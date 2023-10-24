Club Abonelerine Özel: Her Siparişte %10 İndirim & Yaş Mama Hediyesi + Her 6 Siparişin 1'i Bizden + Veteriner Hekimden Ücretsiz Beslenme Danışmanlığı

Kalite ve gıda güvenliğine adanmışlık

Royal Canin, dünya çapındaki faaliyetlerinin merkezine beslenme kalitesi ve ürün güvenliğini koymuştur. En küçük ayrıntılara gösterilen bu dikkat, evcil hayvanlar için en titiz ve etkili sağlıklı beslenmeyi sunmamıza yardımcı olur.

Royal Canin gıda ve güvenlik süreçleri

Dünya standartlarının üzerindeki üretim süreçlerimiz, Royal Canin'in güvenli ve kaliteli ürünler sunmasını sağlar.

Ağaçların arkasından görünen Royal Canin fabrikası

Global satın alma prosedürleri

Dünya çapındaki uzman satın almacılarımız, ham maddeler için aynı seçme ve satın alma süreçlerini kullanır. Bu, tüm ürünlerimizin benzer ve yüksek besin standartlarına sahip olmasını sağlar.

İki işçi fabrikanın dışında kontrol listesini işaretliyor

Tedarik zincirleri

Tedarikçilerimizin çoğu, uzun vadeli iş ortaklarımızdır. Tüm tedarikçilerimiz düzenli olarak geniş kapsamlı bir şekilde denetlenir;  böylelikle dünya çapındaki tesislerimizde kullandığımız tüm ham maddeler için gerekli teknik özellikler karşılanmış olur.

İki adam dışarıda hasadın önünde ayakta el sıkışıyor

Sürekli test

Her bir gönderi, üretim merkezlerimize girmeden önce kontrol edilir ve bu tesislerin hepsi son teknoloji test laboratuvarlarıyla donatılmıştır. Bu laboratuvarlarda mikotoksin ve oksidasyon gibi besin kalitesi ve gıda güvenliği göstergeleri düzenli olarak analiz edilir.

Mavi lateks eldivenli bir laboratuar teknisyeni test yapıyor

İstikrarlı kalite

Tüm dünyadaki 1.800 gıda üretim işletmecisi, ürün standartlarımızdaki tutarlılık ve kaliteyi sağlamak için aynı katı süreçleri uygulamaktadır.

Tutarlılık açısından mama tanelerini ölçen bir adam

Sistematik kontroller

Hammadde üretim sürecinde, kalitenin şartnamelerimize ve izlenebilirlik standartlarımıza uygunluğunu sağlayan on farklı kalite denetim süreci bulunur. Buna ek olarak, laboratuvarlarımızda her yıl dünya çapında yaklaşık yarım milyon analiz yapılmaktadır.

Fabrikada ambalaj kalitesini kontrol eden adam

Dağıtım ortakları

Tüm distribütörlerimiz güvenlik ve lojistik standartlarımıza uymak zorundadır. Bunu başarmak için düzenli olarak depolama ve nakliye koşullarını denetleriz.

Depoda ürün paleti taşıyan bir forklift

Kalite garantisi

Bu titiz prosedürler, ürünlerimizin optimum kalitesini, güvenliğini ve besin değerini garanti eder.

Kalite testi yapılmak üzere alınan mama tanesi örnekleri
Denizde yüzen balık sürüsü

Kaliteli ham maddeler

Ürünlerimiz içindeki bileşenleri, yüksek besin değerleri ve evcil hayvanlara sağlık açısından sağladıkları faydaları esas alarak seçeriz. Bu nedenle, yalnızca insan besin zincirinden gelen et ve balıkları kullanırız. Ham maddelerimizi üretim merkezlerimizin yakınında bulunan güvenilir tedarikçilerden temin etmek için her türlü çaba gösterilir, böylece yerel ekonomi desteklenir, ham maddelerin tazeliği garantilenir ve karbon ayak izimiz azaltılır.

Fabrikada kontrol listesi işaretleyen kadın

Titiz tedarikçi seçimi

Yüksek kalite ve güvenlik standartlarımızı korumamıza yardımcı olabilecek tedarikçileri tespit etmek amacıyla sıkı seçim kriterleri kullanırız. Bu kapsamda, besin değerini, üretim kalitesini, izlenebilirliği ve sürdürülebilirliği belirlemek için derinlemesine denetimler yaparız.

Deney kaplarındaki örnekler

Tamamen izlenebilir bileşenler

Gelen ham maddelerin %100'ü analiz edilir ve her birinden bir numune iki yıl boyunca saklanır. Bu yöntem sayesinde, her ham maddeyi, ilgili ürünün raf ömrü boyunca takip edebiliriz.

