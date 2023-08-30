Yavru kedilerin gözleri ne zaman açılır?
Yavru kedinizin gözlerinin açılması, hayatındaki ilk büyük dönüm noktasıdır. Bu gelişim, onun savunmasız bir yavrudan deli dolu yetişkin bir kediye dönüşüm sürecinin başlangıcını işaret eder. Yavru kediler, doğduklarında, gözleri kapalıdır ve göremezler. Ayrıca kulakları henüz katlı olur, ve vücut ısılarını ayarlayamazlar.
Yavru kedinizin gözleri, aşağı yukarı iki haftalık olduğunda açılacaktır. Aynı şekilde, kanallar açıldıkça kulakları da açılacaktır. Tabii bu duyuların yetişkin bir kedinin görme ve duyma seviyesine gelecek kadar gelişmesi iki ay alacaktır.
Yavru kedi gelişiminin dönüm noktaları
Yavru kediniz bir yetişkine dönüşürken, bu hayranlık uyandırıcı değişimi iyi anlamanız, ona mümkün olan en iyi bakımı sunmanıza yardımcı olacaktır.
Yavru kediler, ömürlerinin ilk aşamasında, tamamen savunmasız olurlar. Göremez, duyamaz, kendi vücut ısılarını düzenleyemezler, ve tüm ihtiyaçları için tamamen annelerine bağımlı haldedirler. Göbek bağları hala yerindedir, ve hareketleri çoğunlukla ısınma ve beslenme amacıyla annelerine sokulmaktan ibarettir.
Gözleri ve kulakları kapalı olsa da, parlak ışık ve yüksek ses, görme ve duyma duyularına zarar verebilir.
En başlarda, kediler annelerinin sütünü emerek beslenirler. Kolostrum olarak da bilinen bu süt, antikor açısından zengindir, ve yavruların henüz tam anlamıyla gelişmemiş olan bağışıklık sistemlerini destekler. Bu dönemde, yavru kediler kendi başlarına dışkı veya idrar yapamayacağından, atıkları dışarı atmalarına anneleri yardımcı olur.
Göbek bağı, yavru kedinizin yaşamının bu aşamasında düşer. 8. - 12. gün arasında, gözleri ve kulak kanalları açıklmaya başlar, daha önce katlı olan kulakları çözülür. Görme ve duyma duyuları hala çok az gelişmiş olacağından, yavrunuz daha çok dokunma ve koklama duyularını kullanıyor olacak.
2. hafta dolaylarında, yavrunuzun gözleri tamamen açık olacak, ve kulakları da açılmaya devam edecek. Tam görme kapasitesine ulaşması için ise, birkaç haftaya daha ihtiyacı olacak. Tüm kediler başta mavi gözlü olurlar. Kalıcı göz renkleri ise, 8. hafta dolaylarında belli olur. Örneğin, bir Van kedisi yavrusu ilk başta mavi gözlü olur, fakat daha sonra gözleri elâ ya da kahverengiye döner. Yine de, bazı kediler -Siyam gibi- mavi gözlü olarak kalıarlar.
Üç haftalık olduğunda, kedilerin süt dişleri çıkmaya başlar, ve kulakları açılır. Bu dönemde, sakarca gezinmeye, idrar kumlarını ve çevrelerini keşfetmeye başlarlar. 6. haftalarına geldiklerinde, tüm süt dişleri çıkmış olur.
4. haftasında, kedinizin görme duyusu gelişim gösterir. Gözbebekleri bu dönemde büyüyüp küçülmeye başlar, ve derinlik algıları da gelişir.
6. hafta dolaylarında, yavru kedinizn görme ve duyma duyuları daha gelişmiş olsa da, 2. aya kadar yetişkin bir kedi seviyesine gelmez. Artık sütten kesilmiş olan yavrular; başlarının çaresine bakabilirler, kardeşleriyle sosyalleşebilir, ve kedi kumunu kullanabilirler. Bazı yavrular bu dönemde yeni evlerine gidebilirler. Yine de, 8. haftalarına gelene kadar annelerinin yanında kalmaları, davranış gelişimleri ve sosyalleşme bakımından faydalıdır.
Yavru kedinizin gözleri bizimkinden ne kadar farklı?
Kedilerin gözbebekleri elips şeklindedir. Bu da, onlara ışık seviyesindeki değişimlere bizden daha çabuk uyum sağlama imkânı sunar.
Şekil önemlidir
Kedilerin gözbebekleri elips şeklindedir. Bu da, onlara ışık seviyesindeki değişimlere bizden daha çabuk uyum sağlama imkânı sunar.
Ekstra katman
Kedilerin gözlerinin arkasında yer alan, "tapedum lucidum" olarak bilinen jel benzeri doku katmanı, ayna görevi görerek, gelen ışığı yansıtır. Bu katman, kedilerin bizim görebilmek için ihtiyaç duyduğumuz ışığın altıda birinde de görebilmesini mümkün kılar.
Üçüncü göz kapağı
Kedilerin, "nictitating membrane" olarak da bilinen, ince bir zar yapısında bulunan üçüncü bir göz kapağı vardır. Göz dokuları iltihaplandığında, bu üçüncü göz kapağı kısmen kapanarak gözü korur, ve uyku esnasında gözün üzerini örter. Çoğunlukla, bu üçüncü göz kapağını görebiliyorsanız, bu kedinizin iyi olmadığı anlamına gelebilir.
Yavru kediniz ne görüyor?
Kediler, düşük ışıkta çok iyi görebilir, ve en ufak hareketleri bile algılayabilirler. Bununla birlikte, yavru kedinizin gözleri geliştikçe, hasar riskine karşı parlak ışıktan korunmalıdır.
Duyusal reseptörler
Kedilerde iki tip duyusal reseptör bulunur- çubuk ve koni hücreleri. Çubuklar gündüz saatlerinde görüşü desteklerken, koni hücreleri düşük ışıkta görüşü destekler. 200 milyon çubuk hücresiyle, kedilerin gözleri düşük ışık seviyesinde görebilmeye gayet elverişlidir.
Renk alanı
Gözlerdeki koni hücreleri, farklı renkleri görebilmeyi mümkün kılar. İnsan gözünde üç tip koni vardır; bunlar sayesinde yeşil, mavi ve kırmızı renkleri görebiliriz. Kedilerde ise iki tür koni bulunur ve yalnızca yeşil ve mavi renkleri seçebilirler.
Hareket algısı
Kediler etraflarındaki hareketi kolayca fark ederler. Bununla birlikte, hareketsiz avları bulmakta güçlük çekerler. Gündüz saatlerinde görüşleri, tüm renkleri göremediklerinden çok net değildir. Ayrıca yakın görüşleri de çok keskin olmaz.
Hepsinin bir anlamı var
Göz yapılarındaki bu karakteristik farklılıklar, yavru kedinizin uzaktaki hareketleri algılamasını ve düşük ışıkta üst düzey görüşe sahip olmasını sağlarken, üçüncü göz kapağı da gözlerini hasarlara karşı korur. Bu yüzden, kediniz karanlık saatlerde aktif olmak için ideal yapıdadır.
Yavru kedinizin görme - duyma zaman çizelgesi
Yavru kedinizin gözleri açıldığında bulanık görüyor olacak; görüşü zaman içinde yavaş yavaş netleşecek. 6. haftasına geldiğinde, görüşü oldukça net olacak. Kulakları için de benzer bir zaman tablosunun geçerli olduğu söylenebilir. Bu iki duyu, zaman içinde gelişerek sonunda yetişkin kedilerinki kadar keskin olacak.
Yavru kedinizin göz sağlığı için ne zaman endişe etmelisiniz?
Her kedi yavrusunun gözleri aynı anda açılmaz; hatta bazen iki göz bile aynı anda açılmaz. Fakat yavrunuzun gözleri ikinci haftada hala açıklmadıysa, herhangi bir anormallik ya da problem olması ihtimaline karşı veteriner hekiminizle iletişime geçmeniz tavsiye edilir.
Yavru kedilerin gözlerinde, kabuklaşan salgılar meydana gelebilir. Yavrunuzun yüzünü ve gözlerini temiz tutmanız hayati önem taşımaktadır. Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar sık görülen problemlerdir, ve görme kapasitesine zarar verebilirler- yavru kedinize düzenli olarak bakım yaparak bu problemlerin ortaya çıkma riskini azaltabilirsiniz. Göz bakımı için, yavru kedinizin yüzünü temiz, ılık su ve yumuşak bir bez ile silebilirsiniz. Gözlerini burnundan dışarı yönde nazikçe silin. Onu gözlerini açmaya zorlamamaya dikkat edin- gözler, doğal olarak kendiliğinden açılmalıdırlar.
Yavru kedinizi veteriner hekime götürmenizi gerektirecek diğer potansiyel göz problemleri:
- Entropion: Göz kapağı içe döner; göz ve göz kapağında rahatsızlık & iltihap meydana getirir.
- Konjonktivit: Göz kapağının içinde meydana gelen iltihaplanmadır.
- Epifora: Gözyaşı drenajının kısmen ya da tamamen tıkanması sonucu aşırı gözyaşı akıntısı meydana gelir.
- Prolapsus: Üçüncü göz kapağı görünür hale gelir.
- Retina ayrılması: Kafaya alınan bir darbe ya da şiddetli bir düşüş sonucu meydana gelen bu durum, tedavi edilmezse görme yetisini ciddi olarak etkileyebilir.
Ne zaman profesyonel yardım almalısınız?
Yavru kedinizin gözlerinde kızarıklık, akıntı, kabuklaşma, göz kapağı altında şişkinlik, kaşıntı fark eder, mesafeleri iyi seçemediğini ya da sık sık irkildiğini görürseniz, veteriner hekiminizle iletişime geçin.
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