Ev yapımı kedi maması kedim için sağlıklı bir seçim mi?
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Bazı kedi sahipleri, kedilerini ev yapımı mama ile besleyerek beslenme süreçlerinde daha aktif bir rol almayı düşünebilir. Bir kedi için yemek hazırlamak ve pişirmek kulağa eğlenceli gelebilir veya yemeklerine çeşitlilik ve yeni tatlar katmanın bir yolu olarak değerlendirilebilir. Ancak kedinizin beslenme ihtiyaçlarını dengelemek oldukça karmaşık bir süreç olduğundan kendi kedi mamanızı yapmanın riskleri, olası faydalarından daha ağır basacaktır. Ek olarak, kedilerin yiyeceklerini nasıl algıladıkları oldukça karmaşıktır ve yalnızca lezzetten çok daha fazlasını ararlar.
Beslenmesinde esansiyel bir besin ögesinin eksik kalması, beslenme yetersizliğine sebep olabilir ve bu da kedinizin sağlığına ciddi bir şekilde etki edecektir. Bu nedenle, kedinizin kendine özgü beslenme gereksinimlerini anlamanın ve bunların karşılandığından emin olmanın en iyi yolunu düşünmek gerekir.
Kediler, insanlardan farklıdır
Kedinize mama hazırlamak, kendi yemeğinizi hazırlamaktan oldukça farklıdır. İlk olarak, kediler mevcut beslenmelerinden farklı tat arayışı içine girmezler. İnsanlarda 9.000 tat tomurcuğu bulunurken, bir kedide ortalama 475 tane tat tomurcuğu bulunur ve bu tomurcuklar kediniz yaş aldıkça hassasiyetlerini kaybeder. Bu nedenle, önemli olan bir kedinin mamasını tadına göre hazırlamak değildir.
Bu nedenle, kendi kedi mamanızı yapmak, kedilerin hoşuna gidebilecek malzemeleri seçmekten çok daha öteye gitmelidir. Bir kedi için, mamanın boyutu, şekli, kokusu ve dokusu, yeni bir beslenme çözümünü kabul etmesinin anahtarıdır ve bunu mükemmelleştirmek ve beslenme profillerini tam olarak karşılamak oldukça karmaşıktır.
Kedimin hangi besin ögelerine ihtiyacı var?Pet Food Institute'a göre, kedilerin her gün alması gereken minimum 40 temel besin ögesine ihtiyacı vardır.2 Kediler obligat/zorunlu karnivor olmalarına rağmen, etten daha fazlasını içeren bir beslenmeye ihtiyaç duyarlar. Aslında, sağlıklı kalmak ve enerji ihtiyacını karşılamak için diğer kaynaklardan sağlanan çok çeşitli besin öğelerine ihtiyaç duyarlar.
- Proteinler
- Yağlar
- Karbonhidratlar
- Vitaminler
- Mineraller
Vahşi kediler, kemikler ve az miktarda bitkisel madde içeren bağırsaklar da dahil olmak üzere avlarının tüm kısımlarını yiyerek bu beslenme gereksinimlerini dengeler. Ayrıca bazen bitki de yerler.
Bununla birlikte, evcilleştirilmiş kediler, tam ve dengeli bir beslenme alabilmeleri için bu besin gruplarının her birinden farklı miktarlarda karıştırılmasına ihtiyaç duyar. Bir gruptan çok fazla veya başka bir gruptan çok az alım olduğunda, bu durum sağlıkları için risk oluşturabilir.
Kediler, doğal olarak ihtiyaç duydukları tüm vitaminleri, mineralleri ve gerekli amino asitleri sentezleyemezler ve bazılarını beslenmeleri ile almak zorundadırlar. Örneğin taurin, bir kedinin görüş kabiliyeti ve kalp sağlığı için yaşamsal öneme sahiptir ve bu kaynak, yalnızca hayvansal proteinlerden elde edilebilir.
Ev yapımı kedi maması tarifi ile ilerlemek istediğinizde, bu temel besin kaynaklarını kedinizin sağlık ve sıhhati için gerekli olan hassas seviyelerde karşılamak oldukça zor olabilir. Hazırlamayı düşündüğünüz ev yapımı tarifin, tam ve dengeli beslenme sağlayabilmesi ve kediler için zehirli olan malzemeleri içermemesi zorunludur. Birden fazla kedi için ev yapımı beslenme hazırlamayı düşünüyorsanız, her bir kedinin farklı beslenme ihtiyacı olduğunu unutmamalısınız; bu nedenle, birden fazla kedili evler için bu süreç çok daha karmaşık hale dönüşebilir.
Her kedi farklıdır
Bir kedinin beslenme ihtiyaçları, bir dizi faktöre bağlıdır. Evcil hayvanınızın beslenme profilini belirlerken, bir veteriner hekim şunları dikkate alacaktır:
Yaş
Irk
Durum
Sağlık
Yaşam tarzı
Hassasiyetler
Kilo
Veteriner hekiminiz, kediniz için size özel rehberlik sunacaktır ancak unutulmamalıdır ki kedinizin ihtiyaçları zaman içerisinde değişecektir. Sağlıklı yetişkin bir kedi dahi, aktivite seviyelerinde veya yaşam tarzlarında yaşanabilecek değişiklikler nedeniyle beslenme ihtiyaçlarında çok sayıda değişiklik yaşayabilir.
Kendi kedi mamanızı yapabilir misiniz?
Kendi kedi mamanızı hazırlamayı düşünmeden önce, tam ve dengeli bir beslenme sağlamak için yeterli bilimsel bilgiye ve beceriye sahip olduğunuzdan emin olmanız gerekir. Kedinizin beslenme ihtiyaçlarını anlamak için bir veterinere hekime danıştıktan sonra, kedi mamasını üretmek için özel ekipmanlara yatırım yapmanız gerekecektir. Herhangi bir bakteriyel kontaminasyonu önlemek için, her zaman sıkı hijyen kuralları gözetilmelidir.
Ev yapımı kedi maması için gerekli bileşenler belirlenirken de dikkatli olunmalıdır. İnsanlar için besleyici kabul edilebilecek bileşenler aslında kediler için oldukça toksik olabilir. Örneğin üzüm, insanlar için iyi bilinen bir C ve K vitamini kaynağıdır; ancak kediler için çok zehirlidir.
Hazırlamaya alışkın değilseniz kediler için güvenli bileşenleri dahi ev yapımı kedi mamasına dahil etmek karmaşık olabilir. Evcil hayvan sahipleri muhtemelen doğru besin maddelerini uygun miktarlarda dengelemekte zorlanacaklardır ve bu işlemler doğru şekilde yapılmazsa aşırı beslenme veya yetersiz beslenme riski bulunur.
Kediler insanlar gibi değildir
Bir kedinin beslenme gereksinimleri, bir insanınki ile aynı değildir: beslenme rutinlerinde bizden daha yüksek oranda yağ ve neredeyse almamız gerekenden iki kat fazla oranda protein alımına ihtiyaçları vardır. Kedilerin yiyecekleri algılama, yeme ve sindirme biçimleri de çok farklıdır.
Kediler ayrıca mama yeni olduğundan, kokusunu sevmedikleri için veya önceden sindirmekte güçlük çekmiş olduklarından, yemeyi reddedebilir. Aslında, bir kedinin sindirim sistemi çeşitliliğe pek uygun değildir. Sindirim sistemleri, insanlardaki %11 oranına kıyasla vücut ağırlıklarının yalnızca %3'ünü oluşturur. Yani yiyecekler vücutlarından daha hızlı geçer ve çeşitli yiyecekleri bir sıkıntı yaşamadan aynı anda daha az tolere edebilir ve sindirebilirler.
Kedinizin günlük beslenme düzeni, ev yemekleri verdiğinizde de sorun oluşturabilir. Herhangi bir ev yemeği, kuru mamaya kıyasla çok daha kısa raf ömrüne sahiptir ve mama kabına yalnızca kısa bir süre için konabilir. Uzun süre boyunca yenilmediğinde, hem siz hem de kediniz için hijyen riskleri oluşur.
Ev yapımı kedi maması kedim için doğru mu?
Ev yapımı pişmiş mamalar, yüksek kaliteli bir diyet sağlayabilir fakat doğru besin dengesini ayarlayabilmek oldukça zaman ve bilgi birikimi gerektirir.
2013 yılında, evde hazırlanmış 200 mamayı inceleyen bir araştırma, bu tarz mamaların %95'ten fazlasında bir veya daha fazla temel besin maddesinin eksik olduğunu tespit etmiştir. Belirtildiği gibi, bu eksiklikler, bir kedinin sağlığı için önemli sonuçlar doğurabilir.3
Bir kediyi taze etle beslemek tatmin edici olsa da, kediniz için en önemli şey yediği besinlerin değeridir. Kedinizin tam ve dengeli bir mamayla beslenmesi size bağlıdır, bu nedenle mamalarını seçmeden önce kendine özgü beslenme ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmanız gerekir.
Tam ve dengeli beslenme sağlayan kuru ve yaş mamaların, daha tercih edilesi olduğunu deneyimleyeceksiniz. Bu mamalar, sektör standartları doğrultusunda hijyen kuralları gözetilerek özenle hazırlanır ve kedinizin yaşına, ırkına, sağlığına ve yaşam tarzına göre değişiklik gösterebilecek ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirilir. Genellikle ev yapımı kedi mamalarına kıyasla, çok daha az maliyetli ve daha kolay alternatif oluştururlar.
Kedinizin beslenme rutininde değişiklik yapmayı düşünüyorsanız, onun kendine özgü ihtiyaçlarını güvenli bir şekilde karşılayabilmeniz için ilk olarak veteriner hekiminizle konuşmanızı tavsiye ederiz.
1 Kedi Ansiklopedisi, 2017, Royal Canin, sf.254
2 https://www.petfoodinstitute.org/pet-food-matters/ingredients/all-about-function/
3 Stockman J, Fascetti AJ, Kass PH, vd. (2013) Köpekler için evde hazırlanan koruma diyetlerinin tariflerinin değerlendirilmesi. J Am Vet Med Assoc 2013; 242:1500-1505
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