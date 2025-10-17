Kitten Yavru Kedi Kuru Maması

ROYAL CANIN® Kitten, yavru kedilerin büyümelerinin “konsolidasyon evresinde” beslenme ihtiyaçlarını desteklemek için özel olarak formüle edilmiştir. Bu formül, fiziksel ve davranışsal açıdan önemli değişimler yaşayan 12 aylığa kadar olan yavru kediler için uygundur. Bu özel formül, yavru kedinizin artan enerji ihtiyacını karşılamaya ve kemik ve kas gelişimini desteklemeye yardımcı olmak için uyarlanan seviyelerde protein, mineraller ve vitaminler içerir. Ayrıca, yavru kedilerin sağlıklı bağışıklık sistemi gelişimini desteklemek için Vitamin C ve E gibi besin öğeleri içerir. Bu diyetsel antioksidanların aşılardan sonra daha yüksek ve hızlı antikor artışını harekete geçirdiği kanıtlanmıştır. ROYAL CANIN® Kitten, beyin gelişimini ve göz sağlığını desteklemek için Omega-3 yağ asitleriyle (DHA) zenginleştirilmiştir. Faydalı prebiyotiklerin (MOS) ve çok yüksek sindirilebilirliği olan proteinlerin birleşimi sayesinde, ROYAL CANIN® Kitten aynı zamanda sindirim sağlığı açısından bağırsak mikrobiyotasının (bağırsak florası) sağlıklı dengesini desteklemeye yardımcı olur. ROYAL CANIN® Kitten’ın taneleri de yavru kedinizin küçük çenesi için özel olarak tasarlanmıştır. Yavru kediniz çiğnerken ortaya çıkan mekanik fırçalama etkisi diş sağlığının korunmasına yardımcı olur. Yavru kediniz 12 aylık olduğunda, yetişkin bir kedi olarak beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak uyarlanan bir diyete ihtiyaç duyar. Bu aşamada, yetişkin kediler için sunulan ROYAL CANIN® Fit32 diyet serisine geçebilirsiniz.