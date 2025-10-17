Babycat Milk Yavru Kedi Süt Tozu
Kediler için süt ikame maması
Kediler için tam yem - Yavru kedilerde doğumdan sütten kesilmeye kadar olan dönem için süt ikame yemi (0-2 ay)
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Kalite ve gıda güvenliğine adanmışlık
Yüksek kaliteli ham maddeler
Düzenli kalite kontrolleri
Tamamen izlenebilir bileşenler
ÜRÜN AYRINTILARI
Babycat Milk, yavru kediler için doğumdan sütten kesilme aşamasına kadar anne sütüne mümkün olan en yakın bileşimdir. Dengeli Gelişim, Sindirim sağlığını destekler. Kolay Hazırlanır. Bilişsel fonksiyonu destekler.
FAYDALARI
BEYİN GELİŞİMİ
Omega 3 yağ asitleri (DHA) ile zenginleştirilmiş bu formül, yavru kedilerin beyin gelişimini ve sağlıklı görme fonksiyonlarını da destekler.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ SAĞLIĞI
Yavru kedilerin bağışıklık sistemlerini destekler.
MİKROBİYOM DESTEĞİ
Yüksek sindirilebilirlikli proteinler sayesinde sağlıklı bağırsak mikrobiyotasını ve sindirim sağlığını destekler. Bu formül, uyarlanmış laktoz içeriği ve nişasta içermeyen içeriğiyle büyümeyi ve sağlıklı sindirimi teşvik etmek amacıyla yavru kedilerin olgunlaşmamış sindirim sistemi için özellikle uygundur.
ÇÖZÜNEBİLİR SÜT
BABYCAT MILK formülü anında çözünerek tamamen homojen bir süt ikame maddesi oluşturur. (kullanım kılavuzuna bakınız).
BESLENME BİLGİLERİ
|Yaş (hafta)
|Önerilen günlük miktar
|Yavru kedi başına öğün başına sulandırılmış süt mililitresi
|1 hafta
|7
|2 - 4 ml
|2 hafta
|6
|5 - 10 ml
|3 hafta
|5
|10 - 15 ml
|4 hafta
|5
|10 - 15 ml