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Köpeğinize vermemeniz gereken 10 zehirli yiyecek

Ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceği için köpeklere verilmemesi gereken, aralarında peynir ve çikolatanın da bulunduğu bazı yiyecekler vardır.
Adult dog lying down in a kitchen.

Köpeklerimiz bazen bizimle aynı sofrayı paylaşmak istese de, her yiyecek onlar için güvenli değildir. İnsanların tükettiği bazı yiyecekler köpeklerin sindirim sistemi, karaciğer ve böbrek fonksiyonları üzerinde yıkıcı etkilere sebep olabilir. Bu nedenle “köpekler ne yememeli” sorusu, her köpek sahibinin bilmesi gereken en önemli konuların başında gelir.

Evinizde bulunması olası ve köpeğiniz için ciddi sorunlara neden olabilecek yaygın olarak tükettiğimiz birçok gıda vardır. Köpeğinize vermemeniz gereken başka ev yemekleri de olabilir, bu yüzden köpeğinize normal mamasından başka bir şey vermeden önce lütfen veteriner hekiminize danışın. Çünkü köpeklerin yememesi gereken şeyler yalnızca birkaç popüler gıdayla sınırlı değildir, listenin çok daha uzun olduğunu bilmek gerekir.

Yapay tatlandırıcı

Ksilitol sakız, şekersiz yer fıstığı ezmesi, diş macunu ve başka ürünlerde de bulunan yapay bir tatlandırıcıdır ve sert kabuklu ağaçlardan elde edilir. Aşırı ksilitol tüketimi insanlarda yalnızca şişkinliğe, midede gaza ve ishale neden olabilir; ancak ksilitol köpekler için oldukça toksiktir. Ksilitol, köpeğinizde ani kan şekeri düşüklüğüne, koordinasyon kaybına ve hatta karaciğer yetmezliğine yol açabilir. Bu yüzden evde tatlı veya diş macunu gibi ürünleri açıkta bırakmamak çok önemlidir. Bu sebeple, korumak için “köpeklere ne verilmez” sorusuna verilecek en kesin yanıtlardan biri de ksilitoldür.

Alkol

İnsanların aksine köpeklerin böbrekleri alkolü etkili bir şekilde işleyemez, bu da hayvanınızın tıbbi sorun yaşamasına neden olabilir. Alkol tüketen bir köpekte kusma, ishal, koordinasyon bozukluğu, solunum güçlüğü ve hatta koma görülebilir. Özellikle bira veya şarap gibi düşük alkollü içecekler bile onlar için zehirlidir. Taze su köpeğiniz için her zaman en iyisidir.

Avokado

Avokadonun köpeğinize zararlı olabilecek kısmı etli meyvesi değil çekirdeği, kabuğu ve yapraklarıdır. Meyvenin bu kısımlarında persin adı verilen ve köpeğinizin kusmasına ve ishal olmasına neden olan bir madde bulunur. Persin ayrıca kalp kasını da etkileyebilir. Bu nedenle avokado çekirdeğini çöpe atarken dikkatli olunmalı, köpeğinizin ulaşamayacağı şekilde saklanmalıdır.

Kafein

Kafein köpekler için zehirli olmasa da, köpekler üzerinde insana yaptığı etkinin benzerine sahiptir ve bu etkilere karşı daha hassas olan köpekler için çok nahoş ve rahatsız edici olabilir. Köpeğiniz çok az miktarda kafein bile tüketse, hiperaktif hale gelebilir veya titremeye başlar. Çay poşetleri, kahve telvesi, kola gibi içecekler de bu riski taşır.

Çikolata

Çikolatanın köpekler için çok toksik olduğu kanıtlanmıştır. Bunun nedeni, çikolatada köpeğinizin metabolik süreçlerini kesintiye uğratan bir uyarıcı olan teobromin bulunmasıdır. Teobromin acı çikolatada ve parça kek çikolatasında özellikle yüksek miktarda bulunduğundan, bunlar köpekler için daha da tehlikelidir. Tükettiği miktara bağlı olarak köpeğin midesi bozulabilir, kalp sorunu yaşayabilir, nöbet geçirebilir ve hatta hayatını bile kaybedebilir. Bu yüzden “köpeklere çikolata zararlı mı” sorusunun yanıtı daima “evet”tir.

Dışarıda ayakta dururken yeri koklayan yetişkin Airedale Terrier.

Kızarmış ve yağlı yiyecekler

Kızarmış ve yağlı yiyecekler insanlar için ne kadar zararlı olabiliyorsa, köpekler için de o kadar zararlı olabilir. Fazla yağlı yiyecekler, köpeğinizin midesini rahatsız edebilir ve bazı köpeklerde pankreatit oluşumunu destekleyebilir. Ayrıca, bu tür yiyeceklerin düzenli olarak tüketilmesi obeziteye ve bundan kaynaklanan sağlık sorunlarına yol açabilir. Evde köpeğinizle yemek paylaşırken kızartmalardan özellikle uzak durmalısınız.

Sarımsak ve soğan

Birçok insan düzenli olarak soğan ve sarımsakla yemek pişirir, ancak köpekler için bu malzemeler toksiktir. İster pişmiş ister çiğ olsun, köpeğiniz sarımsak ve soğan yerse alyuvarları zarar görebilir ve bu da anemi ile sonuçlanabilir. Uzun vadede organlara oksijen taşınması zorlaşır ve halsizlik, iştahsızlık, solgunluk gibi belirtiler ortaya çıkar. Yani sorunuzun cevabı açıktır: soğan köpeklere zararlı mı? Evet, hem de ciddi şekilde.


Üzüm ve kuru üzüm

Bu meyveler insanlar için sağlıklı olmasına karşın köpekler için toksiktir. Üzüm ve kuru üzüm köpeğinizin sağlığına çok ciddi olumsuz etki yapabilir; akut ve ani böbrek yetmezliğine yol açabilir. Çok küçük miktarlarda dahi toksik etki gösterebilir. Bu nedenle “köpekler üzüm yer mi” sorusunun yanıtı kesinlikle hayırdır.

Kuruyemişler

Bizim için sağlıklı olsalar da, köpeğinize kuruyemiş vermekten kaçının. Küçük olması yüzünden hayvan açısından boğulma riski söz konusudur ve yüksek yağ oranı hayvanın midesini rahatsız edecek kadar yüksektir. Özellikle de makademia fındığının köpekler için oldukça zehirli olduğu bilinmektedir. Ölümcül olmamasına karşın köpeğinizin yürüyememesine, kusmasına, uyuşuk davranmasına ve titremesine neden olabilir. Bu noktada “köpekler fındık yer mi, köpek fıstık yer mi” sorularının yanıtı da olumsuzdur. Bunun yanında, fıstık ezmelerinde bulunan ksilitol de ciddi köpekler için risk taşır.

Süt, krema ve peynir

Köpekler yetişkin olduklarında, gereken enzimlerden yoksun oldukları için süt ürünlerini sindirememeye başlarlar. Bu; hayvanınızın süt, krema veya peynir yemesi durumunda kusma, ishal ve mide fesadı gibi laktoz intoleransı belirtileri gösterebileceği anlamına gelir. Bu nedenle “köpeklere süt verilir mi, köpek peynir yer mi” sorularının cevabı olumsuzdur.

​Köpeğinizin yememesi gereken bir şeyi yemiş olabileceğini düşünüyorsanız, en kısa sürede veteriner hekiminize danışmanız çok önemlidir. Söz konusu toksik yiyecekleri köpeğinizin ulaşamayacağı yerlerde saklamalı ve sadece kendisine uygun yiyecekleri yemesine dikkat etmelisiniz. Unutmayın, her zaman mama dışında yiyecek vermek cazip görünse de, köpeklerin yememesi gereken şeyler konusunda bilinçli davranmak onların sağlıklı ve uzun bir ömür sürmesini sağlar.

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