Yavru kedilerin ilk tekrar aşıları hangi yaşta yaptırılır?

Temel aşılar için ilk tekrar aşı 12 ila 16 haftalıkken yapılır.

Bu ilk tekrar aşı, aşağıdakilere yönelik olacaktır:

Kedi gribi - hem kedi herpes virüsü (FHV) hem de kedi kalisivirüsü (FCV)

Kedi panlökopeni virüsü (FPV)

Kuduz

FHV,FCV ve FPV aşıları Karma aşı adı altında yapılmaktadır.

Yavru kedim ilk tekrar aşısından önce dışarı çıkabilir mi?

Yavru kedilerin, en az iki aşı (12. ila 16. haftalarda yapılan ilk tekrar aşı dahil) yapıldıktan sonra aşılanmış olduğu kabul edilir. Bu noktadan sonra, aşıların kapsamına giren hastalıklara karşı korunmuş olurlar.

Teoride, ikinci tekrar yapılana kadar dışarı çıkmalarına izin verilmemelidir. Bununla birlikte, davranış bakımından, sosyalleşmiş bir yetişkine dönüşmesini sağlamak için bu yaştaki bir yavru kedinin farklı durumlarla karşılaşması çok önemlidir.

Bu nedenle henüz ikinci tekrar aşıları yapılmamış olan yavru kediler, kendi bahçeniz gibi enfeksiyon riskinin düşük olduğu yerlere çıkartılabilir.

Yavru kedinizin ev kedisi olmasını planlıyorsanız, bu, endişelenmeniz gereken bir konu değildir.

Yavru kedime bu dönemde başka enjeksiyon yapılacak mı?

Veteriner hekiminiz kedi lösemi aşısını da (FeLV) önerebilir. Aynı şekilde aşılamadan önce birtakım muayene veya testler yapılması gerekebilir. Veteriner hekiminiz sizi doğru şekilde yönlendirecektir.

Yavru kedinize doğru zamanda doğru aşıların yapıldığından emin olmak, yaşamı boyunca onun sağlığını korumak için yapabileceğiniz en önemli şeylerden birisidir.

Yavru kedime başka hangi tekrar aşıları yapılacak?

Yavru kedinizin, ikinci tekrar aşısı yapıldıktan bir yıl sonra ve ardından her yıl düzenli bir tekrar aşısına ihtiyacı olacaktır. Yavru kediniz yaşamının erken döneminde temel aşıların dışındaki aşılardan olduysa, aynı aşıların tekrar uygulamalarının da planlanması gerekecektir.

Veteriner hekiminiz, kedinizin bireysel ihtiyaçlarına uygun bir aşı programı tavsiye edip uygulayacaktır.

Kedim aynı tekrar aşılarını her sene olacak mı?

Farklı hastalık ve virüslere olan bağışıklık süreleri de farklıdır. Veteriner hekiminiz size tekrar aşılar hakkında en doğru bilgiyi sağlayacaktır.

Veteriner hekiminiz bu kararı, aşağıdakilere dayalı olarak alır:

Kullanılan aşı türü

Kedinizin yaşı

Her türlü yerel salgın riski

Mevcut yasada yapılan herhangi bir değişiklik

Veteriner hekiminiz hangi tekrar aşılara gerek olduğunu bilecek ve her randevuda hangi hastalıklara karşı aşıladığını size açıklayacaktır.

Veteriner hekimim, tekrar aşılarını ne zaman yapılması gerektiğini söyleyecek mi?

Veteriner hekiminiz, yavru kedinizin tekrar aşıları için randevu almanızı sağlamak üzere size hatırlatma yapmalıdır. Ancak yalnızca veteriner hekiminizden gelecek hatırlatmaya güvenmek yerine, aşıların ne zaman yapılacağını not etmek yararlı olacaktır.

Yavru kedinizin ilk aşıları veya tekrar aşıları ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa veteriner hekiminizle görüşmeniz önemlidir.