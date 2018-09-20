Köpeğinizin sindiriminde, bağırsak hareketlerinde veya beslenmesinde değişiklikler fark ettiyseniz, tam kapsamlı bir muayene yapılabilmesi için onu veteriner hekime götürmeniz önemlidir. Bununla birlikte, belirli sindirim sorunlarının belirtisi olarak dikkat edebileceğiniz birçok işaret vardır.

Bağırsak hareketleri ve diğer vücut işlevleri bakımından köpeğinizin sindirim sistemini ve köpeğiniz için neyin "normal" olduğunu anlamak, yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunda hızlı tespit edebilmeniz için yararlı olacaktır.

Köpeklerde ishal ve sindirim sorunları

İshal, özellikle kalın veya ince bağırsaktaki sindirim sorunlarının ortak bir belirtisidir. Köpeğinizde ishal varsa daha sık tuvalete çıkma ihtiyacı hissedecek ve bunu çok düzenli şekilde yapacaktır. Dışkılarının katıdan ziyade sıvı gibi olması muhtemeldir ve mukoza içerebilir. Kalın bağırsak sorunları ise köpeğinizin çok kısa süreyle düşük hacimlerde ishal olmasına neden olur.

Köpeklerde kabızlık

Kabızlık, sindirim sorunlarının sık görülen başka bir belirtisidir ve altında pek çok muhtemel neden yatabilir. Köpeğiniz kabızsa dışkısı sert veya kuru olacak, nadiren tuvalete çıkacaktır. Ayrıca tuvalete çıkmaya çalışırken artan zorlanma belirtileri de gösterebilir.