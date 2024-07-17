Özel olarak geliştirilmiş formüller

Örneğin Alman Çoban Köpeklerini ele alalım: Hepimiz onları cesaret, sadakat ve zekası için seviyoruz. Ancak bedenen ve zihnen sahip oldukları güce karşın çok hassas bir mideleri vardır; bu yüzden içlerinin de dışları kadar güçlü olmasını sağlamak için besinlerini çok rahat sindirilebilen proteinler ve spesifik lifli gıdalardan hazırlarız.