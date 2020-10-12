Kediler, insanlardan farklıdır

Kedinize mama hazırlamak, kendi yemeğinizi hazırlamaktan oldukça farklıdır. İlk olarak, kediler mevcut beslenmelerinden farklı tat arayışı içine girmezler. İnsanlarda 9.000 tat tomurcuğu bulunurken, bir kedide ortalama 475 tane tat tomurcuğu bulunur ve bu tomurcuklar kediniz yaş aldıkça hassasiyetlerini kaybeder. Bu nedenle, önemli olan bir kedinin mamasını tadına göre hazırlamak değildir.

Bu nedenle, kendi kedi mamanızı yapmak, kedilerin hoşuna gidebilecek malzemeleri seçmekten çok daha öteye gitmelidir. Bir kedi için, mamanın boyutu, şekli, kokusu ve dokusu, yeni bir beslenme çözümünü kabul etmesinin anahtarıdır ve bunu mükemmelleştirmek ve beslenme profillerini tam olarak karşılamak oldukça karmaşıktır.

Kedimin hangi besin ögelerine ihtiyacı var?

Proteinler

Yağlar

Karbonhidratlar

Vitaminler

Mineraller

Pet Food Institute'a göre, kedilerin her gün alması gereken minimum 40 temel besin ögesine ihtiyacı vardır.2 Kediler obligat/zorunlu karnivor olmalarına rağmen, etten daha fazlasını içeren bir beslenmeye ihtiyaç duyarlar. Aslında, sağlıklı kalmak ve enerji ihtiyacını karşılamak için diğer kaynaklardan sağlanan çok çeşitli besin öğelerine ihtiyaç duyarlar.

Vahşi kediler, kemikler ve az miktarda bitkisel madde içeren bağırsaklar da dahil olmak üzere avlarının tüm kısımlarını yiyerek bu beslenme gereksinimlerini dengeler. Ayrıca bazen bitki de yerler.

Bununla birlikte, evcilleştirilmiş kediler, tam ve dengeli bir beslenme alabilmeleri için bu besin gruplarının her birinden farklı miktarlarda karıştırılmasına ihtiyaç duyar. Bir gruptan çok fazla veya başka bir gruptan çok az alım olduğunda, bu durum sağlıkları için risk oluşturabilir.

Kediler, doğal olarak ihtiyaç duydukları tüm vitaminleri, mineralleri ve gerekli amino asitleri sentezleyemezler ve bazılarını beslenmeleri ile almak zorundadırlar. Örneğin taurin, bir kedinin görüş kabiliyeti ve kalp sağlığı için yaşamsal öneme sahiptir ve bu kaynak, yalnızca hayvansal proteinlerden elde edilebilir.