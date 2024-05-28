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Yavru kedinizin sağlığına dikkat edilmesi

Yavru kedinizin yaşamındaki ilk aylarında olağanüstü büyüme ve gelişim gerçekleşir. Bu kritik aşamada sağlıklarına özen göstererek birlikte sağlıklı bir geleceğin temellerini atmış olursunuz.

Kedinizin sağlığını korumak için yedi ipucu

Sağlıklı ve mutlu olmalarını sağlamak için yapabileceğiniz birçok kolay şey vardır. Royal Canin veteriner ve beslenme uzmanlarının verdiği ipuçlarına göz atın.

1. Yavru kedinizin vücut dilini anlamayı öğrenin, böylece ne zaman hasta hissettiğini bilirsiniz. Bir şeyin yolunda olmadığını hissederseniz veterinerinizle konuşun.

2. Yavru kedinizin uzman, dengeli bir yavru kedi diyetinden doğru besinleri aldığından emin olun.

3. Yavru kediler çok fazla uykuya ihtiyaç duyarlar, bu yüzden onlara dinlenebilecekleri rahat, sessiz bir yer ayarlayın.

4. Uyuyan bir yavru kediyi asla uyandırmamaya özen gösterin

5. Yavru kedilerin ayrıca egzersiz yapmaya ihtiyacı vardır ve yalnız kalmaktan hoşlanmazlar. Bu yüzden oyun oynamaya zaman ayırın.

6. Düzenli olarak farklı insanlarla temas etmesini sağlayarak yavru kedinizin öz güvenini artırmaya yardımcı olun.

7. Veteriner hekiminizin önerdiği aşılama programını daima uygulayın.

Özel beslenmeyle yavru kedinizin bağışıklığını güçlendirin

Yavru kedinizin uzun vadede sağlığı ve sıhhati için yaşamın ilk aylarında güçlü bir bağışıklık sistemi geliştirmesi çok önemlidir. Bilimsel olarak geliştirilen formüllerimiz uzun vadede sağlıklı büyümeyi destekler.

Büyüme yolculuğuYavru kedi mamaları

Yavru kedinizin veteriner ziyareti

Eve geldikten kısa bir süre sonra yavru kedinizi veterinere götürmek önemlidir. Veterinerinizin aşı ve kurt önleyiciler gibi bir dizi önemli kontrol ve tedaviyi uygulaması gerekir. Bu ziyaret, yavru kedinizin sağlığı ve ona en iyi bakımı nasıl sunabileceğiniz hakkında bilgi edinmek için harika bir fırsattır.

İlk veteriner hekim ziyareti

Yavru kedinizin aşılanması

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Kitten cat lying down on an examination table being given an injection.

Yavru kedi aşıları

Kitten lying on a veterinary table being given a vaccination

Kedi aşılama programı

Young cat sitting on an examination table being checked over by a vet.

Kedilerde kalisivirüs

Kitten lying on a table being examined by a vet

Kedilere özgü immunodeficiency virus

Grey kitten being examined by a vet

Kedi lösemisi (leukaemia)

Young cat lying down on an examination table being checked over by a vet.

Chlamydophila Felis

Kitten being held by a vet in a clinic

Kedilerde gençlik hastalığı

Young cat lying down on an examination table in a vets office.

Kedi enfeksiyöz peritoniti

Young cat lying down on an examination table in a vets office.

Kedilerde rinotrakeitis

Yavru kedilerde kurt tedavisi ve kısırlaştırma

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Yavru kedilerde kurtların önlenmesi

Yavru kedinizin bağışıklık sistemi halen gelişmekte olduğundan, kurt kapmaya yetişkin kedilerden daha yatkındırlar. Kurtlar iç parazitlerdir ve yavru kediler ile diğer kedilerde yaygın şekilde bulunan iki tür vardır:

  • Yuvarlak kurtlar yavru bir kedinin ince bağırsağına yerleşir ve engele neden olabilecek toplar oluşturur.
  • Tenyalar, bağırsak duvarlarına yapışır ve şişkinlik, ishal ve bazen de yavru kedinin tüylerinin zarar görmesine neden olur.
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Kurt belirtileri nelerdir?

Yavru kedinizde kurt olduğunu gösterebilecek birkaç belirti vardır: Hastalık, ishal, şişkin bir karın, kilo kaybı, kötü tüy kalitesi, halsizlik, enerji kaybı, ağrılı kuyruk kısmı, kusma ve dışkıda kan. Bir yavru kedi akciğer kurduna sahipse, öksürük, hırıltılı solunum, nefes darlığı yaşayabilir.
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Yavru kediler için kurt tedavisi

Yavru kedinizin ilk aşılama programı kapsamında düzenli kurt tedavisi alması gerekir. Veterineriniz ayrıca dışarı çıkma ve diğer kedilerle temas etme durumuna odaklanarak yavru kedinizin yaşam tarzına dayalı düzenli kurt tedavileri önerebilir.
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Yavru kedimin kısırlaştırılması gerekiyor mu?

Dişi ve erkek kedileri kısırlaştırma işlemi, yumurta veya sperm üretimini durdurarak kedinizin üremesini önler. İşlem kapsamında kediniz, bir veteriner tarafından genel anestezi altında gerçekleştirilmesi gereken küçük bir operasyon geçirir.

Tabby kitten being examined by a vet
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Yavru kedileri kısırlaştırmanın geniş kapsamlı avantajları

Yavru kedinizi kısırlaştırmanız, istenmeyen yavruları önlemenin yanı sıra pek çok başka sağlık ve davranış avantajları da sunar. Örneğin, bir dişi kedi erkek kedileri çeken seks hormonları yaymayı durduracaktır ve kızışma belirtileri azalır veya ortadan kalkar. Ayrıca kedinizin başıboş dolaşma veya kavga etme ihtimali de azalır.

İki yavru kedi açık havada duvarın üzerinde duruyor
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Kısırlaştırmanın sağladığı bazı sağlık avantajları

Kısırlaştırmadan sonra dişilerde meme bezi tümörleri, yumurtalık ve rahim enfeksiyonları ve kurt enfeksiyonu riski daha azdır. Kısırlaştırma erkeklerde ise testis kanseri riskini azaltır. Diğer yararları arasında cinsel yolla bulaşan hastalıkların önlenmesi, idrar kokusunun ve idrarla işaretlemenin azalması bulunur.

Maine Coon kitten sitting outdoors in long grass
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Yavru kedinizin kısırlaştırılması için en doğru yaş

Normal koşullarda yavru kediler altı ila yedinci ayda ergenliğin başlamasıyla birlikte kısırlaştırılabilir. Veteriner hekiminiz yavru kediniz için en doğru zamanla ilgili öneriler sunacaktır.

Kitten sitting on a windowsill looking outside

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Young cat lying down on an examination table being checked over by a vet.

Kedilerde iç parazitler

Kitten lying on a table being examined by a vet

Erkek kedimi kısırlaştırmalı mıyım?

Young cat lying down on an examination table being checked over by a vet.

Dişi kediyi kısırlaştırmak için en uygun zaman nedir?

Hastalık belirtilerini tespit etme

Yavru kedinizin yaşayabileceği yaygın sağlık sorunlarını ve erken belirtileri nasıl tespit edeceğinizi bilmeniz, kendinizi güvende hissetmenize ve dostunuza daha iyi bakmanıza yardımcı olabilir.

Sık görülen sağlık sorunları
Siyah beyaz renkli bir British Shorthair yavrusu beyaz bir arka plan üzerinde ayakta duruyor

Doğru beslenme yavru kedinizin sağlığını korumaya yardımcı olabilir

Kedinizin sağlığını etkileyen en önemli faktörlerden biri diyetidir. Kedi ve yavru kedilerin farklı yaşlarda beslenme ihtiyaçları farklıdır. Bu yüzden yavru kedinize yaşına ve özel ihtiyaçlarına göre doğru besinleri sağlamanız kemik kuvveti, deri ve kürk sağlığı, sindirim rahatlığı ve daha birçok konuda önemli bir rol oynar.

Büyüme yolculuğuYavru kedi mamaları

Yavru kediler için yaşa özgü beslenme

Sacred Birman kitten in black and white eating from a white dish

Yavru kedinizi besleme

Yavru kedinizin beslenme ihtiyaçlarını ve sağlıklı yeme alışkanlıkları edinmesine nasıl yardımcı olabileceğinizi daha iyi anlayın.

Yavru kedinizi besleme

Yavru kediler için özel beslenme

Farklı yaş, ırk ve yaşam tazına sahip yavru kedilerin kendilerine özgü beslenme ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış beslenme.

Büyüme yolculuğuYavru kedi mamaları