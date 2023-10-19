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Kediler için hassas sağlık besinleri

Her bir formül, ırkı, yaşı veya yaşam tarzı ne olursa olsun evcil hayvanınızın sağlık ihtiyaçlarına göre uyarlanmış besinleri sağlamak üzere oluşturulmuştur.
Yetişkin Mavi Rus Kedisi beyaz bir arka plan üzerinde oturuyor, siyah beyaz

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Hassasiyetlere yönelik özel formüle edilmiş veteriner seri diyetlerimize göz atın.
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Siyah beyaz yetişkin bir British Shorthair beyaz bir arka plan üzerinde oturuyor

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Maine Coon yavruları beyaz bir arka plan üzerinde oturuyor, siyah beyaz
0 - 1 yaş

Yavru

Yavru kedinizin doğal bağışıklık sistemini geliştirmeye yardımcı olan, sağlıklı büyümeyi ve sindirim sistemi gelişimini destekleyen beslenme formülleri.

Yavru kedi mamaları
Yetişkin Egyptian Mau beyaz bir arka plan üzerinde ayakta duruyor, siyah beyaz
1-7 yaş

Yetişkin

Kedinizin vücudunu beslemek ve tat alma duyularını tatmin etmek için tasarlanmış özel beslenme.

Yetişkin kedi mamaları
Yetişkin Ragdoll beyaz bir arka plan üzerinde uzanmış yatıyor, siyah beyaz
7-12 yaş

Olgun

Yaşlandıkça enerji ve aktivite seviyeleri değişen kedinizin sağlığına özen göstermek için tasarlanmış eksiksiz besin formülleri.

Olgun kedi mamaları
Siyah beyaz yetişkin bir British Shorthair beyaz bir arka plan üzerinde oturuyor
12 yaş ve üstü

Yaşlı

Yaşlı kedinizin kendine özgü beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanan formüller.

Yaşlı kedi mamaları
Irklara Özel Mamalar - Royal Canin

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Maine Coon

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