Babycat Milk
Toz / Kedi
Kediler için komple mama – Yavru kediler için doğumdan sütten kesilmeye kadar süt ikame yemi (0 - 2 ay).
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Uyumlu büyüme
Dengeli, sağlıklı büyüme için, Babycat Milk bileşimi anne kedinin sütüne mümkün olduğunca yakındır.
Sindirim sağlığı
Babycat Milk dikkatle seçilmiş yüksek sindirilebilir proteinler içermekte olup, anne sütününkine çok yakın bir laktoz içeriğine sahiptir. Nişasta içermediğinden, yavru kedilerin sindirim sistemi için uygundur (yavru kediler nişastayı sindirmek için yeterli enzim salgılamazlar). Yavru kedilerin bağırsak florası birkaç hafta içinde aşamalı olarak gelişir. İçerdiği probiyotik (FOS) ilavesi sayesinde, sindirim sağlığını desteklemeye katkıda bulunur.
Çözünebilir süt
Babycat Milk özel formülüyle tortu bırakmadan hemen ve bütünüyle çözünürek tamamen homojen bir formül oluşturur (kullanım kılavuzuna bakınız).
DHA
Yavru kedilerin sinir sistemi doğumdan sonra gelişmeye devam eder. Anne sütünde doğal olarak bulunan DHA, beyin fonksiyonlarının gelişimini destekler.
|Yaş (hafta)
|Önerilen günlük miktar
|Yavru kedi başına öğün başına sulandırılmış süt mililitresi
|1 hafta
|7
|2 - 4 ml
|2 hafta
|6
|5 - 10 ml
|3 hafta
|5
|10 - 15 ml
|4 hafta
|5
|10 - 15 ml