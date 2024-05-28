Yavru kedi bakımının temelleri

Fırçalama işlemi kafadan başlayarak yavaşça önce ön bacaklar ve göğse, daha sonra arka bacaklara ve son olarak kuyruğa yapılır. Fırçanız veya tarağınızla ilk önce tüylerin uzama yönüne daha sonra da ölü saç ve kalıntıları gidermek için ters yönde taramalısınız.

En uygun fırçalama sıklığı ve ihtiyaç duyacağınız malzemeler, kürk yapısına bağlı olarak değişir.