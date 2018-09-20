Kediler ve köpekler, uzun ve sağlıklı bir hayat yaşamak için doğru ve onlara uygun beslenme düzenine ihtiyaç duyar. Bir evcil hayvan sahibi olarak, onlara sağladığınız beslenmenin tüm ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığını bilmek zor olabilir. Bu nedenle, kedi veya köpeğinizin temel besin ögelerinden yoksun kaldığından endişeleniyorsanız, değerlendirmeniz gereken birkaç nokta vardır.
Besleyici evcil hayvan maması nedir?
Sağlıklı mama değerlendirmesinde bulunurken, mamanın içerdiği kaynaklardan çok daha fazlasını göz önünde bulundurmalısınız.
Tam ve dengeli bir beslenme, hayvansal proteinler, bitkisel proteinleri, tahıllar gibi çok çeşitli kaynaklardan içerikler kullanılarak bir dizi farklı yolla elde edilebilir.
Tüm bu bileşenler, kedi ve köpeklerin ihtiyaç duydukları besin ögeleri olan vitaminleri, proteinleri, mineralleri ve yağları sağlayabilir. Asıl önemli olan, bileşenlerin birleşimiyle sağlanan besin ögeleri ve bunların mamaya dahil edilme biçimleridir.
Aslında çok farklı bileşenleri birleştirerek aynı besin profilinin oluşturulması mümkündür. Örneğin tavuk ve patates püresi; pirinç, fasulye ve tofu ile çok benzer bir besin profiline sahiptir. Bunlar birbirinden çok farklı iki öğün olmasına rağmen, besin içerikleri bakımından çok benzerdir.
Önemli olan, alınan besinin kaynağı değil, kedinizin veya köpeğinizin bu kaynaktan aldığı besin öğeleridir. Basitçe ifade etmek gerekirse, iyi bir beslenme profili, evcil hayvanınızın ihtiyaçlarını karşılayan profildir.
Kedi veya köpeğim için kullandığım mama, sindirilebilir mi?
Bu soru, bir mamanın besleyiciliği değerlendirildiğinde bizi çok önemli bir faktör olan "sindirilebilirlik’" konusuna getiriyor.
Sindirilebilirlik, yiyeceğin bir evcil hayvan tarafından sindirilip vücutta emilebilmesini ifade eder. Örneğin, bir bileşen sağladığı besin değerleri açısından zengin olabilir ancak bir kedi veya köpeğin bunu sindirmesi zor olabilir. Bu, hayvanın bağırsakları tarafından daha az besin maddesinin emildiği ve sonuç olarak daha azının kan dolaşımına karıştığı anlamına gelir.
Çok besleyici görünen bir bileşen karışımına sahip olabilirsiniz, ancak mama sindirilebilir değil ise, o zaman kedinizin veya köpeğinizin ihtiyaç duyduğu temel öğeler ortaya çıkmayacak ve emilemeyecektir.
Sindirilebilirliği belirleyebilecek birkaç faktör vardır. Bunlar, farklı bileşenlerin türü, oranı ve ayrıca bileşenlerin kalitesi açısından formüle dayalı bir oluşum içerir.
Malzemelerin öğütülmesi ve pişirilmesi de sindirilebilirlik üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Örneğin, ham haldeki mısır, lifli bir dış kabuğa sahiptir, ancak doğru şekilde öğütüldüğünde ve pişirildiğinde ortası açığa çıkar, bu da kedilerin ve köpeklerin yararlı besinleri sindirmesini çok daha kolay hale getirir.
Benzer şekilde, et ve hayvansal yan ürünler için üretim süreci sırasında aşırı ısınma, sindirilebilirliğin azalmasına ve belirli aminoasitlerin biyoyararlanımının azalmasına neden olabilir. Bu, daha az proteinin sindirildiği ve emildiği sonucuna bizi götürür.
Peki evcil hayvanınıza sunduğunuz beslenmenin sindirilebilir olup olmadığını ve ihtiyaç duydukları besin ögelerini aldıklarını nasıl anlarsınız? Bunun bir yolu, dışkılarını takip etmektir; genellikle kediler ve köpekler, günde bir veya iki kez şekilli ancak çok sert olmayan bir şekilde dışkılamalıdır. Evcil hayvanınız daha az dışkı üretiyorsa veya dışkı farklı bir kıvama sahipse, bir sindirim sorunu yaşanmakta olduğunu ifade edebilir. Dışkılamakta zorlanıyorsa, bu aynı zamanda kediniz veya köpeğinizin sindirim sorunu yaşamakta olduğunun bir işareti olabilir.
Her zaman olduğu gibi, evcil hayvanınızın bağırsak sağlığıyla ilgili endişeleriniz varsa, veteriner hekiminize danışmalısınız; kediniz veya köpeğiniz için sindirilebilir bir beslenme çözümü önerecektir.
Kedi ve köpeklerde beslenme yetersizliğinin riskleri
Vitaminler ve mineraller dahil her besin ögesi, kedi veya köpeğinizin bedensel işlevinde rol oynar. Bu nedenle beslenme yetersizlikleri, hayvan sağlığında yıkıcı sonuçlar doğurabilir.
Örneğin, beslenmedeki A vitamini eksikliği göz ile ilgili sağlık sorunlarının yaşanmasına, deri sorunlarına ve hatta pulmoner (akciğer ile ilgili) komplikasyonlara yol açabilir. Benzer şekilde, kalsiyum eksikliği, kemik mineral içeriğinin azalmasına neden olarak kemiklerin daha yumuşak olmasına neden olur ve kırıklara zemin hazırlayabilir.
Bu nedenle evcil hayvanınıza sağladığınız beslenmenin, özel beslenme ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmak çok önemlidir.
Evcil hayvanınızın kendine özgü htiyaçlarını ilk sıraya koyun
Optimum beslenme profili, evcil hayvanın ihtiyaçlarına; ırkına, yaşam evresine, yaşam tarzına ve sağlık durumuna dayanarak seçilmelidir. Bu değerlendirme sonucunda, istenen beslenme profilini karşılayacak şekilde birleştirilebilen yüksek kaliteli, yüksek oranda sindirilebilir içerikler elde edilir.
Bu yöntem, mamanın, evcil hayvan için uygun miktarda protein, yağ ve karbonhidrat ile yeterli düzeyde enerjiyi sağladığından emin olmamızı sağlar. Aynı zamanda; esansiyel amino asitler, vitaminler, mineraller ve yağ asitleri ile sağlıklı fiziksel gelişim ve bakım için gerekli beslenme ihtiyaçlarının karşılanması anlamına gelir.
Deri problemleri veya üriner sistem sorunları gibi sağlık durumlarına sahip olan evcil hayvanlar, hassas antioksidan, lif ve prebiyotik seviyeleri ile oluşturulmuş özel bir beslenme desteğine ihtiyaç duyabilir. Diğer kediler ise, belirli sağlık sorunlarını olumlu yönde destekleyebilmek için belirli bileşenlerin kısıtlandığı -veya eklendiği- özel besin ögelerine sahip beslenme çözümlerinden yararlanabilir.
Royal Canin olarak her zaman besin ögeleri temelli bir yaklaşımı savunuyoruz. Kedi ve köpeklerin kendilerine özgü ihtiyaçlarını karşılayabilecek tam ve dengeli beslenmeyi bu anlayış ile geliştiriyoruz. Daha fazla bilgi için lütfen beslenme portföyümüzü keşfederek bilgi toplayın veya veteriner hekiminizle konuşun.
Royal Canin'in beslenmeye yaklaşımı
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