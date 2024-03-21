Yavru kedinizi -ve kendinizi- ilk veteriner kliniği ziyaretine hazırlamak
Sonunda hep hayalini kurduğunuz kediye sahip oldunuz. Bu heyecan verici bir an, ama aynı zamanda hem sizi hem de yeni patili dostunuzu pek çok yeni şey bekliyor. Buna yavru kediniz veya kedinizi veteriner kliniğine götürmek de dahil. İkiniz de bu an için ne kadar hazırlıklı olursanız, deneyiminiz o kadar olumlu olacaktır.
Veteriner hekiminizle bir bağ kurmanız hem siz hem de kediniz için önemlidir: veteriner hekiminiz, gözleri kocaman bir yavru kediden yetişkinliğe kadar sağlıklı bir kediye sahip olmanıza yardımcı olacaktır.
Kedinizin uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı olabilmeniz için bu ilk randevuda size yardımcı olacağız.
Yavru kedinizi ne zaman veteriner kliniğine götürmelisiniz?
Sorumlu bir evcil hayvan sahibi olarak kedinizin sağlığı elbette en önemli önceliktir. İster bir yetiştiriciden satın almış ister sahiplenmiş olun, yavru kedinizi eve getirdiğiniz ilk haftada bir klinik ziyareti planlamalısınız.
Neden bu kadar acil? Güvenilir barınaklar ve yetiştiriciler, doğumda gerekli sağlık kontrollerinin yanı sıra mikroçip takma gibi işlemleri de yapmış olacaktır. Ancak yeni veteriner hekiminiz, yavru veya yetişkin kedinizin güvenmesi ve yanında rahat hissetmesi gereken bir yabancıdır (bu sizin için de geçerlidir).
Yavru veya yetişkin kediniz için yapılan sağlık kontrolleri, onların uzun vadeli sağlığını güçlendirmeyi amaçlar. Siz ve yavru veya yetişkin kediniz yeni veteriner hekiminizle ne kadar erken yüz yüze tanışırsanız o kadar iyi olur. Aşılar, parazitler, sosyalleşme ve yavru veya yetişkin kedinize en iyi bakımı nasıl yapacağınıza ilişkin genel hususlar söz konusu olduğunda veteriner hekiminizin uzmanlığı size rehberlik edecektir.
Yeni yavru veya yetişkin kedinizi eve getirmeden önce bir veteriner kliniği bulup randevu almanız mantıklı olacaktır. Araştırmanızı yapın, personeli ve genel ortamı görmek için kliniği önceden ziyaret ettiğinizden veya telefonla aradığınızdan emin olun.
Veteriner kliniği seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar:
- Çalışanlar güleryüzlü mü?
- Online platformlarda klinik hakkında nasıl yorumlar yazılmış?
- Klinik kedi dostu mu?
Yavru veya yetişkin kedinizi ilk klinik ziyaretine nasıl hazırlamalısınız?
İlk klinik ziyareti yavru veya yetişkin kediniz ve sizin için olumlu bir andır. Ancak bu ziyaretin her ikiniz için de stres yaratma potansiyeli göz ardı edilmemelidir.
Ziyaretin mümkün olduğunca sorunsuz geçmesini sağlamak için şunları yapmalısınız:
- Yavru veya yetişkin kedinizin tıbbi dosyasını oluşturmak için kullanılacak evrakları unutmayın
- Kliniğin sizden doldurmanızı istediği belgeleri yanınızda götürün
- Veteriner hekime sorularınız varsa bunları önceden not edin
- Mümkünse sakin olun
Yavru veya yetişkin kedinizi ilk klinik ziyaretine hazırlamak için yapabileceğiniz dört şey:
Klinik yürüme mesafesinde mi yoksa araba mı gerekiyor? Her iki durumda da yavru veya yetişkin kedinizi güvenli bir şekilde oraya götürmeniz gerekecek. Taşıma seçenekleri arasında kedi taşıma kutuları veya sırtta ya da elde kedi taşıma çantaları yer alır.
Kliniğe araba ile gidecekseniz randevunuzdan önce bir test sürüşü yapın. Yavru veya yetişkin kediniz arabada kaygı yaşayabilir, bu nedenle büyük günden önce bu korkuyu aşmalarına yardımcı olmanız gerekecektir.
Randevu gününden önce kedinizin yeni taşınma şekline alıştığından emin olmak iyi olacaktır. Kedi taşıma çantasını veya kutusunu açık şekilde evin içinde bırakın.
İçine bir battaniye veya kedinizin sevdiği bir oyuncak koyarak taşıma çantasını veya kutusunu daha çekici hale getirebilirsiniz. Amaç patili dostunuza buranın onlar için güvenli bir yer olduğunu göstermektir.
Yavru kedinizin veteriner hekim tarafından hırpalanmış gibi hissetmesini önlemek için, eve gelir gelmez kedinizin vücudunun hassas kısımlarını nazikçe keşfetmeye çalışın. Eğer sahiplendiyseniz daha yaşlı bir kediyle de bunu deneyebilirsiniz. Hiçbir zaman zorlamamanız gerektiğini asla unutmayın.
Genel ziyaretin yaklaşık bir saat kadar süreceğini öngörebilirsiniz. Veteriner hekimle aynı odaya girdiğinizde acele etmeyin. Bunların hepsi yavru veya yetişkin kedinizin mümkün olduğu kadar sakin kalmasına yardımcı olacaktır.
Bekleme odasında sessiz bir yer seçin ve kedinizin davranışlarını gözlemleyin. Diğer kedi ve köpeklerin yanında olmak kedinizi etkileyebilir. Eğer ekstra ilgiye ihtiyacı olduğunu gözlemlerseniz bu ilgiyi gösterin. Güven verici bir kucaklaşma veya en sevdikleri oyuncak kedinize iyi gelecektir. Taşıyıcıyı yere koymaktan kaçının; yavru veya yetişkin kediler etrafı daha yüksek bir bakış açısından gözlemlemeyi tercih ederler. Hatta bazı kliniklerde kedi taşıyıcıları için özel mobilyalar bile bulunur.
Gelin, yavru kedinize en uygun mamayı bulalım!
Kediniz hakkında yalnızca birkaç soru cevaplayarak, onun ihtiyaçlarına uygun mamayı bulabilirsiniz.
Yavru veya yetişkin kediniz nasıl muayene edilecek
İlk klinik ziyaretinde şunları bekleyebilirsiniz:
- Kediniz tartılacak
- Dişleri, diş etleri ve ağzı kontrol edilecek
- Kulaklardan patilerine kadar tam bir vücut kontrolü yapılacak
- Kalp, akciğerler ve karnı dinlenecek
- Eklemleri kontrol edilecek
- Parazit ve kurtçukları kontrol etmek için bir dışkı örneği alınabilir.
Veteriner hekiminiz, ilk muayene sırasında yavru veya yetişkin kedinizi sakin tutmak için hazırlıklı olacaktır. Eğer kazara çiş yaparsa ya da biraz agresif davranırsa sakin kalın ve kedinize güven verin. Her ikiniz de bunun için ne kadar hazırlıklı olursanız olun, bu her yaşta çok zorlayıcı bir deneyim olabilir.
Kontrol tamamlandıktan sonra, yeni yavru veya yetişkin kedinizle ilgili sorularınızı veteriner hekime sorabilirsiniz. Bu sorular, fark ettiğiniz davranış kalıpları, kedinizin beslenme planı, kilosu, sosyalleşme ipuçları ve aşı programları gibi değişik konularda olabilir.
İlaç veya tedavi verilerek eve dönüyorsanız, evcil hayvanınıza nasıl uygulayacağınızı iyice anladığınızdan emin olun. Gerekli durumlar için takip randevuları almak da iyi bir fikir olabilir.
Kedinizi sosyal olmaya teşvik etmek
Sorumlu bir evcil hayvan sahibi olarak, kedinizin uygun bir şekilde sosyalleşmesi için çaba göstermelisiniz. Bu, onları yeni insanlarla, mekanlarla, manzaralarla, dokularla ve seslerle güvenli ve özenli bir şekilde tanıştırmak anlamına gelir.
Bu, yavru veya yetişkin kedinizin ev ortamında ve rutinlerinde değişiklikler olursa paniğe kapılmamasına yardımcı olacaktır. Yavru kedinizi sosyalleştirmenin bir diğer yararı da, olgunlaştıkça davranışlarında görülebilecek uzun vadeli sorunların önlenmesidir. Yavru kedi olarak ne kadar olumlu deneyim yaşarsa, o kadar uyumlu bir yetişkin kedi olacaktır.
Doğrudan bir yetiştiriciden gelen yavru kediler hali hazırda diğer yavru kedilerle ve insanlarla iletişim kurmuş durumda olurlar. Bu nedenle sosyalleşme konusunda iyi bir başlangıç yapmışlardır. Ancak daha yaşlı bir kedi sahiplendiyseniz, onun davranışlarını ve potansiyel tetikleyicilerini not etmeniz gerekecektir.
Kedinize olumlu çağrışımlar oluşturmak için bazı hassas çalışmalar yapılması gerekebilir. Örneğin, size güvenmelerini sağlamak ve özgüvenlerini desteklemek için onlara yeni yerleri ve insanları dikkatlice göstermeniz gerekebilir. Her bir dönüm noktasını kutlayın!
Kediler genellikle bağımsız canlılar olarak görülse de bu onları uzun süre yalnız bırakabileceğiniz anlamına gelmez. Her kedi farklıdır ancak ayrılık kaygısının belirtilerine dikkat etmek ve buna uygun şekilde davranmak gerekir.
Yavru Kedi Gelişimi Programı beslenme önerileri
Mamalarımız, yavru kedinizin her gelişim evresi için özenle seçilmiş bileşenleriyle, ona fayda sağlayacak ve büyüme yolculuğuna eşlik edecek şekilde üretilmiştir.
Kedinizin sağlığı için uzun vadeli bir yaklaşım benimseyin
Genel kural olarak yetişkin ve yaşlı kedilerin yılda en az bir kez veteriner kliniğine götürülmesi gerekir. Yıllık kontroller, kedinizin uzun vadeli sağlığı siçin, önleyici bir yaklaşım olarak değerlendirilir.
Bu düzenli kontroller birkaç nedenden dolayı önemlidir:
- Kedinizin veteriner hekiminizle olumlu ilişkiler kurmasını sağlar
- Kedinizin genel sağlığı için önemli bir unsur olan aşılarının takip edilmesi ve tamamlanmasını sağlar.
- Zamanında teşhis edildiğinde tedavisi kolay olan yaygın kedi hastalıklarının erken tespit edilmesine yardımcı olur.
- Kilo alma veya diş çürümesi gibi yaşla birlikte gelen kedi sorunlarının tespit edilmesine yardımcı olur.
- Evcil hayvanınızla ilgili endişelerinizi veteriner hekiminizle görüşebilmeniz için olanak tanır.
- Kısırlaştırma seçeneklerini değerlendirme fırsatı sağlar
Yavru kediler içinse ilk birkaç ayda sık sık kliniğe gitmeye hazır olmalısınız. Çünkü, zorunlu olan tüm yavru kedi aşılarının yapılması ve büyüme gidişatının takip edilmesi gerekir. Altı aylıkken yavru kediniz muhtemelen kısırlaştırılacaktır ve bu da veteriner hekim müdahalesi gerektirir.
Bu erken yaş evresi, veteriner hekiminize en çok soru sormak isteyeceğiniz dönem olabilir. Kedi sağlık sigortası seçmekten, herhangi bir bakım müdahalesine direnmenin üstesinden gelmeye kadar, veteriner hekiminizin uzmanlığından en iyi şekilde faydalanın.
Yavru veya yetişkin kediniz hastalık veya sıkıntı belirtileri gösteriyorsa asla yıllık kontrolü beklemeyin. Mümkün olan en kısa sürede randevu almak için veteriner hekiminizi hemen arayın.
Kedinizin sağlığı konusunda proaktif olmak, onun yanınızda -ve kucağınızda!- uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlamaya yardımcı olacaktır.
Bir veteriner hekim bulun
Yavru kedinizi eve getirmeden önce, yaşadığınız bölgede bir veteriner hekim bulmanız önemlidir. Yakınlarda bir veteriner hekim bulmak için sayfamızı kullanabilirsiniz.