Hangi yiyecekler kedim için toksiktir?
Kedinizin fizyolojisi, belirli kimyasallara ve bileşiklere özellikle hassastır–,bu zehirleri vücutlarından her zaman uygun şekilde uzaklaştıramazlar ve bu durum hastalık ve hatta ölümle sonuçlanabilir. Kedinizin ulaşamayacağı yerlerde tutmanız gereken toksik yiyecekleri ve diğer maddeleri bilmeniz, onu hastalıklardan koruyabileceğiniz anlamına gelir.
Aşağıdaki listeye ek olarak sağlık sorunlarına yol açabilecek başka toksik besin ve maddelerde bulunur. Bu nedenle veteriner hekiminizle görüşmedikçe kedinizin normal diyetine ek olarak hiçbir şey ile beslemeyin.
Kediler için toksik olan ilaçlar ve kimyasal maddeler
Kediniz parasetamol, aspirin ve ibuprofen dahil olmak üzere ev ürünlerinde bulunan belirli bileşiklere kötü tepki verir. Fenolik dezenfektanlar (tuvaletleri temizlemek için sıkça kullanılanlar gibi) ve beyaz ispirto gibi çözücüler de zararlıdır. Bazı böcek ilaçlarında bulunan permetrin ve etilen glikol (antifriz) kediler için benzer şekilde toksiktir. Tüm bu ürünleri kedinizden uzak tuttuğunuzdan ve kolayca ulaşamayacakları bir yerde sakladığınızdan emin olun.
Kediniz için toksik olan bitkiler
Çoğu zaman, kediniz hastalanmasına neden olabilecek herhangi bir şeyi yemekten kaçınır. Kediler acı tatlara karşı çok hassastır ve kendileri için toksik olan maddelerin çoğunun tadı acıdır. Bununla birlikte, kedilerde zambak ve diğer bitki toksisiteleri yaygın olarak görülür.
Her ihtimale karşı, kediler için toksik olan bazı bitkileri bahçenizde yetiştirmekten veya evinizde bulundurmaktan kaçınmanız iyi bir fikirdir. Örnek olarak:
- Ökse otu, çobanpüskülü, sarmaşık ve Atatürk çiçeği
- Siklamen, morsalkım ve ormangülü
- Tatlı bezelye, domates ve zambaklar
Kedinizin yemesini engellemeniz gereken zehirli yiyecekler
Evinizde bulunması muhtemel bazı yiyecekler, hastalıktan ağır organ hasarına kadar değişen belirtilerle kediler için de benzer şekilde toksiktir.
Köpeklerde olduğu gibi, teobromin içeriği sebebiyle çikolata kediler için de toksiktir. Çikolata ne kadar koyu olursa teobromin o kadar fazla bulunur. Tüketilen çikolata miktarına ve türüne bağlı olarak, kediniz anormal bir kalp ritmi, titreme, nöbet ve hatta ölümle karşı karşıya kalabilir.
Soğan ve sarımsak, kırımızı kan hücrelerinin parçalanmasına ve anemiye yol açabileceği için kedinizin vücudunda sorunlara neden olur. Ayrıca ishale yol açan gastrointestinal rahatsızlığa da neden olabilirler. Üzüm ve kara üzüm de benzer şekilde toksiktir ve sonunda böbrek yetmezliğine neden olur; kedinizdeki erken uyarı işaretleri, tekrarlayan kusma ve hiperaktivitedir.
Her ne kadar protein, kedinizin diyetinin önemli bir parçası olsa da, belirli protein türleri sağlığına zarar verebilir. Kedinize çiğ yumurta verilmesi, gıda zehirlenmesi riskiyle karşı karşıya kalmasına yol açabileceği gibi yumurta beyazında avidin adı verilen bir protein varlığından dolayı B vitamini biyotinini absorbe etme kabiliyetini de engelleyebilir. Kediniz büyük miktarda ciğer yerse bu durum, kemiklerini etkileyebilecek ve osteoporoza yol açabilecek bir A vitamini toksisitesine neden olabilir.
Kedinize tabağınızdaki artıkları veya yemeğinizden kalanları vermekten kaçınmalısınız; bu, yalvarma davranışını teşvik eder, kilo alımına sebep olabilir ve ayrıca sindirim sistemine zarar verebilir. Yağlı veya kızartılmış yiyecekler, kediniz için çok ağır besinler olup ishale neden olabilir. Kedinize alkol veya kafein verilmemelidir; bir insanın bu maddelerden dolayı hissettiği etkiler, küçük boyutlarından dolayı kedilerde çok daha şiddetli olur ve ciddi hasara neden olabilir.
Tabaktan süt içen kedi görüntüsü yaygın olsa da, sütten kesildikten sonra kedinizin laktoz intoleransı artar ve sütün yutulması, sindirim rahatsızlığına yol açabilir.
Kedinizin toksik bir şey yediğine inanıyorsanız, derhal size en doğru tavsiyede bulunabilecek olan veteriner hekiminizle konuşun ve toksik maddeleri, yiyecekleri veya bitkileri evcil hayvanınızdan uzak tutarak önleyici tedbirler aldığınızdan emin olun.
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