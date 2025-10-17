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Babycat Milk Yavru Kedi Süt Tozu
Babycat Milk Yavru Kedi Süt Tozu
Babycat Milk Yavru Kedi Süt Tozu
Babycat Milk Yavru Kedi Süt Tozu
Babycat Milk Yavru Kedi Süt Tozu
Babycat Milk Yavru Kedi Süt Tozu
Babycat Milk Yavru Kedi Süt Tozu
Babycat Milk Yavru Kedi Süt Tozu
Babycat Milk Yavru Kedi Süt Tozu
Babycat Milk Yavru Kedi Süt Tozu
Babycat Milk Yavru Kedi Süt Tozu
Babycat Milk Yavru Kedi Süt Tozu
Babycat Milk Yavru Kedi Süt Tozu
Babycat Milk Yavru Kedi Süt Tozu
Babycat Milk Yavru Kedi Süt Tozu
Babycat Milk Yavru Kedi Süt Tozu
Babycat Milk Yavru Kedi Süt Tozu

Babycat Milk Yavru Kedi Süt Tozu

Kediler için süt ikame maması

Kediler için tam yem - Yavru kedilerde doğumdan sütten kesilmeye kadar olan dönem için süt ikame yemi (0-2 ay)

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Boyut: 1 x 300 g
6.296,67 TL/kg

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Nasıl çalışır?
1.700,1 TL
/ 5.667 TL/kg
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ÜRÜN AYRINTILARI

Babycat Milk, yavru kediler için doğumdan sütten kesilme aşamasına kadar anne sütüne mümkün olan en yakın bileşimdir. Dengeli Gelişim, Sindirim sağlığını destekler. Kolay Hazırlanır. Bilişsel fonksiyonu destekler.

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FAYDALARI

BEYİN GELİŞİMİ

Omega 3 yağ asitleri (DHA) ile zenginleştirilmiş bu formül, yavru kedilerin beyin gelişimini ve sağlıklı görme fonksiyonlarını da destekler.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ SAĞLIĞI

Yavru kedilerin bağışıklık sistemlerini destekler.

MİKROBİYOM DESTEĞİ

Yüksek sindirilebilirlikli proteinler sayesinde sağlıklı bağırsak mikrobiyotasını ve sindirim sağlığını destekler. Bu formül, uyarlanmış laktoz içeriği ve nişasta içermeyen içeriğiyle büyümeyi ve sağlıklı sindirimi teşvik etmek amacıyla yavru kedilerin olgunlaşmamış sindirim sistemi için özellikle uygundur.

ÇÖZÜNEBİLİR SÜT

BABYCAT MILK formülü anında çözünerek tamamen homojen bir süt ikame maddesi oluşturur. (kullanım kılavuzuna bakınız).

BESLENME BİLGİLERİ

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