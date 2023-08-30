Yavru kedilerin gözleri ne zaman açılır?

Yavru kedinizin gözlerinin açılması, hayatındaki ilk büyük dönüm noktasıdır. Bu gelişim, onun savunmasız bir yavrudan deli dolu yetişkin bir kediye dönüşüm sürecinin başlangıcını işaret eder. Yavru kediler, doğduklarında, gözleri kapalıdır ve göremezler. Ayrıca kulakları henüz katlı olur, ve vücut ısılarını ayarlayamazlar.

Yavru kedinizin gözleri, aşağı yukarı iki haftalık olduğunda açılacaktır. Aynı şekilde, kanallar açıldıkça kulakları da açılacaktır. Tabii bu duyuların yetişkin bir kedinin görme ve duyma seviyesine gelecek kadar gelişmesi iki ay alacaktır.