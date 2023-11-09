Kedi ve köpeklerin ihtiyaçlarını derinlemesine kavramamız, dünyanın en doğru tasarlanmış sağlıklı hayvan mamalarını hazırlamamıza olanak tanır. Öğrenmeyi hiç bırakmayız ve hiçbir şeyi olduğu gibi kabul etmeyiz. Önde gelen bilim, veteriner hekim ve davranış uzmanları ile sürekli iş birliği yapmamızın ve dünyanın her yerinden kedi ve köpek sahipleriyle sürekli iletişimde olmamızın arkasındaki temel neden de budur.