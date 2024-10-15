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Maine Coon adult sitting in black and white on a white background
Farklı Irklar İçin Farklı Beslenme

Safkan kedi ırkları için özel beslenme

Royal Canin’de, her kedinin özel olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden farklı kedi ırklarının özelliklerini inceliyor, beslenme uzmanları ve hayvan uzmanları ile birlikte çalışıyor ve farklı safkan kedi ırklarına uygun beslenme çözümleri üretiyoruz. Kedinizin mümkün olan en sağlıklı şekilde beslenmesi için, yüz ve çene şeklinden tüy yapısına kadar her detayı dikkate alıyoruz.

Öne çıkan ürünler

Bengal Adult

Bengal Adult

British Shorthair Adult

British Shorthair Adult

British Shorthair Kitten

British Shorthair Kitten

British Shorthair

British Shorthair

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Bengal kitten and adult sitting in black and white on a white background
Maine Coon adult sitting in black and white on a white background

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