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British Shorthair yavru kedi beyaz bir arka plan üzerinde, siyah beyaz

Yavru kedinizin davranışlarını anlama

Yavru kediler konuşamaz ancak sizinle birkaç şekilde iletişim kurarlar. Vücut dillerini okumak ve çıkardıkları sesleri dinlemek, neye ihtiyaçları olduğu konusunda size çok şey söyleyebilir.

Maine Coon yavru kediler oturma odasında zıplıyor

Yavru kedinizin vücut dili

Yavru kediniz, ruh halini belli etmek için vücut dilini kullanarak size bir dizi davranışsal ipucu verir. Davranışlardaki her değişikliği anlayarak, yavru kedinize alan, oyun süresi veya yiyecek gibi ihtiyaç duyduğu herhangi bir şeyi sağlamayı öğrenebilirsiniz.

Sakin

Sakin duruş, yavru kedinizin nötr duruşudur ve diğer vücut dili örnekleri bunun üzerine kurulur. Küçük değişiklikleri bile tanıyabilmek için, yavru kedinizin arkadaş canlısı olduğunda nasıl davrandığını bilmeniz önemlidir.

İlgili

Yavru kediniz bir şeyle ilgileniyorsa, bunu vücut diliyle belli edecektir. Bu durum, yalnızca olumsuz bir şeye verilen bir tepki değildir ve yalnızca yavru kedinizin belirli öğelere/durumlara odaklandığını gösterir. Yavru kediniz oyuncaklara ilgi gösteriyorsa, oyuncakları oyunlara dahil etmek iyi bir fikirdir. Bunu yapmak, zihinsel ve fiziksel uyaran sunarken aynı zamanda mükemmel bir bağlanma fırsatı da sağlar.

Rahat

Yavru kedinizin rahat davranışları, herhangi bir durumda kendilerini rahat, yerleşik veya güvende hissettiğine dair harika bir göstergedir.

Endişe

Yavru kedinizdeki endişe veya sıkıntı belirtilerini tanımanız önemlidir. Endişeli görünüyorsa, tetikleyiciyi ortadan kaldırmayı denemeli ve yavru kedinize alan tanımalısınız. Yavru kedinizin kendini herhangi bir durumdan kurtarabildiğinden ve sakinleşmek için daha yüksek alanlara erişebildiğinden emin olun.

Korkulu

Korkuyorsa, yavru kedinizin sergileyebileceği birkaç vücut dili ipucu vardır. Korkulu bir kediye işaret eden bir duruş, kemerli sırt ve kabarık kuyruktur. Genelde bu davranışın amacı, potansiyel bir düşmanla karşılaşmaları halinde onları caydırabilmek için kendilerini mümkün olduğunca büyük ve etkileyici kılmaktır. Endişeli kedilerde olduğu gibi, yavru kedinizin sakinleşmesine izin vermek için olası tetikleyicileri ortadan kaldırmak önemlidir.

Davranışları yönetme

Yavru kedilerin davranışları başkalarından çok etkilenir. Yavru kediniz ilk haftalarında ve aylarında, kardeşlerinden ve annesinden birtakım davranışlar edinecektir. Evinize geldiğinde, sergilediği olumlu davranışları pekiştirmek ve olumsuz davranışları en aza indirmek size bağlıdır.

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İyi davranışları teşvik etme

Olumlu davranışları uygulama konusunda anahtar kelime tutarlılıktır. Yavru kedinizin evdeki diğer kişilerden karışık sinyaller alması kafa karışıklığına neden olur ve sıklıkla istenmeyen davranışlar edinmesine yol açabilir.

Bengal yavru kedi gri bir battaniyenin üzerinde oturuyor ve sahibi tarafından seviliyor
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Davranışları pekiştirme

Bir diğer önemli not, olumlu davranışlara odaklanmaktır. Yavru kediniz çoğunlukla belirli eylemler (kendilerinin veya başkalarının) ve sonuç arasında bir bağlantı kurarak öğrenir. Örneğin yavru kediniz yüksek seslerden veya eve yeni gelenlerden kaçıyorsa, kedinizi elinize alarak veya ona sarılarak endişelerini pekiştirmekten kaçının. Bunun yerine, özel bir çaba harcadığınızı belli etmeden, onu saklandığı yerden çıkması için cesaretlendirmek adına herhangi bir oyuncakla meşgul edin. Bu şekilde, yavru kediniz rahatsızlık duymak için bir neden olmadığını anlamaya başlayacak ve gelecekte bu durumlara karşı daha rahat olacaktır.

Yavru kedi içeride ahşap bir zeminde oturuyor ve kırmızı bir topla oynuyor
Maine Coon yavru kedi kanepenin arkasında uyanıyor

Yavru kedilerde istenmeyen davranışlara ne sebep olur?

Kedilerin alışkanlıkları vardır ve özellikle yerleşik bir rutinden hoşlanırlar. Mobilyaları tırmalama, ısırma veya kedi tuvaletini kullanmayı reddetme gibi davranışlar, genellikle yavru kedinizin huzursuz veya stresli olduğuna dair işaretler olabilir. Ona destek olmaya devam ederken, yıkıcı davranışlarda bir artış fark ederseniz de bunun gizli bir nedeni olup olmadığını düşünün.

Yavru kedinizin bakım alışkanlıkları

Kediler temiz olmalarıyla tanınır ve yavru kediler de farklı değildir. Bununla birlikte, kendi kendini yalama yalnızca gevşek tüyleri ve kirleri temizlemekle ilgili değildir. Bu eylem, evcil hayvanınız için duygusal bir işlev de sağlar.

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Yavru kedilerin kendilerini yalama yöntemi ve nedeni

Kendi kişisel hijyenlerini desteklemenin yanı sıra, kendi kendini yalama yavru kediler ve kediler için stresten kurtulmanın bir yoludur. Örneğin, yavru kedinizin pencereden dışarı bakarken kendini daha sık yaladığını fark edebilirsiniz. Bu, dışarı çıkamayan kedilerin çoğu zaman fazla enerjiyi dağıtmalarının bir yoludur.

Yavru kedi gri bir battaniyenin üzerinde uzanmış patisini yalıyor
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Kendini yalama hangi noktada aşırı kabul edilir?

Kendi kendini yalama aşırı olursa, yavru kedinizin vücudunda çıplaklaşan noktalara veya deri tahrişlerine neden olabilir. Ciddi durumlarda yavru kediniz kendini çiğnemeye bile başlayabilir. Bu eylemler, stresli bir olay veya tanıdık olmayan bir ortamın neden olduğu endişelerin göstergesi olabilir veya hipertiroidizm gibi altta yatan bir sağlık sorununa işaret edebilir. Yavru kedinizin kendini aşırı yaladığını fark ederseniz, bir veteriner hekime başvurmanız önemlidir.

Ragdoll yavru kedi beyaz bir battaniyenin üzerinde uzanmış patisini yalıyor
Bengal yavru kedi içeride yürüyor

Kedi davranışının evrimi

Evcil kedi, en son evrimleşen kedi türlerinden biridir. Köpekler veya büyükbaş hayvanlar gibi diğer bazı evcil türlerin aksine, kediler insanlar karşısında yüksek derecede bağımsızlık sahibidir. Dolayısıyla, kediler ve sahipleri arasındaki ilişki çoğunlukla karşılıklı faydaya dayanmaktadır.

Evcilleştirmeye ve farklı türlerde benzersiz özellikler üretmek için seçilime rağmen, kedilerin çoğu vahşi atalarının fiziksel ve davranışsal bazı özelliklerini korumuştur. Afrika Yaban Kedisi ve diğer vahşi kedilerle (büyük veya küçük) birçok bakımdan neredeyse aynı kalırlar.

Yavru kedi davranışlarının anlamı

Yavru kedinizin davranışları alışılmadık gelebilir ancak bu davranışların genellikle bir nedeni vardır. Aşağıda yavru kedinizin davranışlarına dair bazı açıklamalar bulabilirsiniz.

British Shorthair yavru kedi kendini temizliyor, siyah beyaz

Yavru kedi bakımı

Tüylerini fırçalayarak, banyo yaptırarak ya da diş ve tırnaklarına bakım yaparak yavru kedinizin hijyen ve bakım ihtiyaçlarını nasıl karşılayabileceğinizi öğrenin.

Yavru kedinin bakımı
Norveç Orman Kedisi yavruları birlikte oturuyor, siyah beyaz

Yavru kedinizin sağlığı

Yavru kedinizin davranışlarına dikkat etmek ve herhangi bir anormalliği fark etmek kedinizin sağlığındaki değişiklikleri anlamanıza yardımcı olur. Yavru kedinizin sağlığı ve veteriner hekim ziyaretleri ile ilgili daha fazla bilgi edinin.

Yavru kedi sağlığı

Yavru Kedi Ürünlerimiz

Royal Canin yavru kedi beslenmesi, yaşamın ilk yılında yavru kedinin gereksinimleri için gerekli tüm besinleri sağlayarak büyüme ve gelişimi destekler.

Büyüme yolculuğuYavru kedi mamaları