Siz gözünüzü açıp kapayana kadar, küçük dostunuz annesine bağımlı, savunmasız bir yavru olmaktan çıkıp önce her köşe bucağı keşfetmek isteyen, her yere burnunu sokan meraklı ve biraz da sakar bir yumurcağa, sonunda da tam anlamıyla yetişkin bir köpeğe dönüşmüş olacak. Bu hızlı büyüme süreci, köpeğinizin sağlıklı bir yetişkin olmasının da temellerini atacak özel bir beslenme desteğini gerekli kılar.

Büyümekte olan bir yavrunun gelişim sürecinin her aşamasını anlamak, bu süreçte onun sağlığını desteklemenize yardımcı olur. Bu anlamda, yavru köpek büyüme tabloları oldukça işinize yarayacak araçlardır. Bunlar, size büyüme sürecinde fark edebileceğiniz ani değişimlerden önceden haberdar olma imkânı verir. Sağlıklı bir yavru köpeğin, büyüme sürecinde doğru mama ile, tüm kritik besinleri alacak şekilde beslenmesi gerekir. Bu, bedeni hızla gelişmekte olan yavrunuzun sağlıklı bir yetişkin olabilmesi için önemlidir.