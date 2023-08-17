Kitten Yavru Kedi Kuru Maması

Kitten
Kuru / Kedi
Özellikle 2. büyüme dönemindeki yavru kediler (12 aya kadar) için tam yem.
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Onaylanmış Formül
%100 yetiştirici memnuniyeti. (2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilen bir yetiştirici onay anketine dayanmaktadır. ) %90 hayvan sahibi memnuniyeti. (2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilen evcil hayvan sahipleri anketine dayanmaktadır.)
Özellikler
Doğal antidoksidanlar içerir. Yapay renklendiriciler içermez. Yapay tatlandırıcılar içermez.
Güçlü Bağışıklık Sistemi
Etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış, E ve C vitaminleri de içeren özel kompleks sayesinde yavru kedilerin bağışıklık sistemlerini destekler.
Beyin Gelişimi
Omega 3 yağ asitleri (DHA) ile zenginleştirilmiş bu formül, yavru kedilerin beyin gelişimini ve sağlıklı görme fonksiyonlarını da destekler.
Mikrobiyom Desteği
Prebiyotik (MOS) kombinasyonu & yüksek sindirilebilirlikli proteinler sayesinde sağlıklı bağırsak mikrobiyotasını ve sindirim sağlığını destekler.
2. büyüme evresi için beslenme
Yavru kedilerin 4 aylıktan itibaren büyüme hızlarında, kemik ve kas gelişimlerinde ve enerji ihtiyaçlarında artış olur. Bu formül, yavru kedilerin 1 yaşına kadar olan ikinci büyüme dönemi için uyarlanmış düzeyde protein, vitaminler ve mineraller içerir.
|Yavru kedinin yaşı (ay)
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|Yavru kedinin kilosu (kg)
|0.48 - 0.9
|0.8 - 1.2
|1.4 - 2.1
|1.8 - 2.75
|2.1 - 3
|2.4 - 3.9
|2.4 - 3.9
|2.7 - 4
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|Önerilen günlük miktar
|29g
|48g
|61g
|66g
|69g
|67g
|64g
|61g
|58g
|55g
|53g
|51g
|Yavru kedinin yaşı (ay)
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|Yavru kedinin kilosu (kg)
|0.48 - 0.9
|0.8 - 1.2
|1.4 - 2.1
|1.8 - 2.75
|2.1 - 3
|2.4 - 3.9
|2.4 - 3.9
|2.7 - 4
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|Önerilen günlük miktar
|YALNIZCA BABYCAT ULTRA SOFT MOUSSE KULLANIN
|1 poşet + 27g
|1 poşet + 40g
|1 poşet + 45g
|1 poşet + 48g
|1 poşet + 46g
|1 poşet + 43g
|1 poşet + 40g
|1 poşet + 37g
|1 poşet + 34g
|1 poşet + 31g
|1 poşet + 30g
ÜRÜN AYRINTILARI
ROYAL CANIN® Kitten, yavru kedilerin büyümelerinin “konsolidasyon evresinde” beslenme ihtiyaçlarını desteklemek için özel olarak formüle edilmiştir. Bu formül, fiziksel ve davranışsal açıdan önemli değişimler yaşayan 12 aylığa kadar olan yavru kediler için uygundur. Bu özel formül, yavru kedinizin artan enerji ihtiyacını karşılamaya ve kemik ve kas gelişimini desteklemeye yardımcı olmak için uyarlanan seviyelerde protein, mineraller ve vitaminler içerir. Ayrıca, yavru kedilerin sağlıklı bağışıklık sistemi gelişimini desteklemek için Vitamin C ve E gibi besin öğeleri içerir. Bu diyetsel antioksidanların aşılardan sonra daha yüksek ve hızlı antikor artışını harekete geçirdiği kanıtlanmıştır. ROYAL CANIN® Kitten, beyin gelişimini ve göz sağlığını desteklemek için Omega-3 yağ asitleriyle (DHA) zenginleştirilmiştir. Faydalı prebiyotiklerin (MOS) ve çok yüksek sindirilebilirliği olan proteinlerin birleşimi sayesinde, ROYAL CANIN® Kitten aynı zamanda sindirim sağlığı açısından bağırsak mikrobiyotasının (bağırsak florası) sağlıklı dengesini desteklemeye yardımcı olur. ROYAL CANIN® Kitten’ın taneleri de yavru kedinizin küçük çenesi için özel olarak tasarlanmıştır. Yavru kediniz çiğnerken ortaya çıkan mekanik fırçalama etkisi diş sağlığının korunmasına yardımcı olur. Yavru kediniz 12 aylık olduğunda, yetişkin bir kedi olarak beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak uyarlanan bir diyete ihtiyaç duyar. Bu aşamada, yetişkin kediler için sunulan ROYAL CANIN® Fit32 diyet serisine geçebilirsiniz.