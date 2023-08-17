Babycat Milk

Babycat Milk

Toz / Kedi

Kediler için komple mama – Yavru kediler için doğumdan sütten kesilmeye kadar süt ikame yemi (0 - 2 ay).

Adet 1

Ücretsiz kargo

Uyumlu büyüme

Dengeli, sağlıklı büyüme için, Babycat Milk bileşimi anne kedinin sütüne mümkün olduğunca yakındır.

Sindirim sağlığı

Babycat Milk dikkatle seçilmiş yüksek sindirilebilir proteinler içermekte olup, anne sütününkine çok yakın bir laktoz içeriğine sahiptir. Nişasta içermediğinden, yavru kedilerin sindirim sistemi için uygundur (yavru kediler nişastayı sindirmek için yeterli enzim salgılamazlar). Yavru kedilerin bağırsak florası birkaç hafta içinde aşamalı olarak gelişir. İçerdiği probiyotik (FOS) ilavesi sayesinde, sindirim sağlığını desteklemeye katkıda bulunur.

Çözünebilir süt

Babycat Milk özel formülüyle tortu bırakmadan hemen ve bütünüyle çözünürek tamamen homojen bir formül oluşturur (kullanım kılavuzuna bakınız).

DHA

Yavru kedilerin sinir sistemi doğumdan sonra gelişmeye devam eder. Anne sütünde doğal olarak bulunan DHA, beyin fonksiyonlarının gelişimini destekler.

ÜRÜN AYRINTILARI

görsel yanındaki ürün detayları

Evcil hayvanların sağlığını ve refahını desteklemek

Tüm ekosistemimiz için değer yaratmak

2025'e kadar sertifikalı karbon nötr olma taahhüdü

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