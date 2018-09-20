Köpeğinizdeki sindirim sorunu belirtilerinin tespit edilmesi
Köpeğinizin sindiriminde, bağırsak hareketlerinde veya beslenmesinde değişiklikler fark ettiyseniz, tam kapsamlı bir muayene yapılabilmesi için onu veteriner hekime götürmeniz önemlidir. Bununla birlikte, belirli sindirim sorunlarının belirtisi olarak dikkat edebileceğiniz birçok işaret vardır.
Bağırsak hareketleri ve diğer vücut işlevleri bakımından köpeğinizin sindirim sistemini ve köpeğiniz için neyin "normal" olduğunu anlamak, yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunda hızlı tespit edebilmeniz için yararlı olacaktır.
Köpeklerde ishal ve sindirim sorunları
İshal, özellikle kalın veya ince bağırsaktaki sindirim sorunlarının ortak bir belirtisidir. Köpeğinizde ishal varsa daha sık tuvalete çıkma ihtiyacı hissedecek ve bunu çok düzenli şekilde yapacaktır. Dışkılarının katıdan ziyade sıvı gibi olması muhtemeldir ve mukoza içerebilir. Kalın bağırsak sorunları ise köpeğinizin çok kısa süreyle düşük hacimlerde ishal olmasına neden olur.
Köpeklerde kabızlık
Kabızlık, sindirim sorunlarının sık görülen başka bir belirtisidir ve altında pek çok muhtemel neden yatabilir. Köpeğiniz kabızsa dışkısı sert veya kuru olacak, nadiren tuvalete çıkacaktır. Ayrıca tuvalete çıkmaya çalışırken artan zorlanma belirtileri de gösterebilir.
Köpeğinizde kusma ve yediğini çıkarma
Bazı sindirim sorunları, köpeğinizde farklı nedenlerden kaynaklanan iki farklı bedensel işlev olan yediğini çıkarmaya veya kusmaya neden olabilir.
Yediğini çıkarma, yuttuktan hemen sonra olabilecek pasif bir aktivitedir ve köpeğinizin sindirilmemiş katı haldeki yiyeceği çıkarmasıyla sonuçlanır. Ayrıca yutma sırasında acı belirtileri de gösterebilir. Kusma; bulantı, öğürme ve aşırı tükürük salgılamanın birlikte görüldüğü bir reflekstir; besinler ve sıvılar çıkarılır; yiyecekler mide asidinde kısmen sindirilmiş olabilir. Bu semptomlar genellikle besinlerin yemek borusu yoluyla mideye taşınmasında ve mide, hatta daha geniş anlamda gastrointestinal sistemdeki problemler gibi sindirim sorunlarıyla ilişkilidir.
Köpeğinizin davranışları ve görünüşü
Köpeğiniz; ishal, kabızlık, kusma ve yediğini çıkarmanın yanı sıra davranışlarında ve görünümünde sindirim sorunlarına işaret edebilecek değişiklikler sergileyebilir. Örneğin kronik sindirim sorunları, vücudun ihtiyaç duyduğu tüm besin maddelerinin alınamamasına neden olarak kilo kaybına ve tüylerin kuru, mat ve kırılgan bir hale gelmesine yol açabilmektedir.
İştah değişiklikleri; şişkinlik ve karında rahatsızlık ile birlikte ince bağırsaktaki bir sorunun belirtisi olabilir ve köpeğiniz bu semptomların çoğunu sık sık sergiliyorsa, bu, kronik gastrointestinal sorunları olduğunu gösterebilir.
Yeme alışkanlıklarını ve diğer bedensel süreçlerini tanımak, köpeğinizin sindirim sorunları olduğunda bunu fark etmenin ilk adımıdır. Davranışları; kusma, kabızlık veya ishal belirtileri göstermek de dahil olmak üzere önemli ölçüde değiştiyse, veteriner hekiminize danışarak yapılabilecek doğru şeyleri öğrenmeniz önemlidir.
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