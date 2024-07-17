Özel Beslenme
1968'den bu yana, kedilerin ve köpeklerin benzersiz sağlık ihtiyaçlarını en ince detaylarıyla inceliyoruz. Bu zaman zarfında, beslenmedeki en ufak farkın dahi evcil hayvanınızın yaşam kalitesi ve sağlığı üzerinde büyük bir fark yaratabileceğini öğrendik.
Özel beslenme nedir?
Her bir tarif evcil hayvanınızın kendine has sağlık ihtiyaçları için gerekli olan doğal antioksidanlar, vitaminler, lifler, prebiyotikler ve mineralleri doğru seviyede sağlamak üzere hazırlanmıştır.
Özel olarak geliştirilmiş formüller
Örneğin Alman Çoban Köpeklerini ele alalım: Hepimiz onları cesaret, sadakat ve zekası için seviyoruz. Ancak bedenen ve zihnen sahip oldukları güce karşın çok hassas bir mideleri vardır; bu yüzden içlerinin de dışları kadar güçlü olmasını sağlamak için besinlerini çok rahat sindirilebilen proteinler ve spesifik lifli gıdalardan hazırlarız.
Evcil hayvanın doğasına uygun besleme
Sağlığı iyi durumdaki bir Jack Russell, boyunun altı katına kadar zıplayabilir. Bu inanılmaz doğal potansiyeli, özel olarak seçilmiş proteinler ve antioksidanlar ile besleyerek hayvanın kendine özgü ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayabilirsiniz.
Benzersiz ihtiyaçlar için benzersiz formüller
Birçok evcil hayvan, benzersiz çenelere ve davranışlara sahiptir. Bunlar yemek yeme şekillerinde zorluklara neden olur. Bu nedenle tariflerimizi sadece beslenme seviyesine göre ayarlamıyoruz. Aynı zamanda, her mama tanesinin şeklini ve yapısını her evcil hayvanın fiziksel beslenme ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacak şekilde tasarlıyoruz.
Sonuç
Sonuç, özel sağlık gereksinimlerinin tam olarak belirlenerek karşılanması amacıyla tasarlanmış beslenmedir. Evcil hayvanınız, güçlü kasların oluşması, sağlıklı bir vücudun muhafaza edilmesi ve güçlü bir bağışıklık sisteminin desteklenmesi için ihtiyaç duyduğu tam ve dengeli besinleri ve amino asitleri alır. Mümkün olan en sağlıklı durumda gelişip yaşamaları için ihtiyaç duydukları tüm enerjiyi sağlar.
Her sağlık ihtiyacına özel
Her bir kedi ve köpeğin bireysel sağlığı, kendileri gibi benzersizdir. Bununla birlikte, bu sağlık ihtiyaçları genellikle büyüklük, ırk veya yaşam tarzlarının ayırt edici özellikleridir. Besin çeşitlerimizin, her bir evcil hayvanın mümkün olan en sağlıklı şekilde yaşamasına nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.