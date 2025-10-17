Mother And Babycat Anne ve Yavru Kedi Kuru Maması
Kuru Kedi Maması
Özellikle anne ve yavru kediler için mama (tam yem) – Gebelik ve laktasyon dönemindeki anne kediler – Birinci büyüme dönemindeki yavru kediler (1-4 aylık)
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Her siparişte yaş mama hediye (1.5 kg ve üzeri kuru mama paketlerinde geçerli)
Her siparişte %10 indirim
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Kalite ve gıda güvenliğine adanmışlık
Yüksek kaliteli ham maddeler
Düzenli kalite kontrolleri
Tamamen izlenebilir bileşenler
ÜRÜN AYRINTILARI
ROYAL CANIN® Mother & Babycat gebelik döneminde ve emzirme döneminde kedinizin yüksek enerji ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak hazırlanmıştır. Ayrıca anne sütüyle beslenen ve 4 aya kadar olan yavru kedilerin sağlıklı gelişmelerini desteklemek için formüle edilmiştir. Sağlıklı bağışıklık sistemi gelişimini desteklemek için Vitamin C ve E de dahil olmak üzere etkisi kanıtlanmış besin öğeleri içerir. Bu formül, yavru kedilerin beyin gelişimini ve göz sağlığını desteklemek için Omega-3 yağ asitleriyle (DHA) zenginleştirilmiştir. Faydalı prebiyotiklerin (MOS) ve çok yüksek sindirilebilirliği olan proteinlerin birleşimi sayesinde, ROYAL CANIN® Mother & Babycat aynı zamanda sindirim sağlığı açısından bağırsak mikrobiyotasının (bağırsak florası) sağlıklı dengesini desteklemeye yardımcı olur. ROYAL CANIN® Mother & Babycat’in taneleri suyla kolaylıkla ıslatılabilir ve böylelikle sütten kesilen yavru kedilerin su alımını desteklemek için ideal olan iştah artırıcı bir lapa kıvamı elde edilebilir. 16 hafta gibi kısa bir süre içerisinde, yavru kedileriniz bir sonraki büyüme evresinde beslenme gereksinimlerini karşılamak için özel olarak geliştirilen bir diyete ihtiyaç duyacaklar. Bu aşamada, yavru kediler için ROYAL CANIN® KITTEN formüllerine geçebilirsiniz. Yavru kedi formülleri, kuru mama ya da katı kıvamda ezme, soslu veya jöle kıvamında yaş mama formunda satışa sunulmaktadır.
FAYDALARI
Onaylanmış Formül
%96 yetiştirici memnuniyeti. (*2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilen bir yetiştirici onay anketine dayanmaktadır. )
Özellikler
Doğal antidoksidanlar içerir. Yapay renklendiriciler içermez. Yapay tatlandırıcılar içermez.
Mother & Babycat’in Sağlık Desteği
MOTHER & BABYCAT anne kedilerin gebelik ve laktasyon dönemlerindeki özel ihtiyaçlarını ve birinci büyüme dönemindeki yavru kedilerin özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde formüle edilmiştir.
Güçlü Bağışıklık Sistemi
Etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış, E ve C vitaminleri de içeren özel kompleks sayesinde yavru kedilerin bağışıklık sistemlerini destekler.
Beyin Gelişimi
Omega 3 yağ asitleri (DHA) ile zenginleştirilmiş bu formül, yavru kedilerin beyin gelişimini ve sağlıklı görme fonksiyonlarını da destekler.
Mikrobiyom Desteği
Prebiyotik (MOS) kombinasyonu & yüksek sindirilebilirlikli proteinler sayesinde sağlıklı bağırsak mikrobiyotasını ve sindirim sağlığını destekler.
BESLENME BİLGİLERİ
|Yavru Kedinin Yaşı (ay)
|1
|2
|3
|4
|Yavru Kedinin Kilosu (kg)
|0.6 - 0.9
|0.8 - 1.2
|1.4 - 2.1
|1.8 - 2.75
|Önerilen Günlük Miktar
|26
|45
|56
|61
|Kedinin Kilosu (kg)
|GEBELİK: 6 hafta
|GEBELİK: 9 hafta
|Laktasyon döneminde
|2
|38
|58
|serbest
|3
|50
|78
|serbest
|4
|62
|95
|serbest
|5
|72
|112
|serbest
|6
|82
|127
|serbest
|7
|92
|142
|serbest