CLUB aboneliğine özel %10 İNDİRİM! İlk siparişte HEDİYE YAŞ MAMA! Veteriner hekimden BESLENME DANIŞMANLIĞI!

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Kedi ve köpeklerin, her büyüme dönemine özel sağlık ihtiyaçları vardır. #ilkgündensağlık 

Dünyamızı keşfedin
royal canin - start of life
royal canin - start of life
Royal Canin Size Health Nutrition ürünleri

Her boyutun ve yaşam evresinin arkasında eşsiz ihtiyaçlar vardır

ROYAL CANIN® Size Health Nutrition ürün yelpazemizi keşfedin ve köpeğiniz için doğru ürünü seçin.

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4 Paket Educ Ödül Maması Hediye!

4 kg ve üzeri köpek maması paketi siparişlerinde 4 adet Educ ödül maması sepetinize ücretsiz olarak eklenir.
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Online Mağazaya Özel Yeni Ürünlerimizi Keşfedin!

İhtiyaca özel ürünlerimize göz atarak, evcil hayvanınızın ırkına, boyutlarına ve yaşına en uygun mamayı bulabilirsiniz.
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Ayrıcalıklarla dolu beslenme deneyimi Royal Canin CLUB'da!

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Online Mağazaya Özel Seçili Ürünlerde 2 Adet Alana 400 TL İndirim!

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Ürünlerimizi keşfedin

kedi mamaları

Kedi Mamaları

yavru kedi mamaları

Yavru Kedi Mamaları

köpek mamaları

Köpek Mamaları

yavru köpek mamaları

Yavru Köpek Mamaları

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Veteriner ürün serimizi keşfedin

Sağlık sorunları spesifik çözümler gerektirir. Bu amaçla, veteriner hekimlere özel iyileşmeyi destekleyen bir ürün serisi geliştirdik.
Kedilere özel veteriner ürün serisiKöpeklere özel veteriner ürün serisi
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Evcil hayvanınız için hangi diyetin uygun olduğundan emin değil misiniz?

Sadece birkaç tıkla, evcil hayvanınıza özel beslenme çözümünü keşfedin.
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Haberler

'Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün' Kampanyası Başladı

Royal Canin, Geleceğin Veteriner Hekimleriyle Bir Arada!

Tüm Canlılar Sevgi Dolu Bir Yuvayı Hak Eder!

Tüm Canlılar Sevgi Dolu Bir Yuvayı Hak Eder!

Geçmiş Olsun Türkiye

Ürünlerimiz an itibariyle 100’den fazla ülkede satılmaktadır.

yavru kedi ve yavru köpek oyun oynuyor

Evcil hayvanlara yönelik temel büyüme programlarımızı keşfedin

Yavru kedi ve köpeklerin ilk aylarda yaptıkları ve yedikleri, yaşamlarının geri kalan kısmını da etkileyecektir. Yaşamlarının bu döneminde size rehberlik etmek için buradayız.
Yavru kedilerYavru köpekler
kedi ve köpek ırkları

Irkları keşfedin

Resmi Irk Kitaplığımıza erişerek en iyi büyüme bilgilerini keşfedin.
Kedi ırklarıKöpek ırkları

Evcil Hayvanlar, Gezegen ve İnsanlar tüm sürdürülebilirlik girişimlerimizin kalbinde yer alıyor.

royal canin'in tarihi

Royal Canin Topluluğu

Günümüzde, Royal Canin'in 8.000’den fazla çalışanı, hayvan sağlığını beslenme yoluyla iyileştirmek amacıyla, dünya çapında en iyi uzmanlarla birlikte çalışmaktadır.
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