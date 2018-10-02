Kedinizin kısırlaştırılması, kedinize ve evinize birçok fayda sağlayan olağan bir ameliyattır. Bununla birlikte özellikle ileride yavru kedileriniz olmasını istiyorsanız, hemen alınacak bir karar değildir.

Kısırlaştırma nedir?

Kısırlaştırma, erkek kedilerin sterilizasyonu için kullanılan terimdir. Yabancı dillerde dişi ve erkek kedi için farklı terimler kullanılsa da bizde her ikisine de sadece kısırlaştırma denmektedir.

Kısırlaştırma nasıl olur?

Kedinizde cinsiyet hormonları yok edilerek olur. Erkek kedilerde testisler çıkarılır ve kedi artık dişi bir kedinin yumurtasını dölleyecek sperm üretemez; bu nedenle de artık üreme yeteneğine sahip değildir. Cerrahi operasyon veteriner hekim tarafından gerçekleştirilir.

Yavru kedimi kısırlaştırmak için en iyi zaman hangisidir?

Yavru kedinizi ideal olarak ergenlik döneminde kısırlaştırmalısınız; erkek kedilerde bu, altı ila 12 ay arasıdır. Erkek kediler, 7. ila 12. ay arasında cinsel olgunluğa erişme ve bunun sonucunda da eş aramaya başlama eğilimindedir. Kısırlaştırma, üç ay kadar genç bir yaşta bile başarıyla yapılabilir. Yavru kediniz için en iyi zamanı size veteriner hekiminiz tavsiye edecektir.

Yavru kedimi neden kısırlaştırmalıyım?

Kedinizi kısırlaştırmanın asıl yararı, yönetilmesi zor olabilecek sayıda istenmeyen yavruya sahip olma olasılığını ortadan kaldırmasıdır. Ayrıca, çiftleşme isteği azaldığı için kedinizin bir cinsel yolla bulaşan etkenler ile temas etme veya bunu yayma olasılığını da azaltır. Benzer şekilde kavga isteğini de azalttığı için daha sessiz ve daha huzurlu bir ev ortamını da beraberinde getirir.

Kedimin maması nasıl değişecek?

Kısırlaştırmadan sonra yavru kedinizin beslenme ihtiyaçları değişir. Enerji ihtiyacı yaklaşık %30 azalır, ancak iştahı yaklaşık %20-25 artar. Yavru kediniz hala büyümekte olduğundan ve sağlıklı kaslar ve vücut kitlesi geliştirmek için enerjiye ihtiyaç duyduğundan, değişen beslenme gereksinimlerine uygun bir gıda verilmesi önemlidir. Kısırlaştırılmış kediler için özel olarak tasarlanmış bir mama iyi bir seçenek olabilir. Beslenme önerileri için veteriner hekiminize danışın.

Kısırlaştırma ile başka hangi komplikasyonlar olabilir?

Erkek kediler kısırlaştırıldıktan sonra obez olma riski taşır ve bu da uzun süreli başka sağlık sorunlarına yol açabilir. Bunlar arasında eklem hastalığı, diyabet ve üriner sistem problemleri sayılabilir. Yavru kedinizi kısırlaştırmaya karar verirseniz, kalori alımına dikkat edin ve kilosunu yönetebilmek için onu çeşitli oyun aktiviteleri ile meşgul edin.

Kısırlaştırma, kediniz ve ev ortamınız için faydalı bir prosedür olabilir. Daha fazla bilgi için bunun kedinize uygun olup olmadığına karar vermenizde size yardımcı olacak veteriner hekiminize danışın.