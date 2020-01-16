Kediniz, potansiyel mide rahatsızlıklarını önlemek için yeni mamaya yavaşça alıştırılmalıdır. Kedinizi yeni beslenme düzenine güvenli ve dikkatli bir şekilde alıştırmak için basit, yedi günlük rehberimizi takip edin.

Kedi maması neden değiştirilir?

Kedinizin diyetinde değişiklik yapma zamanının geldiğine karar verebilirsiniz. Bu geçişin birkaç nedeni olabilir. Bazıları şunlardır:

Yavru kediniz yetişkin mamasına geçmeye hazırdır.

Kedinizin sağlık gereksinimleri değiştiği için daha özel bir diyet ihtiyacı doğmuştur.

Yaş, kuru ya da karışık besleme planına geçmek istiyorsunuzdur.

Günümüzde kedinin yaşına, fizyolojik durumunda ve yaşam tarzına uyarlanmış eksiksiz, dengeli mamalar, ömürleri boyunca herhangi bir besin eksikliği riski olmadan verilebilir. Bu, evcil hayvan sahiplerinin kedi maması ürünleri arasında geçiş yapma olasılığının giderek arttığı anlamına gelir.

Kedi mamasını değiştirirken dikkatli olmak neden önemlidir?

Yavru kedinin bir mama türünü erken yaşta deneyimlemesi, yaşamının ilerleyen dönemlerindeki mama tercihlerinin şekillenmesinde büyük bir rol oynar. Eve getirmeden önce yavru kedinize ne tür bir mama verildiğini öğrenmek bu yüzden önemlidir. Tanıdık bir mama yediğinde yeni bir ortama daha kolay adapte olur.

Benzer şekilde, kedinin yaşamı boyunca tüm mama değişiklikleri kademeli olarak yapılmalıdır. Bazı kediler yeni mama türleriyle karşılaşınca biraz temkinli davranabilir. Bu kaçınma davranışına neofobi denir. Bu davranışın toksik veya bozuk gıdalara karşı bir çeşit koruma olduğu düşünülür. Kedinin yeni mamaya karşı isteksiz davranmaması için yeni mama türlerine aşamalı olarak geçmek ve stres faktörlerini azaltmak bu yüzden daha iyidir.

Kedinizin maması nasıl değiştirilir?

Yeni bir mamayı kedinize en az bir haftalık sürede yavaş yavaş vermeniz idealdir. Böylece kedinizin mide rahatsızlığı, neofobi veya başka tür endişeleri yaşamasını önlemeye yardımcı olabilirsiniz.

Yeni diyeti küçük yüzdelerde sunarak başlayın ve kediniz tamamen yeni mamaya geçiş yapana kadar oranı kademeli olarak artırın.

1 ve 2. Gün - %75 önceki mama +%25 yeni mama

3 ve 4. Gün - %50 önceki mama +%50 yeni mama

5 ve 6. Gün - %25 önceki mama +%75 yeni mama

7. Gün - %100 yeni mama

Değişikliği en aza indirmek ve kedinizin yeni mamaya geçiş esnasında rahat olmasını sağlamak için kedinizin düzenli besleme rutinini korumak, aynı yemek zamanlarına ve yeme ortamına bağlı kalmak iyi bir fikirdir.

Kedinize göz kulak olun

Yeni mamaya tamamen geçiş yaptıktan sonra kedinizin davranışlarını yakından izleyin. Bu sayede değişime nasıl bir tepki verdiğini fark edebilirsiniz. En iyi mama kedinizin görünüşünde, vücut ağırlığında ve dışkı kalitesinde kendini belli eder.