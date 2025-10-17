ROYAL CANIN® Mother & Babycat gebelik döneminde ve emzirme döneminde kedinizin yüksek enerji ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak hazırlanmıştır. Ayrıca anne sütüyle beslenen ve 4 aya kadar olan yavru kedilerin sağlıklı gelişmelerini desteklemek için formüle edilmiştir. Sağlıklı bağışıklık sistemi gelişimini desteklemek için Vitamin C ve E de dahil olmak üzere etkisi kanıtlanmış besin öğeleri içerir. Bu formül, yavru kedilerin beyin gelişimini ve göz sağlığını desteklemek için Omega-3 yağ asitleriyle (DHA) zenginleştirilmiştir. Faydalı prebiyotiklerin (MOS) ve çok yüksek sindirilebilirliği olan proteinlerin birleşimi sayesinde, ROYAL CANIN® Mother & Babycat aynı zamanda sindirim sağlığı açısından bağırsak mikrobiyotasının (bağırsak florası) sağlıklı dengesini desteklemeye yardımcı olur. ROYAL CANIN® Mother & Babycat’in taneleri suyla kolaylıkla ıslatılabilir ve böylelikle sütten kesilen yavru kedilerin su alımını desteklemek için ideal olan iştah artırıcı bir lapa kıvamı elde edilebilir. 16 hafta gibi kısa bir süre içerisinde, yavru kedileriniz bir sonraki büyüme evresinde beslenme gereksinimlerini karşılamak için özel olarak geliştirilen bir diyete ihtiyaç duyacaklar. Bu aşamada, yavru kediler için ROYAL CANIN® KITTEN formüllerine geçebilirsiniz. Yavru kedi formülleri, kuru mama ya da katı kıvamda ezme, soslu veya jöle kıvamında yaş mama formunda satışa sunulmaktadır.