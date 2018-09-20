Sindirilebilirliği belirleyebilecek birkaç faktör vardır. Bunlar, farklı bileşenlerin türü, oranı ve ayrıca bileşenlerin kalitesi açısından formüle dayalı bir oluşum içerir.

Malzemelerin öğütülmesi ve pişirilmesi de sindirilebilirlik üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Örneğin, ham haldeki mısır, lifli bir dış kabuğa sahiptir, ancak doğru şekilde öğütüldüğünde ve pişirildiğinde ortası açığa çıkar, bu da kedilerin ve köpeklerin yararlı besinleri sindirmesini çok daha kolay hale getirir.

Benzer şekilde, et ve hayvansal yan ürünler için üretim süreci sırasında aşırı ısınma, sindirilebilirliğin azalmasına ve belirli aminoasitlerin biyoyararlanımının azalmasına neden olabilir. Bu, daha az proteinin sindirildiği ve emildiği sonucuna bizi götürür.

Peki evcil hayvanınıza sunduğunuz beslenmenin sindirilebilir olup olmadığını ve ihtiyaç duydukları besin ögelerini aldıklarını nasıl anlarsınız? Bunun bir yolu, dışkılarını takip etmektir; genellikle kediler ve köpekler, günde bir veya iki kez şekilli ancak çok sert olmayan bir şekilde dışkılamalıdır. Evcil hayvanınız daha az dışkı üretiyorsa veya dışkı farklı bir kıvama sahipse, bir sindirim sorunu yaşanmakta olduğunu ifade edebilir. Dışkılamakta zorlanıyorsa, bu aynı zamanda kediniz veya köpeğinizin sindirim sorunu yaşamakta olduğunun bir işareti olabilir.

Her zaman olduğu gibi, evcil hayvanınızın bağırsak sağlığıyla ilgili endişeleriniz varsa, veteriner hekiminize danışmalısınız; kediniz veya köpeğiniz için sindirilebilir bir beslenme çözümü önerecektir.

Kedi ve köpeklerde beslenme yetersizliğinin riskleri

Vitaminler ve mineraller dahil her besin ögesi, kedi veya köpeğinizin bedensel işlevinde rol oynar. Bu nedenle beslenme yetersizlikleri, hayvan sağlığında yıkıcı sonuçlar doğurabilir.

Örneğin, beslenmedeki A vitamini eksikliği göz ile ilgili sağlık sorunlarının yaşanmasına, deri sorunlarına ve hatta pulmoner (akciğer ile ilgili) komplikasyonlara yol açabilir. Benzer şekilde, kalsiyum eksikliği, kemik mineral içeriğinin azalmasına neden olarak kemiklerin daha yumuşak olmasına neden olur ve kırıklara zemin hazırlayabilir.

Bu nedenle evcil hayvanınıza sağladığınız beslenmenin, özel beslenme ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmak çok önemlidir.