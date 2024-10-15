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Sürdürülebilirlik Vizyonumuz

Royal Canin, kedi ve köpeklerin ihtiyaçlarını ilk sıraya koymak suretiyle ideal sağlık durumlarına ulaşmasına katkıda bulunarak yaşamlarını iyileştirmeyi hedeflemektedir. Maksimum fayda odaklı beslenme yaklaşımımız doğrultusunda, evcil hayvanlara özel ihtiyaçları dahilinde en yüksek kaliteye sahip gıda ürünlerini sunarken, geliştirdiğimiz her tarifin çevresel ve sosyal etkisini de göz önünde bulunduruyoruz. Sürdürülebilirlik yolculuğumuz burada da bitmiyor: faaliyetlerimizi daha sürdürülebilir ve sosyal açıdan sorumlu hale getirerek evcil hayvanlar, gezegenimiz ve insanlar üzerindeki etkimizi daha da iyileştirmek için durmaksızın çalışıyoruz.

Royal Canin'e rehberlik eden sürdürülebilirlik alanları

Kedi ve köpeklerin sağlığının yanı sıra toplumda oynadıkları olumlu rolü desteklemek önceliğimizdir:

- Bireyleri sorumlu yetiştiriciliği ve evcil hayvan sahipliğini teşvik ediyor,

- Kedileri ve köpekleri daha iyi anlamak ve onlara daha iyi bakım sunmak için bilgilerimizi küresel olarak paylaşıyor, önleyici bakım yaklaşımını benimsiyor,

- Royal Canin Foundation aracılığıyla kedi ve köpeklerin insan sağlığı ve refahı üzerindeki olumlu etkilerini tanıtıyoruz.

Bilim ve yenilikler rehberliğinde gelecek nesil evcil hayvan ve evcil hayvan sahipleri için daha sağlıklı bir gezegen oluşturmaya yardımcı olmak için çalışıyoruz:

- Sürdürülebilir içerikler tedarik ederek karbon ayak izimizi azaltıyor,

- İsrafı azaltıp döngüselliği artırıyor,

- 2025 yılında Karbon Nötr Sertifikası'na sahip olmak için çalışıyoruz.

Sürdürülebilir bir iş kurmanın, iş ortaklarımız ve paydaşlarımızla oluşturduğumuz karşılıklı değere bağlı olduğuna gönülden inanıyoruz:

-Tedarik zincirlerinin dünya çapında çevresel ve sosyal etkilerini iyileştirmek için stratejik tedarikçilerimizle birlikte hareket ediyor,

-Profesyonel ortaklarımızı, faaliyetlerini sürdürülebilir ve sorumlu bir şekilde yürütmelerine yardımcı olacak şekilde destekliyor,

- Çalışanlarımızın 2022 itibarıyla bu alanda gerekli eğitimleri almış, ve küresel sürdürülebilirlik stratejimizi net bir şekilde ifade edebiliyor olmaları için çalışıyoruz.

ODAĞIMIZ

Karbon Nötr olmaya giden yolculuğumuz

Mars, Incorporated'ın 2050 itibarıyla tüm değer zincirinde net sıfır sera gazı emisyonu elde etme hedefi kapsamında ROYAL CANIN® olarak, 2022 yılında piyasaya süreceğimiz Karbon Nötr Sertifikası almayı hedefleyen ilk ürün yelpazemizle 2025 itibarıyla Karbon Nötr Sertifikası almaya kendimizi adadık.
ROYAL CANIN® olarak, Karbon Nötr olmak için köklü ve uluslararası kabul görmüş bir standart olan PAS 2060 standardını kullanmayı planlıyor, bu konuda düzenli olarak ve şeffaf bir şekilde rapor vermeyi taahhüt ediyoruz.
2025 itibarıyla Karbon Nötr olma hedefimize ulaşmak için gerçekleştireceğimiz faaliyetler aşağıdaki gibidir:

1.

Yenilenebilir elektriğe geçiş. Bunu, fabrikalarımızda ve ofislerimizde %100 yenilenebilir enerji kullanırken genel enerji tüketimini de azaltarak gerçekleştireceğiz.

2.

Sürdürülebilir içerik tedariği. Bunu, besin temelli yaklaşımımızdan yararlanarak, sürdürülebilir kaynaklı proteinlere ve düşük karbon yoğunluklu içeriklere geçiş dahil olmak üzere ürünlerin yeniden formüle edilmesiyle karbon emisyonlarını azaltarak gerçekleştireceğiz.

3.

Atıkları azaltmak ve döngüselliği artırmak. Bunu, Mars'ın ambalaj konusundaki iddialı sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu olarak geri dönüştürülebilirliği, gübrelenebilirliği ve yeniden kullanılabilir ambalaj kullanımını önemli ölçüde artırarak gerçekleştireceğiz.

Ayrıca yönetimi, iş ortaklarını, çalışanları ve tedarikçileri de kapsayacak bir entegrasyon süreci ile iklim açısından akıllı bir iş modeli dönüşümü gerçekleştirmek için çalışacağız.

ROYAL CANIN®'in tamamen ortadan kaldıramadığı veya azaltamadığı kalan emisyonlar için yüksek kaliteli, ortadan kaldırma odaklı, onaylı karbon kredilerine yatırım yapacağız. Ortadan kaldırma odaklı kredilerin kullanımı, SBTi Net Zero Foundations belgesiyle uyumludur.

"Karbon Nötr olmaya yönelik bu cesur taahhüdümüzün yeni ve etkili fikirlere, faaliyetlere ve sonuçlara ilham vereceğine, bunları harekete geçireceğine ve bunların gezegenimiz için anlamlı ölçüde olumlu bir fark yaratacağına inanıyoruz."

Loïc Moutault, Royal Canin Başkanı

ODAĞIMIZ

Daha Sürdürülebilir Ambalajlar

Ellen MacArthur Vakfı'na (EMF) ait Yeni Plastik Ekonomisi Girişimi’nin ana ortaklarından biri ve plastik atıklar ile kirliliği kökünden ortadan kaldırmaya yönelik Küresel Taahhüt’ü imzalayan bir şirket olarak vizyonumuz, ambalajın asla atık haline gelmediği döngüsel bir ekonomiyi destekleyecek şekilde EMF ile paraleldir. 2025 itibariyle tüm plastik ambalajlarımızın geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir veya gübrelenebilir olmasını planlıyoruz. Bu hedefe erişmek için kimyasal geri dönüşümdeki ilerleme hızı ve ölçeği sayesinde gıda güvenliği düzenlemeleriyle uyumluluğa bağlı olarak plastik ambalajlarımıza %30'a varan bir oranda tüketici kullanımı sonrası geri dönüştürülen plastik de dahil edeceğiz.

Yeniden kullanılabilir simgesi

Yeniden kullanılabilir

Geri dönüştürülebilir simgesi

Geri dönüştürülebilir

Gübrelenebilir simgesi

Gübrelenebilir

Sürdürülebilir olmayan bir ambalajda sürdürülebilir üründen bahsedemeyeceğimiz için, formülasyona paralel olarak ambalaj yaklaşımımızı da tekrar değerlendiriyoruz.

Emmanuel Potier de la Houssaye, Ambalaj Üretimi Başkanı
ODAĞIMIZ

Royal Canin Foundation aracılığı ile evcil hayvanların toplumdaki olumlu rolünün desteklenmesi

Evcil hayvanlar, dünyayı bizim için daha iyi bir yer haline getirir. 2020 yılında kurulan Foundation, evcil hayvanların insan sağlığı ve refahı üzerindeki olumlu rolünü destekleyen projeleri finanse etmektedir.

Royal Canin Vakfı hakkında daha fazlasını keşfedin

"Amacımız HAYVANLAR İÇİN DAHA İYİ BİR DÜNYA yaratmaktır, çünkü hayvanlar hayatımızı daha iyi hale getirir. Bu nedenle Royal Canin Foundation, hayvanların insan sağlığı ve refahı için kritik bir rol oynadığı projeleri desteklemektedir."

— Fabrice Mathieu, Küresel Sürdürülebilirlik Yöneticisi

Çalışanlarımız sürdürülebilirlik hakkında ne diyor?

"Mümkün olan her yerde sera gazı emisyonlarını önlemeyi ve azaltmayı amaçlıyoruz. Ham maddelerin karbon emisyonlarımızın %70'ini temsil ettiğini bildiğimiz için, bu amaçla tedarik zincirlerimizle birlikte de çalışmalar gerçekleştiriyoruz."

Cécile Coutens – Royal Canin Başkanı

Cécile Coutens'un Portre Fotoğrafı

"Bilim temelli yaklaşımımızla paralel olarak, 3300 adet tarifimizin her birinin karbon ayak izini değerlendirdik. İklim konusundaki mevcut hedefimiz, iş alanında son 10 yılın en büyük dönüşümlerinden birini başlatmamızı sağladı."

Marion Sarteel - Küresel Sürdürülebilirlik Koordinatörü

Marion Sarteel'in portre fotoğrafı

"Evcil hayvan mamalarımızın besin değeri en büyük önceliğimizdir. Bunu her zaman daha çevre dostu ham maddelerin tedariği ile birleştirmeye çalışıyoruz. Yabani balıkları korumak için bazı formüllerde balık yağını alg yağı ile değiştireceğiz."

Camille Usseglio – Avrupa Stratejik Tedarik Müdürü

Camille Usseglio'nun portre fotoğrafı

"Bir veteriner hekim olarak hayvanlara olan sevgim, gezegenimize olan saygımdan bağımsız düşünülemez. İş ortaklarımız tarafından yürütülen “Go Green” (Yeşili Koru) programı ile nesli tükenmekte olan siyah arıları korumak amacıyla iş yerimize arı kovanları kurduk.”

Marie-Anne Hours – Avrupa Bilimsel İletişim Müdürü

Marie-Anne Hours'ın portre fotoğrafı

"Benim işim, sonuçlarımızı güvenilir bir şekilde takip etmek için sürdürülebilirlik verilerinin doğru olduğundan -ve doğru anlaşıldıklarından- emin olmak. Ekosistemler üzerindeki toplumsal etkimizi iyileştirmek için Royal Canin'e ve 8000 çalışanına her zamankinden daha fazla güveniyorum."

Géraldine Merat – Küresel Sürdürülebilirlik Koordinatörü

Geraldine Merat'ın portre fotoğrafı

"Ham maddelerin ne kadar yararlı ve besleyici olduklarının yanı sıra çevresel etkilerinin de hesaba katıldığı tarifler formüle ediyoruz. Bu tarifler, en iyi besleyici performansı garanti ederken karbon ayak izimiz üzerinde de en düşük etkiye sahip olacak şekilde optimize ediliyor."

Geoffrey Daniel – Formülasyon Portföyü Yöneticisi

Geoffrey Daniel'ın portre fotoğrafı

"Yeni ambalajlar geliştirirken geri dönüştürülebilirlik en önemli hedeflerimizden biridir. Sürdürülebilirliğe giden bu yolculuğu desteklemekten ve buna katkıda bulunmaktan gurur duyuyorum."

Anne-Laure Lebeux – Küresel Ambalaj Proje Yönetim Ofisi

Anne-Laure Lebeux'nun portre fotoğrafı

"Sürdürülebilir bir şirket kurmanın, paydaşlarımız için -ve onlarla birlikte- oluşturduğumuz karşılıklı değere bağlı olduğuna gönülden inanıyoruz."

Fabrice Mathieu – Küresel Sürdürülebilirlik Yöneticisi

Fabrice Mathieu'nun portre fotoğrafı