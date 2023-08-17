Sterilised 37
Kuru / Kedi
Kısırlaştırılmış kediler (1-7 yaş) için dengeli tam yem.
Doğru porsiyon nedir?
Adet 1
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Kilo yönetimi
Kısırlaştırma sonrası kedilerin enerji ihtiyaçları azalır. Sterilised 37 orta derecede yağ düzeyi ve yeterli günlük porsiyonlar sayesinde aşırı kilo alımı riskini kısıtlamaya yardımcı olur.
Üriner sistem sağlığı
Yeterli bir mineral dengesi sağlayarak sağlıklı bir üriner sistemi desteklemeye yardımcı olur
Yüksek protein içeriği
Yüksek protein içeriği sayesinde kas kütlesini korumaya yardımcı olur.
L-karnitin ile zenginleştirilmiş
L-Karnitin sağlıklı yağ metabolizmasıyla ilgilidir.
KOMPOZİSYON: kurutulmuş kümes hayvanları proteinleri, mısır, bitkisel protein izolat*, bitkisel lifler, hayvansal yağlar, hidrolize hayvansal proteinler, pirinç, buğday, pancar küspesi, mısır gluten, mayalar ve ilgili parçalar, mineraller, balık yağı, frukto-oligo-sakkaritler, soya yağı
İLAVELER (her kg için): Beslenmeye dayalı ilaveler: Vitamin A: 19000 IU, Vitamin D3: 1000 IU, E1 (Demir): 31 mg, E2 (İyot): 3,1 mg, E4 (Bakır): 10 mg, E5 (Manganez): 41 mg, E6 (Çinko): 122 mg, E8 (Selenyum): 0,05 mg, L-karnitin: 100 mg - Teknolojik ilaveler: Sedimanter kökenli klinoptilolit: 10 g - Zooteknik ilaveler: Amonyum klorid: 5 g - Koruyucular - Antioksidanlar.
ANALİTİK BİLEŞENLERİ: Protein: %37 - Yağ: %12 - Ham Kül: %8,2 - Ham lifler: %6,2
*L.I.P.: Çok yüksek sindirilebilirlik özelliğinden dolayı seçilmiş protein.
|Kedinin kilosu
|3 kg
|4 kg
|5 kg
|6 kg
|İdeal kilo
|47 g (30 g + 1 poşet)
|57 g (41 g + 1 poşet)
|67 g (51 g + 1 poşet)
|76 g ( 60 g + 1 poşet)
|Fazla kilolu
|37 g (21 g + 1 poşet)
|46 g (29 g + 1 poşet)
|54 g (37 g + 1 poşet)
|61 g (44 g + 1 poşet)
ÜRÜN AYRINTILARI
Mama için yalvarma davranışı gösteren 1 ila 7 yaş arası kısırlaştırılmış kedilere yöneliktir. İştah hissinin tatminini destekler. İdeal kilonun korunmasına yardımcı olur. İdrar yolu sağlığını destekler.