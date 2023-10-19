Evcil hayvanınız için hangi besin ögelerinin önemli olduğunu ve bunların ne anlam ifade ettiklerini anlamak biraz zorlayıcı olabilir. 50 yılı aşkın bir süredir, hayvan sağlığı uzmanları ve veteriner hekimler ile birlikte çalışıyor ve beslenmenin hayvanların sağlığı için yaşamsal önemini araştırıyor, derinlemesine inceliyoruz. Evcil hayvanınızın mamasındaki besin ögelerini anlayabilmek ve önemini keşfedebilmek için, daha fazla bilgi edinin.