Yavru kedinizin gelişi için hazırlanma
Yavru kediniz için hazırlık yapma
Yavru kedinizi almadan önce hazır olduğunuzdan emin olmak için yapılması gereken birçok şey vardır. Doğru ekipmanı satın almanın yanı sıra evinizi ve aile bireylerinizi de hazır hale getirmeniz gerekir. Dikkate alınması gereken önemli konular:
- Evinizin ve bahçenizin yavru kediler için hazırlanması
- Taşıma çantası, kum kabı ve oyuncaklar gibi doğru yavru kedi kitini satın alma
- Uygun yavru kedi maması seçimi
- Ailenizi, evcil hayvanlarınızı ve misafirlerinizi evinizin yeni üyesi için hazırlama
- Veteriner bulma
Evinizin yavru kedi için hazırlanması
6.Çöp kutusu ve tuvalet kapağı
1.Elektrik kabloları
3.Pencereler, balkonlar ve merdivenler
7.Plastik poşetler ve ambalaj
4.İlaçlar ve Kimyasallar
5.Küçük ve keskin nesneler
2.Elektrik prizleri
Bahçenizin yavru kedi için hazırlanması
3.Riskli alanlar
5.Aletler ve küçük objeler
4.Islak alanlar
6.Tehlikeli ürünler
2.Zehirli bahçe bitkileri
1.Çit ve kapılar
Yavru kediniz için ihtiyacınız olacak şeyler
Başlamak için en iyi yavru kedi maması
Yavru kedinizin sindirim sistemi son derece hassas olacağından diyetin aniden değiştirilmesi, mide fesadına hatta yavrunun mamadan uzak durmasına neden olabilir. İlk başta yavruya önceki sahibinin verdiğiyle mamayı vermek en iyisidir.
Sağlığı ve gelişimi için temel ihtiyaç olduğundan yavru kedinize en doğru mamayı seçmek çok önemlidir. Büyümenin her aşamasında protein, vitamin ve mineraller dahil hassas bir besin dengesine ihtiyaç duyarlar.
Yeni yavru kedi mamasına nasıl geçilir?
Yavru kedinizin gelişinden birkaç gün sonra onları kademeli olarak yeni mamaya alıştırabilirsiniz. Yeni bir yavru kedi mamasına geçerken bunu bir haftalık bir süre içerisinde yavaşça yaptığınızdan emin olun.
Yavru Kedi Beslenmesi
Ailenizi ve varsa diğer evcil hayvanlarınızı yavru kediniz için hazırlama
Yavru kediler diğer hayvan ve insanlarla karşılaştığında kolayca bunalabileceği veya korkabileceğinden, evdeki herkesin doğru şekilde hazırlanması çok önemlidir.Ailenizi hazırlama
Veteriner kliniği nasıl bulunur?
Veterineriniz yavru kedinizin hayatının önemli bir parçası olacak ve sağlıklı bir yetişkin haline gelmesine yardım edecektir. Bu nedenle, yavru kedinizi almadan önce güvenebileceğiniz bir veteriner bulmak önemlidir, çünkü yavru evinize geldikten kısa bir süre sonra genel sağlık muayenesine ihtiyaç duyacaktır.
Neleri göz önünde bulundurmalısınız?
Arkadaşlarınızdan ve ailenizden tavsiyeler istemek, iyi bir veteriner bulmanın en iyi yollarından biridir. Aşağıdakileri de göz önünde bulundurmalısınız:
- Konum – Oraya hızlı ulaşabilir misiniz? Yakınlarda park yeri var mı?
- Tesis – Temiz, iyi donanımlı ve bakımlı mı?
- Hizmetler – Acil, akşam ve hafta sonu hizmetleri sunuyorlar mı?
Önce veterinerinizi tanıyın
Günümüzde bazı veteriner klinikleri özellikle kediler için tasarlanmıştır ve özel cerrahi saatleri ya da bekleme alanlarına sahiptir. Bu imkanların olup olmadığını veya veterinerlerin özellikle kedilerle ilgilenip ilgilenmediğini kontrol etmeniz iyi olur. Veterinerle ilgili olumlu düşüncelere sahip olduğunuzdan emin olmak için karar vermeden önce veterinerle tanışmak da iyi bir fikirdir.
Yavru kedinizi alma ve karşılama
Evcil hayvanınız ile birlikte geçireceğiniz ilk günler, geleceği için sağlıklı bir temel oluşturma fırsatıdır.
Veteriner kliniği bulun
Yavru kedinizi almadan önce yaşadığınız yerde bir veteriner kliniği tespit etmeniz önemlidir. Yakınınızda bir veteriner bulun.