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Maine coon kitten black and white

Yavru kedinizin eğitimi

Yavru kediniz iki farklı şekilde öğrenir: Annesinin eylemlerini taklit ederek ve yeni deneyimler ve olumlu pekiştirme yoluyla öğrenerek başlar. Yavru kediler yavru köpeklerden daha bağımsız olsa da, onları erken yaşta doğru davranışlar benimseyecek ve diğer insan ve hayvanlarla aynı evi paylaşmanın kurallarını öğrenecek şekilde eğitmeniz önemlidir.

Kitten sitting on a cat tree

Yavru kediniz neden eğitilmelidir?

Yavru kediniz iki farklı şekilde öğrenir: İlk başta annesinin davranışlarını taklit ederek başlar ve sonra da deneyimleyerek kendi kendine öğrenir. Yavru kediler yavru köpeklerden daha özgür ruhlu olsa da, yavru kedinizi erken yaşta doğru davranışlar benimseyecek ve diğer insan ve hayvanlarla aynı evi paylaşmanın kurallarını öğrenecek şekilde eğitmeniz önemlidir.
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Fiziksel ve zihinsel sıhhatleri için bu önemlidir

Eğitimi yavru kedinizin oyun zamanına dahil etmek, tüm o ekstra enerjinin iyi bir şekilde kullanılmasına yardımcı olup onların mutlu, aktif ve sağlıklı kalmasını sağlar. Yavru kedinize yeni beceriler öğretmek ve çevikliğini geliştirmesine yardımcı olmak, onları zihinsel olarak uyarılmış halde tutmaya da yardımcı olabilir.

Maine Coon kitten sitting outside on a wooden table
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Yavru kedilerin nasıl davranmaları gerektiğini öğrenmesine yardımcı olur

Birçok yavru kedi ısırır ve tırmalar. Pençe ve dişleri tam olarak gelişmeden önce, oyun oynayarak hangi davranışların kabul edilebilir, hangilerinin kabul edilemez olduğunu öğretebilirsiniz.

Grey tabby kitten sat indoors next to a grey sofa
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Yeni ortamlarda daha az tedirgin olmalarını sağlar

Zaman zaman yavru kedinizin tırnaklarını kesmeniz, onu veterinere götürmeniz veya bir tablet vermeniz gerekebilir. Eğitim, yavru kedinizin bu yabancı deneyimlere uyum sağlamasına ve yeni durumlarla başa çıkmasına yardımcı olabilir. Böylece dostunuz sakin kalabilir ve agresif davranmaz.

Two kittens running outside on grass
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Onu evinde hissettirir

Yavru kedinizi eğitmek, illa onlara numaralar öğretmek anlamına gelmez. Ona bir kum kabını kullanmayı, tırmalama direğini kullanmayı ve adlarıyla seslendiğinizde gelmesini öğretmek olabilir. Tüm bunlar evcil hayvanınızın evde rahat hissetmesini sağlayabilir.

Grey tabby kitten lying down on a white sheet

Yavru kedinizi adını tanıması için nasıl eğitirsiniz?

Yavru kedinize adıyla seslendiğinizde yanıt vermesini öğretmek göründüğünden daha kolaydır. Bu basit ipuçları yararlı olacaktır.

Maine Coon kitten sitting indoors on a cat tree

 

  • Az heceli kısa bir ad seçin. Bu, yavru kedinizin adını tanımasını kolaylaştıracaktır
  • Yavru kedinizi beslemek veya oyun oynamak için adıyla çağırın ve aktivite sırasında adını tekrarlayın. Bu olumlu pekiştirme, kedinizin adını tanımasına yardımcı olur
  • Yavru kedinizi cezalandırırken adını tekrarlamamaya çalışın çünkü bu, adına olumsuz çağrışımlar katacaktır
  • Yavru kedinizin adını söyleyin ve hemen bir ödül maması verin
  • Veya adını söyleyin ve ona doğru bir kâğıt top yuvarlayın
  • Yavru kediler aç olduklarında genellikle daha duyarlı olurlar. Bu yüzden bu egzersizleri öğünlerden önce deneyin.

 

Grey and white kitten standing in a litter tray

Yavru kediniz kum kabını kullanması için nasıl eğitilir?

Çoğu yavru kedi, tuvalet eğitiminin temellerini annelerini izleyerek öğrenir. Ancak, yavru kediniz kum kabını kullanmayı bilmiyorsa, onlara ne yapacaklarını göstermek sizin işiniz olacaktır. Kötü alışkanlıklara başlamadan önce yavru kedinize tuvalet eğitimi vermek, onları ve sizi önemli miktarda kaygı ve stresten kurtarabilir.

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Ayrı, sakin ortamdaki kum kapları

Yavru kedinizin kum kabını evinizin sessiz bir köşesine yerleştirin. Başka kedileriniz varsa, bu kutunun ayrı olduğundan emin olun.

British Shorthair kitten standing in a litter tray
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Aynı kedi kumunu kullanın

Yavru kedinizin alışık olduğu kum türünü kullanmayı unutmayın. Emin değilseniz, birkaç farklı çeşidi denemeniz gerekebilir.

Tabby-kitten-standing-in-a-black-litter-tray
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Yemek ve uykudan sonra kullanın

Yemekten veya uykudan sonra yavru kedinizi kum kabına koyun. Sonra yavru kediniz izin verirse patilerinden birini kullanarak kum kabını kazıyın.

Kitten lying on a grey rug
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Vücut diline dikkat edin

Diğer zamanlarda da yavru kedinize göz kulak olduğunuzdan emin olun. Gitmek ister gibi görünüyorsa kum kutusuna koyun.

British-Shorthair-kitten-sitting-on-a-blanket-indoors
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Cezalardan kaçının

Kum kabının dışında bir kaza olursa yavru kedinizi cezalandırmamaya dikkat edin, çünkü bu olumsuz bir çağrışım yaratır.

Bengal-kitten-sitting-in-a-litter-tray

Yavru kedim neden kum kabını kullanmıyor?

Yavru kedinizin kum kabını kullanmak istememesinin birkaç sebebi olabilir. Burada dikkat etmeniz gereken en yaygın sebeplerden bazılarına değinilmiştir:

Temizlik

Yavru kedinizin kum kabını günlük olarak temizlemek, keskin kokuları gidermek ve yeni kedi kumu eklemek önemlidir

Boyut

Kum kutusu çok küçük olabilir ve yavru kediniz kutuyu rahatlıkla kullanamıyor olabilir

Kötü bir deneyim

Olumsuz bir bağlantı oluşturmamak için yavru kedinizi kum kutusundayken izlemek veya rahatsız etmemek önemlidir.

Small kitten climbing on a cat tree

Yavru kedi tırmalama direğini kullanması için nasıl eğitilir?

Yavru kediler içgüdüsel olarak tırnaklarını keskinleştirmeyi severler. Bunu mobilyaya zarar vermeden yapmalarına yardımcı olmak için bir tırmalama direği edinmek ve yavru kedinizi eve ilk geldiğinde bunu nasıl kullanacağı konusunda eğitmek iyi bir fikirdir.

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Onları kokuyla cezbedin

Yavru kediniz, insanlarınkinden 14 kat daha iyi olan inanılmaz keskin bir koku alma duyusuna sahiptir. Mobilyalara narenciye kokusu püskürtmek yavru kedinizi bunlardan uzak durmaya teşvik edecektir. Benzer şekilde, yeni bir tırmalama direğine kedi otu veya kedi nanesi püskürtülmesi, bunu meraklı bir kedi için daha cazip kılar.

Small kitten playing with a cat tree indoors
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Tırmalamanın oyun zamanının bir parçası haline getirilmesi

Yavru kedinizin en sevdiği oyuncakları tırmalama direğine koyarak, yüzeyinde tüy oltası gezdirerek ya da yumuşak dokular ekleyerek, oyun zamanı boyunca tırnaklarını yapıcı bir şekilde kullanmaya teşvik edebilirsiniz. Bu sayede tırmalama direğinin yerini hafızasına kazımış da olursunuz.

Bengal kitten sitting in a cat tree
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Tırmaladığı için kedinizi övün

Yavru kediniz tırnaklarını tırmalama direğinde ilk kez kullandığında onları övün ve okşayın. Bazı kolay etkilenen yavru kediler tırmalama eylemini insan sevgisi ve teşviki ile bağdaştıracaktır.

Bengal kitten in a cat bed being stroked by owner
Tabby kitten lying down in a cat tree

Yavru kedim neden tırmalama direğini kullanmıyor?

Her yavru kedi farklıdır. Bu yüzden evcil hayvanınız tırmalama direğini kullanmıyorsa bunun nedeni yanlış bir yerde olması, güzel görünmemesi veya kokmaması olabilir.
Tırmalama direğinin her zaman yavru kedinin en çok zaman geçirdiği yere koyulması gerekir. Ayrıca yavru kedinizin direkte tırnaklarını keskinleştirme şekline de dikkat etmelisiniz. Arka ayaklarının üzerindeyken mi tırmalıyor? Yoksa yere mi uzanıyor? Böylece davranışına uygun olarak daha uzun bir tırmalama kulesi ya da daha uzun bir tırmalama matı seçmeniz gerektiğini anlayabilirsiniz.
Sacred Birman kittens and mother black and white

Yavru kedileri sosyalleştirme

İstenmeyen davranışlardan kaçınmak ve özgüvenli, sakin yetişkin kediler haline gelmelerine yardımcı olmak için sosyalleştirme mümkün olduğunca erken başlamalıdır. Yavru kedinizi nasıl sosyalleştirebileceğinizi öğrenin.

Yavru kedinizi sosyalleştirme

Yavru kediler için özel beslenme

ROYAL CANIN® yavru kedi beslenmesi, yaşamın ilk yılında yavru kedinin gereksinimleri için gerekli tüm besinleri sağlayarak büyüme ve gelişimi destekler.

Büyüme yolculuğuYavru kedi mamaları

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