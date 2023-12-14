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Yavru kedilerde hastalığın yaygın belirtileri

Yavru kedinizin yaşayabileceği yaygın sağlık sorunlarını ve erken belirtileri nasıl tespit edeceğinizi bilmeniz, kendinizi güvende hissetmenize ve dostunuza daha iyi bakmanıza yardımcı olabilir.
Kitten lying down under a grey blanket
Sacred Birman kitten sitting indoors next to a white bowl

Yavru kedilerde sık görülen sağlık sorunları

Yavru kedilerin ilk yıl içinde yatkın oldukları çeşitli hastalıklar ve sağlık sorunları vardır. Yavrunun yeni sahibi olarak hangi belirtilerin normal ve hangilerinin daha ciddi bir sorunun belirtisi olduğunu ayırt etmek zor olabilir. Yavru kedi sağlığı hakkında dikkat edilmesi gereken en önemli şeyler şunlardır.

Tabby kitten sleeping on a sofa

Yavru kedinizin davranışları mı değişti?

Yapabileceğiniz en yararlı şeylerden biri, yavru kedinizin davranışlarını yakından izlemektir. Karakterine uygun olmayan tüm değişimler, yolunda gitmeyen bir şeyin ilk göstergesi olabilir. Saldırganlık, huysuzluk, saklanma, aşırı miyavlama veya iştahsızlık gibi yeni davranışlara dikkat edin. Yavru kediniz her zamankinden farklı davranıyorsa yol göstermesi için veterinerinize başvurun.

Yavru kedi sağlığı sorunları: diğer tipik belirtiler

Yavru kedinizin fiziksel özelliklerini yakından takip ettiğinizde meydana gelen değişimleri fark edebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken şeylerden bazıları:
Norwegian Forest kitten black and white
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5.Sindirim sistemi

Kusma, ishal, kabızlık veya aşırı susama mı var?

1.Kulaklar, gözler, ağız, burun

Yavru kedinizin kulaklarında sızıntı var veya çizilmiş mi? Gözleri sulu veya bulanık mı? Burunları kuru, sızıntılı mı yoksa hapşırmaya meyilli mi? Ayrıca kuru, sızıntılı veya hapşırmaya meyilli olması durumunda yavru kedinizin burnunu kontrol edin.

2.Solunum sistemi

Öksürüyor, hapşırıyor veya hırıltı mı çıkarıyor?

3.Deri ve tüyler

Donuk, kırılgan, yağlı veya dökülmüş mü?

6.Üriner sistemi

Daha sık mı idrara çıkıyor? Renkte bir değişiklik var mı?

4.Kilo ve iştahsızlık

Yavru kediniz kilo veriyor ya da aniden kilo mu aldı? Mamaya karşı ilgisizleşme veya yemeyi bırakma söz konusu mu?
Yavru kedinizde bunlara benzer belirtiler varsa her zaman veterinerinizin fikrini alın.
Bengal kitten crouching in black and white

Veteriner kliniği bulun

Yavru kedinizde bunlara benzer belirtiler varsa her zaman veterinerinizin fikrini alın.

Veteriner kliniği bulun
Norwegian Forest Cat kittens sat together in black and white

Yavru kedinizin sağlık durumunu anlama

Yavru kedinizin rutinlerini ve davranışını anlamanız önemlidir, böylece yolunda gitmeyen bir şey olduğunda belirtileri hızla fark edebilirsiniz. Aşılar ve güçlendirici enjeksiyonlar gibi birkaç önemli kilometre taşını anlamak da önemlidir.

Yavru kedi sağlığı