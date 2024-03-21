Yavru Köpek Büyüme Programımızı Keşfedin
Siz gözünüzü açıp kapayana kadar, küçük dostunuz annesine bağımlı, savunmasız bir yavru olmaktan çıkıp önce her köşe bucağı keşfetmek isteyen, her yere burnunu sokan meraklı ve biraz da sakar bir yumurcağa, sonunda da tam anlamıyla yetişkin bir köpeğe dönüşmüş olacak. Bu hızlı büyüme süreci, köpeğinizin sağlıklı bir yetişkin olmasının da temellerini atacak özel bir beslenme desteğini gerekli kılar.
Büyümekte olan bir yavrunun gelişim sürecinin her aşamasını anlamak, bu süreçte onun sağlığını desteklemenize yardımcı olur. Bu anlamda, yavru köpek büyüme tabloları oldukça işinize yarayacak araçlardır. Bunlar, size büyüme sürecinde fark edebileceğiniz ani değişimlerden önceden haberdar olma imkânı verir. Sağlıklı bir yavru köpeğin, büyüme sürecinde doğru mama ile, tüm kritik besinleri alacak şekilde beslenmesi gerekir. Bu, bedeni hızla gelişmekte olan yavrunuzun sağlıklı bir yetişkin olabilmesi için önemlidir.
Bu sayfada, şu konular hakkında bilgi alabileceksiniz:
1. Yavru köpeğin büyüme evreleri
Yavruluktan yetişkinliğe geçiş sürecinde, köpeğiniz çeşitli büyüme aşamalarından geçer. Küçük köpek ırkları yetişkin boyutlarına ilk senelerinde erişirken, belli başlı büyük ırkların son boyutlarına ulaşması 18 - 24 ay alabilir. Yavru köpeğiniz, hayatının her önemli aşamasında, fiziksel ve bilişsel gelişimini destekleyecek farklı besinlere ihtiyaç duyar. Örneğin, yeni doğmuş bir yavru, 8 haftalık ya da 24 haftalık bir yavrudan farklı besinlere ihtiyaç duyar.
Yavru köpeğinizin gelişimini hafta hafta takip edip, onun kıpır kıpır bedenindeki gelişmelerden haberdar olun. Yaşamının farklı aşamalarında mama seçerken neleri dikkate almanız gerektiğini öğrenin.
Yeni doğmuş bir yavru, 8 haftalık ya da 24 haftalık bir yavrudan farklı besinlere ihtiyaç duyar.
Yavru köpeğin büyüme aşamaları: Yavru köpeğiniz büyürken, sizi neler bekliyor?
Yavru köpeğinizin yaşam yolculuğunun her aşaması, fiziksel ve davranışsal bakımdan farklı dönüm noktaları içerir. İşte genel olarak köpeğinizin yavruluk döneminin önemli aşamalarında sizi bekleyenler...
Yenidoğan
Doğum - 3 Hafta
Başta savunmasız olan yeni doğanlar, 3. haftada karakteri tomurcuklanmaya başlayan yavrulara dönüşürler! Bu dönem çok uyuyabilirler- bu, gelişimlerinin önemli bir aşamasıdır. Bu yavrular için en önemli besin, anne sütüdür.
İlk Gelişim
3 Hafta - 2 Ay
Bu yoğun gelişim aşamasında, yavru köpeğiniz daha hızlı büyümeye, daha büyük adımlar atmaya başlayacak. Bu yüzden, alacağı besinleri ve kalorileri artırmanız gerekecek. 4. haftasına, sütten kesilmeye başlayacak. 8. haftaya geldiğinde, onu veteriner hekime götürüp ilk aşılarını yaptırdığınızda, bağışıklık sistemi gelişmeye başlayacak.
Ergenlikten Yetişkinliğe
2 Ay - Yetişkinlik
Yavru köpeğiniz sütten kesilip evinize katıldıktan sonra, bu çok önemli dönem için beslenmesi sabit ve düzenli olmalıdır. Bu süreç, kemik ve kas gelişimi açısından kritik olduğundan, ideal kalsiyum ve fosfor dengesine sahip bir beslenme rutini oluşturmak önemlidir. Bazı köpekler, 6. aylarından sonra yetişkin gibi görünebilseler de, bedenlerinin tamamen olgunlaşabilmesi için hala birkaç aya daha ihtiyaçları vardır.
Dev Irklarda Gelişimin Tamamlanması
8 Ay - Yetişkinlik
Dev ırk köpeklerin kendilerine has bir büyüme düzeni vardır. İlk iki yılda, boyutları neredeyse iki katına çıkar. Bu ilk hızlı büyüme döneminden sonra ise; yavaş ilerleyecek ve uzun sürecek ikinci gelişim aşamalarını destekleyecek; kas ve kemiklerinin uyumlu bir şekilde gelişmesine yardımcı olacak şekilde düzenlenmiş, genç köpeklere yönelik bir beslenmeye ihtiyaç duyarlar.
Yavru Köpek Büyüme Programı mama önerilerimiz
Yavru köpeğinize fayda sağlayacak şekilde, yaşamının her aşaması için özel olarak seçilen bileşenlerden oluşan mamalarımız, onun büyüme yolculuğuna eşlik etmek için üretilmiştir.
Mini Puppy
2 - 10 ay arası küçük ve çok küçük ırklar; 2 - 12 ay arası orta boy ırklar; 2 - 15 ay arası büyük boy ırklar, ve 2 - 8 ay arası dev ırklar
2. Köpeğinizi büyütürken önemli olan 4 temel sağlık maddesi
Bağışıklık Sistemi
- Bedenleri hızla gelişse de, yavru köpeklerin bağışıklık sistemlerinin güçlenmesi çok daha fazla zaman alır. Bu yüzden, yavru köpeğinizin gelişmekte olan bağışıklık sistemini doğru gıdalar ile destekleyecek şekilde beslenmesini sağlamak, sizin sorumluluğunuzdadır.
Mikrobiyom desteği
- Yavru köpeklerin sindirim sistemi hassastır. Köpeğinizin bağırsaklarındaki mikrobiyom -sindirim sistemi gibi ortamlarda yer alan mikroorganizmalar- genel sağlığında önemli bir rol oynar. Gelişmekte olan sindirim sisteminin desteklenebilmesi için, onu iyi bakterilere açık, zararlı bakterileri ise uzak tutacak bir şekilde beslemeniz gerekmektedir.
Beyin gelişimi
- Yavru köpeğinizin beyin gelişimi, inanılmaz bir hızla ilerler Sizin de, ebeveyni olarak, ona ihtiyaçlarına özel üretilmiş kaliteli bir mama sağlamanız önemlidir. Bu hızlı ve karmaşık gelişim süreci boyunca, yavru köpeğiniz, gelişmekte olan beynini, görme duyusunu ve sinir sistemini destekleyecek besinlere ihtiyaç duyacaktır.
Kilo yönetimi
- Doğru kilo yönetiminin anahtarı, sağlıklı beslenme alkışkanlıklarıdır. Yavru köpeğinizin maması, iştahını doyurup ona gelişimi için gerekli enerji ve besinleri sağlarken, aşırı kalori de içermemelidir. Sağlıklı kilodaki bir yavru köpeğin, yetişkinliğinde de sağlıklı kiloda kalma ihtimali daha yüksektir.
Yavru köpeğinizin ihtiyaçlarına en uygun mama hangisi?
Yavru köpeğinizin, yaşamının her evresine özel beslenme ihtiyaçları olacağından, onun için doğru mamayı bulmanıza yardımcı olacağız.
3. Karma beslenme nedir? Faydaları nelerdir?
Karma beslenme, köpeğin hem kuru hem de yaş mama ile beslenmesi demektir, ve her yaştan köpek için faydalıdır. Yavru köpekler, beslenmeye anne sütü veya ROYAL CANIN® Babydog Milk ile başlar, daha sonra da bebek köpeklere özel yumuşak mamalara geçiş yaparlar- bu evrede sindirim sistemleri hassas olduğundan, yediklerinin kolay parçalanabilir olması gerekmektedir.
- Her kapta bir çeşitlilik! Beslenme rutininde yaş ve kuru mama kombinasyonu ile, yavrunuza daha fazla çeşitlilik sunabilirsiniz. Sonuçta elinizde yerinde duramayan bir yavru varsa, siz de beslenme vaktini onun için daha ilginç ve eğlenceli kılabilirsiniz elbet!
- Her şeyin en iyisi... Yavru köpeğinizi hem yaş hem kuru mama ile beslemek, ona iki beslenme yaklaşımının da en iyi yanlarından yararlanma imkânı verir. Yaş mama, su tüketimini artıracağından yavrunuzun yeterli miktarda sıvı almasını sağlarken, kuru mama da dişlerini temiz tutmasına yardımcı olur.
- Yavrunuz yemek mi seçiyor?Zor beğenen bir köpeğiniz varsa, karma beslenme sayesinde ona farklı alternatifler sunarak yemek zamanı geldiğinde onu ihtiyaç duyacağı besinleri almaya daha kolay ikna edebilirsiniz.
Royal Canin, size köpeğinizin büyüme sürecinin farklı aşamalarındaki beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde formüle edilmiş kuru ve yaş mama seçenekleri sunar.
Veteriner hekimler geliştirdi
Araştırma & Geliştirme merkezlerimizde, her yavru köpeğin özel ihtiyaçlarına uygun beslenme formülleri geliştirebilmek için, veteriner hekimlerle omuz omuza çalışıyoruz.
Yetiştiriciler test etti
Onlarca yetiştiriciden aldığımız geri bildirim sayesinde, besin değeri açısından mükemmel mamalar üretebiliyoruz.
Yavru köpekler onayladı
Ürünlerimiz, dünyanın dört bir yanında yüzlerce yavruyla yapulan tadım testlerinden geçti