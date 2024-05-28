Yeni bir yavru kediyi karşılama söz konusu olduğunda dikkate alınması gereken çok şey vardır. Onları almadan önce tamamen hazırlıklı olmanız ve sizle geçireceği ilk gün ve gecesinde ona nasıl yaklaşacağınızı ve onu neyle besleyeceğinizi bilmeniz gerekir.



İlk haftada rutinleri oluşturmaya başlamak ve onu veterinere götürüp sosyalleşmeye başlamasını sağlamak en iyisidir. Ayrıca yavru kedinizi arkadaşlar, aile, çocuklar ve diğer evcil hayvanlarla nasıl tanıştıracağınızı bilmek önemlidir. Bunun yanı sıra aşılandıktan sonra açık havadaki ilk maceralarının nasıl yönetileceğinin bilinmesi de gerekir.