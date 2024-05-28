Yavru kedinizin eğitimi

Her yavru kedi farklıdır. Bu yüzden evcil hayvanınız tırmalama direğini kullanmıyorsa bunun nedeni yanlış bir yerde olması, güzel görünmemesi veya kokmaması olabilir.

Tırmalama direğinin her zaman yavru kedinin en çok zaman geçirdiği yere koyulması gerekir. Ayrıca yavru kedinizin direkte tırnaklarını keskinleştirme şekline de dikkat etmelisiniz. Arka ayaklarının üzerindeyken mi tırmalıyor? Yoksa yere mi uzanıyor? Böylece davranışına uygun olarak daha uzun bir tırmalama kulesi ya da daha uzun bir tırmalama matı seçmeniz gerektiğini anlayabilirsiniz.