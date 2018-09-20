Hangi yiyecekler kedim için toksiktir?

Kedinizin fizyolojisi, belirli kimyasallara ve bileşiklere özellikle hassastır–,bu zehirleri vücutlarından her zaman uygun şekilde uzaklaştıramazlar ve bu durum hastalık ve hatta ölümle sonuçlanabilir. Kedinizin ulaşamayacağı yerlerde tutmanız gereken toksik yiyecekleri ve diğer maddeleri bilmeniz, onu hastalıklardan koruyabileceğiniz anlamına gelir.

Aşağıdaki listeye ek olarak sağlık sorunlarına yol açabilecek başka toksik besin ve maddelerde bulunur. Bu nedenle veteriner hekiminizle görüşmedikçe kedinizin normal diyetine ek olarak hiçbir şey ile beslemeyin.

Kediler için toksik olan ilaçlar ve kimyasal maddeler

Kediniz parasetamol, aspirin ve ibuprofen dahil olmak üzere ev ürünlerinde bulunan belirli bileşiklere kötü tepki verir. Fenolik dezenfektanlar (tuvaletleri temizlemek için sıkça kullanılanlar gibi) ve beyaz ispirto gibi çözücüler de zararlıdır. Bazı böcek ilaçlarında bulunan permetrin ve etilen glikol (antifriz) kediler için benzer şekilde toksiktir. Tüm bu ürünleri kedinizden uzak tuttuğunuzdan ve kolayca ulaşamayacakları bir yerde sakladığınızdan emin olun.

Kediniz için toksik olan bitkiler

Çoğu zaman, kediniz hastalanmasına neden olabilecek herhangi bir şeyi yemekten kaçınır. Kediler acı tatlara karşı çok hassastır ve kendileri için toksik olan maddelerin çoğunun tadı acıdır. Bununla birlikte, kedilerde zambak ve diğer bitki toksisiteleri yaygın olarak görülür.

Her ihtimale karşı, kediler için toksik olan bazı bitkileri bahçenizde yetiştirmekten veya evinizde bulundurmaktan kaçınmanız iyi bir fikirdir. Örnek olarak: