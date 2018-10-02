Doğumundan yetişkinliğine kadar, kedinizin beslenmesiyle ve mamasıyla ile kuracağı ilişki dahil sağlıklı ve mutlu olması için kedinize destek olmanızı sağlayacak farklı yollar vardır.

Yavru kedinizin dört haftalık olana kadar beslenmesi

Doğumdan bir aylık olana kadar, yavru kediniz ihtiyacı olan tüm besinleri kendisini emziren annesinden alacaktır. Annesinden önce kolostrum (erken yaşta bağışıklık sistemini destekleyen süt benzeri bir sıvı), ardından süt alacaktır. Veteriner hekiminizin önerisi üzerine, yeni doğmuş yavru kedinizin ihtiyacı olan tüm besinleri aldığından emin olmak için onu özel formüle edilmiş süt tozları ya da süt ikame yemi ile besleyebilirsiniz. Bu, özellikle annesinin hiç sütü yoksa ya da sütü yeterli değilse veya yavrular çok sayıda ise önemlidir.

Yavru kediniz, ilk başlarda, emmeyi öğreniyor olacağı için biraz kilo verebilir. Bununla birlikte, daha sonraları durmadan kilo alması gerekir. Yavru kedinizi her gün tartın ve kilo alımı durursa veya azalırsa veteriner hekiminize danışın. Bu dönemde yapabileceğiniz en iyi şey, yavru kedilerinizin ve annelerinin güvende olmalarını, rahatsız edilmemelerini sağlamak ve beslenmeleri için onları yalnız bırakmaktır.

Yavru kedinizin dört haftalıktan dört aylık olana kadar beslenmesi

Yavru kediniz dört haftalıkken katı mamaya ilgi göstermeye başlayacaktır. Bu durumda yavru kedinizi sütten kesmeye başlayabilirsiniz. Yavru kedinizin katı mamaya geçişini kolaylaştırmak için tanelerinin ıslatılarak yumuşatılabilen ve püre haline getirilebilen özel mamaları veya yaş mamaları tercih edin. Seçeceğiniz mamanın tam ve dengeli bir beslenme sağladığından emin olun. Örneğin, sütten kesilme döneminde anneden edinilen bağışıklık sistemi hücreleri azalacağından ve aynı zamanda aşılama dönemi de başlayacağından, bağışıklık sistemini destekleyen antioksidanlar yönünden zengin bir mama tercih edilmelidir.

Yavru kedinizin doğal olarak yaptıklarını taklit edip beslenme, oyun, uyku ve tuvalet alanları arasında boşluk bırakarak iyi beslenme alışkanlıkları oluşturmaya başlayabilirsiniz. Ancak özellikle mama ve tuvalet kapları birbirinden uzak olmalıdır. Yavru kedinizin susuz kalmasını önlemek için bol miktarda içme suyunu da hazır bulundurun.