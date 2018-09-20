Köpeklerimiz bazen bizimle aynı sofrayı paylaşmak istese de, her yiyecek onlar için güvenli değildir. İnsanların tükettiği bazı yiyecekler köpeklerin sindirim sistemi, karaciğer ve böbrek fonksiyonları üzerinde yıkıcı etkilere sebep olabilir. Bu nedenle “köpekler ne yememeli” sorusu, her köpek sahibinin bilmesi gereken en önemli konuların başında gelir.

Evinizde bulunması olası ve köpeğiniz için ciddi sorunlara neden olabilecek yaygın olarak tükettiğimiz birçok gıda vardır. Köpeğinize vermemeniz gereken başka ev yemekleri de olabilir, bu yüzden köpeğinize normal mamasından başka bir şey vermeden önce lütfen veteriner hekiminize danışın. Çünkü köpeklerin yememesi gereken şeyler yalnızca birkaç popüler gıdayla sınırlı değildir, listenin çok daha uzun olduğunu bilmek gerekir.

Yapay tatlandırıcı

Ksilitol sakız, şekersiz yer fıstığı ezmesi, diş macunu ve başka ürünlerde de bulunan yapay bir tatlandırıcıdır ve sert kabuklu ağaçlardan elde edilir. Aşırı ksilitol tüketimi insanlarda yalnızca şişkinliğe, midede gaza ve ishale neden olabilir; ancak ksilitol köpekler için oldukça toksiktir. Ksilitol, köpeğinizde ani kan şekeri düşüklüğüne, koordinasyon kaybına ve hatta karaciğer yetmezliğine yol açabilir. Bu yüzden evde tatlı veya diş macunu gibi ürünleri açıkta bırakmamak çok önemlidir. Bu sebeple, korumak için “köpeklere ne verilmez” sorusuna verilecek en kesin yanıtlardan biri de ksilitoldür.

Alkol

İnsanların aksine köpeklerin böbrekleri alkolü etkili bir şekilde işleyemez, bu da hayvanınızın tıbbi sorun yaşamasına neden olabilir. Alkol tüketen bir köpekte kusma, ishal, koordinasyon bozukluğu, solunum güçlüğü ve hatta koma görülebilir. Özellikle bira veya şarap gibi düşük alkollü içecekler bile onlar için zehirlidir. Taze su köpeğiniz için her zaman en iyisidir.

Avokado

Avokadonun köpeğinize zararlı olabilecek kısmı etli meyvesi değil çekirdeği, kabuğu ve yapraklarıdır. Meyvenin bu kısımlarında persin adı verilen ve köpeğinizin kusmasına ve ishal olmasına neden olan bir madde bulunur. Persin ayrıca kalp kasını da etkileyebilir. Bu nedenle avokado çekirdeğini çöpe atarken dikkatli olunmalı, köpeğinizin ulaşamayacağı şekilde saklanmalıdır.

Kafein

Kafein köpekler için zehirli olmasa da, köpekler üzerinde insana yaptığı etkinin benzerine sahiptir ve bu etkilere karşı daha hassas olan köpekler için çok nahoş ve rahatsız edici olabilir. Köpeğiniz çok az miktarda kafein bile tüketse, hiperaktif hale gelebilir veya titremeye başlar. Çay poşetleri, kahve telvesi, kola gibi içecekler de bu riski taşır.

Çikolata

Çikolatanın köpekler için çok toksik olduğu kanıtlanmıştır. Bunun nedeni, çikolatada köpeğinizin metabolik süreçlerini kesintiye uğratan bir uyarıcı olan teobromin bulunmasıdır. Teobromin acı çikolatada ve parça kek çikolatasında özellikle yüksek miktarda bulunduğundan, bunlar köpekler için daha da tehlikelidir. Tükettiği miktara bağlı olarak köpeğin midesi bozulabilir, kalp sorunu yaşayabilir, nöbet geçirebilir ve hatta hayatını bile kaybedebilir. Bu yüzden “köpeklere çikolata zararlı mı” sorusunun yanıtı daima “evet”tir.