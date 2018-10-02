Doğduğu andan itibaren yavru kediniz çok hızlı büyür ve gelişir. Peki bu evcil hayvan, ne zaman yavru kedi değil de yetişkin bir kedi haline gelir ve o noktaya gelinceye kadar neler yaşar?

Bir kedinin ömrü

Yavru kedi ilk aylarında çok hızlı büyür, annesi ve kardeşi olan diğer yavru kediler tarafından sosyalleştirilir. Bu dönemde kilo alması çok önemlidir. Yaklaşık dördüncü veya beşinci ayda yavru kediniz haftada 100 gram alır. Ayrıca daha az uyumaya ve daha çok oynamaya başlar.

Yavru kedinizin yetişkin bir kedi olmasına giden adımlar

Bir haftalıkken yavru kedinin gözleri açılmıştır ve annesinden süt emiyordur. Ayrıca günde 10 ila 30 gram kilo alır, bu nedenle sağlığını kontrol altında tutmak için günlük olarak tartılması önemlidir. İkinci haftada süt dişleri çıkar ve ayakta durmak için ilk denemelerini yapar.

Bir aydan sonra yavru kedi, yetişkin hale gelirken sosyalleşmesinin çok önemli bir parçası olarak kendi kendine oyun oynamaya başlar; bu noktada onu sütten kesip beslenme açısından uygun katı mamalara döndürebilirsiniz. İki ay geçtikten sonra kedinizin sütten kesilmesi tamamlanmalı ve kediniz artık beslenmek için annesinden tamamen bağımsız hale gelmelidir.