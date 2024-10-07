Aralık 2020'de kurulan Royal Canin Foundation, dünyamızı hem insanlar hem de evcil hayvanlar için daha iyi bir yer haline getirme ilkesini destekleyerek, bize kedi ve köpeklerin toplumda özel bir yeri olduğunu gösteriyor.

Küresel Sürdürülebilirlik Direktörü ve Royal Canin Foundation Yöneticisi Fabrice Mathieu, konuyla ilgili olarak “Biz kedi ve köpeklerin hayatımıza birçok faydası olduğunu vurgulamak ve evcil hayvanların insan sağlığı ve refahındaki olumlu rolünü destekleyen projelere yatırım yapmak istiyoruz.”ifadesini kullanıyor.

Royal Canin Foundation, evcil hayvanların insan sağlığına ve refahına sağladığı katkıları artıran projelere finansal ve organizasyonel destek vermektedir. Bu projeler, çalışan köpeklerin sağlığı ve refahı, insan sağlığını ve medikal sağlığı destekleyen evcil hayvanlar gibi temel alanları kapsamaktadır.

Royal Canin Foundation, 2021’de Royal Canin çalışanlarının sunduğu ve oyladığı 44 proje arasından seçilen 10'dan fazla projeyi desteklemek için 1 milyon dolara yakın bir yatırım yapmıştır.

●Köpekler tarafından meme kanseri teşhisi.Royal Canin, köpekler tarafından kanser tespiti için açık ve etkili bir metodoloji geliştirmeyi amaçlayan Kdog projesinde Fransız Curie Enstitüsü'nü desteklemektedir. Meme kanseri, köpeklerin testler sırasında yüzde 90'ın üzerinde başarı oranıyla tespit edebileceği bir kokuya sahiptir. Kdog, tıbbi tespit üzerinde çalışan bilimsel topluluklar için araçlar, protokoller, sertifikasyon eğitimi ve yönergeler içeren bir bilimsel destek paketi geliştirmeyi amaçlamaktadır.

●Tıbbi tanı köpeği eğitmenleri için sertifikalı eğitim programı.Bu, köpeklerin insanlardaki kanser, epilepsi, Parkinson, ve COVID-19 gibi hastalıkları tespit etme yeteneğine dayanan bir Fransa – Kanada ortak projesidir. Fransa ve Kanada veteriner fakülteleri, köpek eğitmenlerini destekleyen uzmanlar ve tıp fakülteleri bu disiplin için standart bir metodoloji sağlamak ve bilgi toplamak amacıyla tıbbi tanı köpeği eğitmenleri için sertifikalı bir eğitim programı oluşturulması adına iş birliği yapmaktadır. Bu metodoloji daha sonra Curie Enstitüsü (Fransa) tarafından geliştirilen bilimsel destek paketinde yer alacak ve köpekleri içeren bir tanı protokolü geliştirmek isteyen kişilerin kullanımına açılacaktır.

●COVID-19'u tespit etmek için tıbbi tanı köpeklerinin eğitimi. Tıbbi Tanı Köpekleri, köpeklerin insanlardaki hastalıkların kokusunu algılama yeteneğini araştıran, İngiltere kökenli bir yardım kuruluşudur. Royal Canin Foundation, COVID-19'un eğitimli köpekler tarafından algılanabilecek bir kokuya sahip olup olmadığını belirlemeye yönelik bir projeyi desteklemektedir. Projenin COVID-19 için hızlı, noninvazif bir tarama sağlayabilmek adına tıbbi tanı köpeklerini gümrük kapılarında ve kamusal alanlarda kullanmak gibi ikinci bir amacı daha bulunmaktadır.

●Otizmli çocukların iletişim becerilerini geliştirebilecekleri köpekler.Polonya'da, Po To Jestem Derneği, köpeklere hayvan destekli terapi ve rehber köpek olmaları için eğitim verme konusunda uzmanlaşmıştır. Royal Canin Foundation desteğiyle derneğe Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocukların kendilerini güvende hissedebilecekleri bir tesis oluşturma imkanı sağlanacaktır. Her hafta 20 otizmli çocuk daha, eğitimli köpeklerle çalışabilecek ve sözsüz iletişim becerileri kazanacaktır.

Royal Canin Foundation lansmanı, Royal Canin'in insanlar ve hayvanlarla bir bütün olan topluma katkı sağlamaya yönelik bir organizasyon olma konusundaki kararlılığının somut bir örneğidir. Çünkü Royal Canin olarak kedi ve köpeklerin dünyamızı güzelleştirdiğine inanıyoruz.