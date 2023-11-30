Bakım çalışmalarımız nedeniyle 28 Aralık’a kadar sipariş kabul edememekteyiz. Bizimle 08507371200'dan iletişime geçebilir, Trendyol ve Hepsiburada resmi mağazalarımızdan alışveriş yapabilirsiniz.

Yavru köpeğinize kafes eğitimi verilmesi

Yalnızlık çoğu zaman yavru köpeklerin hoşuna gitmediği gibi endişelenmelerine veya yıkıcı davranışlar sergilemelerine yol açabilir. Kafes eğitimi, yavru köpeğin siz yokken bile evde hissetmesine yardımcı olur.
Jack Russell Terrier puppy sleeping on a soft blanket
Dalmatian puppy sleeping indoors

Kafes eğitimi neden önemlidir?

Yalnız bırakılan yavru köpekler kızgınlık, kaygı ve korku hissedebilir ve bunlar da istenmeyen davranışlara neden olabilir. İyi bir kafes eğitimi bu istenmeyen davranışları azaltarak yavru köpeğinize güven veren ve rahatlatan bir ortam sunabilir.

Kafes eğitiminin faydaları nelerdir?

Yavru köpeğinize kafes eğitimi vermek için birçok iyi neden vardır:

Bir

Kafes eğitimi, ev kurallarını öğrenmeden önce yavru köpeğinizin eve erişimini kısıtlamanın iyi bir yoludur.

İki

Yavru köpeğiniz kafesinde rahat hissettiği takdirde bir geceliğine evde güvenle yalnız bırakılabilir.

Üç

Kafese aşina olduktan sonra yavru köpek, tek başına bırakıldığında artık huzursuz veya terk edilmiş hissetmez.

Dört

Pisletme, çiğneme ve yıkıcı davranışlar azalır.

Beş

Yavru köpeğiniz, güvende hissettiği ve istediği zaman köşesine çekilebileceği kendine ait bir alana sahiptir.

Altı

Yavru köpeğinizi veteriner hekimlere veya diğer yerlere kolayca taşımak için kafesi kullanabilirsiniz.

Dachshund puppy sitting indoors on a blanket

Kafes nasıl seçilmelidir?

Birçok şekil ve boyutta kafes bulabilirsiniz. Kafesin, yavru köpeğinizin hem şimdi hem de yetişkin olduğunda ayakta durabileceği ve içinde dönebileceği kadar geniş olması gerektiğini unutmayın.

1/5

Kafese alışma

  • Kafesi ailenin birlikte en çok vakit geçirdiği yere koyun.
  • İçine yumuşak bir battaniye serin.
  • Kapıyı açık bırakın ve yavaşça yavru köpeğinize kafesi tanıtın.
  • Keşfetmeye teşvik etmek için ödül mamalarıyla içeri giden bir yol çizin.
  • Alternatif olarak en sevdiği oyuncağı kafesin ortasına yerleştirebilirsiniz.

Poodle puppy sitting indoors in a dog bed
2/5

Kafeste besleme

  • Yavru köpeğinizi kafes yakınında düzenli olarak beslemeye başlayın.
  • Yavru köpeğiniz kafesten memnunsa mamasını kafesin içine koyun.
  • Köpeğiniz endişelenirse kafesin dışında beslemeye başlayın ve mamayı kademeli olarak her seferinde biraz daha içeri götürerek kafese taşıyın.
  • Yavru köpeğiniz kafesin içinde rahatça yemek yiyorsa kafes kapısını yavaşça kapatın. Çiğneme veya yiyecek oyuncakları, kafesteki yemek süresini uzatmanın harika yollarıdır.
  • Her yemekten sonra kapının kapalı kaldığı süreyi yavaş yavaş uzatın.

 

Chocolate Labrador Retriever puppy lying down behind a dog fence
3/5

Kafeste oturma

  • Köpeğinizin kafesin içinde mutlu vakit geçirdiği sırada evdeyken onu kısa sürelerle bırakmayı deneyin.
  • Yavru köpeğinizi kafese çağırın ve ona ödül maması verin.
  • Ona "kulübeye gir" gibi bir komut verin, kafese girdiğinde onu övün ve ona başka bir ödül maması daha verin.
  • Yavru köpeğinizi meşgul etmek için çiğneyebileceği bir şey veya bir oyuncak verin. Sakinleştiğinden emin olduğunuzda yavaşça odadan çıkın.
  • Yavru köpeğiniz sızlanmadan yalnız kalabilene kadar uzakta geçirdiğiniz süreyi her seferinde yavaşça artırın.

 

Poodle puppy sitting down on a white sheet
4/5

Kafeste durma

  • Yavru köpeğiniz 30 dakikadan uzun bir süre boyunca endişelenmeden kafeste durmaktan memnun olduktan sonra, evde olmadığınız zamanlarda kafeste bırakabilirsiniz.
  • Kafeste bırakmadan önce daima sakince yavru köpeğinizi övmeyi ve ona ödül vermeyi unutmayın.
  • Giderken duygusallıktan kaçınarak hızlı ve soğukkanlı olun.
  • Geri döndüğünüzde yavruyu heyecanla karşılamayın. Ayrı kalmanın normal bir şey olduğunu hissettirmek önemlidir.
  • Yavru köpeği günde dört veya beş saatten uzun süre kafeste tutmamanız gerekir. Çoğu yavru köpeğin bu süre içinde en az bir kere idrara çıkması gerekeceğinden bu süreye kademeli olarak ulaşılması gerekir.

 

Chihuahua puppy lying down on a blanket
5/5

Gece kafeste uyuma

  • Yavru köpeğinizi küçük yaştan itibaren kafesle tanıştırın
  • İlk başta yavru köpeğinizin kafesini yatak odanızın yakınına getirin, bu onu izole hissetmelerini önler
  • Yavru köpeğiniz geceleri sızlanıyorsa tuvalete gitmeleri için çıkarılmaları gerekebilir
  • Yavru köpeğinizi kafese girdiğinde övün ve ona bir ödül verin
  • Yavru köpeğiniz kafesinde uyumaya alıştığında kafesi evde başka bir yere taşıyabilirsiniz

 

Chihuahua puppies sleeping in a dog crate
Dachshund puppies playing in black and white

Yavru köpek eğitimi ve oyun

Öğrenme ve oyun, yavru köpeğin gelişimi için hayati öneme sahiptir ve onların hayatın kurallarını anlamalarını sağlar. Eğitim mümkün olduğunca erken bir yaşta, yavru köpeğiniz doğal olarak mükemmel bir öğrenme kapasitesine sahipken başlamalıdır.

Yavru köpeğinizi eğitme
Dachshund mother and puppies in black and white on a white background

Yavru köpeği sosyalleştirme

Sosyalleştirme, yavru köpeğinizin büyüdüğünde dengeli ve özgüvenli bir köpek olması için en önemli adımlardan biridir. Evcil hayvanınızı yavaş yavaş yeni deneyimlerle, insanlarla ve hayvanlarla tanıştırmaya başlamak için asla çok erken değildir.

Yavru köpeğinizi sosyalleştirme