Aimargues'deki Kampüsümüzde, beslenme uzmanlarından oluşan ekibimiz, araştırma yaparak ve bütün dünyadaki araştırmalardan faydalanarak yeni formülasyonlar geliştiriyor ve test ediyor. Diyaloğa açık ve işbirliği odaklı yaklaşımımız, evcil hayvan beslenmesi alanında güncel araştırmalardan faydalanmamızı ve bu bilgilere katkıda bulunmamızı sağlıyor. Waltham Petcare Bilim Enstitüsü (Melton Mowbray, İngiltere) ve Evcil Hayvan Sağlığı ve Beslenme Merkezi (Lewisburg, ABD) ile devam eden iş birliği sürecimiz de bunun bir parçasıdır.

Beslenme testi

WSAVA sorusu: Beslenme çözümleriniz, AAFCO besin profillerini karşılamaları adına AAFCO besleme testleri ya da formülasyonları kullanılarak test ediliyor mu?

Bilim ve gözlem, beslenme çözümlerimizi formüle etme şeklimizin merkezinde yer alır. Lezzet ve sindirilebilirlik konusunda araştırma yapabilmemize olanak sağlayan iki evcil hayvan merkezimiz bulunur. Bu merkezlerde yaşayan hayvanlar sürekli olarak gözlemlenir ve sağlık ve refah düzeyleri sürekli takip altındadır. Beslenme davranışları üzerinde analizler yaparken, asla müdahaleci testler gerçekleştirmeyiz.

Kedilerin ve köpeklerin sağlık ve sıhhatlerine saygı, Royal Canin'in felsefesinin merkezindedir ve her tür müdahaleci hayvan deneyi yasaktır. Yaptığımız denemeler yalnızca hayvanların besin tercihlerini, lezzetini ve sindirilebilirliğini belirlemek üzeredir. Lezzet ve sindirilebilirlik, köpekler ve kediler tarafından değerlendirilir. Bu "profesyonel tadımcılar"dan aldığımız izlenimler, dikkatle gözlemlenir.

Beslenme denemelerini yürütmemiz söz konusu olduğunda, Royal Canin küresel beslenme standartlarına uyum gösterir. AAFCO ve FEDIAF standartlarına ek olarak, Ulusal Araştırma Konseyi (NRC) tarafından belirlenen beslenme gereksinimlerine de uyum gösterilir. Veteriner diyet serisi mamalarımızın beslenme özellikleri, 2008/38/EC sayılı Yönetmelik ile (PARNUT) belirlenmiştir. Bugüne kadar, kediler ve köpekler için yaş ve kuru mamalarımız dahil olmak üzere 200'den fazla farklı beslenme çözümü geliştirmiş bulunuyoruz.

Ürünlerimiz, en güncel ve uluslararası kabul gören kuruluşlar olan AAFCO ve FEDIAF'ın besin profilleri ve/veya beslenme denemeleri ile uyumludur. Kedi ve köpeklerin benzersiz ihtiyaçlarını desteklemek için çok hassas bir şekilde uyarlanmış besin seviyelerine sahip olan Hepatik ve Renal Destek formüllerimiz gibi bir dizi spesifik terapötik veya klinik ürün formüle ederiz. Formüllerimizin tümü alternatif ürün testlerinden geçirilir ve klinik denemelerle güvenli oldukları kanıtlanır.