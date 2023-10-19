Kediler için hassas sağlık besinleri
Her bir formül, ırkı, yaşı veya yaşam tarzı ne olursa olsun evcil hayvanınızın sağlık ihtiyaçlarına göre uyarlanmış besinleri sağlamak üzere oluşturulmuştur.
Veteriner seri ürünlerimize göz atın
Hassasiyetlere yönelik özel formüle edilmiş veteriner seri diyetlerimize göz atın.
0 - 1 yaş
Yavru
Yavru kedinizin doğal bağışıklık sistemini geliştirmeye yardımcı olan, sağlıklı büyümeyi ve sindirim sistemi gelişimini destekleyen beslenme formülleri.
1-7 yaş
Yetişkin
Kedinizin vücudunu beslemek ve tat alma duyularını tatmin etmek için tasarlanmış özel beslenme.
7-12 yaş
Olgun
Yaşlandıkça enerji ve aktivite seviyeleri değişen kedinizin sağlığına özen göstermek için tasarlanmış eksiksiz besin formülleri.
12 yaş ve üstü
Yaşlı
Yaşlı kedinizin kendine özgü beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanan formüller.
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Sahip olduğunuz ırkın özel gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış mamalarımızı keşfedin.