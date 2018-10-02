Gelişim evresine göre yavru kedi besleme kılavuzu
Doğumundan yetişkinliğine kadar, kedinizin beslenmesiyle ve mamasıyla ile kuracağı ilişki dahil sağlıklı ve mutlu olması için kedinize destek olmanızı sağlayacak farklı yollar vardır.
Yavru kedinizin dört haftalık olana kadar beslenmesi
Doğumdan bir aylık olana kadar, yavru kediniz ihtiyacı olan tüm besinleri kendisini emziren annesinden alacaktır. Annesinden önce kolostrum (erken yaşta bağışıklık sistemini destekleyen süt benzeri bir sıvı), ardından süt alacaktır. Veteriner hekiminizin önerisi üzerine, yeni doğmuş yavru kedinizin ihtiyacı olan tüm besinleri aldığından emin olmak için onu özel formüle edilmiş süt tozları ya da süt ikame yemi ile besleyebilirsiniz. Bu, özellikle annesinin hiç sütü yoksa ya da sütü yeterli değilse veya yavrular çok sayıda ise önemlidir.
Yavru kediniz, ilk başlarda, emmeyi öğreniyor olacağı için biraz kilo verebilir. Bununla birlikte, daha sonraları durmadan kilo alması gerekir. Yavru kedinizi her gün tartın ve kilo alımı durursa veya azalırsa veteriner hekiminize danışın. Bu dönemde yapabileceğiniz en iyi şey, yavru kedilerinizin ve annelerinin güvende olmalarını, rahatsız edilmemelerini sağlamak ve beslenmeleri için onları yalnız bırakmaktır.
Yavru kedinizin dört haftalıktan dört aylık olana kadar beslenmesi
Yavru kediniz dört haftalıkken katı mamaya ilgi göstermeye başlayacaktır. Bu durumda yavru kedinizi sütten kesmeye başlayabilirsiniz. Yavru kedinizin katı mamaya geçişini kolaylaştırmak için tanelerinin ıslatılarak yumuşatılabilen ve püre haline getirilebilen özel mamaları veya yaş mamaları tercih edin. Seçeceğiniz mamanın tam ve dengeli bir beslenme sağladığından emin olun. Örneğin, sütten kesilme döneminde anneden edinilen bağışıklık sistemi hücreleri azalacağından ve aynı zamanda aşılama dönemi de başlayacağından, bağışıklık sistemini destekleyen antioksidanlar yönünden zengin bir mama tercih edilmelidir.
Yavru kedinizin doğal olarak yaptıklarını taklit edip beslenme, oyun, uyku ve tuvalet alanları arasında boşluk bırakarak iyi beslenme alışkanlıkları oluşturmaya başlayabilirsiniz. Ancak özellikle mama ve tuvalet kapları birbirinden uzak olmalıdır. Yavru kedinizin susuz kalmasını önlemek için bol miktarda içme suyunu da hazır bulundurun.
Yavru kedinizi dördüncü aydan sonra besleme
Kediniz büyürken doğru beslenme alışkanlıklarını sürdürün ve sakin bir yerde rahatça yemesini sağlayarak stresi önleyin. Kediler doğal olarak sık yiyicidir ve günde 15 ila 20 küçük öğün yerler. Birçok kedi yemek düzenini kendi kendine ayarladığı için önerilen günlük toplam mama miktarının tamamını dışarıda bırakıp kabına istediği zaman gidip yemesine izin verebilirsiniz.
Kedinizi kısırlaştırırsanız, ameliyattan sonra hızlı bir şekilde kilo alma riski vardır. Çünkü enerji tüketimi %30 azalırken iştahı %26'ya kadar çıkan bir oranda artar. Kısırlaştırılan kediler için özel olarak formüle edilmiş, ırkına ve cinsiyetine uygun bir mama seçin ve kilosunu yakından izleyin.Ayrıca, yaklaşık 12. aydan itibaren kedinizi yetişkin bir kedi olarak beslerken yaşam biçimini de dikkate almalısınız. Yerleşik bir yaşam tarzı olan iç mekanlarda yaşayan kediler, dışarı çıkıp girebilen kedilerden daha az enerjiye ihtiyaç duyar, bu nedenle kilo almasını ve kiloyla bağlantılı sağlık sorunları yaşamasını önlemek amacıyla uygun bir porsiyon verilmesi önemlidir.
Doğru beslenme davranışları oluşturmak ve yavru kedinize ihtiyaçlarına uygun mamayı vermek, onun sağlıklı ve hayatından memnun bir yetişkin kedi olmasına yardımcı olabilir. Kedinizi beslemenin doğru yolunun ne olduğundan emin değilseniz, tavsiye almak için veteriner hekiminize başvurun.
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