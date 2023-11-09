Bakım çalışmalarımız nedeniyle 28 Aralık’a kadar sipariş kabul edememekteyiz. Bizimle 08507371200'dan iletişime geçebilir, Trendyol ve Hepsiburada resmi mağazalarımızdan alışveriş yapabilirsiniz.

Sağlık bizim için bir tutkudur

Tüm çalışmalarımızı, her kedi ve köpeğin sağlık ve sıhhatine olan tutkumuz doğrultusunda yapıyoruz.

Maine Coon yavrusu beyaz bir arka plan üzerinde uzanmış yatıyor, siyah beyaz

Bilginin peşinde

Kedi ve köpeklerin ihtiyaçlarını derinlemesine kavramamız, dünyanın en doğru tasarlanmış sağlıklı hayvan mamalarını hazırlamamıza olanak tanır. Öğrenmeyi hiç bırakmayız ve hiçbir şeyi olduğu gibi kabul etmeyiz. Önde gelen bilim, veteriner hekim ve davranış uzmanları ile sürekli iş birliği yapmamızın ve dünyanın her yerinden kedi ve köpek sahipleriyle sürekli iletişimde olmamızın arkasındaki temel neden de budur.

Yetişkin Abyssinian beyaz bir arka plan üzerinde ayakta duruyor, siyah beyaz

Evcil hayvan sağlığı bizim için bir tutku

Onlar için ‘Daha İyi Bir Dünya’ vizyonumuz doğrultusunda, yaptığımız her şeye tutkuyla bağlanır ve bu doğrultuda hareket ederiz.

Alman Çoban Köpeği (Kurt Köpeği) yavrusu beyaz bir arka plan üzerinde oturuyor

Önce evcil hayvanlar

Kedi ve köpeklerin ihtiyaçlarını her zaman ilk sıraya koyarız. Bu ilke, tüm araştırmalarımızı yönlendirir, ürünlerimizin ardında yatan beslenme kalitesinin temelini oluşturur ve kedi ve köpekler için daha uzun ve sağlıklı bir yaşam oluşturmamıza olanak tanır.

Yetişkin Pomeranian beyaz bir arka plan üzerinde uzanmış yatıyor, siyah beyaz

Her konuda hassasiyet

Derin bilgi ve deneyimlerimiz, evcil hayvanların ihtiyaçları ve onların iyi formda kalabilmeleri için ihtiyaç duydukları beslenme ile ilgili net bir anlayış sağlamıştır. Bu hassasiyet, ürünlerimizin şekil, doku, lezzet ve sindirilebilirliğinden, güvenlik ve izlenebilirliğine kadar her yönden yüksek performanslı olmasını sağlar.

Doğalarına saygı

Her kedi ve köpek eşsizdir. Bu ilkemiz doğrultusunda çalışmalarımıza yön verir ve doğalarına saygı duyarız. Gerçek doğaları ve benzersiz fonksiyonel ihtiyaçları hakkında derin bir bilgi birikimimiz vardır. Tasarladığımız ürünlerimiz ve sunduğumuz hizmetler, bu bilgi birikimimizi yansıtır.

Yetişkin Mavi Rus Kedisi beyaz bir arka plan üzerinde oturuyor, siyah beyaz

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirliğe yaklaşımımız evcil hayvanlara, insanlara ve üzerinde yaşadığımız dünyaya hak ettiği saygıyı göstermemize olanak tanır.

Cocker Spaniel yavrusu beyaz bir arka plan üzerinde ayakta duruyor, siyah beyaz

İhtiyacınız olan yanıtları alın

Evcil hayvan sağlığı, Royal Canin ve ürünlerimiz hakkında en sık sorulan sorulara göz gezdirin.

Maine Coon yavrusu beyaz bir arka plan üzerinde oturuyor, siyah beyaz

Kaliteye adanmışlık

Beslenme kalitesi ve ürün güvenliği, dünya çapındaki tüm faaliyetlerimizin merkezinde yer alır.

