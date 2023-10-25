Sağlıklı beslenmede 50 yılı aşkın deneyim
1968 yılından bu yana, ‘beslenme ilk ilaçtır’ ilkemiz doğrultusunda çalışmalarımıza yön veriyoruz. Evcil hayvanlar için geliştirdiğimiz sağlıklı beslenmenin, ‘Onlar için Daha iyi Bir Dünya’ hedefimizin temel unsuru olduğuna inanıyoruz.
1968: Beslenme yoluyla evcil hayvan sağlığına olan tutkumuz vizyoner bir veteriner hekim ile başladı
Jean Cathary, Mayıs 1927'de, küçük bir Fransız kasabası olan Puy-en-Velay'da doğdu. Veteriner hekimlik kariyerine at ve boğalarla çalışarak başladı. Yıllar geçtikçe, gözlem ve deneyimleri aracılığıyla beslenmenin hayvanların sağlığını etkileyebileceğine inanmaya başladı. 1968'de, köpekler için "sarı çorba"yı geliştirdi. ROYAL CANIN® markası tescillidir.
1972: Guyomarc'h Grup'a Hoşgeldiniz!
ROYAL CANIN şirketi, Guyomarc'h grubu tarafından satın alınmıştır ve şirketimize beslenme hassasiyeti ile diyet formülasyonu alanındaki uzmanlığını kazandırmıştır. Guyomarc'h grubu, Royal Canin ekiplerine büyük bir özerklik tanımaktadır. Finansal destek, Ar-Ge kaynakları, strateji ve pazarlama uzmanlığı sağlamasının yanı sıra en önemli özelliklerinden biri de merkezi olmayan yönetim şeklidir.
1974: Dünyaya açılma
1974 yılının başlarında Royal Canin ürünleri Fransa, Belçika, Danimarka, Almanya, İtalya, İspanya, İsveç ve Hollanda olmak üzere Avrupa’nın sekiz ülkesinde satılıyordu.
1980: Büyük bir yenilik olan AGR’nin lansmanı
Büyük ırk yavru köpekler için tasarlanan ilk eksiksiz mama olan A.GR, dünyanın her yerinden üreticilerin beğenisini kazandı ve 15 yıldan uzun bir süredir “referans mama” olarak kabul edildi.
1982: Fransız kültüründe bir yer
Başıboş dolaşan bir köpek: efsanevi bir reklam. Ennio Morricone'nin The Professional adlı film müziğini sunan bu reklam, o zamandan bu yana Fransız popüler kültürünün bir parçası haline geldi.
1985
ROYAL CANIN markası ABD'de dört ithalatçı ile piyasaya sürüldü.
1990: Yeni strateji. Aynı Vizyon
Paribas Affaires Industrielles, Guyomarc'h Groupe'u satın aldı. Bu, stratejik açıdan daha büyük bir değişim, daha tutkulu bir yaklaşım ve daha geniş bir küresel gelişme ile sonuçlandı. Felsefemiz ise hiç değişmedi: evcil hayvanlar için daha iyi bir dünya yaratmak.
1994: Kedi beslenmesinde öncüyüz
Kedi mamasında üçlü bir devrim olan RCFI serisinin lansmanı gerçekleşti. Kedi maması pazarının geri kalanı süpermarketler aracılığıyla yaş mama satarken, bu ürün birinci sınıf besinleri üreticilere ve veteriner hekimlerine özel dağıtım kanalı üzerinden kuru mama şeklinde sunar.
1997: Royal Canin Yayınları: Yeni dönem
Önce ROYAL CANIN Köpek Ansiklopedisinin, bir yıl sonra da Kedi Ansiklopedisinin lansmanını gerçekleştirdik. Yazarları, Veteriner Akademisi'nin Büyük Ödülü'ne layık görülmüştür.
1997: Boyuta Özel Beslenme
Yıllar süren araştırma ve geliştirme çalışmalarından sonra, RCCI SIZE piyasaya sürüldü. Bu, dünyada köpeklerin boyutuna ve yaşına göre hazırlanmış ilk beslenme programıdır.
1999: Irka Özel Beslenme
Irka özel ilk mamamız. İran kedilerinin çene yapısı ve yeme alışkanlıklarına uygun şekilde özel olarak tasarlanan badem şeklindeki mama tanelerinin besin değerleri de bu kedilere özgü sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.
2001: Bir bilgi topluluğu
Evcil hayvanların beslenme ve refahını ele almak üzere Montpellier’de gerçekleştirilen’ilk bilimsel toplantı, Avrupa’dan 150 veteriner hekimi bir araya getirdi. Aynı yıl, Royal Canin kampüsü Aimargues, Fransa’da açılır. Bu, bir mükemmeliyet merkezidir ve tüm faaliyetler, fabrika çevresinde yoğunlaşmış son teknoloji tesislerde bir araya getirilmiştir: Ar-Ge, köpek kulübesi, kediler için geçici bakım yeri, Genel Merkez ve Fransa şubesi.
2002: Yeni bir aile: Mars
ROYAL CANIN SAS, Mars Inc. bünyesine katıldı.
2002: Köpekler için ırka özel mama
Köpekler için ilk ırka özel geliştirilen mamamızı piyasaya sürdük: Mini Yorkshire Terrier YPR 28. Bu ürün, ırka özel fiziksel ihtiyaçlara uygun sağlıklı beslenmeyi amaçlar.
2003: İki iyi gelişme, aynı anda
ROYAL CANIN Research ve Waltham Centre for Pet Nutrition (WCPN) arasındaki iş birliğinden ortaya çıkan, veteriner hekimler için geliştirilen yeni VDiet seçkin ürün grubunun lansmanı yapıldı.
2005
Son teknolojiyle donatılmış bir obezite kliniği. WCPN ile iş birliği yaparak, İngiltere Liverpool'da Avrupa'nın ilk kilo yönetimi kliniğinin oluşturulmasına destek olduk.
2009: Yaş mama çeşitlerimizin lansmanı
Royal Canin, Kediler için Sağlıklı Besin yaş mama ürün yelpazesinin lansmanı ile özel evcil hayvan perakendecilik alanında yaş mama ile adım atar.
2009: Son kıta
Asya kıtasındaki ilk fabrikamızın açılmasıyla birlikte ürünlerimizin üretimi için artık dokuz tesisimiz bulunuyor. Royal Canin -Antarktika hariç - her kıtada üretim ve tedarik hizmeti vermektedir.
2012: Çığır açıcı bir yenilik olan Anallergenic
Alerjik reaksiyon görülen köpekler için tasarlanan tanı araçlı ilk diyeti bulmak için 10 yıl boyunca araştırma yaptık. Bu diyet, gıdaya karşı aşırı alerjisi olan evcil hayvanları destekleyen, çığır açıcı bir beslenme çözümüdür. Yoğun olarak hidrolize proteinler (oligopeptitler) ile yapılan bu mama tanesi, aşırı hassas bağışıklık sistemleri tarafından tespit edilmeden kolayca sindirilebilir.
2014: Her köpek benzersizdir
Köpeklerin DNA'sını tarayan ve veteriner hekimlerin her köpeğin kendi genetik kodunu yansıtan kişiselleştirilmiş sağlık planları hazırlamalarını sağlayan bir test olan GHA'nın piyasaya sürülmesiyle bireyselleşme yolculuğu başladı.
2016 ICU ürün lansmanı
Tüple beslenmeye yönelik olarak özel formüle edilmiş sıvı ve eksiksiz diyetlerden oluşan ICU ürün yelpazesi, veteriner hekimlerin kritik durumdaki kedi ve köpekleri tedavi etmesine yardımcı olur. Bu diyetle, kediler ve köpekler hızlı bir şekilde iyileşmek için ihtiyaç duydukları hayati besinleri alabilir.
2016 - Marka ortaklıkları
ROYAL CANIN ve EUKANUBA markaları, evcil hayvanlar için daha iyi bir dünya yaratma vizyonunda bir araya gelir.
2017 - Köpeğinizi işe getirin
Aimargues Kampüsümüz artık evcil hayvan dostu ofis politikası uygulamaktadır. Her bir köpeğe hoş geldin kiti verilir. Bu kit içinde bir su içme kasesi, ofiste olduklarını gösteren bir işaret, yürüyüş ipi, battaniye, kırmızı bir minder ve tüm "iki ayaklıların" ismini bilmesi için bir kimlik kartı bulunur.
2018 - Altyapı geliştirme
Güney Kore'nin Gimje şehrindeki 15. fabrikamızın açılışı, Doğu Asya'da daha fazla genişlemeye olanak tanıyor. Küresel İnovasyon Merkezi ile birlikte kampüsümüzün büyümesiyse evcil hayvanlar için daha iyi bir dünya yaratma misyonumuzu ileri taşımaya yardımcı olacak.
