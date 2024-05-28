Yavru kedinizin eğitimi
Yavru kediniz iki farklı şekilde öğrenir: Annesinin eylemlerini taklit ederek ve yeni deneyimler ve olumlu pekiştirme yoluyla öğrenerek başlar. Yavru kediler yavru köpeklerden daha bağımsız olsa da, onları erken yaşta doğru davranışlar benimseyecek ve diğer insan ve hayvanlarla aynı evi paylaşmanın kurallarını öğrenecek şekilde eğitmeniz önemlidir.
Yavru kediniz neden eğitilmelidir?
Fiziksel ve zihinsel sıhhatleri için bu önemlidir
Eğitimi yavru kedinizin oyun zamanına dahil etmek, tüm o ekstra enerjinin iyi bir şekilde kullanılmasına yardımcı olup onların mutlu, aktif ve sağlıklı kalmasını sağlar. Yavru kedinize yeni beceriler öğretmek ve çevikliğini geliştirmesine yardımcı olmak, onları zihinsel olarak uyarılmış halde tutmaya da yardımcı olabilir.
Yavru kedilerin nasıl davranmaları gerektiğini öğrenmesine yardımcı olur
Birçok yavru kedi ısırır ve tırmalar. Pençe ve dişleri tam olarak gelişmeden önce, oyun oynayarak hangi davranışların kabul edilebilir, hangilerinin kabul edilemez olduğunu öğretebilirsiniz.
Yeni ortamlarda daha az tedirgin olmalarını sağlar
Zaman zaman yavru kedinizin tırnaklarını kesmeniz, onu veterinere götürmeniz veya bir tablet vermeniz gerekebilir. Eğitim, yavru kedinizin bu yabancı deneyimlere uyum sağlamasına ve yeni durumlarla başa çıkmasına yardımcı olabilir. Böylece dostunuz sakin kalabilir ve agresif davranmaz.
Onu evinde hissettirir
Yavru kedinizi eğitmek, illa onlara numaralar öğretmek anlamına gelmez. Ona bir kum kabını kullanmayı, tırmalama direğini kullanmayı ve adlarıyla seslendiğinizde gelmesini öğretmek olabilir. Tüm bunlar evcil hayvanınızın evde rahat hissetmesini sağlayabilir.
Yavru kedinizi adını tanıması için nasıl eğitirsiniz?
Yavru kedinize adıyla seslendiğinizde yanıt vermesini öğretmek göründüğünden daha kolaydır. Bu basit ipuçları yararlı olacaktır.
- Az heceli kısa bir ad seçin. Bu, yavru kedinizin adını tanımasını kolaylaştıracaktır
- Yavru kedinizi beslemek veya oyun oynamak için adıyla çağırın ve aktivite sırasında adını tekrarlayın. Bu olumlu pekiştirme, kedinizin adını tanımasına yardımcı olur
- Yavru kedinizi cezalandırırken adını tekrarlamamaya çalışın çünkü bu, adına olumsuz çağrışımlar katacaktır
- Yavru kedinizin adını söyleyin ve hemen bir ödül maması verin
- Veya adını söyleyin ve ona doğru bir kâğıt top yuvarlayın
- Yavru kediler aç olduklarında genellikle daha duyarlı olurlar. Bu yüzden bu egzersizleri öğünlerden önce deneyin.
Yavru kediniz kum kabını kullanması için nasıl eğitilir?
Çoğu yavru kedi, tuvalet eğitiminin temellerini annelerini izleyerek öğrenir. Ancak, yavru kediniz kum kabını kullanmayı bilmiyorsa, onlara ne yapacaklarını göstermek sizin işiniz olacaktır. Kötü alışkanlıklara başlamadan önce yavru kedinize tuvalet eğitimi vermek, onları ve sizi önemli miktarda kaygı ve stresten kurtarabilir.
Ayrı, sakin ortamdaki kum kapları
Yavru kedinizin kum kabını evinizin sessiz bir köşesine yerleştirin. Başka kedileriniz varsa, bu kutunun ayrı olduğundan emin olun.
Aynı kedi kumunu kullanın
Yavru kedinizin alışık olduğu kum türünü kullanmayı unutmayın. Emin değilseniz, birkaç farklı çeşidi denemeniz gerekebilir.
Yemek ve uykudan sonra kullanın
Yemekten veya uykudan sonra yavru kedinizi kum kabına koyun. Sonra yavru kediniz izin verirse patilerinden birini kullanarak kum kabını kazıyın.
Vücut diline dikkat edin
Diğer zamanlarda da yavru kedinize göz kulak olduğunuzdan emin olun. Gitmek ister gibi görünüyorsa kum kutusuna koyun.
Cezalardan kaçının
Kum kabının dışında bir kaza olursa yavru kedinizi cezalandırmamaya dikkat edin, çünkü bu olumsuz bir çağrışım yaratır.
Yavru kedim neden kum kabını kullanmıyor?
Yavru kedinizin kum kabını kullanmak istememesinin birkaç sebebi olabilir. Burada dikkat etmeniz gereken en yaygın sebeplerden bazılarına değinilmiştir:
Temizlik
Yavru kedinizin kum kabını günlük olarak temizlemek, keskin kokuları gidermek ve yeni kedi kumu eklemek önemlidir
Boyut
Kum kutusu çok küçük olabilir ve yavru kediniz kutuyu rahatlıkla kullanamıyor olabilir
Kötü bir deneyim
Olumsuz bir bağlantı oluşturmamak için yavru kedinizi kum kutusundayken izlemek veya rahatsız etmemek önemlidir.
Yavru kedi tırmalama direğini kullanması için nasıl eğitilir?
Yavru kediler içgüdüsel olarak tırnaklarını keskinleştirmeyi severler. Bunu mobilyaya zarar vermeden yapmalarına yardımcı olmak için bir tırmalama direği edinmek ve yavru kedinizi eve ilk geldiğinde bunu nasıl kullanacağı konusunda eğitmek iyi bir fikirdir.
Onları kokuyla cezbedin
Yavru kediniz, insanlarınkinden 14 kat daha iyi olan inanılmaz keskin bir koku alma duyusuna sahiptir. Mobilyalara narenciye kokusu püskürtmek yavru kedinizi bunlardan uzak durmaya teşvik edecektir. Benzer şekilde, yeni bir tırmalama direğine kedi otu veya kedi nanesi püskürtülmesi, bunu meraklı bir kedi için daha cazip kılar.
Tırmalamanın oyun zamanının bir parçası haline getirilmesi
Yavru kedinizin en sevdiği oyuncakları tırmalama direğine koyarak, yüzeyinde tüy oltası gezdirerek ya da yumuşak dokular ekleyerek, oyun zamanı boyunca tırnaklarını yapıcı bir şekilde kullanmaya teşvik edebilirsiniz. Bu sayede tırmalama direğinin yerini hafızasına kazımış da olursunuz.
Tırmaladığı için kedinizi övün
Yavru kediniz tırnaklarını tırmalama direğinde ilk kez kullandığında onları övün ve okşayın. Bazı kolay etkilenen yavru kediler tırmalama eylemini insan sevgisi ve teşviki ile bağdaştıracaktır.
Yavru kedim neden tırmalama direğini kullanmıyor?
Yavru kedileri sosyalleştirme
İstenmeyen davranışlardan kaçınmak ve özgüvenli, sakin yetişkin kediler haline gelmelerine yardımcı olmak için sosyalleştirme mümkün olduğunca erken başlamalıdır. Yavru kedinizi nasıl sosyalleştirebileceğinizi öğrenin.
Yavru kediler için özel beslenme
ROYAL CANIN® yavru kedi beslenmesi, yaşamın ilk yılında yavru kedinin gereksinimleri için gerekli tüm besinleri sağlayarak büyüme ve gelişimi destekler.