Sağlık bizim için bir tutkudur
Tüm çalışmalarımızı, her kedi ve köpeğin sağlık ve sıhhatine olan tutkumuz doğrultusunda yapıyoruz.
Bilginin peşinde
Kedi ve köpeklerin ihtiyaçlarını derinlemesine kavramamız, dünyanın en doğru tasarlanmış sağlıklı hayvan mamalarını hazırlamamıza olanak tanır. Öğrenmeyi hiç bırakmayız ve hiçbir şeyi olduğu gibi kabul etmeyiz. Önde gelen bilim, veteriner hekim ve davranış uzmanları ile sürekli iş birliği yapmamızın ve dünyanın her yerinden kedi ve köpek sahipleriyle sürekli iletişimde olmamızın arkasındaki temel neden de budur.
Evcil hayvan sağlığı bizim için bir tutku
Onlar için ‘Daha İyi Bir Dünya’ vizyonumuz doğrultusunda, yaptığımız her şeye tutkuyla bağlanır ve bu doğrultuda hareket ederiz.
Önce evcil hayvanlar
Kedi ve köpeklerin ihtiyaçlarını her zaman ilk sıraya koyarız. Bu ilke, tüm araştırmalarımızı yönlendirir, ürünlerimizin ardında yatan beslenme kalitesinin temelini oluşturur ve kedi ve köpekler için daha uzun ve sağlıklı bir yaşam oluşturmamıza olanak tanır.
Her konuda hassasiyet
Derin bilgi ve deneyimlerimiz, evcil hayvanların ihtiyaçları ve onların iyi formda kalabilmeleri için ihtiyaç duydukları beslenme ile ilgili net bir anlayış sağlamıştır. Bu hassasiyet, ürünlerimizin şekil, doku, lezzet ve sindirilebilirliğinden, güvenlik ve izlenebilirliğine kadar her yönden yüksek performanslı olmasını sağlar.
Doğalarına saygı
Her kedi ve köpek eşsizdir. Bu ilkemiz doğrultusunda çalışmalarımıza yön verir ve doğalarına saygı duyarız. Gerçek doğaları ve benzersiz fonksiyonel ihtiyaçları hakkında derin bir bilgi birikimimiz vardır. Tasarladığımız ürünlerimiz ve sunduğumuz hizmetler, bu bilgi birikimimizi yansıtır.
Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirliğe yaklaşımımız evcil hayvanlara, insanlara ve üzerinde yaşadığımız dünyaya hak ettiği saygıyı göstermemize olanak tanır.
İhtiyacınız olan yanıtları alın
Evcil hayvan sağlığı, Royal Canin ve ürünlerimiz hakkında en sık sorulan sorulara göz gezdirin.
Kaliteye adanmışlık
Beslenme kalitesi ve ürün güvenliği, dünya çapındaki tüm faaliyetlerimizin merkezinde yer alır.