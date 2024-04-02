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siyah beyaz pomeranian

Temel yavru köpek bakım rehberiniz

Ailenize yeni bir yavru köpeğin dahil olması, her zaman heyecan verici bir deneyimdir! Tabii ki yavru köpek dendiğinde aklınıza normal olarak sürekli üstünüze atlayan, her fırsatta yüzünüzü yalayan tatlı bir tüy yumağı geliyordur. Bu çok normal de olsa, yavru köpek şu anlamlara da geliyor: sürekli büyüme ve gelişme, ev içi eğitim, sosyalleşme, ve elbette doğru beslenme. Yavrunuzda gözünüze çarpan hızlı gelişimin, buzdağının yalnızca görünen kısmı olduğunu unutmayın! Yavru köpeğiniz, yaşamının ilk yılında hem fiziksel hem de bilişsel bir dönüşüm yaşarken, göremediğiniz pek çok süreçten geçiyor olacak!

Bu değişimler döneminde size yardımcı olacak bir rehbere sahip olduğunuzda, yavrunuzun her gelişim evresinde eğitim ve beslenme ihtiyaçlarını gerektiği şekilde karşılamanız da kolaylaşacak. Yavru köpek gelişimi ve bakımı rehberimiz, işte bu görevi görecek. Bu rehberde, afacan küçük yavrunuzu, hep istediğiniz sağlıklı, olgun, sadık arkadaşa dönüşecek şekilde yetiştirebilmeniz için ihtiyacınız olan tüm bilgi ve ipuçlarını bulabileceksiniz.

Bu sayfada bulabilecekleriniz:

ormanda yürüyen Weimaraner yavrusu

 

1. Yavru köpek gelişimi: Eğlence dolu, karmaşık bir süreç!

Yavru köpeklerin taze, aktif bedenleri, karmaşık büyüme evreleri ve dönüm noktalarından geçer. Yavrunuz büyüdükçe; boyutu, öğrenme kapasitesi, ve eğitime verdiği yanıtlardaki tutarlılık değişiklik gösterecek.

Hızlı büyüme döneminde, yavru köpeğinizin özel besin ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak bir mama seçmek, onun yetişkinlikteki sağlığını da etkileyecektir. Bu yüzden, yavru köpeğinizin yaşına, boyutlarına ve ırkına göre ihtiyaç duyacağı besin desteği hakkında bilgi sahibi olmanız, onun sağlıklı bir yetişkin olması için gereken temelleri atacak, birlikte geçireceğiniz onca güzel zamana hazırlık olacaktır.

İster ilk defa yavru köpek sahiplenmiş olun, isterseniz de biraz hafıza tazelemeye ihtiyacınız olsun. Yavru köpeğinizin aylık gelişimi hakkında bilgi sahibi olmak, size köpek ebeveyni olmaktan tam anlamıyla keyif alma imkânı sunacak. Yavru köpek bakım rehberimizde bulabileceğiniz bilgilerle, yavrunuzun korkusuz merakını sağlıklı bir şekilde besleyebilecek, ve onu güvende tutabileceksiniz.

Algılar

Yeni doğan bir yavru köpeğin gözleri, ikinci haftasının sonuna gelene kadar kapalı kalır. Duyma yetileri ise sekiz haftalık olana kadar tam anlamıyla gelişmez. Yetişkin bir köpek ise, insan kapasitesinin iki buçuk katına kadarki frekansları duyabilir.

Bağışıklık sistemi

İlk altı aylarında, yavru köpeklerin bağışıklık sistemi, onları milyonlarca mikroptan korumakla görevlidir.

Sağlıklı kemikler

İlk senesinde, yavru köpeğinizin kemikleri, betondan dört kat sağlam olacak kadar güçlenmelidir.

Olağanüstü gelişim

Normal olarak, bir yavru köpek, ilk iki haftası boyunca her gün, vücut ağırlığının %5 - %10'u kadar kilo alır.

Royal Canin Puppy Growth Program range

Yavru Köpek Gelişim Programı beslenme önerileri

Ürünlerimiz, yaşamının her evresi için özenle oluşturulmuş formülleri ile, yavru köpeğinize büyüme sürecinde fayda sağlayarak eşlik edecek şekilde üretilmiştir.

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2. Yavru köpeğinize hazırlanın

Eğer önden gerekli hazırlıkları yapmadıysanız, yeni yavrunuzu eve getirmek başta biraz kaotik olabilir. Unutmayın ki, bu süreçte siz onunla yaşamayı öğrenirken, o da annesi ve kardeşleri olmadan yaşamayı öğreniyor olacak. Tüm bunlara ek olarak da, kısa süre önce adım attığı bir dünyaya, yeni bir çevreye de alışıyor olacak. Yavru köpeğinizin ihtiyaçlarını ve neler beklemeniz gerektiğiniz bilmek, bu geçiş sürecini ikiniz için de daha pürüzsüz ve keyifli kılacaktır.

Onu ailenize dahil ederken, sizi bekleyen sürprizlerin sayısını azaltmanız mümkün! Yavru köpeğinizin gelişine nasıl hazırlık yapmanız gerektiğini yardımcı rehberimizden öğrenebilir, nelere ihtiyaç duyacağınızı, ve ona mümkün olan en iyi bakımı sunabilmek için önemli ipuçlarını rehberimizden öğrenebilirsiniz.

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3. Yavru köpekleri, ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde besleme

Yavru köpeğinize sağlıklı bir gelecek sunabilmek için onu neyle, nasıl beslemeniz gerektiğini merak ediyor olabilirsiniz. Sizden önce, sağlığı için ihtiyaç duyacağı besinleri ona annesi sağlıyordu- ve bu konuda gayet başarılıydı! Evinize geldikten sonra ise, onu bekleyen farklı gelişim evrelerinde gerekli olacak farklı besinler için, size ihtiyaç duyacak.

YYavru köpek mamaları, köpeğinize büyürken ihtiyaç duyacağı besinleri ve enerjiyi sağlayabilmelidir. Ona bunları sağlayacak doğru mamayı seçerek, sağlıklı bir yetişkinlik sürecinin de temellerini atmış olursunuz.

Rehberimiz, size yavru köpek beslenmesiyle ilgili ihtiyaç duyacağınız değerli bilgiler sunar. Burada yavrunuzun enerji ve besin ihtiyaçlarını öğrenebilir, böylece sürekli sağlığı için en doğru mama seçimini yapabilirsiniz.

Gelin, ona en uygun mamayı bulalım!

Köpeğiniz hakkında yalnızca birkaç soru cevaplayarak, onun ihtiyaçlarına uygun mamayı bulabilirsiniz.

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4. Yavru köpeğinizin bakımı

İlk haftalarda yapacağınız veteriner hekim ziyareti ile, yavru köpeğinizin sağlık yolculuğu başlamış olacak- bu sayede birçok yavru köpek hastalığı riskini azaltmış olacaksınız. Pek çok köpek ırkı, aynı zamanda ilk bakım seanslarına da bu dönemde ihtiyaç duyacak. İlk ziyaretler, sonraki ziyaretler için ortamı hazırlayabilecek olmaları bakımından çok önemlidir.

YYavru köpeğiniz, sizinle paylaşacağı yeni yaşamında pek çok ilki yaşayacak, ve korunma ve rehberlik için size ihtiyaç duyacak. Onu yaşayacağı yeni deneyimlerde nasıl destekleyeceğiniz, ilerde yaşayacağı alışılmadık, bazen de korkutucu olabilecek durumları nasıl karşılayacağı da etkileyecek. Onunla kuracağınız ilişki, bilinmeyenin ortaya çıkaracağı stresi azaltmak adına çok önemli olacak. Bu noktada, denenip onaylanmış ipuçları, size yavru köpeğinizle güvene dayalı bir iletişim kurabilmeniz bakımından yardımcı görevi görecek.

Yardımcı rehberimiz, yavru köpeğinizin korkutucu olabilecek ilkler ile başa çıkabilmesine yardımcı olabilmeniz için ihtiyaç duyacağınız tüm bilgileri sunuyor.

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