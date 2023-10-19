Yetişkin Alman Çoban Köpeği (Kurt Köpeği) ve Abyssinian kedisi beyaz

Royal Canin Beslenme Yaklaşımı

Royal Canin olarak, kedi ve köpeklerin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanıyoruz. Hayvanların uzun ve sağlıklı bir yaşama sahip olabilmelerine yardımcı olabilmek için, hassas ve ihtiyaca yönelik beslenme formülleri oluşturuyoruz. İnsanlara özgü beslenme eğilimleri veya hayvan sahiplerinin tercihleri odaklı değil; yıllara uzanan gözlemlerimiz, kedi ve köpekler hakkında sahip olduğumuz bilimsel bilgi birikimimiz doğrultusunda hayvanların ihtiyaçlarına uygun sağlıklı beslenme çözümleri geliştiriyoruz.

Kahverengi Labrador Retriever ve turuncu kedi uzanmış yatıyor

Kedi ve Köpek Beslenmesinde Püf Noktalar

Evcil hayvanınız için hangi besin ögelerinin önemli olduğunu ve bunların ne anlam ifade ettiklerini anlamak biraz zorlayıcı olabilir. 50 yılı aşkın bir süredir, hayvan sağlığı uzmanları ve veteriner hekimler ile birlikte çalışıyor ve beslenmenin hayvanların sağlığı için yaşamsal önemini araştırıyor, derinlemesine inceliyoruz. Evcil hayvanınızın mamasındaki besin ögelerini anlayabilmek ve önemini keşfedebilmek için, daha fazla bilgi edinin. 

Temel besinlerin açıklaması
Üç Royal Canin mama tanesi seçimi

Benzersiz ihtiyaçlar için özel beslenme

Sahip olduğumuz tüm bilimsel bilgi birikimimizi, hayvanların sağlık ve sıhhatini olumlu yönde dönüştürebilmek için sunuyoruz. 1968 yılında bir Veteriner Hekim tarafından kurulan Royal Canin, sağlıklı beslenme alanında her zaman için öncü bir şirket ve marka olmuştur. Tüm çalışmalarımızın ve yenilikçi ürünlerimizin merkezinde, öncelikle kediler ve köpekler yer alır. Özel ihtiyaçlara yönelik geliştirdiğimiz eşsiz beslenme çözümlerimizi nasıl hayata geçirdiğimizi inceleyin.

İçeriklerin püf noktaları
Royal Canin mama tanesi çizimi

Royal Canin Beslenme Felsefesi

Royal Canin, 50 yılı aşkın bir süredir bilime dayalı sağlıklı beslenme çözümleri sağlamada ön saflarda yer alır. Kuruluşumuzdan bu yana, beslenme yaklaşımlarımızın temeline bilim’i yerleştirir; önde gelen bilim insanları, veteriner hekimler ve hayvan sağlığı profesyonelleri ile araştırmalar yürütürüz.

Beslenme felsefemiz
Yeşil çiftlik arazisi

Mama İçeriklerimizin Püf Noktaları

Beslenmeyi oluşturan bileşen değerlerinin kullanılan hammadde kalitesine, mamaya nasıl ve ne zaman eklendiğine ve nasıl işlenerek tasarlandığına bağlı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, beslenme formüllerimizi üretirken, kedi ve köpeklerin ihtiyaçlarına özel olarak uyarlanmış yüksek kaliteli besin ögeleri seçiyoruz. Mamalarımızın içerikleri, bilimsel yaklaşımımız ve sürdürülebilir hammadde seçimlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

Özel beslenmeyi keşfedin

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