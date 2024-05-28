Yavru kedinizin sağlığına dikkat edilmesi

Yavru kedinizin veteriner ziyareti

Eve geldikten kısa bir süre sonra yavru kedinizi veterinere götürmek önemlidir. Veterinerinizin aşı ve kurt önleyiciler gibi bir dizi önemli kontrol ve tedaviyi uygulaması gerekir. Bu ziyaret, yavru kedinizin sağlığı ve ona en iyi bakımı nasıl sunabileceğiniz hakkında bilgi edinmek için harika bir fırsattır.