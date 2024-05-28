Yavru kedinizin kedi kumu kabını kullanmamasının birkaç nedeni olabilir. Öncelikle, kabın uygun bir konumda, mama kaselerinden yeterince uzakta ve kolay erişilebilir ancak kedinizin rahatsız edilmeyeceği gizli bir yerde olup olmadığını düşünün. Yavru kediniz kabı başka bir kedi ile paylaşıyorsa stresli veya korkmuş hissedecktir. Bu durum yavru kedinizin kabı kullanmamasına neden olabilir. Evde kedi başına en az bir kap ve bir tane de yedek kap bulundurmanız önerilir.



Isırmada olduğu gibi, yavru kediniz endişe veya rutininin bozulması nedeniyle kedi kumu kabından kaçınıyor olabilir. Son zamanlarda yavru kedinizin rutininde veya sosyal durumunda bir değişiklik olup olmadığını düşünün.



Olası tüm nedenleri elediyseniz, bu durum bir hastalık belirtisi olabilir. Yavru kedinizin sağlığı veya davranışları ile ilgili şüpheleriniz varsa, veteriner hekiminize danışmanız önemlidir.