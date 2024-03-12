Yavru köpek eğitimi ve oyun
Eğitim ve oyun, yavru köpeğinizin sağlıklı gelişiminin anahtarıdır. İyi eğitimli ve itaatkar bir yavru köpeğin dengeli ve mutlu bir yetişkin köpek olma olasılığı daha yüksektir.
Yavru köpeğinizi eğitmeniz için üç neden
Fiziksel ve zihinsel sıhhatleri için bu önemlidir
Eğitim, yavru köpeğinizin aşına olmadığı deneyimlerle başa çıkmasına yardımcı olur ve yeni insanlarla tanışma korkusunu önlemeye yardım eder. Böylece yavru köpeğiniz sosyal ortamlarda daha rahat olabilir. Eğitimi, evcil hayvanınızın oyun zamanına dahil etmek tüm o ekstra enerjinin kullanılmasına olanak tanıyıp onların mutlu ve sağlıklı kalmasını sağlar.
Birlikte kaliteli zaman geçirebilirsiniz
Köpekler sosyal hayvanlardır ve sizin yanınızda olmayı severler. Eğitim, yavru köpeğinizin mizacını anlamanıza, birlikte eğlenmenize ve bağ kurmanıza olanak tanıyan mükemmel bir fırsattır.
Eğitimli yavru köpekler iyi huylu olur
Küçük bir eğitimle bile yavru köpeğinizle yaşamayı çok daha kolay hale getirebilir. Bu yüzden evde tek başına kaldığında ya da aile buluşmalarında eğlenceye katıldığında arkadaş canlısı, itaatkar ve eğlenceli olacağına güvenebilirsiniz.
Dogs are by nature pack animals. So, spending hours alone at home may be stressful to your puppy. This abandonment ‘anxiety’ can lead to chewing, soiling and barking. That’s why it’s important to prepare your puppy for spending time on their own.
Yavru köpek eğitimi için ipuçları
Yavru köpekler çok hızlı öğrenir ve iyi tasarlanmış bir eğitim seansından keyif alırlar. Seanslarınızı eğlenceli tutmanıza ve yavru köpeğinizin her egzersizden en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olacak birkaç ipucunu burada bulabilirsiniz.
Letting your puppy know that they have done something right is an important part of the training process. Try using a low-calorie snack, a healthy treat, or use kibble from their daily food portion. Other non-food related rewards can be praise, attention or their favourite toy. All of these will act as an incentive to repeat good behaviour.
Training sessions don’t have to be complicated or last for hours. After a while, your puppy’s attention may start to wander. So, go for short, frequent training sessions . You may have to repeat the same session a few times.
Puppy schools are a great way to introduce your pet to new skills and get professional training advice. This experience will help to socialise your puppy and encourage them to get used to being around other people and dogs.
In the early months of life your puppy’s brain is constantly growing and developing. That’s why starting training early, when they are most receptive to new experiences, is so important.
To help your puppy understand, it’s vital to be consistent. You shouldn’t allow something one day that you forbid another, for example. When it comes to training, the best approach is to always use the same words for the same commands, and encourage family members to use the same language.
Yavru köpeğinize ev eğitimi verilmesi
Yavru köpekler eve ilk geldiklerinde çoğu zaman iyi bir ev eğitimi almamış olur. Yavru köpeğinize düzenli bir rutin hazırlayıp davranışlarına dikkat etmek küçük kazaları en aza indirmeye yardımcı olabilir.Yavru köpeğinize ev eğitimi verilmesi
Yavru köpeğinize temel hususları öğretme
Yavru köpeğinizi temel bir dizi günlük komutu anlayacak şekilde eğitmeniz, sosyal durumlarda daha rahat olmasını ve daha kolay başa çıkılmasını sağlar. Ayrıca dostunuzu işlek veya tehlikeli yerlerde güvende tutabilir, böylece onu her yere güvenle götürebilir ve herkesle tanıştırabilirsiniz. Aşağıdaki sekmeler, ihtiyaç duyacağınız bazı temel günlük komutları kapsamaktadır:
Yavru köpeğinize oturmayı nasıl öğretirsiniz?
İlk önce köpeğinizin burnunun önünde bir ödül maması tutun. Köpeğinizi oturma pozisyonuna teşvik etmek için ödül mamasını başının üstüne doğru kaldırın. Köpeğiniz ödül mamasını takip etmek için başını kaldırırken doğal olarak oturmalıdır. Köpeğinizi iyi davranışı için ödüllendirin.
Köpeğiniz anlayana kadar bu adımları günde birkaç kez tekrarlayın. Bundan sonra, el hareketlerini kullanmaya devam edin ve ödül maması kullanmayı kademeli olarak bırakın. Köpeğiniz hatasız bir şekilde oturduktan sonra, aynı anda sözlü bir ipucu da verebilirsiniz..
Yavru köpeğinize yatmayı nasıl öğretirsiniz?
Yavru köpeğiniz oturmayı öğrendikten sonra yatmayı öğretebilirsiniz. Bunun için elinizde bir ödül tutun, ön patilerinin arasına indirin ve uzaklaştırın. Yere yattığında iyi davranışı ödüllendirin. Bu işlemi tekrar etmeye devam edin. Yavru köpeğiniz bu hareketi her zaman yapabilir hale gelene kadar ödülü yavaş yavaş eğitimden çıkarın.
Yavru köpeğinizin hareketi tam olarak yapacağına güvendikten sonra komutu bir sözlü eylemle ilişkilendirmeye de başlayabilirsiniz.
Yavru köpeğinize beklemeyi nasıl öğretirsiniz?
İlk önce el hareketi yaparak ve "Otur" diyerek köpeğinizi oturtun. Elinizi, avuç içleriniz ileriye bakacak şekilde önünüzde tutarak "Kal" deyin.
Birkaç saniye bekleyin, ardından köpeğinizi iyi davranışı için ödüllendirin. Şimdi egzersizi tekrarlayın. Köpeğinize "Otur" komutu verin ancak bu sefer avuç içiniz köpeğinize bakarken geri adım atın ve "Kal" komutunu verin. 3 saniye bekleyin, ardından öne doğru adım atın ve köpeğinizi ödüllendirin.
Geri adım attığınız mesafeyi kademeli olarak artırarak ve her durduğunda köpeğinizi ödüllendirerek bu adımları tekrarlayın. Her egzersizin sonunda tekrar kalmasını teşvik ederek köpeğinizi "serbest bırakmayı" unutmayın. Birkaç dakikalık sık seanslarla daha iyi sonuçlar elde edeceğinizi göreceksiniz.
Yavru köpeğe yanınıza gelmeyi öğretme
Yavru köpekler odaklanma konusunda çok becerikli olmadığından, eğitim seanslarını kapalı ve dikkat dağıtıcı unsurlardan arındırılmış bir alanda yapmak en iyisidir. Yavru köpeğinizin dolaşmasına izin vererek başladıktan sonra eğilin, kollarınızı açarak heyecanlı bir sesle yavrunun adıyla birlikte işaret kelimesini söyleyin.
Size geldiğinde bolca övgüyle birlikte ödül maması verin. Ardından tasmayı takarken başka bir ödül verin. Ödül mamasını bitirdikten sonra tasma zincirini çıkarın, ayağa kalkıp uzaklaşın. Yaptıklarınızı en baştan başlayarak tekrarlayın.
Birkaç hafta boyunca her gün pratik yapın ve seansları kısa tutun. Farklı durumlarda pratik yapmaya özen göstererek daima köpeğinizin güvenliğini göz önünde bulundurun.
Yavru köpeğinize birlikte yürüme eğitiminin verilmesi
Köpeğinizi oturtarak başlayın. Elinize bir ödül maması alarak köpeğinizin çene hizasında tutun. Sonra hızlıca yürüyün ve "yanımda" deyin.
Köpeğiniz size yetişmek üzere olduğunda durun ve oturmasını sağlayın. Ardından, köpeğinizi iyi davranışı için ödüllendirin. Bu adımları birkaç dakika veya köpeğiniz yorulana kadar tekrarlayın.
Fırsat buldukça pratik yapın. Köpekler için üst düzey bir davranış olan topuk hizasında yürüme için birkaç ay boyunca sıkça eğitim yaptığınızda en iyi sonuçları elde edersiniz.
Köpeğinizin eğitimine nasıl devam etmelisiniz?
Evcil hayvanınızı yerel bir yavru köpek okuluna yazdırmak, köpeğinizi yeni becerilerle tanıştırmanın ve profesyonel eğitim tavsiyeleri almanın mükemmel bir yoludur. Bu deneyim ayrıca yavru köpeğinizin sosyalleşmesine yardımcı olur ve diğer insanların ve köpeklerin çevresinde olmaya alışmasını sağlar.
While puppies are bundles of energy and quick to learn, they tire easily. So, it’s important to keep training sessions short and allow them to learn slowly and gradually.
Yavru köpeğe kafes eğitimi verilmesi
Kafes eğitimi, yavru köpeğinizin evinizle tanışması ve kemirme ya da evi pisletme gibi istenmeyen davranışların önlenmesi için güvenli ve basit bir yoldur.Yavru köpeğinizin kafes eğitimi
Yavru köpeğinizle oyun oynama
Oyun zamanı yavru köpekler için neden bu kadar önemlidir?
Oyun, gelişimlerinin önemli bir parçasıdır. Oyuncaklarla oynamak ve sizinle günlük olarak etkileşim kurmak, mutlu, iyi adapte olmuş yetişkin bir köpek olmak için ihtiyaç duyacakları bazı temel kuralları anlamalarına yardımcı olur. Oyun zamanı ayrıca evcil hayvanınıza şu konularda yardımcı olur:
- Yeni beceriler ve komutlar öğrenmek için
- Isırma ve dişlemenin kabul edilemez olduğunu anlamak için
- Aranızdaki bağı güçlendirmek için
- Onları aktif ve sağlıklı tutmak için
- Zihinsel olarak uyarılmalarını sağlamak için
Hangi oyuncaklar yavru köpekler için en iyisidir?
Meraklarını uyaran, hareket etmeye teşvik eden veya yeni tatlar ve dokularla tanıştıran oyuncakları seçin.
Büyük karton kutu
Büyük bir karton kutu, kaçmak, gizlenmek için mükemmel bir yerdir ve muhtemelen çiğnemeyi teşvik eder. Köpeğinizin kartonu evin içinde çiğnemesini istemiyorsanız dikkatli olun.
Lastik oyuncaklar
Lastik oyuncaklar yavru köpeğinizin çiğnemesine olanak tanır.
Etkileşimli oyuncaklar
Ödül maması içeren etkileşimli oyuncaklar yavru köpeğinizin uyarılmasını sağlamaya yardımcı olur.
Yavaş yeme mama kapları
Yemeyi yavaşlatmak için yavaş yeme mama kapları.
Yavru köpeğinizin oyun zamanı için ipuçları
Choose appropriate toys
Only choose toys that are the appropriate size for your puppy’s mouth to prevent swallowing. Make sure they're durable and check regularly for tears
Regular play sessions
Dedicate at least two play sessions with your puppy each day, combined with training sessions to maximise fun and learning
Discourage biting
If your puppy bites – stop playing and allow them to calm down
Avoid slippery floors
Choose a room without a slippery floor, so your puppy doesn’t injure themselves
Yavru köpeği sosyalleştirme
Sosyalleştirme, yavru köpeğinizin büyüdüğünde dengeli ve özgüvenli bir köpek olması için en önemli adımlardan biridir. Evcil hayvanınızı yavaş yavaş yeni deneyimlerle, insanlarla ve hayvanlarla tanıştırmaya başlamak için asla çok erken değildir.
Yavru Köpek Ürünlerimiz
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