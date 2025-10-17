Kitten Sterilised Yavru Kedi Kuru Maması
Kuru Kedi Maması
Özellikle kısırlaştırılmış yavru kediler (6 aylıktan 12 aylığa kadar) için mama (tam yem)
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Abonelik Avantajları
Her siparişte yaş mama hediye (1.5 kg ve üzeri kuru mama paketlerinde geçerli)
Her siparişte %10 indirim
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Kalite ve gıda güvenliğine adanmışlık
Yüksek kaliteli ham maddeler
Düzenli kalite kontrolleri
Tamamen izlenebilir bileşenler
ÜRÜN AYRINTILARI
ROYAL CANIN® Sterilised Kitten, kısırlaştırılmış yavru kedilerin büyümelerinin “konsolidasyon evresinde” beslenme ihtiyaçlarını desteklemek için özel olarak formüle edilmiştir. Bu formül, fiziksel ve davranışsal açıdan önemli değişimler yaşayan 6 ila 12 aylık kısırlaştırılmış yavru kediler için uygundur. Bu özel formül, kilo alımı riskini azaltmaya yardımcı olmak için orta seviyede yağ içerir ancak yine de sağlıklı gelişim için optimal seviyelerde protein, kalsiyum ve fosfor içeriği mevcuttur. Ayrıca, yavru kedilerin sağlıklı bağışıklık sistemi gelişimini desteklemek için Vitamin C ve E gibi besin öğeleri içerir. Bu diyetsel antioksidanların aşılardan sonra daha yüksek ve hızlı antikor artışını harekete geçirdiği kanıtlanmıştır. ROYAL CANIN® Sterilised Kitten beyin gelişimini ve göz sağlığını desteklemek için Omega-3 yağ asitleriyle (DHA) zenginleştirilmiştir. Faydalı prebiyotiklerin (MOS) ve çok yüksek sindirilebilirliği olan proteinlerin birleşimi sayesinde, ROYAL CANIN® Sterilised Kitten aynı zamanda sindirim sağlığı açısından bağırsak mikrobiyotasının (bağırsak florası) sağlıklı dengesini desteklemeye yardımcı olur. ROYAL CANIN® Sterilised Kitten’ın taneleri de yavru kedinizin küçük çenesi için özel olarak tasarlanmıştır. Yavru kediniz çiğnerken ortaya çıkan mekanik fırçalama etkisi diş sağlığının korunmasına yardımcı olur. Kısırlaştırılmış kediniz 12 aylık olduğunda, yetişkin bir kedi olarak beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak uyarlanan bir diyete ihtiyaç duyar. Bu aşamada, kuru mama ya da soslu veya jöleli yaş mama olarak sunulan ROYAL CANIN® Sterilised37 serisine geçebilirsiniz.
FAYDALARI
Özellikler
Doğal antidoksidanlar içerir. Yapay renklendiriciler içermez. Yapay tatlandırıcılar içermez.
Güçlü Bağışıklık Sistemi
Etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış, E ve C vitaminleri de içeren özel kompleks sayesinde yavru kedilerin bağışıklık sistemlerini destekler.
Büyüme & kilo kontrolü
Kısırlaştırmadan sonra yavru kedilerin enerji ihtiyaçları değişir ve aşırı kilo alımı riski artar. Bu formül orta seviyede yağ içeriği ile kilo alımını sınırlarken uygun seviyede protein, kalsiyum ve fosfor ile sağlıklı büyümeyi desteklemeye devam eder.
Mikrobiyom Desteği
Prebiyotik (MOS) kombinasyonu & yüksek sindirilebilirlikli proteinler sayesinde sağlıklı bağırsak mikrobiyotasını ve sindirim sağlığını destekler.
Beyin Gelişimi
Omega 3 yağ asitleri (DHA) ile zenginleştirilmiş bu formül, yavru kedilerin beyin gelişimini ve sağlıklı görme fonksiyonlarını da destekler.
BESLENME BİLGİLERİ
|Yavru Kedinin Yaşı (ay)
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|Yavru Kedinin Kilosu (kg)
|1.8 - 2.75
|2.1 - 3
|2.4 - 3.9
|2.4 - 3.9
|2.7 - 4
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|Önerilen günlük miktar
|79g
|83g
|80g
|77g
|73g
|69g
|66g
|63g
|61g
|Yavru Kedinin Yaşı (ay)
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|Yavru Kedinin Kilosu (kg)
|1.8 - 2.75
|2.1 - 3
|2.4 - 3.9
|2.4 - 3.9
|2.7 - 4
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|2.9 - 5
|Önerilen günlük miktar
|1 poşet + 56g
|1 poşet + 60g
|1 poşet + 57g
|1 poşet + 54g
|1 poşet + 50g
|1 poşet + 46g
|1 poşet + 43g
|1 poşet + 40g
|1 poşet + 38g