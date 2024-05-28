Yavru kedinizin sağlığına dikkat edilmesi
Kedinizin sağlığını korumak için yedi ipucu
2. Yavru kedinizin uzman, dengeli bir yavru kedi diyetinden doğru besinleri aldığından emin olun.
3. Yavru kediler çok fazla uykuya ihtiyaç duyarlar, bu yüzden onlara dinlenebilecekleri rahat, sessiz bir yer ayarlayın.
5. Yavru kedilerin ayrıca egzersiz yapmaya ihtiyacı vardır ve yalnız kalmaktan hoşlanmazlar. Bu yüzden oyun oynamaya zaman ayırın.
6. Düzenli olarak farklı insanlarla temas etmesini sağlayarak yavru kedinizin öz güvenini artırmaya yardımcı olun.
7. Veteriner hekiminizin önerdiği aşılama programını daima uygulayın.
Özel beslenmeyle yavru kedinizin bağışıklığını güçlendirin
Yavru kedinizin uzun vadede sağlığı ve sıhhati için yaşamın ilk aylarında güçlü bir bağışıklık sistemi geliştirmesi çok önemlidir. Bilimsel olarak geliştirilen formüllerimiz uzun vadede sağlıklı büyümeyi destekler.
Yavru kedinizin veteriner ziyareti
Eve geldikten kısa bir süre sonra yavru kedinizi veterinere götürmek önemlidir. Veterinerinizin aşı ve kurt önleyiciler gibi bir dizi önemli kontrol ve tedaviyi uygulaması gerekir. Bu ziyaret, yavru kedinizin sağlığı ve ona en iyi bakımı nasıl sunabileceğiniz hakkında bilgi edinmek için harika bir fırsattır.İlk veteriner hekim ziyareti
Yavru kedinizin aşılanması
Aşılar, yavru kedinizin doğal savunmasını güçlendirmek ve onları bir dizi bulaşıcı, bazen ölümcül olan hastalıklara karşı korumak için hayati önem taşımaktadır.
Önerilen yavru kedi aşıları aşağıdakiler dahil hastalıklara karşı koruma sağlar:
- Kedi Lösemisi (Feline leukaemia) - bağışıklık sistemini zayıflatır ve enfeksiyonlara karşı savunmasızlığı önemli ölçüde artırır.
- Kedi kalisivirüsü (FCV) - oldukça bulaşıcıdır ve solunum yolu enfeksiyonlarının başlıca nedenidir. Bu hastalık, enfekte olmuş kedilerin gözleri veya burnu ile doğrudan temas veya kaplar veya oyuncaklar gibi kontamine nesnelere temas ile bulaşır.
- Kedi panlökopeni virüsü (FPV) - kusmaya neden olan, sıklıkla ölümcül bir viral hastalık. Bir kedi aynı zamanda ishal olabilir fakat bu her zaman mevcut değildir.
- Kedi herpes virüsü (FHV-1) - kedi gribi ve göz hastalığının önemli bir nedenidir.
- Kuduz virüsü (RV) - enfekte bir hayvanın tükürüğü ile bulaşır ve ısırık yaralarından cilt altına girebilir.
Yavru kedinizin ihtiyaç duyabileceği başka aşılar da vardır. Veteriner hekiminiz onlar için en iyi olanı önerebilir.
Büyürken sağlıklı ve sıhhatli olabilmesi için yavru kedinize doğru aşıları doğru zamanda yapılması çok önemlidir. Veteriner hekiminiz, yavru kedinizi bekleyen riskleri değerlendirecek ve gereksinimlerine uygun, ayrıntılı bir aşılama programı hazırlayacaktır.
Yavru kedinizin ilk aşısı için ideal yaş, altı ila dokuzuncu haftalar arasındaki zamandır. Siz eve getirene kadar ilk aşıları yapılmış olabileceğinden yavru kedinizin önceki sahibiyle bu konuyu görüşün.
Yavru kedinizin aşılarının etkisini en iyi şekilde gösterebilmesi için belirli tarihlerde takviye aşılar yaptırmanız gerekir. Kedinin bağışıklık sisteminin korunması için aşılar, özel durumlara ve aşı türüne bağlı olarak 1-3 yılda bir tekrarlanır.
Yavru kediniz, aşılamadan sonra aşağıdaki yaygın belirtilerden bazılarını gösterebilir:
- Hafif ateş.
- Mama veya aktiviteye daha az ilgi.
- Aşı yerinde rahatsızlık veya şişme.
- Hafif hapşırma veya öksürme.
Bu belirtiler bir veya iki günden fazla sürerse, veteriner ile iletişime geçmek önemlidir.
Yavru kedinizde daha az yaygın yan etkiler varsa veteriner ile derhal iletişime geçmelisiniz. Bunlar arasında aşağıdakiler sayılabilir:
- Kusma veya ishal.
- Kaşıntılı deri.
- Yüz, boyun ve ağız çevresinde şişlik.
- Nefes almada zorluk veya şiddetli öksürük.
Yavru kedilerde kurt tedavisi ve kısırlaştırma
Yavru kedilerde kurtların önlenmesi
Yavru kedinizin bağışıklık sistemi halen gelişmekte olduğundan, kurt kapmaya yetişkin kedilerden daha yatkındırlar. Kurtlar iç parazitlerdir ve yavru kediler ile diğer kedilerde yaygın şekilde bulunan iki tür vardır:
- Yuvarlak kurtlar yavru bir kedinin ince bağırsağına yerleşir ve engele neden olabilecek toplar oluşturur.
- Tenyalar, bağırsak duvarlarına yapışır ve şişkinlik, ishal ve bazen de yavru kedinin tüylerinin zarar görmesine neden olur.
Kurt belirtileri nelerdir?
Yavru kediler için kurt tedavisi
Yavru kedimin kısırlaştırılması gerekiyor mu?
Dişi ve erkek kedileri kısırlaştırma işlemi, yumurta veya sperm üretimini durdurarak kedinizin üremesini önler. İşlem kapsamında kediniz, bir veteriner tarafından genel anestezi altında gerçekleştirilmesi gereken küçük bir operasyon geçirir.
Yavru kedileri kısırlaştırmanın geniş kapsamlı avantajları
Yavru kedinizi kısırlaştırmanız, istenmeyen yavruları önlemenin yanı sıra pek çok başka sağlık ve davranış avantajları da sunar. Örneğin, bir dişi kedi erkek kedileri çeken seks hormonları yaymayı durduracaktır ve kızışma belirtileri azalır veya ortadan kalkar. Ayrıca kedinizin başıboş dolaşma veya kavga etme ihtimali de azalır.
Kısırlaştırmanın sağladığı bazı sağlık avantajları
Kısırlaştırmadan sonra dişilerde meme bezi tümörleri, yumurtalık ve rahim enfeksiyonları ve kurt enfeksiyonu riski daha azdır. Kısırlaştırma erkeklerde ise testis kanseri riskini azaltır. Diğer yararları arasında cinsel yolla bulaşan hastalıkların önlenmesi, idrar kokusunun ve idrarla işaretlemenin azalması bulunur.
Yavru kedinizin kısırlaştırılması için en doğru yaş
Normal koşullarda yavru kediler altı ila yedinci ayda ergenliğin başlamasıyla birlikte kısırlaştırılabilir. Veteriner hekiminiz yavru kediniz için en doğru zamanla ilgili öneriler sunacaktır.
Hastalık belirtilerini tespit etme
Yavru kedinizin yaşayabileceği yaygın sağlık sorunlarını ve erken belirtileri nasıl tespit edeceğinizi bilmeniz, kendinizi güvende hissetmenize ve dostunuza daha iyi bakmanıza yardımcı olabilir.Sık görülen sağlık sorunları
Doğru beslenme yavru kedinizin sağlığını korumaya yardımcı olabilir
Kedinizin sağlığını etkileyen en önemli faktörlerden biri diyetidir. Kedi ve yavru kedilerin farklı yaşlarda beslenme ihtiyaçları farklıdır. Bu yüzden yavru kedinize yaşına ve özel ihtiyaçlarına göre doğru besinleri sağlamanız kemik kuvveti, deri ve kürk sağlığı, sindirim rahatlığı ve daha birçok konuda önemli bir rol oynar.
Yavru kediler için yaşa özgü beslenme
Yavru kediler, yaklaşık dört ila sekiz hafta arasında yalnızca süt içeren diyeti bırakmaya ve sütten kesilmeye hazırdır. Yeni dokulara alışabilmeleri için kuru mamayı su ve/veya formülle 1:3 oranında karıştırabilirsiniz. Yine de sindirim sistemleri halen olgunlaşmamıştır, dolayısıyla bu gelişme evresinin spesifik beslenme ihtiyaçlarını karşılayan, sindirimi kolay mamalara ihtiyaç duyarlar.
Yavru kediniz yine de bazı besinleri sindiremeyecektir. Bu yüzden sindirim aşamasına özel olarak ayarlanmış mamalara ihtiyaç duyacaktır. Böylece büyümeleri, gelişmeleri ve sağlıklı kalmaları için gereken besin ve enerjiyi alabilirler.
Yavru kedinizin sindirim ve bağışıklık sistemi güçlenmektedir ancak hâlâ hassastır. Her ne kadar büyüme oranı ve enerji ihtiyacı yavaşlamaya başlasa da, gelişen yavru kediler için özel olarak tasarlanmış yiyeceklere ihtiyaç duyarlar.
Yavru kediniz 12. ay civarında tam yetişkin ağırlığa yaklaşırken, yetişkin porsiyonlarında yetişkin kedi maması yemeye başlaması gerekecektir. Özel beslenme ihtiyaçları, cüsselerine ve aktivite seviyeleri, kısırlaştırılmaları gibi başka faktörlere bağlı olacaktır. Yetişkin mamasına kediniz için doğru zamanda geçtiğinizden emin olmak için veterinerinizden tavsiye almanız önemlidir.
Yavru kedinizi besleme
Yavru kedinizin beslenme ihtiyaçlarını ve sağlıklı yeme alışkanlıkları edinmesine nasıl yardımcı olabileceğinizi daha iyi anlayın.
Yavru kediler için özel beslenme
Farklı yaş, ırk ve yaşam tazına sahip yavru kedilerin kendilerine özgü beslenme ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış beslenme.