Yatak Kedinizin uyuması için güvenli ve rahat bir yer oluşturun. Bazı yavru kediler uyuma yerlerini düzenli olarak değiştirmeyi sever; bu nedenle birden fazla yatak gerekebilir.

Tasma Tasmada kimlik etiketi bulunduğundan emin olun ve yavru kedi büyüdükçe ayarlanacak bir tasma seçin. Yavru kedinizin sıkışmasını önlemek için sıkışınca açılan tasmalar önerilir.

Kum kabı Dökülme ve kokuları en aza indirmek için kapaklı bir kum kabı idealdir. Ayrıca dışkıları temizlemek için bir kürek satın alın.

Temizlik ekipmanları Herhangi bir kaza ihtimaline karşı zararsız, kokusuz temizlik malzemeleri bulundurmaya özen gösterin.

Bakım ekipmanları Tarağı yavru kedinizin tüylerine göre seçin ve kedi tırnak makası satın alın.

Hijyen ekipmanı Kediler için tasarlanmış bir diş fırçası ve diş macunu satın alın. Parmak diş fırçası en iyisi olabilir.

Tırmalama direği Yavru kedinizin tırmalama ihtiyacını karşılayarak mobilyalarınızı koruyun.