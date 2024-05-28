Yavru kedi bakımının temelleri
Bir yavru kediye neden bakım yapmanız gerekir?
Yavru kedinizi erken yaştan bakıma alıştırmak, sizinle yeni evcil havyanınız arasında harika bir bağlanma deneyimi olabilir. Ayrıca, yavru kediniz de insan dokunuşuna alışacak ve bu da gelecekte bakımı onlar için daha az stresli ve sizin için daha sakin hale getirecektir.
Yavru kedinin fırçalanması
Yavru kediler çoğu zaman kendi bakımlarını yapsa da düzenli fırçalama, tüy yumağına neden olabilecek tüm ölü tüylerin ve biriken kirlerin kaldırmasına yardımcı olabilir.
En uygun fırçalama sıklığı ve ihtiyaç duyacağınız malzemeler, kürk yapısına bağlı olarak değişir.
Kulakların arkasındaki ve çene ile patilerin altındaki bölgelere özellikle dikkat edilmelidir. Bunlar, dolaşmaların en sık görüldüğü ve oluştuktan sonra çözmesi çok zor olan bölgelerdir
Kısa tüyler
Orta uzunlukta ve uzun tüy
Haftada bir veya iki kez birkaç dakika fırçalamak orta uzunluktaki tüyler için uygundur, uzun tüylere sahip yavru kedilerin günlük olarak fırçalanması gerekebilir. Normal bir fırça veya büyük dişli metal tarak, bu tüy tiplerinden kir ve döküntüleri temizlemek için en iyisidir. Tüylerin derinine fırçalardan daha çok ulaştıkları için tarak kullanılırken dikkat edilmelidir. Bu, derinin tahriş olma riskinin daha yüksek olduğu anlamına gelir.
Yumuşatıcı spreyler, Norveç Orman Kedisi veya Maine Coon gibi yoğun tüylere sahip ırklarda dolaşmaları önlemeye yardımcı olabilir.
Yavru kedinize banyo yaptırmak
Yavru kedilerin oldukça hassas olduğu bilinmektedir, bu yüzden onları, her aşamada mümkün olduğunca rahat olduklarından emin olarak, deneyimlerle nazikçe tanıştırmak önemlidir. Bu, gelecekte banyo yapma ile ilgili olumsuz davranışları önlemeli ve yavru kediniz için stresi azaltmalıdır.
Yavru kedinin yıkanması
- Başlarken yavru kedinizi bir süngerle ıslatın, bunu yaparken onu övün. İyi tepki vermezlerse durun ve sürece alışana kadar birkaç gün sonra tekrar deneyin.
- Yavru kediniz hazır olduğunda küveti nispeten sığ olacak şekilde ılık suyla doldurun. Su, ayakta durduğunda yavru kedinizin omuzlarına gelmelidir.
- Yavru kedinizi sakince ve nazikçe suyla tanıştırın. Kediler yüksek seslere ve ani hareketlere karşı çok hassastır ve herhangi bir aksaklık onları korkutabilir
- Davranışı için onu överek ve ona güven vererek yavru kedinizin suya alışmasını sağlayın
- Yavru kedinizi suyu gözlerine ve kulaklarına getirmemeye dikkat ederek nazikçe ıslatın. Şampuanı masaj yaparak tüylerine uygulayın, kuyruğuna, göğsüne ve bacaklarına çok dikkat edin
- Yavru kedinizin sırtına su dökerek tüm şampuanı durulayın. Başını duruluyorsanız, gözlerinin çevresinde dikkatli olarak elinizi veya nemli bir süngeri kullanmak daha iyidir.
Yavru kedinin tüylerinin kurulanması
Temizlendikten sonra yavru kediyi banyodan çıkarıp temiz ve sıcak bir havluya sarın. Nazikçe yere koyduktan sonra karından başlayarak sırtını, kuyruğunu ve başını kurutun.
Saç kurutma makinesi kullanmak istiyorsanız, makineden çıkan havanın çok sıcak veya soğuk olmadığından ve sesin yavru kediyi ürkütmediğinden emin olun. Asla kedinizin kafasını saç kurutma makinesiyle kurutmayın. Bunun yerine bölgeye kuru bir havluyla masaj yapın.
Yavru kedinizin kulaklarının temizlenmesi
Yavru kedinizin kulaklıklarında tıkanıklık, yabancı nesne, kızarıklık, kaşıntı, kesik veya çizik ve anormal koku olup olmadığı düzenli olarak kontrol etmeniz önerilir.
Yavru kedinizin kulaklarını evde temizlemeniz gerekiyorsa veterineriniz kullanmanız için özel formüllü bir çözelti verebilir. Yavru kedinizin kulak kanalına dikkatlice birkaç damla sıkın, ardından kulaklarının tabanına nazikçe masaj yapın. Son olarak temiz bir kompresle kalıntıları giderin. Yavru kedinizin kulak sağlığı konusunda şüpheleriniz varsa yol göstermesi için veterinerinizle iletişime geçin.
Yavru kedinizin tırnakları nasıl kesilir?
Yavru kediler tırnaklarını genellikle bölgelerini işaretlemek için kullanır. Tırmalamadan kaynaklanan hasarı, doğal davranışlarını etkilemeden önlemek için bazen tırnakların kesilmesi önerilir. Düzgün kesildiği takdirde bu işlem yavru kedinize hiç acı vermez.
İlk önce yavru kediniz kucağınızdayken rahatça oturabileceğiniz bir yer seçin. Yavru kedinizin patilerini dikkatlice tutun ve giyotin tırnak makasıyla tırnaklarını kesin. Tırnağın beyaz ucunu kesin, tırnağın dibindeki etli kısımdan uzak durun. Bu noktaya çok yakın bir yerden keserseniz, acıya ve kanamaya neden olabilirsiniz. Yavru kedinizin tırnaklarını ne zaman keseceğinizden emin değilseniz veya nasıl yapıldığını görmek isterseniz veteriner hekiminize danışın.
Yavru kedinizin dişlerinin bakımı
Yavru kedinizin ağız hijyenini korumanız önemlidir çünkü tartar ve plak oluşumu diş kaybına, iltihaplı diş etlerine ve ağız kokusuna neden olabilir. Yavru kedinizin süt dişlerinin çoğu çıktığında dişleri dikkatlice fırçalamaya başlayabilirsiniz. Kedinizin yetişkin dişleri dördüncü ayda çıkmaya başlayacaktır.
Yavru kedinizin dişlerinin durumu hakkında endişeleriniz varsa veterinerinizle konuşun.
Yavru kedinizin dişlerinin fırçalanması
Yavru kedinizin sağlık durumunu anlama
Yavru kedinizin rutinlerini ve davranışını anlamanız önemlidir, böylece yolunda gitmeyen bir şey olduğunda belirtileri hızla fark edebilirsiniz.
Yavru Kedi Ürünlerimiz
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