Yavru kedilerde hastalığın yaygın belirtileri
Yavru kedilerde sık görülen sağlık sorunları
Yavru kedilerin ilk yıl içinde yatkın oldukları çeşitli hastalıklar ve sağlık sorunları vardır. Yavrunun yeni sahibi olarak hangi belirtilerin normal ve hangilerinin daha ciddi bir sorunun belirtisi olduğunu ayırt etmek zor olabilir. Yavru kedi sağlığı hakkında dikkat edilmesi gereken en önemli şeyler şunlardır.
Yavru kedinizin davranışları mı değişti?
Yapabileceğiniz en yararlı şeylerden biri, yavru kedinizin davranışlarını yakından izlemektir. Karakterine uygun olmayan tüm değişimler, yolunda gitmeyen bir şeyin ilk göstergesi olabilir. Saldırganlık, huysuzluk, saklanma, aşırı miyavlama veya iştahsızlık gibi yeni davranışlara dikkat edin. Yavru kediniz her zamankinden farklı davranıyorsa yol göstermesi için veterinerinize başvurun.
Yavru kedi sağlığı sorunları: diğer tipik belirtiler
5.Sindirim sistemi
1.Kulaklar, gözler, ağız, burun
2.Solunum sistemi
3.Deri ve tüyler
6.Üriner sistemi
4.Kilo ve iştahsızlık
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Yavru kedinizde bunlara benzer belirtiler varsa her zaman veterinerinizin fikrini alın.
Yavru kedinizin sağlık durumunu anlama
Yavru kedinizin rutinlerini ve davranışını anlamanız önemlidir, böylece yolunda gitmeyen bir şey olduğunda belirtileri hızla fark edebilirsiniz. Aşılar ve güçlendirici enjeksiyonlar gibi birkaç önemli kilometre taşını anlamak da önemlidir.