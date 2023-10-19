Royal Canin Beslenme Yaklaşımı
Royal Canin olarak, kedi ve köpeklerin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanıyoruz. Hayvanların uzun ve sağlıklı bir yaşama sahip olabilmelerine yardımcı olabilmek için, hassas ve ihtiyaca yönelik beslenme formülleri oluşturuyoruz. İnsanlara özgü beslenme eğilimleri veya hayvan sahiplerinin tercihleri odaklı değil; yıllara uzanan gözlemlerimiz, kedi ve köpekler hakkında sahip olduğumuz bilimsel bilgi birikimimiz doğrultusunda hayvanların ihtiyaçlarına uygun sağlıklı beslenme çözümleri geliştiriyoruz.
Kedi ve Köpek Beslenmesinde Püf Noktalar
Evcil hayvanınız için hangi besin ögelerinin önemli olduğunu ve bunların ne anlam ifade ettiklerini anlamak biraz zorlayıcı olabilir. 50 yılı aşkın bir süredir, hayvan sağlığı uzmanları ve veteriner hekimler ile birlikte çalışıyor ve beslenmenin hayvanların sağlığı için yaşamsal önemini araştırıyor, derinlemesine inceliyoruz. Evcil hayvanınızın mamasındaki besin ögelerini anlayabilmek ve önemini keşfedebilmek için, daha fazla bilgi edinin.
Benzersiz ihtiyaçlar için özel beslenme
Sahip olduğumuz tüm bilimsel bilgi birikimimizi, hayvanların sağlık ve sıhhatini olumlu yönde dönüştürebilmek için sunuyoruz. 1968 yılında bir Veteriner Hekim tarafından kurulan Royal Canin, sağlıklı beslenme alanında her zaman için öncü bir şirket ve marka olmuştur. Tüm çalışmalarımızın ve yenilikçi ürünlerimizin merkezinde, öncelikle kediler ve köpekler yer alır. Özel ihtiyaçlara yönelik geliştirdiğimiz eşsiz beslenme çözümlerimizi nasıl hayata geçirdiğimizi inceleyin.
Royal Canin Beslenme Felsefesi
Royal Canin, 50 yılı aşkın bir süredir bilime dayalı sağlıklı beslenme çözümleri sağlamada ön saflarda yer alır. Kuruluşumuzdan bu yana, beslenme yaklaşımlarımızın temeline bilim’i yerleştirir; önde gelen bilim insanları, veteriner hekimler ve hayvan sağlığı profesyonelleri ile araştırmalar yürütürüz.
Mama İçeriklerimizin Püf Noktaları
Beslenmeyi oluşturan bileşen değerlerinin kullanılan hammadde kalitesine, mamaya nasıl ve ne zaman eklendiğine ve nasıl işlenerek tasarlandığına bağlı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, beslenme formüllerimizi üretirken, kedi ve köpeklerin ihtiyaçlarına özel olarak uyarlanmış yüksek kaliteli besin ögeleri seçiyoruz. Mamalarımızın içerikleri, bilimsel yaklaşımımız ve sürdürülebilir hammadde seçimlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.