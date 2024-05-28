Yavru kedinizin davranışlarını anlama
Yavru kediler konuşamaz ancak sizinle birkaç şekilde iletişim kurarlar. Vücut dillerini okumak ve çıkardıkları sesleri dinlemek, neye ihtiyaçları olduğu konusunda size çok şey söyleyebilir.
Yavru kedinizin vücut dili
Yavru kediniz, ruh halini belli etmek için vücut dilini kullanarak size bir dizi davranışsal ipucu verir. Davranışlardaki her değişikliği anlayarak, yavru kedinize alan, oyun süresi veya yiyecek gibi ihtiyaç duyduğu herhangi bir şeyi sağlamayı öğrenebilirsiniz.
Sakin
İlgili
Rahat
Endişe
Korkulu
Davranışları yönetme
Yavru kedilerin davranışları başkalarından çok etkilenir. Yavru kediniz ilk haftalarında ve aylarında, kardeşlerinden ve annesinden birtakım davranışlar edinecektir. Evinize geldiğinde, sergilediği olumlu davranışları pekiştirmek ve olumsuz davranışları en aza indirmek size bağlıdır.
İyi davranışları teşvik etme
Olumlu davranışları uygulama konusunda anahtar kelime tutarlılıktır. Yavru kedinizin evdeki diğer kişilerden karışık sinyaller alması kafa karışıklığına neden olur ve sıklıkla istenmeyen davranışlar edinmesine yol açabilir.
Davranışları pekiştirme
Bir diğer önemli not, olumlu davranışlara odaklanmaktır. Yavru kediniz çoğunlukla belirli eylemler (kendilerinin veya başkalarının) ve sonuç arasında bir bağlantı kurarak öğrenir. Örneğin yavru kediniz yüksek seslerden veya eve yeni gelenlerden kaçıyorsa, kedinizi elinize alarak veya ona sarılarak endişelerini pekiştirmekten kaçının. Bunun yerine, özel bir çaba harcadığınızı belli etmeden, onu saklandığı yerden çıkması için cesaretlendirmek adına herhangi bir oyuncakla meşgul edin. Bu şekilde, yavru kediniz rahatsızlık duymak için bir neden olmadığını anlamaya başlayacak ve gelecekte bu durumlara karşı daha rahat olacaktır.
Yavru kedilerde istenmeyen davranışlara ne sebep olur?
Kedilerin alışkanlıkları vardır ve özellikle yerleşik bir rutinden hoşlanırlar. Mobilyaları tırmalama, ısırma veya kedi tuvaletini kullanmayı reddetme gibi davranışlar, genellikle yavru kedinizin huzursuz veya stresli olduğuna dair işaretler olabilir. Ona destek olmaya devam ederken, yıkıcı davranışlarda bir artış fark ederseniz de bunun gizli bir nedeni olup olmadığını düşünün.
Yavru kedinizin bakım alışkanlıkları
Kediler temiz olmalarıyla tanınır ve yavru kediler de farklı değildir. Bununla birlikte, kendi kendini yalama yalnızca gevşek tüyleri ve kirleri temizlemekle ilgili değildir. Bu eylem, evcil hayvanınız için duygusal bir işlev de sağlar.
Yavru kedilerin kendilerini yalama yöntemi ve nedeni
Kendi kişisel hijyenlerini desteklemenin yanı sıra, kendi kendini yalama yavru kediler ve kediler için stresten kurtulmanın bir yoludur. Örneğin, yavru kedinizin pencereden dışarı bakarken kendini daha sık yaladığını fark edebilirsiniz. Bu, dışarı çıkamayan kedilerin çoğu zaman fazla enerjiyi dağıtmalarının bir yoludur.
Kendini yalama hangi noktada aşırı kabul edilir?
Kendi kendini yalama aşırı olursa, yavru kedinizin vücudunda çıplaklaşan noktalara veya deri tahrişlerine neden olabilir. Ciddi durumlarda yavru kediniz kendini çiğnemeye bile başlayabilir. Bu eylemler, stresli bir olay veya tanıdık olmayan bir ortamın neden olduğu endişelerin göstergesi olabilir veya hipertiroidizm gibi altta yatan bir sağlık sorununa işaret edebilir. Yavru kedinizin kendini aşırı yaladığını fark ederseniz, bir veteriner hekime başvurmanız önemlidir.
Kedi davranışının evrimi
Evcil kedi, en son evrimleşen kedi türlerinden biridir. Köpekler veya büyükbaş hayvanlar gibi diğer bazı evcil türlerin aksine, kediler insanlar karşısında yüksek derecede bağımsızlık sahibidir. Dolayısıyla, kediler ve sahipleri arasındaki ilişki çoğunlukla karşılıklı faydaya dayanmaktadır.
Evcilleştirmeye ve farklı türlerde benzersiz özellikler üretmek için seçilime rağmen, kedilerin çoğu vahşi atalarının fiziksel ve davranışsal bazı özelliklerini korumuştur. Afrika Yaban Kedisi ve diğer vahşi kedilerle (büyük veya küçük) birçok bakımdan neredeyse aynı kalırlar.
Yavru kedi davranışlarının anlamı
Yavru kedinizin davranışları alışılmadık gelebilir ancak bu davranışların genellikle bir nedeni vardır. Aşağıda yavru kedinizin davranışlarına dair bazı açıklamalar bulabilirsiniz.
Yavru kediniz, ilk aylarında, tırnaklarının dış kabukları çıksın ve uzayabilsinler diye tırmalamaya eğilimli olabilir. Ayrıca tırmalama, yavru kedinizin kendi bölgesini işaretlemek için de kullandığı doğal bir yöntemdir. Mobilyalarınızı tırmalamalarını engellemek için, tırmalama direği veya matı gibi uygun alternatifler edinin. Kediler bölgelerini işaretlemek için tırmaladığından, tırmalama direkleri veya pedlerini genellikle tırmaladıkları alanlara koymak önemlidir.
Evcil hayvan sahiplerinin yaptığı yaygın bir hata, yavru kedilerini elleriyle oynatmalarıdır. Bunu yapmak, yavru kedinizin elinizi kıstırmasına, ısırmasına veya tırmalamasına izin verildiği fikrini bilmeden pekiştirebilir. Bu davranıştan vazgeçirmenin en iyi yolu, yavru kedinize oynarken alternatif oyuncaklar sunmaktır.
Isırmanın başka bir nedeni, yerleşik rutindeki bir farklılıktan olabilir. Uyku ya da yemek yeme yerini değiştirme, aileye yeni üyelerin katılması veya evden taşınma yavru kedinizin endişelenmesine neden olabilir. Dikkatli davranılmazsa, bu değişiklikler ısırma alışkanlığının oluşmasına neden olabilir.
Yavru kedinizin kedi kumu kabını kullanmamasının birkaç nedeni olabilir. Öncelikle, kabın uygun bir konumda, mama kaselerinden yeterince uzakta ve kolay erişilebilir ancak kedinizin rahatsız edilmeyeceği gizli bir yerde olup olmadığını düşünün. Yavru kediniz kabı başka bir kedi ile paylaşıyorsa stresli veya korkmuş hissedecktir. Bu durum yavru kedinizin kabı kullanmamasına neden olabilir. Evde kedi başına en az bir kap ve bir tane de yedek kap bulundurmanız önerilir.
Isırmada olduğu gibi, yavru kediniz endişe veya rutininin bozulması nedeniyle kedi kumu kabından kaçınıyor olabilir. Son zamanlarda yavru kedinizin rutininde veya sosyal durumunda bir değişiklik olup olmadığını düşünün.
Olası tüm nedenleri elediyseniz, bu durum bir hastalık belirtisi olabilir. Yavru kedinizin sağlığı veya davranışları ile ilgili şüpheleriniz varsa, veteriner hekiminize danışmanız önemlidir.
Yavru kedinizin çıkardığı sesler bağlamına, tonuna veya uzunluğuna bağlı olarak bir dizi farklı anlama gelebilir. Miyavlama, yavru kedinizin aç olduğunu, oyun oynamak istediğini gösterebilir veya basit bir selamlama işlevi görebilir. Yavru kedinizin çıkardığı sesleri ve vücut dilini anlamak, size devam eden ve tatmin edici bir ilişki için harika bir temel sunacaktır. Yavru kedinizin sosyal ipuçlarını tanıma hakkında yukarıdan daha fazla bilgi edinebilirsiniz
Yavru kedi bakımı
Tüylerini fırçalayarak, banyo yaptırarak ya da diş ve tırnaklarına bakım yaparak yavru kedinizin hijyen ve bakım ihtiyaçlarını nasıl karşılayabileceğinizi öğrenin.
Yavru kedinizin sağlığı
Yavru kedinizin davranışlarına dikkat etmek ve herhangi bir anormalliği fark etmek kedinizin sağlığındaki değişiklikleri anlamanıza yardımcı olur. Yavru kedinizin sağlığı ve veteriner hekim ziyaretleri ile ilgili daha fazla bilgi edinin.
Yavru Kedi Ürünlerimiz
Royal Canin yavru kedi beslenmesi, yaşamın ilk yılında yavru kedinin gereksinimleri için gerekli tüm besinleri sağlayarak büyüme ve gelişimi destekler.