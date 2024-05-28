Yavru kedinizi sahiplenme ve sizinle ilk haftası
Yeni bir yavru kedi sahiplenme süreci heyecan vericidir, ancak yavru için evinden, annesinden ve kardeşlerinden ayrıldığı büyük bir değişimdir. Yavru kedinizin yanınıza yerleşmesine yardımcı olmak için aklınızda bulundurmanız gereken bazı şeyleri sizin için bir araya getirdik.
Yavru kedinize bakmak için bilmeniz gerekenler
Yeni bir yavru kediyi karşılama söz konusu olduğunda dikkate alınması gereken çok şey vardır. Onları almadan önce tamamen hazırlıklı olmanız ve sizle geçireceği ilk gün ve gecesinde ona nasıl yaklaşacağınızı ve onu neyle besleyeceğinizi bilmeniz gerekir.
İlk haftada rutinleri oluşturmaya başlamak ve onu veterinere götürüp sosyalleşmeye başlamasını sağlamak en iyisidir. Ayrıca yavru kedinizi arkadaşlar, aile, çocuklar ve diğer evcil hayvanlarla nasıl tanıştıracağınızı bilmek önemlidir. Bunun yanı sıra aşılandıktan sonra açık havadaki ilk maceralarının nasıl yönetileceğinin bilinmesi de gerekir.
Yavru kedinizi sahiplenmeye hazır mısınız?
Yavru kedinizi sahiplenmeden önce tamamen hazırlanmış olmanız çok önemlidir. Evinizi yavru kediye uygun hale getirdiğinizden emin olun ve içinde yatak, mama kabı, su kabı, kum kabı ve oyuncak dahil ihtiyaç duyabileceği her şeyin bulunduğu bir oda hazırlayın.
Yavru kedinizi taşımak için bir kedi kutusu ve önceki sahibin kullandığı mamadan bir miktar almanız gerekecektir. Ayrıca güveneceğiniz bir veteriner bulmanız ve yavruyu aldıktan birkaç gün sonra tam sağlık muayenesi randevusu almak da iyi bir fikirdir.
Evinizi yavru kedi için hazır hale getirdiğinizden ve yavru kedinin yaşayacağı odayı hazırladığınızdan emin olun. Ayrıca yolculuk için de bir kedi kutusuna ihtiyacınız olacak. Ayrıca, evinize taşındıktan sonraki birkaç gün içinde tam sağlık muayenesi rezervasyonu yaptırabilmeniz için veteriner hekimi önceden bulmak en iyisidir.
Bir yavru kediyi sekiz haftalık olana kadar asla sahiplenmemelisiniz. Bazı üreticiler yavruları 12 haftalık olana kadar anne ve kardeşleriyle tutabilir. Bu aşamada sütten kesilmeleri ve diğer kedilerle etkileşime girmeleri için gereken temel sosyal becerileri öğrenmiş olmaları gerekir. Sekiz ila 16 hafta arasındaki dönem ayrıca evdeki konumlarını da anlamaya başladıkları dönemdir, yani size alışmalarını sağlamak için iyi bir zamandır.
Yavru kedinizi, evde onunla geçirebileceğiniz ve misafirinizin gelmeyeceği birkaç sessiz gününüz olduğu bir zamanda eve almanız idealdir. Gece vaktinden önce evinize alışmaya zamanı olması için yavruyu sabah almaya çalışın.
Yavru kedinizin ne yediğini sorun, beslenme rutini ve kum kabı düzeni hakkında bilgi edinin. Veteriner hekime gidip gitmediğini ve herhangi bir aşı veya kurt tedavisi olup olmadığını ve kimlik çipine sahip olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca en sevdiği oyuncakları sorun.
Mümkünse, onu almadan önceki birkaç gün boyunca yavru kedinizin yanına oyuncak ve battaniye bırakın, böylece tanıdık koku, yolculuk sırasında ve eve geldiğinde onu rahatlatır.
Nasıl seyahat ettiğiniz fark etmeksizin, bir kedi kutusu almak çok önemlidir çünkü bir yavru kediyi arabada serbest halde taşımak tehlikelidir ve yürüyorsanız veya toplu taşıma araçlarına biniyorsanız kaçabilirler.
Tamamen büyüdüklerinde yavru kedinizin sığacağı bir kutu seçin ve konfor için bir battaniye ekleyin. Karartılmış bir taşıyıcı, yavru kedinizin koruma altında hissetmesine yardımcı olacaktır. Ve yolculuk sırasında oluşabilecek kazaları göz önüne alarak kağıt havlu ve yedek battaniye almayı unutmayın. Yavru kedinizi rahatlatmak için bu yolculuklar sırasında taşıma çantasını kendinize yakın tutun.
Arabayla yolculuk edecekseniz yavru kedinizi ürkütmemek için aracı sakin ve yavaş bir şekilde sürün. Kaymaması için kedinin kutusunu sabitleyin ya da başka bir yolcunun sabit tutmasını sağlayın.
Yavru kedinizin güvende hissetmesine yardımcı olmak için kutu üzerine hafif bir battaniye örtün ve kutunun içine yavrunun tanıdığı bir kokuya sahip oyuncak ya da battaniyeler koyun. Yolculuk sırasında kutuda tutmak en güvenli yöntemdir ancak yumuşak bir ses tonuyla konuşarak yavrunun sakinleşmesini sağlayabilirsiniz.
Yavru kedinizin sizinle ilk günü
Yavru kediler yeni ortamlara girdiğinde çok hassas olur. Bu yüzden yeni bireyin eve ilk gelişinde dikkatli olmak çok önemlidir. Bu önemli ipuçlarını izleyerek yavru kedinizin daha az rahatsızlık duymasını sağlayabilirsiniz.
Evinizi sakin tutun
Evinizdeki yeni görüntü, ses ve kokular; anneden ayrılmanın etkisiyle birlikte yavru kedinizin strese girmesine neden olabilir. Bu yüzden evinizi son derece sakin ve sessiz tutmaya özen göstermeniz gerekir.
Yavru kedinizin keşfetmesine izin verin
Eve geldiğinizde kedi kutusunu yavru kedi için hazırladığınız bir odaya koyun ve kapıyı açın. Kendi istedikleri zamanlarda keşfetmek için dışarı çıkmalarına izin verin ve onlara hemen sarılma isteğine direnin.
Yavru kedinize yatağını gösterme
Yavru kediniz odasını keşfettikten sonra, kestirmeye hazır olabilir, bu yüzden onunla oynamaya çalışmak yerine ona yatağını gösterin. Kum kabının da nerede bulunduğunu bildiğinden emin olun.
Yavru kedinize göz kulak olun
Yavru kediniz ilk başta çekingen olabilir ancak ilerleyen zamanlarda daha fazlasını keşfetmek isteyecektir. Evinizin yavru kedi için hazır hale getirilmesi, bu keşif sürecinden siz onu izlerken geçmesine olanak verir. Veya kedinizi ilk birkaç hafta boyunca pencereli ve çok fazla sosyal temasın olduğu kendi odasında güvende tutun.
Yakınında kalın
Yavru kediniz dört aylık oluncaya kadar, gün boyunca uzun süre yalnız bırakılmamalıdır. Saat başı beş dakikalığına yanından ayrılarak ve bu süreyi yavaş yavaş uzatarak onu yalnız kalmaya alıştırın. Bazı ırklarda, birbirlerine arkadaşlık yapmaları için iki yavru kedi sahiplenmek faydalı olabilir.
Alan tanıyın
Kedilerin beslenme, dinlenme ve temizlenme (tuvalete gitme) ve oyun alanlarının ayrı bir şekilde düzenlenmesi gerekir. Yavru kedinizin alanı kullanma şeklini izleyerek rahat hissetmesini sağlayacak değişiklikler yapın. Mesela yatağını daha yükseğe alabilir ya da kum kabını yiyecekten uzağa koyabilirsiniz.
Yavru kedinizin sizinle ilk gecesi
Yavru kediler genellikle ilk gecelerinde çok rahatsız olur ve sonraki iki veya üç gece de ağlamaları normaldir. Yavru kedinizin ortama alışmasına yardımcı olacak bazı ipuçlarını burada bulabilirsiniz.
Uyku için güvenli bir yer sağlayın
Yavru kedinizin yatağını bir battaniyeyle birlikte rahat, sessiz bir yere koyun ve su, mama ve kum kabına erişebildiklerinden emin olun. Işığı söndürmek yavru kedinizin uyku düzeninizi oluşturmanıza yardımcı olacaktır, ancak ilk gece çevresine uyum sağlarken bir gece ışığını açık bırakmak isteyebilirsiniz.
Sağlık ve sıhhatleri için yavru kedilerin gevşeyip kendilerini güvende hissedebilecekleri sessiz bir yerde bolca uyumaya ihtiyaçları vardır. Yavru kediniz günün yaklaşık 20 saati uyuyabilir ve yetişkin bir kedi olduğunda halen daha 18 saat kadar uyumaya ihtiyaç duyabilir.
En iyi yavru kedi maması ve beslenme alışkanlıkları
Yavru kedinizi ilk kez beslediğiniz an, sizinle çıktıkları yolculuktaki en önemli adımlardan biridir. Neye ihtiyaç duyduğunu anlamanız, sürecin iyi geçmesini sağlayacaktır.
İlk başta aynı diyete sadık kalın
Yavru kedinizin diyetindeki ani değişiklikler mide rahatsızlıklarına ve strese neden olabilir. Bu yüzden ilk haftada yavru kediye önceki sahibiyle aynı mamayı aynı beslenme rutiniyle verin. Daha sonra isterseniz farklı bir rutine yavaş yavaş geçebilir ve yavru kediye yaşına uygun bir mama verebilirsiniz.
Sessizce yiyebileceği bir yer sağlayın
Bu, yavru kedinizin sizin ve diğer evcil hayvanlarınızın yemek yediği yerden uzakta, güvende hissedeceği bir yer olmalıdır. Kediler, kum kabının yakınında yemeyi sevmezler ve her zaman taze içme suyuna ihtiyaç duyarlar. Kontaminasyonu önlemek için su kaplarını mamalarından uzak tutmak önemlidir.
Yavru kedinize süt veya yemek artıkları vermeyin
Sütten kesildikten sonra yavru kedi, sütün içindeki şekeri sindirme yeteneğini kaybeder ve inek sütü onları ishal yapabilir. Kendi yemeklerinizin artıklarını verirseniz yemek için yalvarmaya başlayabilir, hastalanabilir veya yanlış yemeklerden çok fazla yedikleri için fazla kilolu olabilirler.
Yavru kedinizin iştahının azalmasına karşı sabırlı olun
Yeni bir eve taşınmanın stresi, yavru kedinizin ilk başlarda çok fazla mama yememesi anlamına gelebilir, ancak yerleştikten sonra iştahları geri dönmelidir. Ayrıca, kedilerin doğal olarak tek seferde büyük miktarlarda mama yemediğini unutmayın, günde birkaç kez küçük miktarlarda mama yerler. Yavru kedinizin yeme alışkanlıkları konusunda endişeleriniz varsa veteriner hekiminize danışın.
Yavru kedi beslenmesi ve beslemesi hakkında bilgi edinin
Yavru kedinizin diyeti, gelişimlerinin her aşamasında ihtiyaç duydukları tüm besin maddelerini içermelidir. Bu nedenle, verdiğiniz mamaları ve porsiyonları kediniz büyüdükçe buna göre değiştirmeniz gerekir.
Yavru kedinizin diyetinin güvenli bir şekilde değiştirilmesi
Yavru kedilerin sindirim sistemi çok hassastır ve ani değişikliklerle rahatsızlanabilir. Yavru kedinizin mamasını değiştirmeye hazır olduğunuzda, geçiş sürecini dikkatli ve yavaş bir şekilde yapmanız sindirim sorunlarını önleme açısından çok önemlidir. Yavru kedinizin diyetini güvenli bir şekilde değiştirme kılavuzumuzu inceleyin.
Yavru kedinizi veteriner hekime götürme
Yavru kediniz yanınıza yerleştikten birkaç gün sonra veteriner hekime götürülmelidir. Veteriner hekiminiz genel bir muayene yapmanın yanı sıra aşılama programı belirleyip size parazit giderme, beslenme ve diğer konularda tavsiyelerde bulunabilir.
Arabada seyahat
Yavru kedinizin veteriner ziyaretleri için arabada seyahat etmesi gerekebilir, bu yüzden alışmaları önemlidir. Onları bir arabayla almadıysanız, ilk haftalarında bir araba yolculuğuna çıkarmak uygun olacaktır. Kedi sepetinde kalırken rahat hissettiklerinden emin olun, ardından motoru çalıştırmadan onları aracın içine koyun. Yerleştikten sonra, onları motora ve harekete alıştırmaya başlayın.
Kedi sepeti kullanın
Yavru kedinizi bir kedi sepetiyle almak her zaman en güvenli tercihtir. Eğer bunu yapmadıysanız, onları kedi sepetiyle çok geçmeden tanıştırmak önemlidir; böylece veteriner ziyaretleri sırasında rahat olurlar. Hatta yavru kedinizi sepeti güvenli bir uyku yeri olarak kullanmaya teşvik etmek isteyebilirsiniz.
Yavru kedinizi sosyalleştirme hakkında bilgi edinme
Yavru kedinizin güven kazanmasını ve çevresine alışmasını sağlama sorumluluğu size aittir. Yavruyu aşamalı olarak yeni deneyimlerle tanıştırarak ve nazikçe cesaretlendirerek yavru kedinizi sosyalleştirmeye yardımcı olabilirsiniz.
Yeni seslerle tanıştırın
Sesler yavru kedileri ürkütebilir ve tedirgin edebilir, bu nedenle onları yeni seslerle yatıştırarak tanıştırmaya devam edin. Buna çamaşır makinesi, müzik veya saç kurutma makinesi gibi sesler dahildir. Yeni sesleri yalnızca yavru kediniz rahat göründüğü müddetçe tanıttığınızdan emin olun.
Yavru kedinizin keşfetmesine yardımcı olun
Yavru kedinizin çeşitli arazilerle başa çıkması gerekecektir. Onlara merdivenler, iç mekan tırmanma ağacı ve bir dizi yüzeyi dikkatlice tanıtarak alışmalarına yardımcı olabilirsiniz.
Yavru kedinizi insan dokunuşuna alıştırın
Veteriner hekiminiz yavru kedinizi kapsamlı bir şekilde muayene etmek isteyecektir. Bunun onları rahatsız etmesinden kaçınmak için, yavru kedinizi ele alınıp vücutlarının her yerine dokunulmasına nazikçe alıştırmak en iyisidir.
Yavru kedinizle oynayın
Yavru kedinizi avlanma, zıplama ve pati atma gibi doğal davranışlar sergilemeye yavaş yavaş teşvik eden oyunlar oynayarak vakit geçirin.
Yavru kedileri sosyalleştirme
İstenmeyen davranışlardan kaçınmak ve özgüvenli, sakin yetişkin kediler haline gelmelerine yardımcı olmak için sosyalleştirme mümkün olduğunca erken başlamalıdır. Yavru kedinizi nasıl sosyalleştirebileceğinizi öğrenin.
Yavru kedinizin ilk veteriner hekim ziyareti
Yavru kedinizi, sizinle birkaç gün geçirip alıştıktan sonra genel bir sağlık muayenesi için veteriner hekiminize götürmeniz gerçekten önemlidir. İyi hazırlanarak, bunun yavru kediniz için olumlu bir olay olmasını sağlayabilirsiniz. Ve onlara bakmak hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatını yakalayabilirsiniz.İlk veteriner hekim ziyareti
Yavru kedileriniz yeni bir eve taşınmaları nedeniyle huzursuz hissedebilirler, ancak sakin kalmalarına yardımcı olabilirsiniz. Daima yavaş ve nazik hareket edin ve elinize çok dikkatli bir şekilde alın. Yumuşak bir ses kullanın ve aşamalı olarak yeni yerler, sesler ve kokuları tanıtırken bolca güvence verin. Başlangıçta ziyaretçi sayısını minimumda tuttuğunuzdan emin olun.
Yavru kedinizi çocuklarla, evcil hayvanlarla ve diğer yetişkinlerle tanıştırma
Yavru kediler diğer hayvan ve insanlarla karşılaştığında kolayca bunalabileceği veya korkabileceğinden, tanıştırmaların doğru şekilde yapılması çok önemlidir.Yavru kedinizi tanıştırma
Yavru kedinizin gündüz rutini
Yavru kedinizin sizinle geçireceği ilk birkaç gün ve hafta, ailenize nasıl uyum sağlayacağını ve mutlu, sosyal bir kedi olarak büyüyüp büyümeyeceğini etkileyecektir. İşte yavru kedinize mümkün olan en iyi başlangıcı sağlayacak rutinler oluşturmanın bazı yolları.
Kum kabı kullanma
Birçok yavru kedi, kum kabını kullanmayı annesini izleyerek öğrenir. Yavru kedinizin ev eğitimi yoksa, yavruyu kum kabına koyun ve ön bacaklarından biriyle kumu kazıyın. Bunu her öğünden ve uyandıktan sonra yapın. Kum kabını sessiz, her zaman erişilebilir, mama ve su kaplarından uzak bir yere koyduğunuzdan emin olun.
Besleme
İlk hafta boyunca kedinizin önceki sahibiyle aynı rutini izleyin. Sonrasında kendi rutininize kademeli olarak geçiş yapabilirsiniz. Üç temel seçenek vardır:
- Kedinizin günlük kuru mama porsiyonunu koyun ve istedikleri gibi atıştırmasına izin verin.
- Günde birkaç kez küçük öğünlerle besleyin.
- Atıştırma için küçük bir kuru mama porsiyonuyla birlikte belirli saatlerde yaş mamayla besleyin.
Hangi yöntemi seçerseniz seçin, kedinizin beklentilerinin şekillenmesi için aynı yöntemi uygulamaya devam etmeniz gerekir.
Oynama
Ailedeki herkesin yavru kedinizle oynayarak ve bağ kurarak zaman geçirdiğinden emin olun. Oyun alanı, bölgelerindeki en önemli alandır ve koşma, tırmanma ve saklanma ihtiyacı için uygun bir yere ihtiyaç duyarlar. Kediler özellikle yüksekte olmayı sever, bu yüzden tırmanabilecekleri yeterli alan yoksa kedi ağacı satın almaya değerdir.
Davranış ve eğitim
Yavru kedinize karşı her zaman nazik olmak önemlidir, ancak sınırları anlamaları gerekir. Çöpleri kazmak gibi kabul edilemez bir davranışa gösterilecek en iyi tepkilerden biri, bir oyuncakla dikkatini dağıtmak ve basit bir komutu tekrarlamaktır.
Egzersiz
Kedilerin en çok aktif olduğu saatlerden biri alacakaranlıktır. Yavru kediniz bu saatlerde sizinle oyun oynamaktan hoşlanır ve böylece uyku saatinde yorgun olmasını sağlayabilirsiniz. Kedilerin aktif olduğu bir diğer saat şafak vaktidir. Erken uyanma alışkanlığınız yoksa yavru kediyi sabah erken saatlerde eğlendirmek için yavaş yeme mama kaplarını deneyin.
Yatak konumu
Yavru kedinizin yatağını yetişkinlik boyunca kullanmayı planladığınız yere koyun, çünkü bir yerde uyumaya başladıktan sonra konumu değiştirmek kolay olmayacaktır. Yavru kedinizin yatağının sessiz bir yerde olması gerekse de, sizi izlemekten zevk alacakları için yaşam alanınıza oldukça yakın olması en iyisidir.
Tutarlılık
Yavru kedinizin kum kabına, taze suya, mamaya, sevdiği bir oyuncak ve battaniye gibi ihtiyaç duyabileceği her şeye erişebildiğinden emin olun. Ardından, yatma zamanının geldiğini göstermek için ışıkları kapatma veya kısma gibi bir sinyal kullanın. İlk birkaç gece ağlayabilirler. Ancak sizin sabah geri döneceğinizi kısa süre içinde öğrenir ve rutin ile güvende hissederler.
Yaklaşık olarak dördüncü ayında takviye aşıları yapılan yavru kediler sizin gözetiminizde dışarı çıkabilir. Ancak altı aylık olana kadar tek başlarına dışarı çıkmaya hazır olmazlar.
Tüm aşılarını yaptırmaya ek olarak şunlardan da emin olun:
- Tanınabilmeleri için mikroçip veya kimlik etiketli, iyi oturan bir tasma takın.
- Bahçenizi yavru kediler için güvenli hale getirin.
- Yavru kediyi tekrar içeri girmeye ikna ederken kullanmak için en sevdikleri şeyleri öğrenin.
Yavru kedinizin gözetimsiz şekilde dışarı çıkmasına izin vermeden önce istenmeyen yavruları önlemek için kısırlaştırılması da gerekir.
Yavru kedinizin dışarıda yapacağı ilk gezinti göz korkutucu olabilir. Ancak olumlu bir deneyim sağlamaya yardımcı olacak bazı yollar vardır:
- Sessiz bir zamanı tercih ederek çocukları ve diğer evcil hayvanları uzak tutun.
- Dışarı yemekten önce çıkın. Bu sayede yavru kediyi mama kullanarak içeri sokmanız daha kolay olur.
- Kaybolmaması için keşfe çıkan yavru kedinizle birlikte yürüyün.
- Eve nasıl girileceğini görebilmesi için kapıyı açık bırakın.
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