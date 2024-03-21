Yavru kediniz, dünyaya geldiğinde her ihtiyacı için annesine bağımlı olacak. Tabii bu durum kısa süre içinde değişecek, ve küçük yavrunuz birden dört bir yana koşan, her deliğe giren meraklı bir kediciğe dönüşecek. Yavruluk döneminde, kediler hızla gelişir ve sürekli yeni bir büyüme evresine girer, fakat bağışıklık sistemi ve beyin gelişimleri daha ağır ilerler. Bu dönemde, yavru kedilere yönelik hazırlanmış sağlıklı bir beslenme rutini, ailenizin yeni üyesine ihtiyacı olan tüm önemli besinleri sağlayacaktır.

Royal Canin'in Yavru Kedi Gelişim Programı, beslenme konusunda size yavru kedinizin yaşamının her dönemi için rehberlik edecek. Sağlıklı bir gelecek için ihtiyaç duyacağı temelleri atmanıza yardımcı olmak için, yanınızdayız.