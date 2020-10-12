Taurin Nedir? Kedi ve Köpekler İçin Neden Çok Önemlidir?
Taurin Nedir?
Hayvanların sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için dengeli beslenme büyük önem taşır. Bu noktada öne çıkan en önemli aminoasitlerden biri taurindir. İnsan vücudu belirli miktarda taurin sentezleyebilirken, özellikle kediler bunu yeterli seviyede üretemez. Dolayısıyla kediler için taurin, dışarıdan mutlaka alınması gereken hayati bir besin öğesidir. Köpeklerde ise durum biraz daha farklıdır; vücutları kısmen sentezleyebilse de belirli dönemlerde ve ırklarda taurin takviyesi gerekebilir.
Taurin Kedi ve Köpekler İçin Neden Gereklidir?
Peki, taurin ne işe yarar? Kalp sağlığının korunması, görme fonksiyonlarının desteklenmesi ve üreme sağlığının sürdürülmesinde kritik bir role sahiptir. Kedilerde yeterli taurin alınmadığında ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Köpeklerde ise bazı büyük ırklarda ve genetik yatkınlığı olan bireylerde taurin eksikliği kalp rahatsızlıklarına neden olabileceğinden, veteriner hekimler tarafından ek destek önerilebilir.
Taurinin Kediler İçin Faydaları
Kendileri üretemediklerinden, taurini kedinizin beslenmesine dahil etmeniz çok önemlidir. Kedinizin mamasındaki taurin miktarı çok düşükse, vücudunda taurin eksikliği ortaya çıkar ve bu da ciddi birtakım sağlık sorunlarına neden olabilir. Örneğin, retinalarının bozulmasına neden olabilir. Büyümelerini yavaşlatabilir ve üreme kabiliyetlerini etkileyebilir. Ayrıca taurin eksikliği ile dilate kardiyomiyopati (DCM) adı verilen kalp rahatsızlığı arasında bir bağlantı vardır.
Kedilerin Ne Kadar Taurine İhtiyacı Vardır?
‘’Taurin kedilerde ne işe yarar?’’ cevabı sıklıkla merak edilen bir sorudur. Profesyonel hayvan mamaları için, yetişkin kedilerin minimum taurin gereksinimi 25mg/100 kcal değerinde kuru mama ve yaş mamalar için 50mg/100 kcal'dır (Amerikan Besleme Kontrol Yetkilileri Derneği Yayını, 2018). Bununla birlikte, taurin gereksinimleri kediye göre değişebilir; bu nedenle kedinizin yeterince taurin almadığından endişeleniyorsanız veteriner hekiminize danışmanız her zaman en iyi yöntemdir.
Taurinin Köpekler İçin Faydaları
Köpekler, iki amino asit olan sistein ve metiyoninden taurin yapma yeteneğine sahiptir. Köpeklerde taurin faydaları nedeniyle, beslenme süreçlerinde zorunlu görülmemektedir. Bununla birlikte, sunduğu birçok sağlık faydası nedeniyle, taurin hala köpek beslenmesine dahil edilmesi gereken önemli bir besin ögesidir. Özellikle bazı köpeklerde taurin eksikliğine rastlanabilir. Kedilerde olduğu gibi, kanda düşük seviyelerde bulunan taurin, buna yatkın olan bazı köpek ırklarında dilate kardiyomiyopati (DCM) kalp rahatsızlığına bağlanabilir.
Köpeklerin Ne Kadar Taurine İhtiyacı Vardır?
Profesyonel köpek maması kategorisi özelinde taurin gereksinimleri resmileştirilmemiştir. Köpeğinizde yetersizlik olabileceğinden endişeleniyorsanız veya köpeğinizin beslenmesinde ne kadar taurine ihtiyaç duyduğu konusunda tavsiye arıyorsanız, lütfen veteriner hekiminize danışın.
Kedi ve Köpeklerde Taurin Eksikliği Belirtileri
Taurinin faydaları çok çeşitli olduğundan, kedinizde veya köpeğinizde taurin eksikliğine dair işaretler değişebilir ve şunları içerebilir:
- Zayıf görme yetisi
- Büyüme geriliği
- Nefes almada güçlük
- Kalp rahatsızlıkları
- Sağırlık
Kediniz veya köpeğiniz bu taurin eksikliği belirtilerinden herhangi birini gösteriyorsa veya sağlığıyla ilgili başka endişeleriniz varsa, onları kapsamlı sağlık muayenesi için veteriner hekime götürmeniz her zaman verilebilecek en iyi tavsiyedir.
Kedi ve Köpeklerde Taurin Eksikliği Nasıl Karşılanır?
En zengin taurin kaynakları, kırmızı et ve kümes hayvanları (karaciğer ve böbrek gibi iç organlar dahil), deniz ürünleri ve yumurtadır (bitkisel besinlerde bulunmaz). Royal Canin olarak kedi ve köpeklere yönelik üretilen tüm mamalarımızda, her bir ırk veya sağlık gereksinimi için tasarlanmış, dikkatle dengelenmiş besin ögesi karışımının parçası olarak taurin bulunur.
Taurin İçeren Mamalar
Bir kedi veya köpeğin beslenmesinde, protein kalitesinin ve miktarının, taurin eksikliğini ve diğer sağlık sorunlarını önlemede kilit rol oynayabileceğini biliyoruz; bu nedenle Royal Canin kedi mamaları ve köpek mamaları içerisinde yüksek oranda sindirilebilir proteinler kullanılır. Bu, hayvanınızın mamasından olabildiğince çok besin ögesi almasına yardımcı olur. Royal Canin beslenme çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için ürünlerimize göz atın veya bir hayvan sağlığı uzmanı ile görüşün.
Taurin Açısından Zengin Besinler Nelerdir?
Taurin içeren besinler, özellikle hayvansal kaynaklı gıdalardır. ‘’Taurin nelerde var?’’ diye soracak olursanız; et, balık, tavuk, yumurta ve deniz ürünleri taurin açısından zengindir. Bitkisel besinlerde taurin bulunmaz, bu nedenle vejetaryen diyetle beslenen hayvanlarda eksiklik daha kolay gelişebilir.
Taurin Takviyesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Her ne kadar taurin sağlıklı bir aminoasit olsa da, “fazla taurin zararları olur mu?” sorusu akıllara gelir. Bu nedenle taurin takviyesinin miktarı yalnızca veteriner hekimin önerisi doğrultusunda belirlenmelidir.
