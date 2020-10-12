Taurinin Köpekler İçin Faydaları

Köpekler, iki amino asit olan sistein ve metiyoninden taurin yapma yeteneğine sahiptir. Köpeklerde taurin faydaları nedeniyle, beslenme süreçlerinde zorunlu görülmemektedir. Bununla birlikte, sunduğu birçok sağlık faydası nedeniyle, taurin hala köpek beslenmesine dahil edilmesi gereken önemli bir besin ögesidir. Özellikle bazı köpeklerde taurin eksikliğine rastlanabilir. Kedilerde olduğu gibi, kanda düşük seviyelerde bulunan taurin, buna yatkın olan bazı köpek ırklarında dilate kardiyomiyopati (DCM) kalp rahatsızlığına bağlanabilir.

Köpeklerin Ne Kadar Taurine İhtiyacı Vardır?

Profesyonel köpek maması kategorisi özelinde taurin gereksinimleri resmileştirilmemiştir. Köpeğinizde yetersizlik olabileceğinden endişeleniyorsanız veya köpeğinizin beslenmesinde ne kadar taurine ihtiyaç duyduğu konusunda tavsiye arıyorsanız, lütfen veteriner hekiminize danışın.

Kedi ve Köpeklerde Taurin Eksikliği Belirtileri

Taurinin faydaları çok çeşitli olduğundan, kedinizde veya köpeğinizde taurin eksikliğine dair işaretler değişebilir ve şunları içerebilir:

Zayıf görme yetisi

Büyüme geriliği

Nefes almada güçlük

Kalp rahatsızlıkları

Sağırlık

Kediniz veya köpeğiniz bu taurin eksikliği belirtilerinden herhangi birini gösteriyorsa veya sağlığıyla ilgili başka endişeleriniz varsa, onları kapsamlı sağlık muayenesi için veteriner hekime götürmeniz her zaman verilebilecek en iyi tavsiyedir.

Kedi ve Köpeklerde Taurin Eksikliği Nasıl Karşılanır?

En zengin taurin kaynakları, kırmızı et ve kümes hayvanları (karaciğer ve böbrek gibi iç organlar dahil), deniz ürünleri ve yumurtadır (bitkisel besinlerde bulunmaz). Royal Canin olarak kedi ve köpeklere yönelik üretilen tüm mamalarımızda, her bir ırk veya sağlık gereksinimi için tasarlanmış, dikkatle dengelenmiş besin ögesi karışımının parçası olarak taurin bulunur.