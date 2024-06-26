Royal Canin Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Royal Canin mamaları satışa sunulmadan önce, güvenli olduklarından ve besin değerlerini koruduklarından emin olmak adına yoğun bir kalite kontrol programına tabi tutulur. Mama içeriğinin, mineral ve vitamin değerleri bakımından beklenen oranlarda olduğunu doğrulamak adına yapılan testler, hem kullanılacak malzemelerde, hem de son ürünler üzerinde gerçekleştirilmektedir. Tamamen güvenli olması için, mamalarımız üst düzey kalite standartları çerçevesinde üretilmektedir.



Kedi ve köpekler, sağlıklı bir yaşam için en iyi beslenmeyi hak ederler. Royal Canin, mamalarının üretim aşamalarında aşağıdaki standartlara her zaman bağlı kalır:

• Hammadde tedarikçilerini seçerken, kesin kriterler gözetiriz.

• Mama üretim süreçlerine dahil edilmeden önce, tüm hammaddelerin kalitesi testlerden geçirilir.

• İnsanların tüketimi için uygun ve sağlıklı hayvanların etleri kullanılır.

• Hammaddeler üretim tesisine girdiği andan itibaren, önemli aşamalarda analizlerden geçirilir ve sistematik ölçüler ile düzenli olarak kalite kontrollerinden geçer.

• Ürün içeriklerindeki tüm maddeler izlenilebilirdir.