Kalite ve gıda güvenliğine adanmışlık
Royal Canin, dünya çapındaki faaliyetlerinin merkezine beslenme kalitesi ve ürün güvenliğini koymuştur. En küçük ayrıntılara gösterilen bu dikkat, evcil hayvanlar için en titiz ve etkili sağlıklı beslenmeyi sunmamıza yardımcı olur.
Royal Canin gıda ve güvenlik süreçleri
Dünya standartlarının üzerindeki üretim süreçlerimiz, Royal Canin'in güvenli ve kaliteli ürünler sunmasını sağlar.
Global satın alma prosedürleri
Dünya çapındaki uzman satın almacılarımız, ham maddeler için aynı seçme ve satın alma süreçlerini kullanır. Bu, tüm ürünlerimizin benzer ve yüksek besin standartlarına sahip olmasını sağlar.
Tedarik zincirleri
Tedarikçilerimizin çoğu, uzun vadeli iş ortaklarımızdır. Tüm tedarikçilerimiz düzenli olarak geniş kapsamlı bir şekilde denetlenir; böylelikle dünya çapındaki tesislerimizde kullandığımız tüm ham maddeler için gerekli teknik özellikler karşılanmış olur.
Sürekli test
Her bir gönderi, üretim merkezlerimize girmeden önce kontrol edilir ve bu tesislerin hepsi son teknoloji test laboratuvarlarıyla donatılmıştır. Bu laboratuvarlarda mikotoksin ve oksidasyon gibi besin kalitesi ve gıda güvenliği göstergeleri düzenli olarak analiz edilir.
İstikrarlı kalite
Tüm dünyadaki 1.800 gıda üretim işletmecisi, ürün standartlarımızdaki tutarlılık ve kaliteyi sağlamak için aynı katı süreçleri uygulamaktadır.
Sistematik kontroller
Hammadde üretim sürecinde, kalitenin şartnamelerimize ve izlenebilirlik standartlarımıza uygunluğunu sağlayan on farklı kalite denetim süreci bulunur. Buna ek olarak, laboratuvarlarımızda her yıl dünya çapında yaklaşık yarım milyon analiz yapılmaktadır.
Dağıtım ortakları
Tüm distribütörlerimiz güvenlik ve lojistik standartlarımıza uymak zorundadır. Bunu başarmak için düzenli olarak depolama ve nakliye koşullarını denetleriz.
Kalite garantisi
Bu titiz prosedürler, ürünlerimizin optimum kalitesini, güvenliğini ve besin değerini garanti eder.
Kaliteli ham maddeler
Ürünlerimiz içindeki bileşenleri, yüksek besin değerleri ve evcil hayvanlara sağlık açısından sağladıkları faydaları esas alarak seçeriz. Bu nedenle, yalnızca insan besin zincirinden gelen et ve balıkları kullanırız. Ham maddelerimizi üretim merkezlerimizin yakınında bulunan güvenilir tedarikçilerden temin etmek için her türlü çaba gösterilir, böylece yerel ekonomi desteklenir, ham maddelerin tazeliği garantilenir ve karbon ayak izimiz azaltılır.
Titiz tedarikçi seçimi
Yüksek kalite ve güvenlik standartlarımızı korumamıza yardımcı olabilecek tedarikçileri tespit etmek amacıyla sıkı seçim kriterleri kullanırız. Bu kapsamda, besin değerini, üretim kalitesini, izlenebilirliği ve sürdürülebilirliği belirlemek için derinlemesine denetimler yaparız.
Tamamen izlenebilir bileşenler
Gelen ham maddelerin %100'ü analiz edilir ve her birinden bir numune iki yıl boyunca saklanır. Bu yöntem sayesinde, her ham maddeyi, ilgili ürünün raf ömrü boyunca takip edebiliriz.
Sürdürülebilir bir gelecek için
Sürdürülebilirlik, Royal Canin'in küresel faaliyetlerinin merkezinde yer alan bir öneme sahiptir.
