Club Abonelerine Özel: Her Siparişte %10 İndirim & Yaş Mama Hediyesi + Her 6 Siparişin 1'i Bizden + Veteriner Hekimden Ücretsiz Beslenme Danışmanlığı

Keşfet
Ana SayfaKedilerÜrünlerKedilere özel beslenme ürünleriMother And Babycat Anne ve Yavru Kedi Kuru Maması
Mother And Babycat Anne ve Yavru Kedi Kuru Maması
Mother And Babycat Anne ve Yavru Kedi Kuru Maması
Mother And Babycat Anne ve Yavru Kedi Kuru Maması
Mother And Babycat Anne ve Yavru Kedi Kuru Maması
Mother And Babycat Anne ve Yavru Kedi Kuru Maması
Mother And Babycat Anne ve Yavru Kedi Kuru Maması
Mother And Babycat Anne ve Yavru Kedi Kuru Maması
Mother And Babycat Anne ve Yavru Kedi Kuru Maması
Mother And Babycat Anne ve Yavru Kedi Kuru Maması
Mother And Babycat Anne ve Yavru Kedi Kuru Maması
Mother And Babycat Anne ve Yavru Kedi Kuru Maması
Mother And Babycat Anne ve Yavru Kedi Kuru Maması
Mother And Babycat Anne ve Yavru Kedi Kuru Maması
Mother And Babycat Anne ve Yavru Kedi Kuru Maması
Mother And Babycat Anne ve Yavru Kedi Kuru Maması
Mother And Babycat Anne ve Yavru Kedi Kuru Maması
Mother And Babycat Anne ve Yavru Kedi Kuru Maması

Mother And Babycat Anne ve Yavru Kedi Kuru Maması

Kuru Kedi Maması

Özellikle anne ve yavru kediler için mama (tam yem) – Gebelik ve laktasyon dönemindeki anne kediler – Birinci büyüme dönemindeki yavru kediler (1-4 aylık)

Daha çok oku
Boyut: 400 g
822,5 TL/kg
812 TL/kg
744,75 TL/kg

Adet

Her zaman ücretsiz kargo
İstediğiniz zaman iptal edin
Ürün veya teslimatı istediğiniz zaman değiştirin
6. sipariş ücretsiz
Nasıl çalışır?
296,1 TL
/ 551,25 TL/kg
3 Hafta
4 Hafta
5 Hafta
6 Hafta
7 Hafta
8 Hafta
9 Hafta
10 Hafta
11 Hafta
12 Hafta
13 Hafta
14 Hafta
15 Hafta
16 Hafta

Neden Abone Olmalıyım?

Aboneliğinizi, hesabınızdan kolayca yönetin.

Gönderim sıklığını, ya da bir sonraki gönderim tarihini değiştirin.

Ürünü, paket boyutunu ya da adedi dilediğiniz zaman değiştirin.

Dilediğiniz zaman, hiçbir ücret ödemeden, tek tıkla iptal edebilirsiniz.

Abonelik Avantajları

Her siparişte yaş mama hediye (1.5 kg ve üzeri kuru mama paketlerinde geçerli)

Her siparişte %10 indirim

Tüm siparişlerde ücretsiz kargo

Her 6 siparişin 1'i bizden

Ücretsiz beslenme danışmanlığı hizmeti

Kalite ve gıda güvenliğine adanmışlık

Yüksek kaliteli ham maddeler

Düzenli kalite kontrolleri

Tamamen izlenebilir bileşenler

Kapat
Sepete ekle
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo
3-4 gün içinde teslimat

ÜRÜN AYRINTILARI

ROYAL CANIN® Mother & Babycat gebelik döneminde ve emzirme döneminde kedinizin yüksek enerji ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak hazırlanmıştır. Ayrıca anne sütüyle beslenen ve 4 aya kadar olan yavru kedilerin sağlıklı gelişmelerini desteklemek için formüle edilmiştir. Sağlıklı bağışıklık sistemi gelişimini desteklemek için Vitamin C ve E de dahil olmak üzere etkisi kanıtlanmış besin öğeleri içerir. Bu formül, yavru kedilerin beyin gelişimini ve göz sağlığını desteklemek için Omega-3 yağ asitleriyle (DHA) zenginleştirilmiştir. Faydalı prebiyotiklerin (MOS) ve çok yüksek sindirilebilirliği olan proteinlerin birleşimi sayesinde, ROYAL CANIN® Mother & Babycat aynı zamanda sindirim sağlığı açısından bağırsak mikrobiyotasının (bağırsak florası) sağlıklı dengesini desteklemeye yardımcı olur. ROYAL CANIN® Mother & Babycat’in taneleri suyla kolaylıkla ıslatılabilir ve böylelikle sütten kesilen yavru kedilerin su alımını desteklemek için ideal olan iştah artırıcı bir lapa kıvamı elde edilebilir. 16 hafta gibi kısa bir süre içerisinde, yavru kedileriniz bir sonraki büyüme evresinde beslenme gereksinimlerini karşılamak için özel olarak geliştirilen bir diyete ihtiyaç duyacaklar. Bu aşamada, yavru kediler için ROYAL CANIN® KITTEN formüllerine geçebilirsiniz. Yavru kedi formülleri, kuru mama ya da katı kıvamda ezme, soslu veya jöle kıvamında yaş mama formunda satışa sunulmaktadır.

Daha çok oku
görsel yanındaki ürün detayları

FAYDALARI

Onaylanmış Formül

%96 yetiştirici memnuniyeti. (*2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilen bir yetiştirici onay anketine dayanmaktadır. )

Özellikler

Doğal antidoksidanlar içerir. Yapay renklendiriciler içermez. Yapay tatlandırıcılar içermez.

Mother & Babycat’in Sağlık Desteği

MOTHER & BABYCAT anne kedilerin gebelik ve laktasyon dönemlerindeki özel ihtiyaçlarını ve birinci büyüme dönemindeki yavru kedilerin özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde formüle edilmiştir.

Güçlü Bağışıklık Sistemi

Etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış, E ve C vitaminleri de içeren özel kompleks sayesinde yavru kedilerin bağışıklık sistemlerini destekler.

Beyin Gelişimi

Omega 3 yağ asitleri (DHA) ile zenginleştirilmiş bu formül, yavru kedilerin beyin gelişimini ve sağlıklı görme fonksiyonlarını da destekler.

Mikrobiyom Desteği

Prebiyotik (MOS) kombinasyonu & yüksek sindirilebilirlikli proteinler sayesinde sağlıklı bağırsak mikrobiyotasını ve sindirim sağlığını destekler.

BESLENME BİLGİLERİ

Ürünlerimiz ile ilgili sorularınız mı var?

Önce hayvansever, sonra da evcil hayvan uzmanı olarak, size yardım etmek ve sorularınızı yanıtlamak için her zaman buradayız. Uzmanlarımız, 0850 737 12 00 no’lu hattan hafta içi her gün 09:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Bizimle iletişime geçin
Ürünlerimiz ile ilgili sorularınız mı var?