BESLENME TALİMATLARI

BESLENME TALİMATLARI: 10 ml süt tozu ile 20 ml düşük mineralli şişe suyunu yaklaşık 70°C’de karıştırın ve ekteki ürün bilgi sayfasındaki talimatlara uygun şekilde ılık olarak kullanın. Parti kodu, tescil numarası ve son kullanma tarihi için, ambalajin üzerine bakınız. Serin ve kuru bir yerde saklayınız. Torbalar ayrı olarak satılamaz.