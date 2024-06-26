Royal Canin Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Ürün
Mamanın taze kalmasının en iyi yolu onu hava geçirmeyen bir kapta, orijinal paketinde saklamaktır. Ürünlerimiz doğal yöntemler ile korundukları için, paketleri açık kaldıkça oksitlenebilirler. Ürünler dondurulduklarında nemlerini kaybedip çözünürken de küflenebileceklerinden, dondurma tavsiye edilmemektedir.
Yaş mamaların açıldıktan sonra bekletilmeden tüketilmesi önerilmektedir.
Açılan yaş mamaları taze tutabilmek için, yaş mama paketini sıkıca kapatarak bir saklama kabının içerisine koyup buzdolabında muhafaza ediniz ve 1 – 2 gün içinde tüketildiklerinden emin olunuz.
Artık mamalar, bakteri ve böcekleri çekebilir. Kedinizi / Köpeğinizi, beslerken mama kabını düzenli olarak yıkayıp temiz suyla durulamayı unutmayınız.
Kalite ve gıda güvenliği sistemlerimiz son teknoloji ürünüdür ve bu şekilde kalmaları amacıyla sürekli yatırım yapmaktayız.
Kedi / Köpek maması üretirken kullandığımız malzemelerin güvenli ve kaliteli olduğundan emin olmak için, tesislerimizden içeriye alınan her kargoyu takip ederiz.
Biten ürünleri müşterilerimize yollamadan önce mutlaka test etmekteyiz.
Royal Canin amblemli her ürünümüzü kendi tesislerimizde kendimiz üretiyoruz. Tesislerimiz kalite yönetiminde ISO 9001:2008 sertifikasına, gıda güvenliğinde ise ISO 22000 sertifikasına sahiptir.
Royal Canin mamaları satışa sunulmadan önce, güvenli olduklarından ve besin değerlerini koruduklarından emin olmak adına yoğun bir kalite kontrol programına tabi tutulur. Mama içeriğinin, mineral ve vitamin değerleri bakımından beklenen oranlarda olduğunu doğrulamak adına yapılan testler, hem kullanılacak malzemelerde, hem de son ürünler üzerinde gerçekleştirilmektedir. Tamamen güvenli olması için, mamalarımız üst düzey kalite standartları çerçevesinde üretilmektedir.
Kedi ve köpekler, sağlıklı bir yaşam için en iyi beslenmeyi hak ederler. Royal Canin, mamalarının üretim aşamalarında aşağıdaki standartlara her zaman bağlı kalır:
• Hammadde tedarikçilerini seçerken, kesin kriterler gözetiriz.
• Mama üretim süreçlerine dahil edilmeden önce, tüm hammaddelerin kalitesi testlerden geçirilir.
• İnsanların tüketimi için uygun ve sağlıklı hayvanların etleri kullanılır.
• Hammaddeler üretim tesisine girdiği andan itibaren, önemli aşamalarda analizlerden geçirilir ve sistematik ölçüler ile düzenli olarak kalite kontrollerinden geçer.
• Ürün içeriklerindeki tüm maddeler izlenilebilirdir.
Royal Canin ürünlerini oluşturan bileşenler birden fazla faktör göz önünde bulundurularak seçilmektedir. Tedarikçilerimizin, kalite ve gıda güvenliği kriterlerimize uygunluğu, sürekli erişilebilir olması ve sunduğu ürün yelpazeleri, bu faktörlerden bazılarıdır.
Royal Canin, hammaddelerini üretim tesislerine olabildiğince yakın noktalardan tedarik ederek, sürdürülebilirlik alanında da önemli adımlar atmaktadır.
Royal Canin, kullanacağı ürünleri seçerken, özel olarak hazırlanmış mama formüllerine uygun, yüksek kaliteli besin kaynaklarını tercih eder. Örneğin tavuk unu yerine tavuk yan ürünleri tercih etmemizdeki sebep, hem özel olarak oluşturulmuş gıda standartlarımıza uygun, hem de daha güvenli ve sürdürülebilir bir çözüm elde etmektir.
Tahıllar, kedi ve köpek beslenmesinin sağlıklı ve önemli bir parçasıdır. İçerdikleri amino asit, vitamin, mineral, karbonhidrat, lif ve yağ asitleri ile kedi ve köpeklerin sağlığı için oldukça önemlidir. Ürünlerimizde kullandığımız bileşenlerin besin değeri bizim için önemlidir ve tahıllar da kedi – köpek mamalarında değerli bir besin öğesi görevi görürler.
Royal Canin’de, mamalarımızı formüle ederken herhangi bir yapay renklendirme kullanmıyoruz. Bunun sonucu olarak da, farklı mamalarda yer alan farklı besin maddeleri, mamalarda renk değişikliğine sebep olabiliyor. (aynı marketten aldığınız çeşitli et ve sebzelerin renklerinin farklı oluşu gibi.) Renkler değişiklik gösterebilse de, her durumda, içerik bakımından en yüksek kalite standartlarını yakalayan ürünler piyasaya sürülmektedir.
Kediniz / Köpeğiniz yeni bir mamaya, miktarı yavaş yavaş artırarak alıştırılmalı ve bu süreç 5 – 7 güne yayılmalıdır. Bu yöntem, olası sindirim sorunlarından hayvanınızı uzak tutmak için önemlidir. Bizim önerilerimiz:
• İlk 2 – 3 gün boyunca, mamaları %75 eski mama, %25 yeni mama olacak şekilde karıştırmanız,
• Sonraki 2 – 3 gün, oranları %50 - %50 yapmanız,
• Takip eden 2 – 3 gün %75 yeni mama, %25 eski mama kullanmanız,
• Daha sonra ise tamamen yeni mamayı kullanmaya başlamanız yönündedir.
Her kedi ve köpeğin; ırk, yaş, boyut, yaşam tarzı gibi faktörlere göre değişiklik gösteren kendine özgü beslenme ihtiyaçları vardır. Kediniz veya köpeğiniz için en uygun beslenme seçeneklerini keşfetmek istiyorsanız, ürün bulma seçeneğimizden faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi almak için 0 850 737 12 00 numarasından beslenme danışmanlarımıza ulaşabilir veya e-posta yoluyla destek isteyebilirsiniz.
Eğer kediniz / köpeğiniz sağlık sorunları yaşıyorsa, lütfen bu konuda daha fazla bilgi almak için Veteriner Hekiminize danışın. Veteriner Hekiminiz birden fazla faktörü göz önüne alarak kediniz / köpeğiniz için uygun bir diyet önerisinde bulunacaktır.
Tüm Royal Canin ürün paketlerinin arkasında; yaş ve boyuta/ağırlığa göre düzenlenmiş bir beslenme rehberi yer almaktadır. Kedinize / Köpeğinize her gün ne miktarda mama vermeniz gerektiğini burada bulabilirsiniz. Bu miktarı, gün içerisinde iki ya da üç öğüne bölmeniz önerilmektedir.
Ürün paketlerinde gösterildiği gibi uygun bir tartı ya da ölçü kabı kullanınız ve verdiğiniz mama miktarını dikkatli ölçtüğünüzden emin olunuz. Kedilere ve küçük köpeklere verilen miktarlarda yapılacak küçük değişiklikler, kalori alımlarında önemli bir fark ortaya çıkmasına sebep olabilir.
Kediler / Köpekler, özellikle de kediler, bazen beslenme rutinlerindeki küçük değişimlere karşı duyarlı olabilirler. Yine de belirtmek isteriz ki lezzet testlerimiz net bir şekilde olumlu sonuçlar vermiştir.
Bir üründen diğerine daha pürüzsüz bir geçiş yapabilmek için, yeni ürünü bir hafta önceden satın alıp bir süre iki mamayı karıştırarak vermeyi unutmayınız.
Hedefimiz, mama kalitesinden ödün vermeden mümkün olduğunca çevre dostu paketleme kullanmaktır. Bu doğrultuda, tüm konserve ürün kataloğumuzu, geri dönüşebilir kutulara çevirdik.
Diğer ürün paketlerimiz ise, içerdikleri ürünlerin besin değerini ve tazeliğini raf ömrü boyunca koruyacak şekilde tasarlanmıştır. Hem bu özellikte olup hem de geri dönüşebilir olan bir paketleme çözümü henüz mevcut değildir. Hala bu alandaki araştırmalarımız sürmektedir. Amacımız, standartlarımıza uygun bir çözüm bulunduğunda, çevreye olan etkimizi daha da iyileştirmektir.
Royal Canin, kedi ve köpekler için üstün kaliteli ve yüksek performanslı mama formülleri üretmek için çalışmaktadır. Ürünlerimizin fiyatları yüksek gibi görünse de; paket boyutları, besleme için önerilen miktarlar, kalite, sindirilebilirlik gibi faktörler göz önüne alındığında mamalarımızın maliyeti makul bulunmaktadır.
Kedinizin / Köpeğinizin ihtiyaç duyduğu besin ürünlerini içeren mamalar ararken, hem yaş hem kuru ürünler uygun olabilir ve genellikle kişisel tercihe bağlıdır. Boyut, yaş, yaşam tarzı ve ırkına göre, her kedi veya köpek özgün beslenme ihtiyaçlarına sahiptir. Sağlıklı kediler / köpekler için, kediniz veya köpeğiniz için doğru beslenme ürününü bulmak üzere ürün bul özelliğimizi kullanın. Kediniz / Köpeğiniz sağlık sorunları yaşıyorsa, lütfen daha fazla bilgi için veteriner hekiminize danışın. Veteriner hekiminiz uygun bir beslenme ürünü önerirken birden fazla faktörü göz önünde bulunduracaktır.
İlave bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen bize 0 850 737 12 00 numarasından telefonla ulaşın veya e-posta atın, kedi / köpek danışmanlarımızdan biri doğru ürünü bulmanız için mutlulukla yardımcı olacaktır.
Boyut, yaş, yaşam tarzı ve ırkına göre, her kedi veya köpek özgün beslenme ihtiyaçlarına sahiptir. Kediniz / Köpeğiniz sağlık sorunları yaşıyorsa, uygun bir beslenme önerirken birden fazla faktörü değerlendirecek olan veteriner hekiminize danışabilirsiniz.
Kedinize / Köpeğinize daha iyi şekilde yardımcı olmak ve talebinizi yanıtlamak için, doğrudan bizimle telefonla veya sosyal medya üzerinden irtibat kurmanızı öneririz, size yardımcı olmaktan, sizin için doğru ürünü önermekten mutluluk duyarız.
Sitemizdeki ürünlere ait besin maddesi bilgilerine erişmek için, o ürünün sayfasına gidin ve ürün tanımı altında “İçindekiler” sekmesi üzerine tıklayın. Buradan, ürünün içindekileri ve beslenme önerilerini görüntüleyebilirsiniz. İlave bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen bize 0 850 737 12 00 numarasından telefonla ulaşın veya e-posta atın, beslenme danışmanlarımızdan biri size mutlulukla yardımcı olacaktır.
Siparişler
Evet. Ürünlerimizi perakende satış mağazalarından olduğu gibi online mağazamız üzerinden yapacağınız alışveriş yoluyla da satın alabilirsiniz.
Veteriner ürünlerimiz reçeteyle satılmaktadır. Kedinizin / Köpeğinizin ihtiyaç duyduğu veteriner ürününü, sizin adınıza Veteriner Hekiminiz sipariş verebilir.
Geçerli durumda ne yazık ki ürünün yeniden mevcut olması durumunda sizi bilgilendirecek bir sürecimiz bulunmamaktadır. Zaman zaman web sitemizi kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Ürünler sipariş alındıktan sonra iptal edilemez ve güncellenemez. Bu durumda, teslim aldıktan sonra aynı kargo şirketini kullanarak ve "Şartlar ve Koşullar" bölümündeki iade politikamızı izleyerek ürünü iade edebilirsiniz.
Siparişinizi verirken, "Başka bir adrese gönderilmesini istiyorum" seçeneğini seçerek fatura adresinizden farklı bir adrese gönderilmesini seçebilirsiniz. Adres defterinizden bir adres seçin veya yeni bir teslimat adresi girin. Pakete fatura eklenecektir.
Siparişin teslimatı sırasında evde kimse bulunmuyorsa, paketinizi 3 gün içerisinde nereden alabileceğinizi belirtmek üzere sizinle iletişime geçilecektir. En yakın Yurtiçi Kargo şubesi ile iletişime geçebilirsiniz.
Yetkili noktalarımızdan satın almış olduğunuz Royal Canin mamanızda bir sorun olduğunu düşünüyorsanız, satın aldığınız yetkili perakende satış mağazası ya da veteriner kliniği ile iletişime geçerek, ilgililerin Royal Canin merkez ofisiyle iletişime geçmesini talep edebilirsiniz. Online mağazamızdan satın almış olduğunuz ürünün kalitesine ilişkin veya siparişleriniz ile ilgili bir sorun oluşması durumunda, lütfen müşteri hizmetleri ekibimiz ile iletişime geçiniz. Online mağazamızdan satın aldığınız paketi açılmamış mamaları, ürünü teslim alma tarihinizden itibaren 14 gün içinde iade edebilirsiniz. Paketi açılmış mamaların iadesi kabul edilmemektedir. Paketi açılmış ürünlerin kalite açısından kontrolünün sağlanabilmesi amacıyla, ürün paketinin ön ve arka yüzeyinin birer fotoğrafını, son kullanma tarihinin yazılı bulunduğu alanın bir fotoğrafını ve mama taneleri net gözükecek şekilde paketin yukarıdan çekilmiş bir görselini sizlerden talep ediyor olacağız. İade işleminiz, ürünün incelenmesinin ardından, Genel Merkezi’miz tarafından kalite kontrol standartlarımız doğrultusunda uygun bulunması halinde gerçekleştirilebilecektir. Mamalarımızda yeme garantisi olmadığını belirtmek isteriz.
Ürün kalitesine ilişkin veya siparişleriniz ile ilgili bir sorun oluşması durumunda, lütfen müşteri hizmetleri ekibimiz ile iletişime geçiniz. Paketi açılmamış mamaları, ürünü teslim alma tarihinizden itibaren 14 gün içinde iade edebilirsiniz. Paketi açılmış mamaların iadesi kabul edilmemektedir. Ancak paketi açılmış olan ürününüzde bir sorun olduğunu düşünüyorsanız, ürünün kalite açısından kontrolünün sağlanabilmesi amacıyla, ürün paketinin ön ve arka yüzeyinin birer fotoğrafını, son kullanma tarihinin yazılı bulunduğu alanın bir fotoğrafını ve mama taneleri net gözükecek şekilde paketin yukarıdan çekilmiş bir görselini sizlerden talep ediyor olacağız. İade işleminiz, ürünün incelenmesinin ardından, Genel Merkezi’miz tarafından kalite kontrol standartlarımız doğrultusunda uygun bulunması halinde gerçekleştirilebilecektir. Mamalarımızda yeme garantisi olmadığını belirtmek isteriz. Yukarıdaki şartlar kapsamında Müşteri Hizmetleri'ni arayarak iade talebi oluşturabilirsiniz. Müşteri Hizmetlerinden aldığınız kod ile en yakın Yurtiçi Kargo şubesine iadenizi teslim edebilirsiniz.
Siparişinizi teslim alırken kargo çalışanının yanında ürünleri kontrol etmenizi öneriyoruz. Kontrol ettiğiniz ürünlerde hasar varsa kargo çalışanından tutanak tutmasını talep edebilirsiniz. Kargodan teslim alınan ürünler hasarsız teslim alındı olarak kabul edilmektedir.
Yaşadığınız bu durumun bizi üzdüğünü bilmenizi isteriz. Bu durumda müşteri hizmetlerimizi arayarak bilgi alabilirsiniz.
Teslimat
Yaşadığınız bu durumun bizi üzdüğünü bilmenizi isteriz. Bu durumda müşteri hizmetlerimizi arayarak bilgi alabilirsiniz.
Ürünlerimiz uygun ambalaj malzemeleri ile kargoya teslim edilmektedir. Çoklu ürünler, ürün ve paketlerin sayısı ve boyutuna göre birden fazla kutuda gönderilebilir. Siparişinizi en geç 2 iş günü içerisinde kargoya teslim ediyoruz. Hafta sonu veya tatil günlerinde verilen siparişler ise bir sonraki iş gününden itibaren en geç 2 iş günü içerisinde gönderilecektir. Kampanya dönemlerinde bu süre değişiklik gösterebilir. Siparişiniz gönderildiğinde, teslimatın bulunduğunuz konuma göre ortalama 1 - 5 iş günü içerisinde gerçekleştirileceğini lütfen unutmayın.
Siparişin teslimatı sırasında evde kimse bulunmuyorsa, paketinizi 3 gün içerisinde nereden alabileceğinizi belirtmek üzere kargo firması sizinle iletişime geçecektir. Ya da, hafta içi her gün 09:00 - 18:00 arası bize telefonla ulaşabilirsiniz.
Royal Canin® Online Mağaza: 0850 737 12 00
Hesabınızda oturum açın ve "Hesabım" üzerine tıklayın. Hesap Paneli sayfasında, ekrandaki her bir adres kutucuğunun yanında bulunan “Adresi Düzenle”butonu üzerine tıklayın. Değişiklikleri gerçekleştirdikten sonra, “Adresi Kaydet” düğmesine bastığınızdan emin olun. Aktif siparaişiniz için Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçmeniz gerekir.
Ödeme
Royal Canin'den satın alınan ürünler için, faturalar sadece kişi adına oluşturulabilmektedir.
Fatura sadece paketle gönderilebilmektedir. Ayrıca, faturalarınızın bir kopyasını mail yoluyla da iletiyoruz.
Ödemenizin reddedilmesi durumunda, lütfen kredi kartınızın ödeme seçeneklerimiz arasında listelenip listelenmediğini kontrol edin ve başka bir ödeme yöntemi deneyin. Siparişiniz sepetinizde hala aktif görünecektir. Hala sipariş vermekte sorun yaşıyorsanız, lütfen bize 0 850 737 12 00 numarasından telefonla ulaşın veya e-posta atın, müşteri temsilcilerimizden biri size mutlulukla yardımcı olacaktır.
Kredi kartları yetersiz kredi veya kart bilgileri girilirken hata yapılması gibi çeşitli nedenlerle kabul edilmeyebilir. Bu durumda, lütfen ilgili bankanızla irtibat kurabilirsiniz.
Ödeme bilgilerinizi güncellemek için, hesabınıza giriş yapın ve "Hesabım" sayfasından "Ödeme Yöntemlerime" girin. Buradan, mevcut bir kredi kartının bilgilerini düzenleyebilir, mevcut bir kredi kartını silebilir veya hesabınıza yeni bir kredi kartı ekleyebilirsiniz.
Kredi kartı bilgilerinizi düzenleyebilir veya son kullanma tarihini güncelleyebilirsiniz. Ödeme bilgilerinizi güncellemek için, hesabınıza giriş yapın ve Hesabım sayfasından Ödeme Yöntemlerime girin. Buradan, mevcut bir kredi kartının bilgilerini düzenleyebilir, mevcut bir kredi kartını silebilir veya hesabınıza yeni bir kredi kartı ekleyebilirsiniz.
Zaman zaman, belirli bir tür ürün, ürün boyutu, kullanım sıklığı ve/veya promosyon süresi için özel olabilecek promosyon kodları veya indirimler sunabiliriz. Promosyon Kodunuz varsa, bu amaçla sağlanan alanda siparişinizi doğrularken belirtin. Royal Canin Mağazası promosyonları hakkında güncellemeler almak için Hesabım sayfasında e-postalarımıza abone olmanızı tavsiye ederiz.
Hesap Bilgilerim
İsminizi "Hesabım" menüsünde "Bilgilerim" sayfasında değiştirebilirsiniz. Yeni bilgilerinizi girdiğinizde, kaydet butonuna tıklamayı unutmayın.
Gizlilik&Güvenlik
Sitemizden sipariş verme sürecinde gönderilen tüm kişisel bilgilerin şifrelemek için Secure Sockets Layer (SSL/Güvenli Yuva Katmanı) protokolü kullanılmaktadır. Bilgilerinizi nasıl emniyet altına aldığımız ve nasıl kullandığımıza ilişkin daha fazla bilgi için, lütfen Gizlilik Politikamızı inceleyin. Kişisel bilgilerinizi gizli tutmanın önemini anlıyoruz. Sadece adımıza hizmet sağlaması için birlikte çalıştığmız şirketler ile bilgilerinizi paylaşabiliriz. Bu diğer şirketlerle bize hizmet sağlamaları için bilgi paylaştığımızda, başka bir amaçla kullanmalarına izin verilmemektedir ve başka türlü izin vermediğiniz sürece gizli tutmaları gereklidir. Daha fazla bilgi için lütfen "Şartlar ve Koşullar" bölümünü ziyaret edin.
Evet, çerezler sipariş deneyiminizi kolaylaştırmak ve geliştirmek için tarafımızca kullanılmaktadır. Online mağazamızı kullanmak için, çerezlere izin veriyor olmanız gerekir.
Royal Canin CLUB
Royal Canin Club programı kapsamında,
-Kedinizin / Köpeğinizin ihtiyaçlarına göre formüle edilmiş besleyici bir mamadan faydalanacaksınız. Ürün bulma aracımız kediniz / köpeğiniz için doğru ürünü size önerecek , bu seçimle ilgili endişeleriniz olduğu takdirde ise Royal Canin beslenme danışmanlarımız ile iletişim kurabileceksiniz.
-Kediniz / Köpeğiniz için uygun olan kuru mama, sizin belirlediğiniz sıklıklarda teslim edilecektir. Mama gönderim sıklığı, 3-4-5-6-7-8 hafta aralıklarla kedinizin / köpeğinizin ihtiyacına göre sizin tarafınızdan belirlenecektir.
-Program kapsamında tüm ürün kargoları ücretsiz olarak gönderilecektir.
Seçtiğiniz ürünleri sepete ekleyin, alışverişi kapatırken Aboneliği "Evet" olarak seçin ve programınızı oluşturun. Katıldıktan sonra, aboneliğinizi doğrulayan bir e-posta gönderilecektir. Bu e-posta hesabınızda gelecek siparişlerinizi, Otomatik Teslimat ürünlerini ve Otomatik Teslimat hesap bilgilerini yönetebileceğiniz ‘Aboneliğim’ bölümüne erişmeniz için bir bağlantı içerecektir. Otomatik Teslimat siparişlerinizi seçtiğiniz sıklıkta otomatik olarak oluşturacağız ve sadece siparişin sevk edildiği gün fatura kesilecek. Her Otomatik Teslimat siparişinden 5 gün önce size hatırlatma e-postası göndereceğiz. Ayrıca, ürünün artık üretilmiyor olması veya stoklarda bulunmaması gibi durumlarda Otomatik Teslimat hesabınızla ilgili diğer önemli bilgilere ilişkin e-posta bildirileri göndereceğiz. Siparişiniz başarılı şekilde verildiğinde ya da aboneliğinizi iptal ettiğinizde doğrulama e-postası göndereceğiz.
CLUB ana sayfasına giderek ‘Ürün Bulma Aracı’na ulaşabilirsiniz. İlgili ürün tavsiyelerini inceledikten sonra ürün sayfasına gidip ürünü sepete ekleyebilir veya CLUB için uygun bir ürün sayfasına girdiğinizde (kuru kedi ve köpek maması) CLUB’a Katıl seçeneğinden ilerleyebilirsiniz. Birkaç soruyu cevaplayıp kediniz / köpeğiniz için doğru beslenmeyi bulduğunuzu teyit edin. İlgili ürün tavsiyelerini inceledikten sonra ‘CLUB’a Katıl’ seçeneğine tıklayarak ürünü sepetinize ekleyebilirsiniz. Siteye kayıt olduysanız siparişinizi hemen tamamlayabilirsiniz, olmadıysanız kaydınızı tamamladıktan sonra siparişinizi verebilirsiniz. Artık bir CLUB üyesisiniz ve detayları Hesabım menüsünde görebilirsiniz!
-Beslenme danışmanıza hafta içi her gün saat 09:00 - 18:00 arası telefon veya e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz.
-Beslenme danışmanınız, program, üyelik, siparişleriniz, ödemeleriniz ve teslimatlar konusunda size yardımcı olacaktır.
-Beslenme danışmanınız alanında uzmandır. Kedinizin / Köpeğinizin davranışları, uygun ürünler ve beslenme konusunda size tavsiyelerde bulunacak, hayatınızı kedinizle en iyi şekilde geçirebilmenizi sağlayacak ipuçları verecek ve faydalı makaleleri sizinle paylaşacaktır.
-Beslenme danışmanınızı arayabilir, kişisel bir takip programı üzerinde mutabık kalabilir, dilediğiniz sıklıkta telefon görüşmesi planlayabilir ve kedinizle ilgili her tür soruyu sorabilirsiniz.
-Veteriner hekimlik geçmişine sahip olsa da, beslenme danışmanınız veteriner hekimlik hizmeti sunmayacaktır. Veteriner hekim danışmanlığı veteriner hekim kliniği tarafından yapılmalıdır.
Hesabım menüsüne gidip teslimat adresinizi bir sonraki teslimat
veya tüm teslimatlar için değiştirebilirsiniz. Ayrıca, beslenme danışmanınız da teslimat adresinizi sizin için değiştirebilir.
Hesabım menüsündeki CLUB bölümünde, bir sonraki teslimat tarihini ve diğer ilgili tarihleri içeren takvime erişebilirsiniz.
Kedi / Köpek sahibi olarak, bir sonraki teslimatın tarihini, belirlenen ilk teslimat tarihinden önceki ve sonraki 2 hafta boyunca Hesabım bölümünden değiştirebilirsiniz. Teslimat tarihini değiştirmenizden sonra, siparişiniz şehrinize bağlı olarak 1-5 gün içinde teslim edilecektir. Kedinizin beslenme planının aksatılmaması amacıyla, bu işlem bir sonraki ürünle ilgili teslimat tarihlerini değiştirmeyecektir. Bunun yanında, beslenme danışmanınız da bu değişikliği yapabilir.
Hesabım menüsünden kedinizin / köpeğinizin ihtiyaçları doğrultusunda ürün değişikliği yapabilirsiniz.Ürün değişikliği ile birlikte abonelik fiyatı yeni ürün üzerinden hesaplanacaktır.
Bir abonelik siparişini atlamak için, lütfen hesabınızın ‘Aboneliklerim’ bölümünde ‘Gelecek Siparişim’ sekmesine gidin ve siparişi tamamen atlamak için gelecek sipariş tarihinin sağında açılır menüde ‘Siparişi Atla’ düğmesi üzerine tıklayın. Bu durumda, teslimatla ilgili hediye de atlatılacaktır. Ancak beslenme danışmanı tavsiyelerinden faydalanmaya devam edebileceksiniz.
Bir abonelik ürünü için teslimat sıklığını değiştirmek amacıyla, lütfen ‘Aboneliklerim' sekmesine gidin. Bu sekmede açılan menüde her abonelik ürününün yanında geçerli teslimat sıklığı gösterilmektedir. Bir abonelik ürününün teslimat sıklığını değiştirmek için, değiştirmek istediğiniz abonelik ürününün yanında açılan teslimat sıklığı menüsü üzerine tıklayın ve açılan menüde gelecekte istediğiniz sıklığı seçin.(Seçebileceğiniz sipariş sıklığı 3-4-5-6-7-8 haftadır.)
Gelecek sipariş tarihinizi değiştirmek için, lütfen hesabınızın ‘Aboneliklerim’ bölümünde ‘Gelecek Siparişim’ sekmesine gidin ve gelecek sipariş tarihinin sağında ‘Tarihi Değiştir’ düğmesi üzerine tıklayın, ardından siparişiniz için yeni bir tarih seçin. Bu bütün siparişin sipariş tarihini değiştirecektir.
Otomatik teslimat siparişinde birden fazla ürün varsa ve sadece tek bir ürünün sipariş tarihini değiştirmek istiyorsanız, lütfen ‘Aboneliklerim' sekmesine gidin ve değiştirmek istediğiniz ürünü bulun. Abonelik bilgilerinin sağında ‘Düzenle’ bağlantısına ve ‘Sipariş Tarihini Değiştir’ düğmesi üzerine tıklayın.
Evet! Bunu yapmak için, hesabınızda oturum açmanız gerekir. Siparişinize eklemek istediğiniz ürünün sayfasını ziyaret edin ve ‘Gelecek Otomatik Teslimata Ekle’ düğmesini bulun. Bu düğmeye tıkladığınızda, ürünü sadece bir kerelik veya abonelik olarak ekleme seçeneğiniz olacaktır. Ayrıca bu talimatları hesabınızın ‘Aboneliklerim bölümünde ‘Gelecek Siparişim’ sekmesinde bulabilirsiniz.
Otomatik teslimat siparişinizi programlanmış gelecek siparişinizden 24 saat öncesine kadar iptal edebilir veya askıya alabilirsiniz.
Alıcı’nın kredi kartına ilişkin ödeme onayı her bir sipariş için kontrol edilecektir ve ödeme, Alıcı’nın siparişi oluştuğunda tahsil edilecektir. Sipariş tarihinden 7 gün önce ödemeyi provizyon olarak kredi kartınızda görüntüleyebilirsiniz.
Fiyat artışımız ile ilgili Şartlar ve Koşullar sözlememize bağlı olarak onayınıza e-posta onayınıza gönderilmiştir. Onayınıza istinaden aboneliğiniz devam etmektedir.
İade politikamız gereğince, siparişte gönderilen tüm ürün ve hedilyelerin eksiksiz bir şekilde gönderilmesi gerekir. Aksi takdirde iade süreci başlamayacaktır.
Beslenme danışmanınız aracılığıyla veya doğrudan Club hesabınızı kullanarak, programdan hiçbir ceza ödemeksizin dilediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. Bir abonelik ürününü iptal etmek için, lütfen ‘Aboneliklerim’ sekmesine gidin, abonelik bilgilerinin sağında ‘Düzenle’ bağlantısı üzerine tıklayın ve ‘Aboneliği İptal Et’ üzerine tıklayın. Bu eylemi doğrulamanız ve iptal etme nedeninizi belirtmeniz istenecektir. İptal etme nedenini seçtiğinizde ve ‘Aboneliği Duraklat’ düğmesine tıkladığınızda, aboneliğiniz iptal edilecektir ve gelecek için sipariş verilmeyecektir. Bu işlemi doğrulayan bir e-posta alacaksınız.
Tarihimiz
Bu değerleri, 50 yıldır her gün nasıl yaşadığımız ile ilgili daha fazla bilgi edinin.
Sürdürülebilir bir gelecek için
Sürdürülebilirlik, Royal Canin'in günlük küresel faaliyetlerinin her alanında merkezi bir öneme sahiptir.