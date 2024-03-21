Yavru kedinizi -ve kendinizi- ilk veteriner kliniği ziyaretine hazırlamak

Sonunda hep hayalini kurduğunuz kediye sahip oldunuz. Bu heyecan verici bir an, ama aynı zamanda hem sizi hem de yeni patili dostunuzu pek çok yeni şey bekliyor. Buna yavru kediniz veya kedinizi veteriner kliniğine götürmek de dahil. İkiniz de bu an için ne kadar hazırlıklı olursanız, deneyiminiz o kadar olumlu olacaktır.

Veteriner hekiminizle bir bağ kurmanız hem siz hem de kediniz için önemlidir: veteriner hekiminiz, gözleri kocaman bir yavru kediden yetişkinliğe kadar sağlıklı bir kediye sahip olmanıza yardımcı olacaktır.

Kedinizin uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı olabilmeniz için bu ilk randevuda size yardımcı olacağız.