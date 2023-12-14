Yavru kedilerde hastalığın yaygın belirtileri

Yavru kedilerin ilk yıl içinde yatkın oldukları çeşitli hastalıklar ve sağlık sorunları vardır. Yavrunun yeni sahibi olarak hangi belirtilerin normal ve hangilerinin daha ciddi bir sorunun belirtisi olduğunu ayırt etmek zor olabilir. Yavru kedi sağlığı hakkında dikkat edilmesi gereken en önemli şeyler şunlardır.