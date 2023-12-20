Kedi ve köpeklerin, her büyüme dönemine özel sağlık ihtiyaçları vardır. #ilkgündensağlıkDünyamızı keşfedin
Her boyutun ve yaşam evresinin arkasında eşsiz ihtiyaçlar vardır
ROYAL CANIN® Size Health Nutrition ürün yelpazemizi keşfedin ve köpeğiniz için doğru ürünü seçin.
4 Paket Educ Ödül Maması Hediye!
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4 kg ve üzeri köpek maması paketi siparişlerinde 4 adet Educ ödül maması sepetinize ücretsiz olarak eklenir.
Online Mağazaya Özel Yeni Ürünlerimizi Keşfedin!
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İhtiyaca özel ürünlerimize göz atarak, evcil hayvanınızın ırkına, boyutlarına ve yaşına en uygun mamayı bulabilirsiniz.
Ürünlerimizi keşfedin
Veteriner ürün serimizi keşfedin
Sağlık sorunları spesifik çözümler gerektirir. Bu amaçla, veteriner hekimlere özel iyileşmeyi destekleyen bir ürün serisi geliştirdik.
Evcil hayvanınız için hangi diyetin uygun olduğundan emin değil misiniz?
Sadece birkaç tıkla, evcil hayvanınıza özel beslenme çözümünü keşfedin.
Ürünlerimiz an itibariyle 100’den fazla ülkede satılmaktadır.
Evcil hayvanlara yönelik temel büyüme programlarımızı keşfedin
Yavru kedi ve köpeklerin ilk aylarda yaptıkları ve yedikleri, yaşamlarının geri kalan kısmını da etkileyecektir. Yaşamlarının bu döneminde size rehberlik etmek için buradayız.
Irkları keşfedin
Resmi Irk Kitaplığımıza erişerek en iyi büyüme bilgilerini keşfedin.
Evcil Hayvanlar, Gezegen ve İnsanlar tüm sürdürülebilirlik girişimlerimizin kalbinde yer alıyor.
Royal Canin Topluluğu
Günümüzde, Royal Canin'in 8.000’den fazla çalışanı, hayvan sağlığını beslenme yoluyla iyileştirmek amacıyla, dünya çapında en iyi uzmanlarla birlikte çalışmaktadır.