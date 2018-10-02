Dişi kedinizin kısırlaştırılması önemli bir karardır. Operasyon kedinizin sağlığını ve sıhhatini olumlu yönde etkileyebilir, öte yandan birçok potansiyel komplikasyon ve nüksetme de söz konusudur.

Kısırlaştırma nedir?

Kısırlaştırma, dişi kedinizin sterilize edilmesi işlemidir. Benzer biçimde erkek kediler için de aynı terim kullanılsa da, bunun nedeni hem erkek hem de dişilerdeki sterilizasyon sürecini ifade etmek içindir.

Kısırlaştırma nasıl olur?

Kısırlaştırma, bir veteriner hekim tarafından yapılmalıdır ve kedinizin tıbbi bir operasyon geçirmesini gerektirir. Operasyon ile dişi kedinizin bir erkek kedi tarafından döllenebilecek yumurta üretmesi ve vücudundan erkekleri çeken hormonu yayması önlenmiş olur.

Kedimi ne zaman kısırlaştırabilirim?

İster erkek ister dişi olsun, kedinizin ergenlik çağında sterilize edilmesi uygun olur. Dişi kediler için bu dönem altı yedi ay arasında değişse de bu işlem üç aylıktan itibaren güvenle yapılabilir. Yavru kediler, altı aylıkken ilk kızışma dönemlerini geçirir. Fazla miyavlamaya ve bacağınıza ya da koltuklara sürtünmeye başlamalarıyla birlikte hareketlerinde bir değişiklik fark edersiniz, sırtlarına ne zaman dokunulsa çiftleşme duruşuna geçmeleri çok belirgindir.

Kedimi ne zaman kısırlaştırmam gerekir?

Dişi kedinizin kısırlaştırılması, ya da gelecekte yavru sahibi olması kararı size aittir. Ömrünü önemli ölçüde uzatmak öncelikli olmak üzere, evcil kedinizi kısırlaştırmanın birçok yararı vardır.

Kısırlaştırma ayrıca aşağıdaki yararları sağlar:

İstenmeyen gebelikleri ve yavruları önler

Dişi kedinizin diğer kedilerle dövüşme olasılığını azaltır

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların (STI) yayılma olasılığını azaltır

İstenmeyen yavruların oluşturduğu sahipsiz hayvan popülasyonunu sınırlandırır

Sahipleri açısından gürültülü ve rahatsız edici olabilen kızışma semptomlarını azaltır

Kısırlaştırma kedimin beslenmesini nasıl etkiler?

Kediniz kısırlaştırıldığında, beslenme alışkanlıkları da dahil olmak üzere davranışlarında oluşan bazı değişiklikleri fark etmeye başlayacaksınız. İştahındaki %20-25 artışa karşın, %30 kadar daha az enerji harcamaya başlar. Bu, dişi kedinizin fazla yemek yemesi ve aldığı ekstra enerjiyi yağ olarak depolaması anlamına gelir.

Kedinizi yavruyken kısırlaştırmaya karar verirseniz, büyümesini destekleyecek, ancak bunu yaparken gereksiz yere kilo almasını teşvik etmeyecek bir mamaya ihtiyaç duyacağını lütfen unutmayın. Kısırlaştırılmış kediler için özel olarak hazırlanan mamalar, bu aşamada kedinizi beslemede kullanabileceğiniz en iyi seçeneklerden biridir.

Kısırlaştırmada görülebilecek komplikasyonlar neler olabilir?

Kısırlaştırmayla ilgili olarak yaşanabilecek en önemli problem, kedinizin alması muhtemel kilolardır, çünkü bunlar ileride ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Diyabet ve eklem hastalığının her ikisi de kedilerde obezite ile bağlantılıdır, sedanter veya iç mekanda yaşayan kediler ise hareket eksikliği nedeniyle ve kendi bakımlarına çok fazla zaman harcadıkları için ileride sindirim sistemi sorunları yaşayabilirler.

Kedinizi kısırlaştırmaya karar vermek, sağlığını ve ev yaşamını olumlu yönde etkileyebilecek bir karar olmakla birlikte, uzun vadede bazı olumsuz etkilere neden olması da muhtemeldir. Daha ayrıntılı öneri almak isterseniz, veteriner hekiminize başvurun; en iyi yaklaşım konusunda size yardımcı olacaktır.