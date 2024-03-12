Yavru köpeğiniz oturmayı öğrendikten sonra yatmayı öğretebilirsiniz. Bunun için elinizde bir ödül tutun, ön patilerinin arasına indirin ve uzaklaştırın. Yere yattığında iyi davranışı ödüllendirin. Bu işlemi tekrar etmeye devam edin. Yavru köpeğiniz bu hareketi her zaman yapabilir hale gelene kadar ödülü yavaş yavaş eğitimden çıkarın.

Yavru köpeğinizin hareketi tam olarak yapacağına güvendikten sonra komutu bir sözlü eylemle ilişkilendirmeye de başlayabilirsiniz.