri görülür.

Fazla kilolu veya obez bir kedi zihinsel sağlığıyla ilgili sorunlar da yaşayabilir. Obez kediler tehlikeyi algıladıklarında kaçmak ya da saklanmak yerine hızlı tepki veremez, içgüdülerini takip edemezler ve buna bağlı olarak da sıkıntı yaşarlar.

Doğru diyet, egzersiz ve davranışlarla, kedinizi fazla kilolu veya obez olma riskinden koruyabilirsiniz. İlk iş olarak, veteriner hekiminizle konuşun, kendisi en iyi hareket tarzı konusunda size yardımcı olacaktır.