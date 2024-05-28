Yavru kedilerin doğumdan yetişkinliğe kadar gelişimi
Yavru kedinizin yetişkinliğe kadar geçirdiği inanılmaz dönüşümü anlamanız, gelişimin her aşamasında doğru beslenme dengesini yakalamalarını sağlar.
Doğum
Doğumdan hemen sonra yavru kedilerin emmeye yönlendirilmesi gerekir. Anne bu ilk saat ve günlerde yavrulara önemli besinler aktarır ve bunlar da sağlıklı gelişimi destekler.
Doğum
Beslenme
Yavru kediler doğduklarında doğal olarak annelerine doğru sürünürler ve emmeye başlarlar. Bunu yaparken, annelerinin sütünün antikorlar açısından zengin ve bağışıklık sistemini güçlendiren bir bileşeni olan kolostrum alırlar.
Doğum
Sağlık
Doğumda yenidoğan yavru kediler iki kat risk altındadır: Plasentanın ayrılması nedeniyle farklı sürelerle oksijen eksikliğine uğrayabilirler ve uterustan çıktıktan sonra ortamdaki bakteri ve virüslerle hemen temas ederler. Yetiştiricinin neonatal sağlık üzerindeki etkileri sınırlamak için dikkatli bir şekilde hijyen önlemleri alması, doğum kutusunu uygun şekilde hazırlaması ve yavru kedilerin doğumunu izlemesi gerekir.
Doğum
Davranış
Yavru kediler kulakları ve gözleri kullanılabilir halde olmadan doğmuş olsalar da, bu erken aşamada bir dizi refleks davranışı sergilerler. Bir yavru kedi koku ve dokunma hissine güvenerek çevresinde gezinebilir. Annesine sığınarak sıcak kalabilir ve emerek besin alabilir.
Doğum
Gelişim
Yavru kedilerin doğumdaki ağırlığı annenin %2 ila %3'ü kadar olmalıdır. İlk günlerde ağırlık her gün doğum ağırlığının yaklaşık %10'u kadar artar. Erkekler genellikle daha ağırdır ve daha hızlı büyür. Yavru kediler doğduklarında kör ve sağırdır. Barınmak ve beslenmek için annelerini bulurlar.
Doğum
Çevre
Yenidoğan yavru kedilerin sıcak, temiz ve tok kalması için kesinlikle annelerinden ayrılmaması gerekir. Hipotermi riskini azaltmak için kafesin 22°C civarında tutulması ve ideal olarak %65-70 nem oranına sahip olması gerekir.
Yenidoğan
Yenidoğan yavru kediler, anne ve kardeşlerinin güvenli sıcaklığına yakın durur. Zamanlarını uyuyarak ve beslenerek geçirirler.
0 - 3 hafta
Sağlık
Sorumlu bir üreticinin, yaşamlarının ilk günlerinde yavru kedileri bir veterinere kontrol ettirmesi gerekir. Veteriner hekim, doğum kusurları veya ele alınması gereken her türlü sorun bakımından kedileri muayene edecektir. Neonatal döneminde anne ve kardeşlerden ayrılma, fiziksel ve zihinsel gelişimin zayıf olmasına ve saldırganlık sorunlarına yol açabilir. Kurt giderme tedavisi, yaşamın ilk altı ayında aylık olarak yapılmalıdır.
0 - 3 hafta
Beslenme
Bu aşamada, yavru kedi, bağışıklık sistemlerini desteklemek ve gelişimlerine yardımcı olmak için gereken temel proteinleri sağlamak üzere annesinin sütüne büyük ölçüde bağlı kalmaya devam edecektir. İlk dört haftada yavru kedi su içmeye başlayabilir, bu nedenle yakınlarda sığ bir kase bulundurulmalıdır.
0 - 3 hafta
Davranış
Bu aşamada yavru kediler günün büyük bir kısmını uyuyarak geçirir. İlk birkaç haftada zamanlarının %90'ı uykuyla geçer. Hareket ise sıcaklık ve süt için annelerine doğru emeklemekle sınırlıdır. Mırlama ve diğer sesler belirginleşir.
0 - 3 hafta
Gelişim
Yavru kediler yaklaşık beş günlükken gözlerini açmaya başlar. Göbek kordonları doğumdan yaklaşık bir hafta sonra düşer. Bu, aynı zamanda her gün 10 g ila 30 g arasında kilo almaya başladıkları zamandır.
0 - 3 hafta
Çevre
Temiz, sakin ve sıcak bir ortam ilk haftalarda çok önemlidir. Çok fazla gürültü ve dikkat dağıtıcı faktör varsa, uyku ve beslenme düzeni bozulabilir. Yavru kedinin vücut sıcaklığını 34°C'nin üstünde tutmak çok önemlidir. Yavru kedinin vücut sıcaklığı 34°C'nin altına düşerse sütü etkili bir şekilde sindiremez; vücut sıcaklığı 32°C'nin altına düştüğünde ise süt emme refleksi kaybolur ve normal beslenme durur.
Sütten Kesilme
Yavru kedilerin fiziksel gelişimi hızlanır ve sütten kesilme süreci başlar. Bu, annelerinden ve kardeşlerinden bir şeyler öğrenmeye başladıkları, hayati bir aşamadır.
4-8 hafta
Beslenme
Bir yavru kedinin süt dişleri geliştikçe sütten kesme süreci başlar. Bir süre sonra yavru kediler, annelerinin katı yiyeceklerine ilgi göstermeye başlar ve yalnızca süt içeren diyeti bırakmaya başlayabilirler. Olgunlaşmamış sindirim sistemleri, bu evrenin spesifik beslenme ihtiyaçlarını karşılayan sindirimi kolay mamaları yemelerinin önemli olduğu anlamına gelir.
4-8 hafta
Sağlık
Bu aşamada "bağışıklık eksikliği" oluşur. Bu zamanda, anne tarafından sağlanan antikorların seviyesi yavru kediyi korumak için artık yeterli olmayıp aşılamanın etkili olmasını sağlamak için çok yüksek olduğunda, yavru kedi hastalıklara karşı daha savunmasız olacaktır. Uyku, bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye yardımcı olur. Dolayısıyla, yavru kedinin uyumak için sıcak, konforlu ve sessiz bir yere sahip olması hayati önemdedir.
4-8 hafta
Davranış
Bu aşama ilerledikçe, yavru kediler kardeşleriyle daha fazla etkileşime girmeye ve birbirlerine bakım yapmaya başlarlar. Aktif olarak oynama, koşma, zıplama ve avlanma davranışları sergilemeye başlarlar. Bu aşamada görüş kabiliyetleri de tamamen olgunlaşır.
4-8 hafta
Gelişim
Dördüncü haftaya kadar koku duyusu tamamen olgunlaşır ve işitme duyusu iyi gelişir. Altıncı ve yedinci haftalara kadar yetişkin uyku düzenleri, ve motor yetenekler geliştirmeye başlarlar. Temel sosyal beceriler, diğer yavrular ile etkileşim yoluyla gelişir ve annelerinin davranışlarının gözlemlenmesiyle öğrenme sağlanır.
4-8 hafta
Çevre
Yavru kediler daha hareketli ve maceracı olduklarından dolayı çevrede "yavru kedi kontrolü" yapmanız önemlidir. Bu aynı zamanda kritik bir öğrenme aşamasıdır, dolayısıyla yavru kedilerin oyuncaklara ve başka uyaranlara ulaşabildiklerinden emin olmak çok önemlidir. Düzenli olarak sevilmek ve farklı insanlarla etkileşimde bulunmak, yetişkin olduklarında özgüvenlerini artıracaktır.
Yoğun Büyüme
Yavru kedi, dünyadaki yerini anlamaya başlar ve hayat boyu kalacak davranışlar geliştirir.
2-4 ay
Sağlık
Yaklaşık sekiz haftadan itibaren, yavru kedi temel aşılamalarına başlamak için ideal yaşta olacaktır, ikincil enjeksiyonlar üç ila beş hafta sonra yapılmalıdır. Bu, yavru kedilerin yetişkin yaşamlarında doğru korumaya sahip olmalarını sağlamak adına önemli bir süreçtir. Bir aşılama programının yapıldığından emin olmak için veteriner hekiminize danışın.
2-4 ay
Beslenme
Bazı besinler yine de sindirilemez, bu nedenle yavru kedinin mamasının gelişim evrelerine göre uyarlanmış olmasını sağlamak önemlidir. Böylece hayati önem taşıyan bu gelişim aşamasında ihtiyaç duydukları besinleri ve enerjiyi alabilirler.
2-4 ay
Davranış
Bu aşamada yavru kedinin davranışları en çok kardeşlerinden, diğer evcil hayvanlardan ve insanlardan etkilenir. Aynı zamanda ev içindeki konumlarını anlamaya başlarlar ve deneyimlerine ve eğitimlerine bağlı olarak baskın veya itaatkar davranışlar oluşturmaya başlayabilirler.
2-4 ay
Gelişim
Bu, insan ilişkilerinin gelişiminde önemli bir evredir, bu nedenle tutarlılığın sağlanması ve destek ve ilgi sunulması kilit rol oynar. Bu aşamada etkili sosyalleştirme [Sosyalleştirme bölümüne metin bağlantısı] iyi huylu ve mutlu bir kedi yetiştirmek için olmazsa olmazdır.
2-4 ay
Çevre
Yavru kediler yaklaşık 8 haftalıkken annelerinden uzaklaştırılmaya ve yeni evleri ile tanıştırılmaya başlatılabilir. Üreticiye bağlı olarak, bu 12 haftaya kadar varabilir. Evinize bir yavru kedi getiriyorsanız, yeni ortamının tamamen hazır olmasına dikkat etmeniz önemlidir. Elektrik kabloları ve prizlerin kapatılması, pencerelerin, balkonların ve merdivenlerin güvenliğinin sağlanması ve sivri veya küçük nesnelerin toplanması gerekir.
Sürdürülebilir Büyüme
Yetişkinlik yaklaşıyor ve yavru kedi yavaş yavaş tam fiziksel olgunluğa ulaşıyor.
4+ ay
Sağlık
Kediler, bu dönemde idrar püskürterek ve yanaklarındaki bezlerini nesnelere, diğer hayvanlara ve insanlara sürterek koku yoluyla işaretleme yapmaya başlar. Bu, ergenliğin başladığının işaretidir. Artık kısırlaştırma işlemi konusunda veteriner hekiminizle görüşmeniz gerekir.
4+ ay
Beslenme
Yavru kedi fiziksel olgunluğa ve tam yetişkin ağırlığa yaklaşırken, yetişkin mamasına ve uygun porsiyonlara geçmesi gerekecektir. Beslenme dengesi, cüssesine ve dışarı çıkmasına izin verilmesi ve kısırlaştırılması gibi metabolik faktörlere bağlı olacaktır.
4+ ay
Davranış
Kedi fiziksel olgunluğa yaklaşmaya başladıkça evdeki baskınlık arayışı da artmaktadır. Bu, insanların ve diğer evcil hayvanların statüsüne meydan okumayı içerecektir. Bir evcil hayvan sahibi olarak, tutarlılık sağlamak ve stresi yönetmek için yaşamının ilk aylarında belirlenen rutinleri ve davranışları sürdürmeniz önemlidir.
4+ ay
Gelişim
Bu aşamada yavru kediniz 30 yetişkin dişi çıkarmaya başlayacaktır. Kısırlaştırılmadıysa altı ayda cinsel olgunluğa erişir, cinsel döngüler ve çiftleşme davranışları başlar. Yavru kedi, sekiz ayda yetişkin kilosunun %80'ine ulaşmış olacak. Irka bağlı olarak, yetişkinliğe 12 ila 15 ay arasında ulaşılır.
4+ ay
Çevre
Tüm aşıları yapılan kedi yavrularını yaklaşık altı aylık olduktan sonra dışarı çıkarmaya başlayabilirsiniz. Aşamalı bir yaklaşım en iyisidir. Yavru kediler çevrelerine güveninceye kadar dışarıdayken onlarla birlikte kalmak en iyisi olacaktır. Özgüven kazandıklarında daha fazla cesur davranmaya başlarlar. Genellikle, erkek kediler daha geniş bir menzile sahipken dişiler eve daha yakın yerlerde kalır. Bu aşamada sahibin tutarlı ve disiplinli davranması önemlidir.
Yetişkin olma
Bir yavru kedi yetişkinlik ağırlığına erişene kadar doğumdaki ağırlığının 40 ila 50 katına ulaşır.
12-18 ay
Yetişkin olma
Yavru kediler yaklaşık 12 aylıkken yetişkinliğe ulaşırlar, daha büyük kedi ırkları ise 15 aylığa kadar yetişkinliğe ulaşmazlar. Yavru kediniz yetişkin bir kedi olmaya geçiş yaparken, onu yavaş yavaş, ırk ve yaşam tarzının beslenme gereksinimlerini destekleyen yetişkin mamasına geçirmenin zamanıdır.
Yavru kediler için özel beslenme
Royal Canin yavru kedi beslenmesi, yaşamın ilk yılında yavru kedinin sağlığı için gerekli tüm besinleri sağlayarak büyüme ve gelişimi destekler.
Kediniz için doğru mamayı bulun
Yetişkin kedi formüllerimiz büyüklüğü, ırkı, yaşı veya yaşam tarzı ne olursa olsun kedinizin sağlık ihtiyaçlarına göre uyarlanmış beslenme sunar.