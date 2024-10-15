Royal Canin, kedi ve köpeklerin ihtiyaçlarını ilk sıraya koymak suretiyle ideal sağlık durumlarına ulaşmasına katkıda bulunarak yaşamlarını iyileştirmeyi hedeflemektedir. Maksimum fayda odaklı beslenme yaklaşımımız doğrultusunda, evcil hayvanlara özel ihtiyaçları dahilinde en yüksek kaliteye sahip gıda ürünlerini sunarken, geliştirdiğimiz her tarifin çevresel ve sosyal etkisini de göz önünde bulunduruyoruz. Sürdürülebilirlik yolculuğumuz burada da bitmiyor: faaliyetlerimizi daha sürdürülebilir ve sosyal açıdan sorumlu hale getirerek evcil hayvanlar, gezegenimiz ve insanlar üzerindeki etkimizi daha da iyileştirmek için durmaksızın çalışıyoruz.