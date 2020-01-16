Yaş veya kuru mama: Kediye hangisi verilmeli?

İnsanlar, kedileri ne ile besleyeceklerini düşünürken genellikle yaş veya kuru kedi mamasından hangisinin en iyisi olacağını düşünürler. En iyi kedi maması yalnızca en iyi beslenmeyi sağlamakla kalmamalı, aynı zamanda beslenme planını yönetmenizin kolay olduğu ve kedinizin yemek isteyeceği bir şey olmalıdır.

İdeal olarak doğru ve yeterli mama seçimi, tüm potansiyel sağlık sorunlarını kontrol altında tutmaya da yardımcı olur. Yaş mama bu ihtiyaçlardan bazılarını gidermenin harika bir yoluyken kuru kedi maması da başka önemli avantajlara sahiptir. Yaş mama, kedinizin su alımını artırmaya yardımcı olurken kuru mama kedinizin diş sağlığına korumaya yardımcı olur. Yaş mamanın aroması, yeme konusunda seçici davranan kedilerin ilgisini çeker, kuru mama da gün boyunca kasede bozulmadan kalabilir. Yaş ve kuru mamalar farklı avantajlar sağladığı için kedinizi her ikisiyle de beslemeyi (aynı mama kabında olmasa bile) düşünebilirsiniz.

Kuru kedi mamasının yararları

Kuru kedi mamasının en büyük avantajlarından biri saklama ve kediye serviste kolaylık sağlamasıdır. Tüm gün bozulmadan mama kabında durabilir. Böylece kediniz sık sık mama yer ve bu da sağlıklı yeme alışkanlıklarını desteklemek için idealdir. Doğru biçimde formüle edilen kuru mamalar, ayrıca mama yüzeyinde hafif kazıyıcı bir yüzeye sahiptir ve kedinizin dişlerindeki tartar seviyesini kontrol ederek diş sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur.

Yaş kedi mamasının yararları

Birçok kedi gerekli sıvı miktarını su içerek almaz ve içilen suya takviye olarak yedikleri mamaların içindeki sudan yararlanır. Yaş kedi mamasının en büyük avantajlarından biri kediye ekstra su sağlayarak sadece vücut su dengesini korumakla kalmayıp böbrek veya idrar yolu gibi organlarda sağlık sorunlarının oluşma olasılığını azaltmaya yardımcı olmasıdır.