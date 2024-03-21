Yavru Kedi Büyüme Programımızı Keşfedin
Yavru kediniz, dünyaya geldiğinde her ihtiyacı için annesine bağımlı olacak. Tabii bu durum kısa süre içinde değişecek, ve küçük yavrunuz birden dört bir yana koşan, her deliğe giren meraklı bir kediciğe dönüşecek. Yavruluk döneminde, kediler hızla gelişir ve sürekli yeni bir büyüme evresine girer, fakat bağışıklık sistemi ve beyin gelişimleri daha ağır ilerler. Bu dönemde, yavru kedilere yönelik hazırlanmış sağlıklı bir beslenme rutini, ailenizin yeni üyesine ihtiyacı olan tüm önemli besinleri sağlayacaktır.
Royal Canin'in Yavru Kedi Gelişim Programı, beslenme konusunda size yavru kedinizin yaşamının her dönemi için rehberlik edecek. Sağlıklı bir gelecek için ihtiyaç duyacağı temelleri atmanıza yardımcı olmak için, yanınızdayız.
1. Yavru kedi büyümesi ve gelişimine bakış
Kediniz hızla gelişeceğinden, yavruluk dönemi göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Bu hızlı gelişim sürecinin her yeni döneminde, tatlı sürprizler ve bol bol eğlence sizi bekliyor olacak.Tabii tüm bu değişimler, aynı zamanda yavrunuz için farklı besin ihtiyaçları anlamına da geliyor. Sizin de, ebeveyni olarak, onun sağlıklı ve zinde bir yetişkine dönüşmesi için neye ihtiyaç duyacağını bilmeniz gerekiyor. Biz de, yavru kedinizin gelecekteki sağlığı için sağlam temeller atabilmeniz adına, onun minik bedeninde olup bitenleri daha iyi anlamanıza yardımcı olacağız.
Yavrunuzun gelişim sürecinin her yeni döneminde, tatlı sürprizler ve bol bol eğlence sizi bekliyor olacak!
Yavru kedi büyüme evreleri: Yavrunuz büyürken sizi neler bekliyor?
Yavru kediler, yaşamlarının ilk yılında çeşitli gelişim evrelerinden geçerler. Sizin de bu dönemlerde karşılacağınız değişimlere hazırlıklı olmanız ve uyum sağlayabilmeniz önemlidir. Son derece heyecan verici olan bu süreç, aynı zamanda dikkatli olmayı da gerektirir. Doğru besin desteği, kedinizin savunmasız bir yenidoğandan dört aylık küçük bir yumurcağa dönüşme sürecindeki her aşamada önemli rol oynar.
Yenidoğan
Doğum - 3 ay
Bu dönemde, yavru kediniz bol bol uyuyacak. Tabii ayrıca gözlerini açacak, hatta aksak aksak da olsa ilk adımlarını atacak! Ana besin kaynağı ise, ona bağışıklık sistemini koruyacak antikorları sağlayan anne sütü olacak.
Erken gelişim
3 hafta - 4 ay
Yavru kediler, genellikle 4. haftaya geldiklerinde anne sütünden kesilirler. Bu dönemde onları pek çok önemli değişim bekliyor olacak: katı mamaya geçiş yapacaklar, ve kendi ayakları üzerinde -hem gerçek hem de mecaz anlamda!- durmayı öğrenecekler. 8. haftaya ulaştıklarında, yeni yükseklikler keşfedecek, git gide artan meraklarını tatmin etmeye başlayacaklar. Bu süreçte doğru beslenme, beyin ve görme yetilerinin gelişimleri için çok önemlidir.
Küçüklük & gençlik ve yetişkinlik
4 ay - yetişkinlik
Yavru kedinizin hayatında pek çok önemli değişiklik oldu bile! İlk veteriner hekim randevusu, yeni bir yuva derken, artık ailenizin bu yeni üyesi mamasını değiştirmeye de hazır hale gelmiş olacak. Bu dönemde, bir yandan sindirim sistemi sağlığına katkı sağlayıp gelişen kaslarını destekleyecek, bir yandan da oyun zamanlarında ona enerji verecek kalorileri sağlayacak yüksek kaliteli bir mama seçmek önemli
Kısırlaştırma, ve gelişimin sonu
6 ay sonrası
Pek çok yavru kedi, bu aşamaya gelindiğinde kısırlaştırılmış olacak. Bu dönemde, onlara sağlıklı gelişimlerine destek olurken gereksiz kilo alma riskini de azaltacak, kalorisi azaltılmış ama besin değeri yüksek bir mama sunabilmek son derece önemli. Böylece, yaramazlık yapmaya keyifle devam edebilirler!
Yavru Kedi Gelişim Programı dahilinde beslenme önerilerimiz
Her yaşam evresi için özel olarak seçilmiş besinler ile yavru kedinize fayda sağlayacak şekilde üretilen mamalarımız, ona büyüme yolculuğunda eşlik edecek.
2. Yavru kedinizi büyütürken dikkat etmeniz gerken 4 temel sağlık kriteri
Bağışıklık sistemi
Yavru kediniz yeni doğduğunda, ihtiyacı olan bağışıklığı anne sütünden alacak. Sütten kesilip ilk koruyucu aşılarını olduktan sonra ise, daha savunmasız, hastalıklara açık hale gelecek. Dolayısıyla, bu dönemde, beslenme rutininde bağışıklık sisteminin gelişimine destek olacak kaliteli besinlerin yer alması önemli.
Mikrobiyom desteği
Yavrunuz anne sütünden katı mamaya geçiş yaparken, sindirim sisteminin de bu değişime uyum sağlaması gerekecek. Yavru kedilerin aldıkları besinlerin sindirim mikrobiyomlarını -bir arada yaşayan faydalı bakteriler- desteklememesi halinde, genel sağlıkları olumsuz etkilenebilir. Doğru beslenme ise iyi bakterileri içeride, kötü bakterileri dışarıda tutar.
Beyin gelişimi
Yavru kedinizin beyninin, yetişkin bir kedi beyninin boyutlarına ulaşması birkaç ay alır. Bu, beden gelişimlerine kıyasla daha hızlı ilerleyen bir süreçtir. Fiziksel ve bilişsel gelişimin bir arada desteklenmesi, karmaşık bir dizi besinin birlikte alınmasını gerektirir. Bu besinleri eksiksiz şekilde almaları, az gelişmiş görme yetisi gibi belli başlı uzun süreli problemlerin ortaya çıkmasını önlemeye yardımcı olacaktır.
Kilo yönetimi
Yavru kedinize sağlıklı beslenme alışkanlıkları aşılamak, yetişkinlik döneminde de kilo yönetimini kolaylaştıracaktır. Kediler kolay kilo alma ama vermekte zorlanma eğilimi gösterir. Düzenli oyun zamanına ek olarak, kedinizin porsiyonları doğru şekilde ayarlanmış yüksek kaliteli mama ile beslendiğinden de emin olmalısınız. Burada gaye, hastalık riskini artırabilecek olan obezitenin önüne geçmektir.
Kedinizin ihtiyaçlarına en uygun mama hangisi biliyor musunuz?
Yaşamının her evresi belli başlı beslenme ihtiyaçlarını da beraberinde getireceğinden, yavrunuz için en iyi mamayı bulmanıza yardımcı olacağız.
3. Karma beslenme nedir? Faydaları nelerdir?
Karma beslenme, kedinizin hem yaş hem de kuru mama ile beslenmesi anlamına gelir. Bu yaklaşım her kedi için uygun olmayabilse de, belli başlı faydaları olduğundan dikkate alınmaya değerdir. İşte karma beslenmenin yavru ya da yetişkin kedinize sağlayacağı belli başlı faydalar...
- Sıvı alımını ideal seviyede tutmayı kolaylaştırır. Yavru veya yetişkin, kediler su tüketimi söz konusu olduğunda pek de hevesli sayılmazlar- genellikle mama kabını, su kabına tercih etme eğilimindedirler. Yeterli miktarda sıvı almaması, kedinizde sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir. Yaş mama, kedinizin yeterli miktarda sıvı almasını sağlamanın yollarından biridir.
- Kuru mama, plak oluşumunu minimize ederek, yavru kedinizin ağız ve diş sağlığına katkı sağlar.
- Yemek seçen kediler için iyidir. Yetişkin ve yavru bazı kediler, yemek seçme eğilimi gösterebilirler. Beslenmelerine hem kuru hem yaş mamayı dahil etmek, ihtiyaçları olan besinleri alacak şekilde yemelerini kolaylaştırır.
- Çeşitlilik sunar. Yavru kedinizin tat ve koku algıları gelişirken, karma beslenme de ona bu algıları uyaracak, daha tatmin edici bir deneyim sağlar.
Royal Canin yavru kedi ürünleri, hem yavru kediler, hem de bebek kediler için, özel beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde üretilmiş yaş ve kuru mama seçenekleri sunar.
Veteriner hekimler geliştirdi.
Araştırma & Geliştirme merkezlerimizde, her yavru kedinin özel ihtiyaçlarına uygun beslenme formülleri geliştirebilmek için, veteriner hekimlerle omuz omuza çalışıyoruz
Yetiştiriciler test etti
Optimum fayda sağlayacak besinler üretirken, yetiştiriciler ile iletişim halindeyiz
Yavru kediler onayladı
Ürünlerimiz, dünyanın dört bir yanında yüzlerce yavruyla yapılan tadım testlerinden geçti