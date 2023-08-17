Sterilised 37

Sterilised 37

Kuru / Kedi

Kısırlaştırılmış kediler (1-7 yaş) için dengeli tam yem.

Adet 1
Doğru porsiyon nedir?

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Kilo yönetimi

Kısırlaştırma sonrası kedilerin enerji ihtiyaçları azalır. Sterilised 37 orta derecede yağ düzeyi ve yeterli günlük porsiyonlar sayesinde aşırı kilo alımı riskini kısıtlamaya yardımcı olur.

Üriner sistem sağlığı

Yeterli bir mineral dengesi sağlayarak sağlıklı bir üriner sistemi desteklemeye yardımcı olur

Yüksek protein içeriği

Yüksek protein içeriği sayesinde kas kütlesini korumaya yardımcı olur.

L-karnitin ile zenginleştirilmiş

L-Karnitin sağlıklı yağ metabolizmasıyla ilgilidir.

ÜRÜN AYRINTILARI

Mama için yalvarma davranışı gösteren 1 ila 7 yaş arası kısırlaştırılmış kedilere yöneliktir. İştah hissinin tatminini destekler. İdeal kilonun korunmasına yardımcı olur. İdrar yolu sağlığını destekler.

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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