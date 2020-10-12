Mama güvenliği: Mama üreticisine danışmanız gereken konular
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Kedinizin veya köpeğinizin mamasını nasıl değerlendireceğinizden emin değilseniz, yardım elinizin altında. Dünya Küçük Hayvan Veteriner Hekimler Derneği (WSAVA), evcil hayvan mama güvenliği ve kalitesini denetlemek için mama üreticilerine sormanız gereken önemli sorularla birlikte bir beslenme araç seti oluşturdu.
Evcil hayvan mamam güvenli mi?
Hem Amerikan Hayvan Hastaneleri Derneği (AAHA) hem de Dünya Küçük Hayvan Veteriner Hekimler Derneği (WSAVA), kedi ve köpek sahiplerine için önerilerde bulunmak amacıyla bir referans oluşturmayı sağlayan Beslenme Değerlendirme Kılavuzu yayınladı.
WSAVA'nın beslenme araç setinde "Evcil Hayvan Mamalarını Seçmeye İlişkin Öneriler" bölümü bulunmaktadır. Bu kaynak, mama üreticilerine sormamız gereken önemli soruları sağlamaktadır.
WSAVA'ya göre mama üreticilerine sorulacak sorular1
- Tam zamanlı bir beslenme uzmanı istihdam ediyor musunuz?
- Bu beslenme uzmanının adı ve nitelikleri nedir?
- Kullandığınız mamaları kim formüle ediyor ve ünvanları nedir?
- Ürünleriniz, AAFCO (Amerikan Besleme Kontrol Yetkilileri Derneği) besleme örnekleri kullanılarak veya AAFCO besin profillerini karşılayacak formülasyonla test ediliyor mu? (Avrupa için Avrupa Evcil Hayvan Mama Endüstrisi Federasyonu beslenme gereksinimleri dikkate alınmaktadır.)
- Ürün geliştirilme sürecinde ne gibi bir ürün araştırması yapıldı?
- Ürün geliştirme sürecinde kullandığınız bilimsel teknikler veya yaklaşımlar, hakemli dergilerde yayınlanıyor mu?
Royal Canin'in cevapları
Nitelikli beslenme uzmanları
WSAVA soruları: Tam zamanlı bir beslenme uzmanı istihdam ediyor musunuz? Bu beslenme uzmanının adı ve nitelikleri nedir? Mamalarınızı kim formüle ediyor?
Royal Canin, dünya çapında bulunan son teknoloji üretim tesisleriyle 91'den fazla ülkede kedi ve köpekler için beslenme formülleri sağlayan uluslararası bir şirkettir.
Formülasyonlar, kurul onaylı veteriner hekimler, PhD(doktora) ünvanlı beslenme uzmanları ve küçük hayvan beslenmesi alanında yüksek lisans sahibi Royal Canin iş ortaklarından oluşan bir ekip tarafından geliştirilir. Bu ekipler Fransa'nın Aimargues kentindeki Royal Canin Araştırma Kampüsü'nde bulunmaktadır fakat, faaliyet gösterdiğimiz diğer bazı ülkelerde de tam nitelikli beslenme uzmanlarımız bulunmaktadır.
Aimargues'deki Kampüsümüzde, beslenme uzmanlarından oluşan ekibimiz, araştırma yaparak ve bütün dünyadaki araştırmalardan faydalanarak yeni formülasyonlar geliştiriyor ve test ediyor. Diyaloğa açık ve işbirliği odaklı yaklaşımımız, evcil hayvan beslenmesi alanında güncel araştırmalardan faydalanmamızı ve bu bilgilere katkıda bulunmamızı sağlıyor. Waltham Petcare Bilim Enstitüsü (Melton Mowbray, İngiltere) ve Evcil Hayvan Sağlığı ve Beslenme Merkezi (Lewisburg, ABD) ile devam eden iş birliği sürecimiz de bunun bir parçasıdır.
Beslenme testi
WSAVA sorusu: Beslenme çözümleriniz, AAFCO besin profillerini karşılamaları adına AAFCO besleme testleri ya da formülasyonları kullanılarak test ediliyor mu?
Bilim ve gözlem, beslenme çözümlerimizi formüle etme şeklimizin merkezinde yer alır. Lezzet ve sindirilebilirlik konusunda araştırma yapabilmemize olanak sağlayan iki evcil hayvan merkezimiz bulunur. Bu merkezlerde yaşayan hayvanlar sürekli olarak gözlemlenir ve sağlık ve refah düzeyleri sürekli takip altındadır. Beslenme davranışları üzerinde analizler yaparken, asla müdahaleci testler gerçekleştirmeyiz.
Kedilerin ve köpeklerin sağlık ve sıhhatlerine saygı, Royal Canin'in felsefesinin merkezindedir ve her tür müdahaleci hayvan deneyi yasaktır. Yaptığımız denemeler yalnızca hayvanların besin tercihlerini, lezzetini ve sindirilebilirliğini belirlemek üzeredir. Lezzet ve sindirilebilirlik, köpekler ve kediler tarafından değerlendirilir. Bu "profesyonel tadımcılar"dan aldığımız izlenimler, dikkatle gözlemlenir.
Beslenme denemelerini yürütmemiz söz konusu olduğunda, Royal Canin küresel beslenme standartlarına uyum gösterir. AAFCO ve FEDIAF standartlarına ek olarak, Ulusal Araştırma Konseyi (NRC) tarafından belirlenen beslenme gereksinimlerine de uyum gösterilir. Veteriner diyet serisi mamalarımızın beslenme özellikleri, 2008/38/EC sayılı Yönetmelik ile (PARNUT) belirlenmiştir. Bugüne kadar, kediler ve köpekler için yaş ve kuru mamalarımız dahil olmak üzere 200'den fazla farklı beslenme çözümü geliştirmiş bulunuyoruz.
Ürünlerimiz, en güncel ve uluslararası kabul gören kuruluşlar olan AAFCO ve FEDIAF'ın besin profilleri ve/veya beslenme denemeleri ile uyumludur. Kedi ve köpeklerin benzersiz ihtiyaçlarını desteklemek için çok hassas bir şekilde uyarlanmış besin seviyelerine sahip olan Hepatik ve Renal Destek formüllerimiz gibi bir dizi spesifik terapötik veya klinik ürün formüle ederiz. Formüllerimizin tümü alternatif ürün testlerinden geçirilir ve klinik denemelerle güvenli oldukları kanıtlanır.
Kalite kontrol ve ürün araştırması
WSAVA soruları: Bileşenlerinizin ve son ürünün tutarlılığını ve kalitesini sağlamak için hangi spesifik kalite kontrol önlemlerini kullanıyorsunuz? Ne türde ürün araştırması yapıldı? Sonuçlar hakemli dergilerde yayınlanıyor mu?
Hayvan sahipleri, Royal Canin'in güvenli ve yüksek kaliteli mamalar sağladığından emin olabilirler. Güçlü kalite kontrol sürecimiz, beslenme çözümünün amacına bağlı olarak, aşağıdaki müdahaleci olmayan analizlerden herhangi birini içerebilir:
- Lezzet denemeleri
- Sindirilebilirlik denemeleri
- RSS(Relative Super Saturation) İdrar doygunluğu
- Dışkı kalitesi ve tutarlılığı
- Amino asit analizi
- Yağ asidi analizi
- Toksikoloji çalışmaları ve stabilite verileri
- Veteriner hekimler ve evcil hayvan sahipleri ile birlikte ürün etkinliğine yönelik klinik araştırmalar
- Kan parametreleri (gerekli durumlarda)
- Hakemli araştırma çalışmaları
- Yetiştiriciler ve hayvan profesyonelleri ile işbirliği içinde saha denemeleri
Ürünlerimizin kalitesi, bütün tedarikçilerimizden gelen tüm bileşenlerin detaylı denetlenme süreci ile başlar. Mümkün olduğunca yerel malzemeleri tedarik etmeye özen göstermekle birlikte, bileşen güvenliği ve kalite standartlarımızı sağlayan üreticilerden tedarik sağlamak önceliğimizdir. Tesislerimize girmeden önce, her bir bileşen, kalite ve güvenliği bakımından uzman teknisyenlerimiz tarafından incelenmekte ve standartlarımızı tutturması halinde teyit edilmektedir.
Ürün güvenliğinin önemli bir testi, bir bileşenin "parmak izini" kapsamlı bir dahili standart veri tabanıyla karşılaştıran analitik bir araç olan Yakın Kızılötesi Spektroskopisidir (NIRS). Gelen içerik için NIRS sonuçları standartla eşleşmiyorsa, bileşenler boşaltılmadan reddedilip geri gönderilir.
NIRS dışında ek testler de uygulanır. Örneğin, mikotoksin testi (mantar üremesinde) bu durumdan etkilenebilecek ve bu nedenle kedi veya köpeğin sağlığını tehlikeye atabilecek herhangi bir bileşen veya hammadde üzerinde gerçekleştirilir.
Mama üretim tesislerimizde çalışanların hareketlerine de ayrıca özen gösteririz. Sıkı bir şekilde bölgelere ayırma ve biyolojik veya fiziksel risk oluşturabilecek istenmeyen bileşenlerin ve öğelerin bir alandan diğerine taşınmasını engelleme, kalite ve güvenliğin sürdürülmesinin bir başka yoludur. Bölgeler, şunlara özel alanlara ayrılmış olabilir:
- Ham maddelerin alınması, ilk testi ve işlenmesi
- Ham maddelerin ilk ölçümü ve dozajı, karıştırılması ve öğütülmesi
- "Termal işleme" veya pişirme
- Kurutma, kaplama ve soğutma (kuru gıda üretimi)
- Ambalaj ve saklama
Tüm tesislerde güvenliği sağlamak
Sıkı güvenlik önlemlerimiz burada bitmiyor. Dünyanın dört bir yanındaki son teknoloji laboratuvarlardan oluşan bir ağ, üretim tesislerimizdeki tüm bileşenler ve bitmiş ürünler üzerinde ayrıntılı analizler yürütür. Küresel bir laboratuvar ağı, gelişimleri birlikte izleyebileceğimiz ve potansiyel sorunlara karşı birbirimizi uyarabileceğimiz anlamına gelir. Yani çalışma şeklimizi sürekli olarak iyileştirebiliriz, gıda güvenliğini uygulama şeklimizi yenileyebiliriz, kalite kontrol yöntemlerini iyileştirebiliriz ve nihayetinde daha iyi ürünler üretebiliriz.
Royal Canin üretim tesisleri, hem uluslararası akreditasyon kuruluşları hem de bağlı bulunduğumuz Mars Petcare iç düzenlemelerimiz tarafından belirlenen birçok kalite güvence standardına uygundur ve bu standartların üzerine çıkmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:
- Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktası (HACCP) gıda güvenliği kontrolleri
- İyi Üretim Uygulamaları Standardı ve Gıda Hijyeninin Genel İlkeleri (GMP/GHP)
- Mars Kalitesi ve Gıda Güvenliği Standartları
Bunlar gibi yüksek standartları sağlamak, bizi yüksek doğruluk, kalite, çevresel ilerleme ve en önemlisi gıda güvenliğine götürür. Yılda 500.000'den fazla hammadde ve bitmiş ürün analiziyle, hayvanlara, üretebileceğimiz en iyi ürünler sunarız.
1 https://wsava.org/wp-content/uploads/2020/01/Selecting-the-Best-Food-for-your-Pet.pdf
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