CLUB aboneliğine özel %10 İNDİRİM! İlk siparişte HEDİYE YAŞ MAMA! Veteriner hekimden BESLENME DANIŞMANLIĞI!

Keşfet

Hazırlanma

Eve hoş geldin

Besleme

Sağlık

Büyüme aşamaları

Sosyalleştirme ve oyun

Eğitim

Bakım

Davranış

Maine Coon kitten in black and white playing with a red ball

Yavru kedinizin gelişi için hazırlanma

Yeni bir eve taşınmak, yavru kediniz için büyük bir değişiklik olacaktır. Yeni ortamlarına yerleşmeleri ve güvende kalmaları için hazırlık yapmak gerçekten önemlidir.
Sacred Birman kitten jumping in black and white

Yavru kediniz için hazırlık yapma

Yavru kedinizi almadan önce hazır olduğunuzdan emin olmak için yapılması gereken birçok şey vardır. Doğru ekipmanı satın almanın yanı sıra evinizi ve aile bireylerinizi de hazır hale getirmeniz gerekir. Dikkate alınması gereken önemli konular:

  • Evinizin ve bahçenizin yavru kediler için hazırlanması
  • Taşıma çantası, kum kabı ve oyuncaklar gibi doğru yavru kedi kitini satın alma
  • Uygun yavru kedi maması seçimi
  • Ailenizi, evcil hayvanlarınızı ve misafirlerinizi evinizin yeni üyesi için hazırlama
  • Veteriner bulma

Evinizin yavru kedi için hazırlanması

Yavru kediler tırmanmayı, keşfetmeyi ve saklanmayı sever. Bu nedenle, onlar için güvenli olduğundan emin olmak için yavru kedinizi almadan önce evinizde bir miktar koruma yapmak çok önemlidir. Hazırlanmanıza yardımcı olacak kontrol listemizi burada bulabilirsiniz.
6
1
3
7
4
5
2

6.Çöp kutusu ve tuvalet kapağı

Kedinizin içine düşmesini önlemek için çöp kutunuzun kapağını ve tuvalet kapağını kapalı tutmaya alışın. Kediler ipleri yutabileceklerinden, bağlı çöp torbaları kullanmaktan kaçının.

1.Elektrik kabloları

Meraklı ve kemirmeye yatkın yavru kediler için tehlikeli olabilirler. Kedinizin ulaşarak tırnaklayıp dişleyemeyeceğinden emin olmak için, kablolar için kablo bağları veya kapakları kullanın.

3.Pencereler, balkonlar ve merdivenler

Kedinizin sıkışabileceği veya düşebileceği her yere erişimi kapatın veya güvenli hale getirin. Kediler dört patilerinin üzerine düşmekle tanınır, ancak maalesef her zaman böyle olmaz, bu yüzden yavrunuz gelmeden önce gerekli değişiklikleri yapmak hayati önem taşır.

7.Plastik poşetler ve ambalaj

Ortada plastik poşet veya köpük ürünlerin bırakılmadığından emin olun; yavru kediniz onları yutmaya çalışırsa boğazında kalabilirler.

4.İlaçlar ve Kimyasallar

İlaçları ve potansiyel olarak zararlı ürünleri güvenli bir dolapta kilitleyin.

5.Küçük ve keskin nesneler

Lastik bantları, iğneleri, küçük mücevherleri ve benzer parçaları ortadan kaldırarak, kedinizin onları yutmasını veya oynarken kendine zarar vermesini önleyin.

2.Elektrik prizleri

Kedinizi elektrik çarpmasına karşı korumak için evinizin her yerinde priz kapağı kullanın.

Bahçenizin yavru kedi için hazırlanması

Yavru kediniz başlangıçta dışarı çıkmayacaktır ancak çıkacağı zaman bahçenizin güvenli ve hazır olmasını sağlamanız önemlidir. İlgilenmeniz gereken önemli konular:
3
5
4
6
2
1

3.Riskli alanlar

Bahçenizi detaylı bir şekilde inceleyip kedinizin bir yerini incitebileceği veya sıkışabileceği yerler var mı kontrol edin.

5.Aletler ve küçük objeler

Bahçenizi yavru kedinizin yutabileceği ya da boğazında kalabilecek küçük nesneler var mı diye kontrol edin. Keskin bahçe aletlerini de saklayın.

4.Islak alanlar

Kedinizin düşüp boğulmasını ya da içlerinden su içmesini engelleyebilmek adına, derin gölcük/su birikintilerini, havuz veya çeşme gibi ıslak alanları kapalı tutmanız gerekmektedir.

6.Tehlikeli ürünler

Bahçe malzemelerini, böcek ilaçlarını, zararlı ot ilaçlarını ve zararlı olabilecek diğer ürün ve malzemeleri yavru kedinizden uzak tutun. Genel bir kural olarak, eğer evcil hayvanınız varsa, evinizin içini ve dışını hayvanlar için güvenli, toksik olmayan ürünler ile temizlemeniz idealdir.

2.Zehirli bahçe bitkileri

Aynı ev bitkileri gibi, pek çok bahçe bitkisi de kediler için zehirlidir. Kediniz onlarla oynamasa bile farkında olmadan polenlere sürtünüp daha sonra tüylerini yalayabilir. Bahçenizin kediniz için güvenli olduğundan emin olmak adına, veteriner hekiminizle konuşup zararlı olabilecek bitkilerin bir listesini edinin, ve risk oluşturan bitkileri bahçenizden kaldırın.

1.Çit ve kapılar

Yavru kediniz çok geçmeden bahçedeki çitlerin ve kapıların üzerinden atlayabiliyor olacak. Buna göre gerekli önlemleri alabilir, eğer bahçeniz tamamen kapalıysa da etrafta kaçabileceği delik/yarıklar olmadığından emin olabilirsiniz.

Yavru kediniz için ihtiyacınız olacak şeyler

Yavru kediniz gelmeden önce, onlara bakmak ve yeni evlerine yerleşmelerine yardımcı olmak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olduğunuzdan emin olun. İşte temel öğeler.
Grey tabby kitten standing inside eating from a stainless steel bowl

Başlamak için en iyi yavru kedi maması

Yavru kedinizin sindirim sistemi son derece hassas olacağından diyetin aniden değiştirilmesi, mide fesadına hatta yavrunun mamadan uzak durmasına neden olabilir. İlk başta yavruya önceki sahibinin verdiğiyle mamayı vermek en iyisidir.

Sağlığı ve gelişimi için temel ihtiyaç olduğundan yavru kedinize en doğru mamayı seçmek çok önemlidir. Büyümenin her aşamasında protein, vitamin ve mineraller dahil hassas bir besin dengesine ihtiyaç duyarlar.

how to transition onto new food illustration

Yeni yavru kedi mamasına nasıl geçilir?

Yavru kedinizin gelişinden birkaç gün sonra onları kademeli olarak yeni mamaya alıştırabilirsiniz. Yeni bir yavru kedi mamasına geçerken bunu bir haftalık bir süre içerisinde yavaşça yaptığınızdan emin olun.

Makaleyi oku
Sacred Birman kitten eating wet food in black and white on a white background

Yavru Kedi Beslenmesi

Doğru besleme alışkanlıkları oluşturmak ve yavru kedinizin diyetinde doğru besinleri almasını sağlamak, birlikte uzun ve sağlıklı bir yaşam için kritik öneme sahiptir.
Yavru kedinizi besleme

Ailenizi ve varsa diğer evcil hayvanlarınızı yavru kediniz için hazırlama

Yavru kediler diğer hayvan ve insanlarla karşılaştığında kolayca bunalabileceği veya korkabileceğinden, evdeki herkesin doğru şekilde hazırlanması çok önemlidir.

Ailenizi hazırlama
1/3

Veteriner kliniği nasıl bulunur?

Veterineriniz yavru kedinizin hayatının önemli bir parçası olacak ve sağlıklı bir yetişkin haline gelmesine yardım edecektir. Bu nedenle, yavru kedinizi almadan önce güvenebileceğiniz bir veteriner bulmak önemlidir, çünkü yavru evinize geldikten kısa bir süre sonra genel sağlık muayenesine ihtiyaç duyacaktır.

Brown tabby kitten being held by a vet in blue scrubs
2/3

Neleri göz önünde bulundurmalısınız?

Arkadaşlarınızdan ve ailenizden tavsiyeler istemek, iyi bir veteriner bulmanın en iyi yollarından biridir. Aşağıdakileri de göz önünde bulundurmalısınız:

  • Konum – Oraya hızlı ulaşabilir misiniz? Yakınlarda park yeri var mı?
  • Tesis – Temiz, iyi donanımlı ve bakımlı mı?
  • Hizmetler – Acil, akşam ve hafta sonu hizmetleri sunuyorlar mı?
Siyam yavrusu veterinerdeki muayene masasında oturuyor
3/3

Önce veterinerinizi tanıyın

Günümüzde bazı veteriner klinikleri özellikle kediler için tasarlanmıştır ve özel cerrahi saatleri ya da bekleme alanlarına sahiptir. Bu imkanların olup olmadığını veya veterinerlerin özellikle kedilerle ilgilenip ilgilenmediğini kontrol etmeniz iyi olur. Veterinerle ilgili olumlu düşüncelere sahip olduğunuzdan emin olmak için karar vermeden önce veterinerle tanışmak da iyi bir fikirdir.

 

Grey tabby kitten standing on a table being examined by a vet
Sacred Birman Kitten in black and white playing with a ball

Yavru kedinizi alma ve karşılama

Evcil hayvanınız ile birlikte geçireceğiniz ilk günler, geleceği için sağlıklı bir temel oluşturma fırsatıdır.

Yavru kedinizi alma
Maine Coon kitten walking in black and white on a white background

Veteriner kliniği bulun

Yavru kedinizi almadan önce yaşadığınız yerde bir veteriner kliniği tespit etmeniz önemlidir. Yakınınızda bir veteriner bulun.

Veteriner kliniği bulun

Devamını oku

Inline Image 1

Yavru Kedi Ürünlerimiz

Royal Canin yavru kedi beslenmesi, yaşamın ilk yılında yavru kedinin gereksinimleri için gerekli tüm besinleri sağlayarak büyüme ve gelişimi destekler.
Büyüme yolculuğuYavru kedi mamaları