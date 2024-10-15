Sürdürülebilirlik Vizyonumuz
Royal Canin'e rehberlik eden sürdürülebilirlik alanları
Karbon Nötr olmaya giden yolculuğumuz
1.
Yenilenebilir elektriğe geçiş. Bunu, fabrikalarımızda ve ofislerimizde %100 yenilenebilir enerji kullanırken genel enerji tüketimini de azaltarak gerçekleştireceğiz.
2.
Sürdürülebilir içerik tedariği. Bunu, besin temelli yaklaşımımızdan yararlanarak, sürdürülebilir kaynaklı proteinlere ve düşük karbon yoğunluklu içeriklere geçiş dahil olmak üzere ürünlerin yeniden formüle edilmesiyle karbon emisyonlarını azaltarak gerçekleştireceğiz.
3.
Atıkları azaltmak ve döngüselliği artırmak. Bunu, Mars'ın ambalaj konusundaki iddialı sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu olarak geri dönüştürülebilirliği, gübrelenebilirliği ve yeniden kullanılabilir ambalaj kullanımını önemli ölçüde artırarak gerçekleştireceğiz.
Ayrıca yönetimi, iş ortaklarını, çalışanları ve tedarikçileri de kapsayacak bir entegrasyon süreci ile iklim açısından akıllı bir iş modeli dönüşümü gerçekleştirmek için çalışacağız.
ROYAL CANIN®'in tamamen ortadan kaldıramadığı veya azaltamadığı kalan emisyonlar için yüksek kaliteli, ortadan kaldırma odaklı, onaylı karbon kredilerine yatırım yapacağız. Ortadan kaldırma odaklı kredilerin kullanımı, SBTi Net Zero Foundations belgesiyle uyumludur.
"Karbon Nötr olmaya yönelik bu cesur taahhüdümüzün yeni ve etkili fikirlere, faaliyetlere ve sonuçlara ilham vereceğine, bunları harekete geçireceğine ve bunların gezegenimiz için anlamlı ölçüde olumlu bir fark yaratacağına inanıyoruz."
Loïc Moutault, Royal Canin Başkanı
Daha Sürdürülebilir Ambalajlar
Ellen MacArthur Vakfı'na (EMF) ait Yeni Plastik Ekonomisi Girişimi’nin ana ortaklarından biri ve plastik atıklar ile kirliliği kökünden ortadan kaldırmaya yönelik Küresel Taahhüt’ü imzalayan bir şirket olarak vizyonumuz, ambalajın asla atık haline gelmediği döngüsel bir ekonomiyi destekleyecek şekilde EMF ile paraleldir. 2025 itibariyle tüm plastik ambalajlarımızın geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir veya gübrelenebilir olmasını planlıyoruz. Bu hedefe erişmek için kimyasal geri dönüşümdeki ilerleme hızı ve ölçeği sayesinde gıda güvenliği düzenlemeleriyle uyumluluğa bağlı olarak plastik ambalajlarımıza %30'a varan bir oranda tüketici kullanımı sonrası geri dönüştürülen plastik de dahil edeceğiz.
Yeniden kullanılabilir
Geri dönüştürülebilir
Gübrelenebilir
Sürdürülebilir olmayan bir ambalajda sürdürülebilir üründen bahsedemeyeceğimiz için, formülasyona paralel olarak ambalaj yaklaşımımızı da tekrar değerlendiriyoruz.
Royal Canin Foundation aracılığı ile evcil hayvanların toplumdaki olumlu rolünün desteklenmesi
Evcil hayvanlar, dünyayı bizim için daha iyi bir yer haline getirir. 2020 yılında kurulan Foundation, evcil hayvanların insan sağlığı ve refahı üzerindeki olumlu rolünü destekleyen projeleri finanse etmektedir.
"Amacımız HAYVANLAR İÇİN DAHA İYİ BİR DÜNYA yaratmaktır, çünkü hayvanlar hayatımızı daha iyi hale getirir. Bu nedenle Royal Canin Foundation, hayvanların insan sağlığı ve refahı için kritik bir rol oynadığı projeleri desteklemektedir."
— Fabrice Mathieu, Küresel Sürdürülebilirlik Yöneticisi
Çalışanlarımız sürdürülebilirlik hakkında ne diyor?
"Mümkün olan her yerde sera gazı emisyonlarını önlemeyi ve azaltmayı amaçlıyoruz. Ham maddelerin karbon emisyonlarımızın %70'ini temsil ettiğini bildiğimiz için, bu amaçla tedarik zincirlerimizle birlikte de çalışmalar gerçekleştiriyoruz."
Cécile Coutens – Royal Canin Başkanı
"Bilim temelli yaklaşımımızla paralel olarak, 3300 adet tarifimizin her birinin karbon ayak izini değerlendirdik. İklim konusundaki mevcut hedefimiz, iş alanında son 10 yılın en büyük dönüşümlerinden birini başlatmamızı sağladı."
Marion Sarteel - Küresel Sürdürülebilirlik Koordinatörü
"Evcil hayvan mamalarımızın besin değeri en büyük önceliğimizdir. Bunu her zaman daha çevre dostu ham maddelerin tedariği ile birleştirmeye çalışıyoruz. Yabani balıkları korumak için bazı formüllerde balık yağını alg yağı ile değiştireceğiz."
Camille Usseglio – Avrupa Stratejik Tedarik Müdürü
"Bir veteriner hekim olarak hayvanlara olan sevgim, gezegenimize olan saygımdan bağımsız düşünülemez. İş ortaklarımız tarafından yürütülen “Go Green” (Yeşili Koru) programı ile nesli tükenmekte olan siyah arıları korumak amacıyla iş yerimize arı kovanları kurduk.”
Marie-Anne Hours – Avrupa Bilimsel İletişim Müdürü
"Benim işim, sonuçlarımızı güvenilir bir şekilde takip etmek için sürdürülebilirlik verilerinin doğru olduğundan -ve doğru anlaşıldıklarından- emin olmak. Ekosistemler üzerindeki toplumsal etkimizi iyileştirmek için Royal Canin'e ve 8000 çalışanına her zamankinden daha fazla güveniyorum."
Géraldine Merat – Küresel Sürdürülebilirlik Koordinatörü
"Ham maddelerin ne kadar yararlı ve besleyici olduklarının yanı sıra çevresel etkilerinin de hesaba katıldığı tarifler formüle ediyoruz. Bu tarifler, en iyi besleyici performansı garanti ederken karbon ayak izimiz üzerinde de en düşük etkiye sahip olacak şekilde optimize ediliyor."
Geoffrey Daniel – Formülasyon Portföyü Yöneticisi
"Yeni ambalajlar geliştirirken geri dönüştürülebilirlik en önemli hedeflerimizden biridir. Sürdürülebilirliğe giden bu yolculuğu desteklemekten ve buna katkıda bulunmaktan gurur duyuyorum."
Anne-Laure Lebeux – Küresel Ambalaj Proje Yönetim Ofisi
"Sürdürülebilir bir şirket kurmanın, paydaşlarımız için -ve onlarla birlikte- oluşturduğumuz karşılıklı değere bağlı olduğuna gönülden inanıyoruz."
Fabrice Mathieu – Küresel Sürdürülebilirlik Yöneticisi