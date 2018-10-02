Yavru kedinizin büyümesinde 5 önemli evre
Kedinizin ömrü boyunca davranışlarında, fiziğinde ve beslenme gereksinimlerinde birçok değişiklikten geçtiğini göreceksiniz. Bir yavru kedinin hayatının ilk birkaç ayı, çevresindeki dünyayı öğrenerek sağlıklı bir yetişkin kedi haline gelmesi açısından çok önemlidir. Bu aşamaları anlamanız ve öğrenmeniz, ona ihtiyaç duyduğu şeyleri vermek ve yaşamında mümkün olan en iyi başlangıcı sağlamak için elinizden geleni yapmanız açısından kritiktir.
Yavru kedinizin hayatının ilk bir haftasında
Yavru kedi doğar doğmaz süt emmeye başlar. Yaşamının ilk üç gününde her kedi yavrusu hangi memeden besleneceğini seçer ve annesi tarafından beslendiği süre boyunca bu seçime bağlı kalır. Bu ilk günlerde meme emmek, bağışıklığını geliştirmesine yardımcı olan kolostrum adlı maddeyi bu yolla aldığı için çok önemlidir.
Beş günlükken gözlerini açar ve yaklaşık bir hafta sonra da göbek bağı düşer. Her gün 10 ile 30 gram arasında kilo almaya başlar, bu nedenle günlük olarak tartılması ve beslenmesinin engellememesi için annesinin davranışlarının izlenmesi önemlidir.
Yavru kedinizin hayatının ikinci haftasında
Yavru kediniz bu noktada ilk adımlarını atmayı dener, ancak vücudu hızla büyüdüğünden zamanının %90'ını da uyuyarak geçirir. İlk süt dişlerinin 26'sı çıkmaya başlar ve 5-7 aylıktan sonra yerini yetişkin dişler almaya başlar.
Yavru Kediniz 4 haftalık
Bu noktada yavru kediniz artık hareketli bir şekilde dolaşıp oynuyordur ve kardeşleri ile sosyalleşmeye başlamıştır. Ayrıca annesinin yediği katı mamaya da ilgi göstermeye başlar, bu nedenle sadece sütten oluşan bir beslenmeden daha uygun olan bir beslenmeye geçmeye başlayabilirsiniz. Mama tanelerinin ıslatılarak yumuşatılabildiği özel mamaları tercih edin ve bu geçişi kademeli olarak yapın.
Yavru Kediniz 8 haftalık
İki ay geçtikten sonra, yavru kediler annelerinden beslenmeyi bırakmaya başlamalı ve mama konusunda tamamen bağımsız olmaya başlamalıdır. Onları, kendilerine uygun doku ve büyüklüğü olan beslenmeye uygun, enerjisi yoğun bir mamaya, sindirim sistemlerini yormamak için adım adım geçirebilirsiniz. Bu aşamada veteriner hekiminizle aşılar ile ilgili de görüşmelisiniz.
Yavru Kediniz 12 haftalık
Yavru kedileriniz artık çok hızlı büyüyor olacaktır. Her ne kadar enerji gereksinimleri azalsa da, dört-beş aylıkken haftada 100 g büyüyecekleri en yoğun kilo alma dönemlerine başlarlar ve bu dönemde hala yetişkin bir kediden üç kat daha fazla enerjiye ihtiyaç duyarlar. Uyku düzenleri yetişkin bir kedininkine benzerdir (her gün 13 - 16 saat arası uyurlar) ve davranışlar bakımından tamamen sosyalleşerek diğer yavrularla ve sizinle oynayabilirler.
Hayatlarının 12. ila 15. ayları arasında, yavru kediniz yetişkin bir kedi olacak ve tam boyutuna ulaşacaktır. Bu farklı erken aşamalardan ve ihtiyaç duydukları şeylerin farkında olarak, sağlıklı ve mutlu bir şekilde yetişkinlik dönemine ulaşmalarını sağlayabilirsiniz.
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