Safkan kedi ırkları için özel beslenme

Royal Canin’de, her kedinin özel olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden farklı kedi ırklarının özelliklerini inceliyor, beslenme uzmanları ve hayvan uzmanları ile birlikte çalışıyor ve farklı safkan kedi ırklarına uygun beslenme çözümleri üretiyoruz. Kedinizin mümkün olan en sağlıklı şekilde beslenmesi için, yüz ve çene şeklinden tüy yapısına kadar her detayı dikkate alıyoruz.